Drohnenangriff bei Belgorod, französische Soldaten, Selensky auswechseln: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Washington steht mit einigen ukrainischen Politikern wegen der möglichen Ablösung von Wladimir Selensky als Präsident in Kontakt, so das Pressebüro des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR.

Das französische Außenministerium bezeichnete die Informationen über die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine als unwahr, während der Kreml der Ansicht ist, dass diese Berichte erst überprüft werden müssen. Ukrainische Lastwagenfahrer fahren ins Ausland und lassen ihre Lastwagen an der Grenze zurück, um zu vermeiden, dass sie während der allgemeinen Mobilmachung zur Armee eingezogen werden, während „sozial schwachen“ Ukrainer, die in anderen Ländern leben, wieder Pässe ausgestellt werden.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben den Ort Solovjewo in der DNR und Kotljarowka in der Region Charkow befreit. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums verlor der Gegner bis zu 965 Kämpfer.

Vor der Nordwestküste der Krim wurden fünf ukrainische unbemannte Boote zerstört. Außerdem zwei wurden Unternehmen zur Herstellung von Kampfdrohnen zerstört und die russische Luftabwehr hat einen ukrainischen Su-27-Kampfjet abgeschossen.

Verstärkte Verteidigung

Die Lage im Kampfgebiet in dem von Kiew kontrollierten Gebiet der DNR sei für die ukrainischen Einheiten schwierig und erfordere den Einsatz von Reserven, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Aleksander Syrsky. Er fügte hinzu, dass die ukrainischen Einheiten in diesem Gebiet vor der Aufgabe stehen, Zeit zu gewinnen, um Reserven zu bilden und vorzubereiten.

Drohnenangriff auf die Region Belgorod

Ukrainische Kamikaze-Drohnen griffen in der Nähe des Dorfes Beresowka Fahrzeuge mit Mitarbeitern des staatlichen Unternehmens Agro-Belogorie an. Sieben Zivilisten starben, mehr als 40 Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Der Zustand von 30 Verwundeten wird als schwer und mittelschwer eingeschätzt. Zwei Männer befinden sich auf der Intensivstation.

Französisches Dementi

Das französische Außenministerium hat Informationen über die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine als unwahr bezeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums auf X (früher Twitter). Es betont auch, dass „die Desinformationskampagne bezüglich der französischen Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt“. Zuvor zirkulierte in den Medien eine Erklärung des ehemaligen stellvertretenden US-Vizeverteidigungsministers Stephen Bryen, wonach Frankreich angeblich 1.500 Soldaten in die Ukraine geschickt habe.

Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte diese Informationen und bezeichnete die Rhetorik von London und Paris als „sehr gefährlich“. Er fügte hinzu, die Berichte über die Entsendung von Soldaten der französischen Fremdenlegion in die Ukraine müssten überprüft werden.

Selensky auswechseln

Nach Angaben des Pressedienstes des russischen SVR spricht Washington mit mehreren ukrainischen Politikern, darunter dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und dem Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko, über einen möglichen Austausch von Selensky als Staatschef.

Dem SVR zufolge ist es den USA egal, „wer genau die Ukraine führen wird“, die Hauptsache sei, „dass er in der Lage sein sollte, den bewaffneten Konflikt mit Russland fortzusetzen“. Selensky Legitimität endet nach Ablauf seiner Amtszeit am 20. Mai.

Im Westen ist man „äußerst besorgt über die Dynamik der öffentlichen Stimmung in der Ukraine“. Unter den Ukrainern „wächst die Unzufriedenheit über die endlose Verlängerung des Konflikts mit Russland“, das Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen nimmt zu und Apathie breitet sich rasch aus. Gleichzeitig steige die Zahl der Desertionen und der freiwillig in Kriegsgefangenschaft gehenden ukrainischen Soldaten, so der SVR.

Lastwagenfahrer kehren nicht zurück

Der ukrainische Präsident hat der Werchowna Rada Gesetzentwürfe zur Verlängerung des Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung ab dem 14. Mai um 90 Tage vorgelegt.

Gleichzeitig versuchen immer mehr ukrainische Männer, sich dem Militärdienst zu entziehen und das Land mit allen Mitteln zu verlassen. Nach Angaben ukrainischer Medien lassen Lkw-Fahrer ihre Fahrzeuge nach der Einreise in europäische Länder stehen. Nach Angaben von Vertretern ukrainischer Transportunternehmen versuchen die Männer, Jobs als Fahrer internationaler Speditionen zu finden, um ins Ausland zu gelangen.

Zuvor hatten ukrainische Medien ein Video in Umlauf gebracht, das zahlreiche verlassene Fahrzeuge auf einem Autobahnabschnitt an der moldawisch-ukrainischen Grenze in der Region Odessa zeigt. Laut Andrej Demtschenko, dem Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, versuchen Bürger des Landes häufig, das Land über die Transitstraße zu verlassen.

Dokumente nicht für jeden

Ausländische Unterabteilungen des ukrainischen Staatsunternehmens „Document“ haben die Ausstellung von Pässen für im Ausland lebende Ukrainer wieder aufgenommen, doch bisher betrifft dies nur „sozial schwache“ Bürger. Die Ausstellung der Dokumente erfolgt „im Testmodus“. Am 23. April hat das ukrainische Außenministerium die Erbringung konsularischer Dienstleistungen für Personen im wehrpflichtigen Alter ausgesetzt.

Ende der Übersetzung

