Was Trumps außenpolitische Pläne für verschiedene Länder der Welt bedeuten

Vielen droht viel Ärger

Donald Trump verkündet immer mehr Pläne für seine neue Präsidentschaft, die zeigen, dass die USA unter Trump weiter einer aggressiven Außenpolitik folgen werden. Länder wie der Iran, Venezuela, Dänemark, Panama oder auch China erwartet offensichtlich eine schwere Zeit

Donald Trump unterscheidet sich von anderen westlichen Politikern dadurch, dass er tatsächlich versucht, seine Wahlversprechen umzusetzen. Und sein wichtigstes Wahlversprechen war „Make America Great Again“, also die USA wieder groß zu machen. Er unterscheidet sich darin gar nicht so sehr von den US-Demokraten, wie man meinen möchte, er hat nur einen etwas anderen Ansatz, der vor allem finanziell basiert ist, weil Trump nun einmal aus der Wirtschaft kommt, während die US-Demokraten geopolitisch agieren.

Schauen wir uns einmal an, welche Ziele Trump formuliert hat und was ausgewählte Länder bedeuten.

Panama

Ganz aktuell hat Trump auf Truth Social angefangen, gegen Panama auszuteilen. In einer Rede sagte er, die USA würden „beim Panamakanal abgezockt, wie überall sonst auch“, denn die von Panama erhobenen Gebühren für die Durchfahrt seien „lächerlich und höchst ungerecht“.

Trumps erinnerte daran, dass die USA den Kanal 2014 gebaut und „törichterweise abgegeben“ hätten, als Präsident Carter den Kanal an Panama übergeben hat. Woran Trump dabei nicht erinnerte, ist, dass die USA, um den Kanal bauen zu können, erst mal Gewalt anwenden mussten, denn Kolumbien war gegen den Bau, weshalb die USA Truppen in einen inner-kolumbianischen Konflikt schickten, Gebiete besetzte und so den Staat Panama gründeten und von Kolumbien loslösten, der als US-Vasall dann dem Kanalbau zustimmte.

Dieser Teil der Geschichte wird im Westen nicht so gerne erzählt, und Trump ist da keine Ausnahme. Stattdessen drohte er mit Blick auf die Übergabe des Kanals an Panama sogar, falls die „Grundsätze dieser großmütigen Geste des Gebens nicht befolgt“ würden, würden die USA unter ihm verlangen, dass der Panamakanal „vollständig, schnell und ohne Frage“ an die USA zurückgegeben werde.

Der Präsident Panamas antwortete darauf, „jeder Quadratmeter des Panama-Kanals“ gehöre zu Panama und werde zu Panama gehören, was Trump offenbar noch mehr in Rage brachte, denn er antwortete darauf auf Truth Social „Das werden wir ja sehen“ und bezeichnete den Kanal in einem weiteren Post bereits als „United States Canal“.

Der Panama-Kanal ist übrigens nicht nur wirtschaftlich wichtig, weil Handelsschiffe durch ihn 25.000 Kilometer Umweg um Südamerika sparen, wenn sie vom Atlantik in den Pazifik oder umgekehrt unterwegs sind, er ist auch militärisch wichtig, weil die US-Marine durch den Kanal schnell zwischen den beiden Ozeanen hin und her verlegt werden kann.

Süd- und Mittelamerika

Panama ist nicht das einzige Land in Süd- und Mittelamerika, also im „Hinterhof der USA“, das Trump wieder unter US-Kontrolle bringen will.

Seit sich Venezuela vor über 20 Jahren unter seinem Präsidenten Chavez der Kontrolle der USA entzogen hat, versuchen die USA, Venezuela mit Sanktionen und Putschversuchen wieder unter Kontrolle zu bringen. Der letzte derartige Versuch fand 2019 unter Trump statt, als die USA und der Westen den Putschisten Guaido unterstützten.

Dabei geht es vor allem um Öl, denn Venezuela gehört zu den Ländern mit den größten Ölvorkommen der Welt und auf die sind die US-Ölkonzerne scharf, die, neben der US-Rüstungsindustrie, zu den Lieblingen von Trump gehören und deren Interessen Trump international durchzusetzen versucht.

Ganz ähnlich ist es mit Bolivien, wobei es dort nicht um Öl, sondern um Lithium geht, das für die Batterien von E-Autos so wichtig ist. In dem Land haben die USA ebenfalls 2019 und ebenfalls unter Trump einen Putsch organisiert, um das Lithium unter Kontrolle zu bekommen. Das war eine wirklich interessante Geschichte, über die Sie hier mehr erfahren können.

Dazu gibt es ein interessantes Detail, denn offenbar hatte Elon Musk, der unter Trump eine wichtige Rolle spielen soll, dabei seine Finger im Spiel, weil Lithium für seine Tesla-Autos so wichtig ist. Nach dem Putsch schrieb Musk auf Twitter, als sich Leute über den US-Putsch aufregten:

„Wir putschen jeden weg, den wir wollen! Komm damit klar.“

Den Post hat Musk dann schnell wieder gelöscht, aber man muss erwarten, dass auch Bolivien unter eine Trump-Regierung wieder ins Fadenkreuz der US-Putsch-Spezialisten gerät.

Dänemark und Grönland

Schon in seiner ersten Amtszeit wollte Donald Trump 2019 die zu Dänemark gehörende Insel Grönland kaufen, aber in Dänemark war man gar nicht begeistert und die dänische Ministerpräsidentin sagte, sie hoffe, das sei ein Scherz. Trump war aufgrund der ruppigen Ablehnung aus Dänemark sauer und sagte kurzfristig einen lange geplanten Dänemark-Besuch ab.

Nun greift er das Thema wieder auf. Als er auf Truth Social die Ernennung des neuen US-Botschafters in Dänemark verkündete, schrieb er auch:

„Im Interesse der nationalen Sicherheit und Freiheit auf der ganzen Welt halten die USA den Besitz und die Kontrolle über Grönland für eine absolute Notwendigkeit“

Auch bei der Grönland-Frage geht es um Öl und andere Bodenschätze, denn ein in den westlichen Medien nur wenig beachtetes Thema sind die zunehmenden Spannungen in der Nordpolregion, wo sich die Anrainerstaaten um die dort unter dem Meeresgrund vermuteten Bodenschätze streiten. Das Eigentumsrecht an den Bodenschätzen leiten die Länder aus der Länge ihrer Küstenlinien am Nordpolarmeer ab.

Daher ist Grönland für Trump, der sich als Interessenvertreter der US-Ölindustrie sieht, so wichtig, denn wäre Grönland Teil der USA, würde das die US-Küstenlinie am Nordpolarmeer erheblich verlängern.

Auch Trumps Kommentares, in denen er Kanada in den letzten Tagen immer wieder als Bundesstaat der USA bezeichnet hat, kann man so interpretieren. Wäre Kanada Teil der USA, wären am Kampf um die Bodenschätze im Nordpolarmeer nur noch Russland und die USA beteiligt. Norwegen mit seiner Küste am Nordmeer könnte im Kampf der Giganten getrost vernachlässigen, das kleine Land würde dabei unter die Räder kommen.

China, Japan und Südkorea

Es war Trump, der in seiner ersten Amtszeit den Handelskrieg mit China begonnen hat. Die EU stand dem damals noch ablehnend gegenüber, was sich erst änderte, als die Biden-Regierung Trumps Kurs fortsetzte.

Auch hier geht es Trump vor allem um die US-Wirtschaft, deren größter Konkurrent heute China ist. Daher ist zu erwarten, dass Trump den Handelskrieg gegen China verschärfen und vielleicht auch zu anderen Maßnahmen greifen wird.

Auch die Taiwan-Frage dürfte Trump dabei nutzen, denn er hat schon im US-Wahlkampf gesagt, dass Taiwan für den Schutz der USA bezahlen müsse. Damit setzt Trump seine Politik fort, von den „Verbündeten“ der USA mehr „Schutzgeld“ zu verlangen.

2019 haben die USA unter Trump von Japan gefordert, seine Zahlungen an die USA für die dort stationierten US-Truppen um mehr als das Vierfache von 1,8 Milliarden auf 8 Milliarden Dollar zu erhöhen. Auch in Südkorea haben die USA damals Druck gemacht, damit Südkorea, dass seine Schutzgeldzahlungen an die USA erst 2019 um fast neun Prozent auf über 900 Millionen Dollar erhöht hat, weiter erhöht. Die USA haben 2019 eine Erhöhung auf das Fünffache, also auf 4,7 Milliarden, gefordert.

Damit ist Trump damals nicht durchgekommen, aber es zeigt, was Japan, Südkorea und auch Taiwan von Trump zu erwarten haben.

Gleiches gilt übrigens für Deutschland und die NATO-Länder, denn ebenfalls 2019 forderte Trump, Deutschland solle „die vollen Kosten für die in ihrem Land stationierten amerikanischen Soldaten tragen, Plus 50 Prozent Aufschlag für Ehre, sie bei sich zu beherbergen“. Aktuell wird überall gemeldet, dass Trump droht, nur den NATO-Ländern den „Schutz“ durch die USA zu gewähren, die ihre Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des BIP erhöhen. Sogar von fünf Prozent wird bereits geredet.

Iran und der Nahe Osten

Trump ist ein bedingungsloser Unterstützer Israels und damit folgerichtig ein Feind des Iran. In seiner ersten Amtszeit hat Trump das Atomabkommen mit dem Iran gebrochen und wieder massive Sanktionen gegen das Land eingeführt.

Heute hat Israel im Nahen Osten Oberwasser, nachdem Assad gestürzt ist. Israel hat nun die Möglichkeit, den syrischen Luftraum für Luftabgriffe gegen den Iran zu nutzen, nachdem Israel Anfang Dezember die syrische Luftabwehr vernichtet hat. Und Netanjahu fordert schon lange, den Iran und dessen Atomanlagen zu bombardieren. Unter Trump dürfte das realistischer sein, als unter der Biden-Regierung, zumal im Iran viel Öl wartet, das sich die von Trump unterstützten US-Ölkonzerne im Falle eines Regimechanges im Iran gerne unter den Nagel reißen würden.

Trump war nie ein Friedensbringer

Das einzige, was man Trump zugute halten kann, ist, dass er in seiner ersten Amtszeit keine neuen Kriege angefangen hat. Das unterscheidet ihn von allen US-Präsidenten der letzten hundert und mehr Jahre.

Aber das bedeutet nicht, dass Trump ein Friedensengel ist. Um die Interessen der US-Industrie durchzusetzen ist auch Trump bereit, über Leichen zu gehen, darin unterscheidet er sich nicht von den US-Demokraten. Bestenfalls werden sich unter Trump die Ziele und Prioritäten ein wenig ändern, aber im Kern wird auch Trump den aggressiven Kurs der USA fortsetzen.

Trump ist Geschäftsmann und sieht sich als Dealmaker, weshalb er vielleicht zögerlicher mit dem Einsatz des US-Militärs umgehen wird, als es die US-Geopolitiker tun. Aber Trump wird nicht zögern, das US-Militär einzusetzen, wenn er es für profitabel hält, wenn gewisse Staaten den USA den Gehorsam verweigern.

Aber auch ohne offene Kriege droht vielen Länder unter Trump eine Menge Ärger, wie diese Beispiele anschaulich zeigen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen