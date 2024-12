Greift Israel nun den Iran an?

Nach Assads Sturz

Der Radiosender der israelischen Armee meldet, dass Israel nach der Vernichtung der syrischen Luftabwehr nun den Iran angreifen könnte. Passend dazu ist bei der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Analyse erschienen, die hinter den Ereignissen in Syrien ebenfalls den Wunsch Israels sieht, mit dem Iran den letzten mächtigen Gegner auszuschalten.

Da ich letzte Woche kaum zum Schreiben gekommen bin, arbeite ich gerade an einer wahrscheinlich 4-teiligen Artikelserie über Syrien, in der ich die Ereignisse dort aus der Blickrichtung verschiedener Interessen betrachte, der erste Teil über die Rolle des Westens ist bereits online.

Während ich an dieser Serie arbeite, hat die russische Nachrichtenagentur TASS die Analyse eines russischen Professors für Fragen des Nahen Ostens veröffentlicht, in der er die Ereignisse aus dem Blickwinkel betrachtet, was das alles für die russischen Stützpunkte in Syrien und für den Iran bedeuten dürfte. Da ich die Analyse interessant finde, habe ich sie zusätzlich zu meiner Artikelserie übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Es waren unsere, es werden… Was erwartet die russischen Stützpunkte und den Iran nach der Machtübernahme in Damaskus?

Alexander Krylow, Professor an der staatlichen Universität Moskau, zur Frage, wer am meisten an der Instabilität in Syrien interessiert ist

Die rasche Entwicklung der Ereignisse in Syrien hat viele Hauptstädte der Welt überrascht. Niemand hatte erwartet, dass das Regime von Bashar al-Assad innerhalb weniger Tage stürzen würde.

Jetzt fragen sich viele Menschen, was mit Syrien geschehen wird, nach welchem Szenario sich die Ereignisse entwickeln werden und ob das Land in Stücke gerissen werden wird.

Jeder hat seine Interessen

Der Staub hat sich nach dem Machtwechsel noch nicht gelegt, aber schon gibt es welche, die die Situation für ihre eigenen Interessen ausnutzen wollen.

So hat Israel beispielsweise die früheren Vereinbarungen über die Golanhöhen für ungültig erklärt und einen Teil der Gebiete entlang der Pufferzone besetzt. Laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist das Abkommen mit Syrien über die Trennung der Streitkräfte von 1974 nicht mehr gültig, da die syrischen Truppen das Gebiet nach dem Machtwechsel in Damaskus verlassen haben. Die israelische Luftwaffe greift weiterhin militärische Ziele in Syrien an.

Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommentierte die Situation im Nachbarland auf einem Kongress seiner Parteifreunde in Sakarya und erinnerte an die für sein Land traurigen Folgen des Ersten Weltkriegs. Viele interpretierten das sofort als Absicht Ankaras, Damaskus, Aleppo und andere syrische Gebiete in die Türkei einzugliedern. Später wurde das jedoch klargestellt: Es handelte sich um einen Übersetzungsfehler. Es blieb aber ein bitterer Nachgeschmack.

Obwohl sich der IS 2017 aus Syrien zurückzog, seine Elemente wurden durch gemeinsame Anstrengungen eliminiert, war das Land gespalten. Die Zentralregierung, vertreten durch den Assad-Clan, hatte einige Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Dazu gehörten die türkisch-syrische Grenze und die benachbarten Gebiete, die von den Türken gehalten werden. Die Provinz Idlib, etwa fünf Prozent des Landes, wurde von Kämpfern der Hayat Tahrir al-Sham und anderen islamistischen Gruppen beherrscht, die Assads Macht nicht nur nicht anerkannten, sondern sie auch mit Waffen bekämpften. Die Kurden leben insgesamt autonom in Syrien, ebenso wie die Drusen. Darüber hinaus kontrollierten und kontrollieren die Amerikaner einen erheblichen Teil des Gebiets entlang der syrisch-irakischen und syrisch-jordanischen Grenze.

Es steht mehr als fest, dass es unter den derzeitigen Bedingungen unmöglich ist, einen lebensfähigen föderalen Staat zu schaffen, weil jede Seite das Maximum erreichen will. Daher wird die weitere Spaltung des Landes weitergehen. Sie wird entlang konfessioneller (religiöser) Linien erfolgen. Die einzige Frage ist, ob die Enklave der alawitischen Gemeinschaft, der die Familie Assad angehört, erhalten bleiben wird. Das sind drei Millionen Menschen. Bashar al-Assad hat sie praktisch im Stich gelassen.

Die Bilder der bewaffneten Meute, die den Sarg mit den sterblichen Überresten des ehemaligen syrischen Präsidenten Hafez al-Assad (1971-2000) im Mausoleum der Stadt Kardaha in der Provinz Latakia brutal verbrennt, sind um die Welt gegangen. Die Kämpfer veröffentlichen fast täglich Videos in sozialen Medien, in denen sie ihre Feinde von gestern und diejenigen, die sie für ihre Feinde halten, brutal ermorden.

Wer sind Sie, Herr al-Dschaulani?

Was den derzeitigen Anführer der bewaffneten syrischen Opposition, Ahmed al-Sharaa, bekannt unter seinem Spitznamen Abu Muhammad al-Dschaulani, betrifft, so bleibt abzuwarten, wie sehr er Fähig zu Verhandlungen sein wird. Seine Lebensgeschichte ist gut bekannt. Die Familie lebte vor der israelischen Aggression von 1967 auf den Golanhöhen und wurde nach dem Krieg gezwungen, diese zu verlassen. Der wichtigste Ideologe seiner heutigen Organisation Hayat Tahrir al-Sham ist Abu Muhammad al-Maqdisi. Wahrscheinlich war er es, der dem künftigen Führer der syrischen Opposition die Ideen des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Aggression in die Wiege legte.

Im Jahr 2003, nach der US-Invasion im Irak, kämpfte al-Dschaulani auf der Seite von al-Qaida gegen die Amerikaner. Dort geriet er in die Nähe von Osama bin Ladens Nachfolger Aiman az-Zawahiri, der ihn in jeder Hinsicht zu fördern begann. Danach schloss er sich dem IS an, doch soweit bekannt, funktionierte seine Beziehung zum Anführer der Organisation, Abu Bakr al-Baghdadi, nicht, hauptsächlich aus ideologischen Gründen. Al-Baghdadi sah im IS eine globale Kraft, während al-Dschaulani sich auf die Idee konzentrierte, ein Großsyrien zu schaffen, das neben Syrien selbst auch ganz Jordanien, die palästinensischen Gebiete, einen Teil des Libanon und natürlich Israel umfassen würde. Mit seiner Gruppe, die heute einigen Berichten zufolge etwa 30.000 Personen umfasst, braucht man auf nichts Grandioses zu hoffen.

Jetzt, da er die Kontrolle über Damaskus übernommen hat, muss al-Dschaulani die Komplexität der gegenwärtigen Situation noch besser verstehen, da er es nicht nur mit inneren, sondern auch mit ausländischen Akteuren zu tun haben wird. Er wird mit allen politischen Führern sprechen müssen, die gegen Assad sind, um die Idee der Schaffung eines neuen Syriens unter islamischen Parolen, aber ohne die vom Westen eingebrachten ideologischen Überlagerungen zu fördern. Ich denke, al-Dschaulani kann hier auf die Unterstützung der arabischen Erdöl produzierenden Länder, insbesondere Saudi-Arabiens, zählen.

Syrien hat heute alles verloren, was es verlieren konnte: Die Infrastruktur funktioniert nicht, die Logistik ist kaputt und das Land liegt in Trümmern. Auf die Finanzierung durch die internationale Gemeinschaft braucht man nicht zu zählen. Die unausweichliche Tatsache, dass die bestehenden Probleme, einschließlich der wirtschaftlichen, gelöst werden müssen, wird die militärischen Aktivitäten von al-Dschaulani einschränken.

Meine Prognose ist pessimistisch, denn die Lage in Syrien kann sich nicht nach einem guten Szenario entwickeln. Es wird dort keinen demokratischen Staat geben, von dem die Europäer sprechen. In den komplexen Verstrickungen der syrischen Innenpolitik wird es kaum möglich sein, die Interessen aller Konfessionen zu befriedigen. Alle werden in verschiedene Ecken gehen und früher oder später aufeinander prallen. Infolgedessen wird alles so enden wie in Libyen oder im Irak.

Ein unabhängiges Kurdistan ist keine Option?

Ich halte die Aussicht auf die Schaffung eines kurdischen Staates als Folge des Zusammenbruchs Syriens für unrealistisch. Die Amerikaner unterstützen die Kurden natürlich, aber das bedeutet nicht, dass sie die Schaffung eines autonomen, unabhängigen Kurdistans unterstützen. Die USA sind sich bewusst, dass das die Türken verärgern würde, die ihr NATO-Partner sind. Und warum sollten sie das Wasser innerhalb der NATO trüben wollen? Diese Option wird meiner Meinung nach nicht in Frage kommen.

Das Schicksal der russischen Projekte und Militärstützpunkte

Mit dem Zusammenbruch des politischen Systems in Syrien sind auch die russischen Projekte in Syrien in Frage gestellt. Unsere Spezialisten waren dort mit der Erkundung von Ölvorkommen beschäftigt, bauten einen Mühlenbetrieb, lieferten landwirtschaftliche Maschinen und so weiter. Aber das wichtigste Gut sind die Militärstützpunkte in Hmeimim und Tartus.

Ich habe bereits Meinungen gehört, dass alles von dort abgezogen werden sollte. Aber ich glaube, es gibt keinen Grund zur Eile. Niemand ist daran interessiert, weder wir noch die Syrer, die für die Anmietung der militärischen Einrichtungen schließlich Geld erhalten. Die Präsenz unserer Stützpunkte hat zwischen den USA, Israel und Russland ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte aufrechterhalten. Und das hat es uns im Jahr 2017 ermöglicht, die Stabilität zu erhalten.

Vieles wird auch von der Haltung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump abhängen. Wenn er sich zu sehr in die syrischen Angelegenheiten einmischt und der neuen Regierung sagt: „Wir versorgen euch jetzt, aber ihr müsst die russischen Stützpunkte abbauen“, werden sie sich vielleicht darauf einlassen. Aber bis vor kurzem hat er kein Interesse an dem Land gezeigt und gesagt, die USA sollten sich aus dem syrischen Problem heraushalten. Diesen bewaffneten Jungs, die in Syrien an die Macht gekommen sind, stehen die Amerikaner vorsichtig gegenüber. Sie werden sie wahrscheinlich genau beobachten. Ich glaube nicht, dass sie sich sofort mit unseren Stützpunkten befassen werden.

Internationale Investitionen sind unrealistisch, Hilfe ist fraglich

Es gab eine Zeit, in der ausländische Investoren eine Reihe von internationalen Projekten in Erwägung zogen, darunter die Verlegung von Pipelines durch Syrien. Eines davon war ein katarisches Projekt zur Lieferung von Gas nach Europa, das 2009 eingefroren wurde. Angesichts des drohenden Bürgerkriegs in Syrien sieht es nun so aus, als müsste man diese Projekte vergessen – wenn nicht für immer, so doch zumindest für die nächsten Jahre.

Ich habe die Pläne der Amerikaner, Europäer und Israelis für den Bau des Suezkanals studiert. Sie wurden auf 100 Milliarden Dollar geschätzt. Die Verlegung der Ölpipeline wird nicht weniger kosten.

In Syrien wurde einst eine Ölpipeline vom irakischen Kirkuk nach Tartus verlegt. Was hat das gebracht? Sie verrostet schon seit Jahrzehnten. Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, wer angesichts des derzeitigen Chaos, der zerstörten Infrastruktur und vor allem der unklaren Aussichten noch in diese Projekte investieren will. Jetzt ist es an der Zeit, nicht über Investitionen zu sprechen, sondern über internationale Hilfe, die es Syrien ermöglichen würde, sich am Leben zu erhalten. Aber auch hier ist nicht alles so einfach.

So sagte Kaja Kallas, die Leiterin des außenpolitischen Dienstes der EU, dass der Abzug der russischen Stützpunkte die Voraussetzung für den Dialog zwischen der EU und der neuen syrischen Regierung sein müsse. Sie vertrat auch die Meinung, dass der Iran und Russland „nicht Teil der Zukunft Syriens sein dürfen“ und die EU „der wichtigste Geber von Hilfe für die neue Regierung in Damaskus“ werden sollte.

Verfeindete Partner in Syrien

Dennoch geht man davon aus, dass hinter den aktuellen Ereignissen in Syrien drei Hauptakteure stehen: die USA, die Türkei und Israel, die jeweils ihre eigenen Interessen verfolgen. Meiner Meinung nach haben sowohl wir als auch die Amerikaner diese Ereignisse verschlafen. Was Israel betrifft, so hat es sie einfach ausgenutzt.

Die Islamisten, vertreten durch die bewaffnete Opposition, hatten irgendwann das Gefühl, dass die Zentralregierung reif sei, wie eine reife Frucht auf den Boden zu fallen. Die Türken haben sie natürlich unterstützt, aber sie waren auch misstrauisch gegenüber al-Dschaulani, weil sie wussten, dass sie im Falle eines Bürgerkriegs in Syrien mit Millionen von Flüchtlingen überschwemmt werden würden. Und das will niemand. Der Erfolg der Offensive der Rebellen ist vor allem auf die Schwäche des Regimes selbst zurückzuführen. Entweder war Assad so müde, das Land zu regieren, dass er wie Pontius Pilatus beschlossen hat, seine Hände in Unschuld zu waschen, oder die Armee hat ihm den Rücken gekehrt, weil kein Geld für die Bezahlung des Militärs vorhanden war.

Zu den Arbeitskontakten zu Syrien mit den USA, der Türkei und Israel kann ich sagen, dass sie aufrechterhalten werden. Da ist alles in Ordnung. Der Dialog über Nahost-Angelegenheiten findet sowohl mit den Amerikanern als auch mit den Israelis auf höchster Ebene statt. Das gilt umso mehr für die Türkei. Ich glaube, dass Russland weiterhin in Kontakt mit ihnen bleiben wird, um Missverständnisse zu vermeiden.

Ist der Iran nächste?

Die neue Regierung in Damaskus konnte sich noch nicht mal richtig bilden, da ertönten aus Washington und Tel Aviv schon Drohungen gegen den Iran, der mit Assad seinen wichtigen Verbündeten in der Region verloren hatte. Trump schloss den Beginn eines umfassenden bewaffneten Konflikts mit dem Iran nicht aus. Das Wall Street Journal berichtete anschließend, dass er angeblich eine Reihe von Optionen erwäge, um dem iranischen Atomprogramm entgegenzuwirken, darunter auch „präventive Luftangriffe“ gegen die Islamische Republik. Und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, dass sein Land gerne einen „freien Iran“ unter seinen Freunden sehen würde, und dies könne bald geschehen – „früher als viele denken“.

Diese Bewegungen spiegeln direkt die allgemeine Linie wider, die die aktuelle israelische Regierung in den letzten Jahren verfolgt hat. Netanjahu hatte das Gefühl, dass er in der Region keine anderen Feinde hatte als diejenigen, mit denen er fertig werden konnte. Und in diesem Sinne genießt der israelische Staatschef die Unterstützung der USA, insbesondere des Trump-Teams. Er begann mit der Hamas und zerstörte dann die Hisbollah fast vollständig.

Ich bin mehr als sicher, dass die Ereignisse in Syrien auch nicht ohne die Beteiligung Israels stattgefunden haben. Netanjahu war äußerst daran interessiert, die schiitische Widerstandsachse zu spalten. Und jetzt bleibt auf seiner Agenda nur noch ein Feind: den Iran.

Allerdings bedeutet die Zunahme der kriegerischen Rhetorik seitens der USA und Israels nicht, dass sie zwangsläufig zu militärischen Mitteln greifen werden. Ich denke, dass die neue Trump-Regierung die Sanktionen gegen den Iran weiter verschärfen und beginnen wird, die Lage im Land von innen heraus zu untergraben. Die Amerikaner haben gut gelernt, das im Nahen Osten zu tun. Es wird, wie schon in Syrien, Versuche geben, die innere Opposition auszutesten. Und dann wird sie unterstützt.

Ende der Übersetzung



