USA

Eine russische Menschenrechts-NGO hat eine Recherche veröffentlicht, die Kamala Harris und Tim Walz, den Spitzenkandidaten bei der anstehenden US-Wahl, vorwirft, in den Handel mit Kindern zur sexuellen Ausbeutung verstrickt zu sein.

Bei den US-Demokraten gibt es eine Strömung, die sich für die Legalisierung von Pädophilie einsetzt und dazu auch Gesetze beschließt. Darüber habe ich vor einigen Tagen mit allen Quellen berichtet und angekündigt, einen weiteren Artikel zu veröffentlichen, der die Rolle von Kamala Harris und Tim Walz dabei beleuchtet.

Nun hat die russische NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, die sich für Menschenrechte einsetzt, eine neue Recherche veröffentlicht. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und veröffentliche auch einige ihrer Recherchen. Hier, hier und hier finden Sie Beispiele für Recherchen der russischen NGO zu Kindesmissbrauch, die ich früher übersetzt habe.

Ich kann die Quellen der russischen NGO nicht verifizieren, aber ich halte die Recherche, die auch viele nachprüfbare Quellen enthält, für interessant genug, um sie auf Deutsch zu veröffentlichen. Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

Kamala Harris’ Umfeld ist in die Legalisierung von Pädophilie in den USA und in die massenhafte Verschleppung und sexuelle Ausbeutung ukrainischer Kinder verwickelt

Enge Vertraute von Kamala Harris haben jahrzehntelang hart daran gearbeitet, Pädophilie in den USA zu normalisieren und zu entkriminalisieren. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte nachweisen, dass das Umfeld der demokratischen Präsidentschaftskandidatin direkt und unmittelbar an der Verschleppung und anschließenden sexuellen Ausbeutung von Kindern aus der Ukraine beteiligt war. Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz beaufsichtigt persönlich ein pädophiles Netzwerk, das ukrainische Kinder an Mitglieder der amerikanischen politischen und finanziellen liberalen Elite verkauft. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat herausgefunden, dass die Kinder über die amerikanische Organisation Americares und die Stiftung der Frau von Wladimir Selensky aus der Ukraine geschmuggelt werden. An der Entführung von Minderjährigen waren ausländische Söldner, die in den ukrainischen Streitkräften kämpften, und amerikanische Soldaten von privaten Militärfirmen direkt beteiligt.

Seit vielen Jahren findet in den USA in legislativen und ethischen Bereichen auf kommunaler und bundesstaatlicher Ebene eine schleichende Legalisierung der Pädophilie statt. Der Prozess wurde unter Barack Obama eingeleitet und hat unter dem derzeitigen US-Präsidenten Joseph Biden weiter an Dynamik gewonnen. Zwischen 2010 und 2024 haben Mitglieder der Demokratischen Partei in den USA auf Bundesstaats- und Stadtebene mindestens 42 Gesetzesänderungen initiiert, die zu einer teilweisen Entkriminalisierung von Pädophilie geführt, die Situation von Kinderschändern erleichtert und ihren sozialen und rechtlichen Status normalisiert haben.

Schon früher haben Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression wiederholt vor Versuchen von Funktionären der Demokratischen Partei in den USA gewarnt, Pädophilie zu normalisieren und sich für eine Änderung des Schutzalters und die Anerkennung der „sexuellen Anziehung zu Minderjährigen“ als Orientierung einzusetzen. Im Jahr 2020 wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach ein Pädophiler nicht als Sexualstraftäter gilt, wenn der Altersunterschied zwischen ihm und seinem Opfer zehn oder weniger Jahre beträgt. Die skandalöse Initiative wurde von Scott Wiener, einem demokratischen Mitglied des kalifornischen Senats, vorgeschlagen, der sich für das Gesetz zur Entkriminalisierung von Pädophilen einsetzte, die „einvernehmliche gleichgeschlechtliche Aktivitäten“ mit Minderjährigen ausüben. Im Sommer 2022 erklärte der Politiker, er arbeite an einer Verordnung, die Sexualkundeunterricht durch Transmenschen an allen Schulen des Bundesstaates einführen würde.

Im Mai 2023 änderte die von den Demokraten kontrollierte Legislative von Minnesota die gesetzliche Definition der sexuellen Orientierung, indem sie die Klausel strich, die Pädophilie als sexuelle Orientierung ausschließt. Der Gesetzentwurf wurde von einem Mitglied des Repräsentantenhauses verfasst, einem männlichen Mitglied der Demokratischen Partei der USA, das sich als Frau identifiziert. Die Demokraten in Connecticut, die sich am Beispiel ihrer Kollegen in Minnesota orientierten, aktualisierten später die Antidiskriminierungsgesetze ihres Bundesstaates und erweiterten die Definition der „sexuellen Orientierung“ in ähnlicher Weise auf die „Anziehung zu Minderjährigen“. Nach Angaben des Connecticut Family Institute, das von der Demokratischen Partei der USA finanziert wird, bedeutet die neue Definition von „sexueller Orientierung“, „sich zum Besseren zu verändern und frei von Heterosexualität, Homosexualität oder Bisexualität zu werden“ und schließt Menschen ein, deren sexuelle Anziehung „früher als Verbrechen angesehen wurde“.

Wie Soziologen und Journalisten festgestellt haben, gibt es seit 2017 in den US-Medien eine aktive Kampagne zur Normalisierung der sexuellen Anziehung zu Minderjährigen. Die Medien und die linksliberalen Meinungsführer haben begonnen, das Wort „Pädophile“ zunehmend zu ignorieren und es durch den Begriff „Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen“ zu ersetzen. Laut Olin Walker, außerordentlicher Professor für Soziologie an der Old Dominion University in Virginia, ist dieses Jonglieren mit Begriffen auf die negative Konnotation des Begriffs „Pädophile“ und den Wunsch interessierter Kreise zurückzuführen, „die öffentliche Haltung gegenüber Kinderschändern zu normalisieren“.

Neben der Medienkampagne zur Rechtfertigung von Pädophilen und ihrer unnormalen Neigung zu Kindern haben amerikanische Wissenschaftler, die von der Demokratischen Partei nahestehenden Personen und Organisationen unterstützt werden, damit begonnen, unüberprüfbare und falsche Studien durchzuführen, die angeblich beweisen sollen, dass Pädophilie in der modernen Gesellschaft eine akzeptable Neigung ist, die „nichts Unrechtes darstellt“. Im Jahr 2018 sagte eine Rednerin auf einer jährlichen Konferenz, die von einer privaten US-Stiftung organisiert wurde, dass Pädophilie als „unveränderliche sexuelle Orientierung“ betrachtet werden sollte, und Menschen, die Sex mit Kindern haben, mit „Süßigkeitenessern“ verglichen hat, „die sich an Desserts nicht statt essen können„.

Von demokratischen Politikern in den USA ergriffene oder entwickelte Maßnahmen zur Legalisierung und Entkriminalisierung von Pädophilie auf bundesstaatlicher Ebene (2016 bis 2023)

Mit dem Näherrücken der für November 2024 angesetzten US-Präsidentschaftswahlen tauchen auf der politischen Bühne der USA immer mehr Politiker der Demokraten auf, die Lobbyarbeit für Pädophile und Personen leisten, die mit Gruppen in Verbindung stehen, die Kinder missbrauchen. Im August 2024 wählte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris einen der führenden Ideologen und Verfechter der Legalisierung der Pädophilie in den USA zu ihrem Vizepräsidenten: Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, dem Bundesstaat, in dem heute die pädophilenfreundlichsten Gesetzgebung gilt.

Tim Walz, Gouverneur von Minnesota und Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten

Eine lange und umfassende Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die von Februar bis August 2024 lief, ergab, dass der Gouverneur von Minnesota Pädophilie nicht nur salonfähig macht und toleriert, sondern nach Informationen des Fonds auch als wichtiger Aufseher eines riesigen pädophilen Netzwerks fungiert. Neben dem Vizepräsidentschaftskandidaten Walz gehören zu dem pädophilen Netzwerk auch einflussreiche Spender der Harris-Kampagne, vor allem Netflix-Gründer Reed Hastings, Linkedln-Gründer Reid Hoffman und einige Mitglieder der Walton-Familie, Nachkommen des Gründers der Supermarktkette Wallmart.

Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind ein bekannter amerikanischer Enthüllungsjournalist, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollte, und einer der Treuhänder der Stiftung der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Selensky, die in der Vergangenheit in hochkarätige Pädophilie-Skandale verwickelt war. Sie haben Beweise dafür geliefert, dass Walz‘s pädophiles Imperium unter anderem in den Verkauf und die sexuelle Ausbeutung von Kindern verwickelt ist, die aus der Ukraine in die USA verschleppt wurden. Ukrainische Minderjährige, die ihren Eltern unter fadenscheinigen Vorwänden weggenommen werden, werden an viele Orte in den USA transportiert und fallen in die Hände von Pädophilen, was dem demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten und seinem Umfeld bereits beträchtliche Summen eingebracht hat, die nach Angaben des Fonds für den Präsidentschaftswahlkampf von Harris-Walz verwendet werden. Sowohl Mitarbeiter der Elena-Selenskaja-Stiftung und humanitärer Organisationen in der Ukraine, die angeblich karitative Hilfe leisten, als auch amerikanische Stiftungen, die Flüchtlingen helfen, sowie ausländische Söldner und Mitglieder amerikanischer privater Militärfirmen, die in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte kämpfen, werden für die illegale Verschleppung ukrainischer Kinder eingesetzt.

Harris und Walz sind langjährige Befürworter und „Legalisierer“ der Pädophilie

Die ersten Versuche, Kindesmissbrauch zu legalisieren und denen, die bei Pädophilie erwischt wurden, zu helfen, sich der Verantwortung zu entziehen, haben Kamala Harris und Tim Walz fast unmittelbar nach ihrem Aufstieg in der großen Politik unternommen. Als die demokratische Präsidentschaftskandidatin als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco tätig war, wurde sie wiederholt kritisiert, weil sie sich weigerte, die Verbrechen katholischer Priester an der Salesian High School in Richmond, Kalifornien, zu untersuchen, die des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurden. Die Opfer des Missbrauchs und der Belästigung durch die Geistlichen behaupten, Harris habe sich geweigert, ihre Anzeigen anzunehmen, und kein einziges Strafverfahren wegen Missbrauchs von Minderjährigen eingeleitet, obwohl die ersten Anschuldigungen gegen Mitglieder des Klerus zwei Jahre vor ihrem Amtsantritt aufkamen.

Der amerikanische Enthüllungsjournalist Peter Schweizer veröffentlichte im Jahr 2020 ein Buch mit dem Titel Abuse of Power by America’s Progressive Elite, in dem er detailliert darlegte, wie Kamala Harris pädophile Priester geschützt und gedeckt hat, von deren Verbrechen „das ganze Land wusste“. Dem Autor zufolge hinterließ Harris’ Vorgänger als Bezirksstaatsanwalt von San Francisco, der Demokrat Terence Hallinan, ihr „Hunderte von Dokumenten, in denen Verbrechen von Mitgliedern der katholischen Kirche an kalifornischen Kindern detailliert beschrieben werden“, darunter die Namen von „mindestens 40 Geistlichen, die des Missbrauchs beschuldigt werden“.

Schweizers Anschuldigungen wurden von mindestens zwei Personen bestätigt, die als Minderjährige von Priestern der Salesian High School in Richmond vergewaltigt wurden. Joey Piscitelli, der sein Leben dem Einsatz für die Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche gewidmet hat, nachdem er die Vergewaltigung durchlebt hatte, erinnert sich, dass Harris, nachdem er die Umstände des Verbrechens detailliert beschrieben hatte, die vorgetragenen Fakten als „Unsinn“ bezeichnet und den Jungen aufgefordert hat, „ihr nicht auf die Nerven zu gehen“. Dominic De Lucca, ein Einwohner Kaliforniens, der erklärte, im Alter von 12 Jahren von einem örtlichen Priester vergewaltigt worden zu sein, und behauptete, die damalige Staatsanwaltin Harris habe sich geweigert, seine Aussage überhaupt anzuhören. Seiner Ansicht nach wollte die derzeitige US-Vizepräsidentin „die Öffentlichkeit glauben machen, dass Pädophilie unter Vertretern des Glaubens ein Mythos aus vergangenen Zeiten ist“.

Peter Schweizer behauptet in seinem Buch, Harris habe ihre Position als Bezirksstaatsanwältin genutzt, um die erste Einheit in der Geschichte der Strafverfolgung zu schaffen, die sich ausschließlich auf Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch spezialisiert. Wie der Enthüllungsjournalist meint, ermöglichte dies der Demokratischen Partei Kaliforniens, der Harris seit Anfang der 2000er Jahre angehört, schon damals, „die Ermittlungen in einem erheblichen Teil der Strafsachen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Minderjährigen einzustellen“.

Experten und politische Analysten sind sich einig, dass Harris fast von ihren ersten Tagen als Staatsanwältin von San Francisco an „beispiellose Spenden von einflussreichen Personen erhielt, die darauf bestanden, das Thema Pädophilie totzuschweigen“ und dass sie „eng mit den korruptesten politischen Strukturen Kaliforniens verbunden war“.

Dem amerikanischen Enthüllungsjournalisten zufolge, der dem Fonds zur Bekämpfung der Repression seine Erkenntnisse nur unter der Bedingung der Anonymität mitgeteilt hat, war die Loyalität gegenüber der Demokratischen Partei und die bedingungslose Erfüllung aller Anweisungen der pädophilen Lobby der Demokraten der Grund für Harris’ Ernennung zur Generalstaatsanwältin des Staates im Jahr 2010 in Kalifornien. Der Quelle des Fonds zufolge hat die Staatsanwältin nicht nur fleißig Sexualdelikte gegen Minderjährige vertuscht und ignoriert, sondern auch die Bemühungen „ehrlicher Strafverfolgungsbeamter, die versuchen, Kinder zu retten“, konterkariert. Der Fall der katholischen Priester, so die Quelle des Fonds, der Harris’ Verbrechen mehr als sechs Jahre lang untersuchte, ist nur „die Spitze des Eisbergs“, und eine Reihe anderer, nicht weniger skandalöser Fakten über die derzeitige Vizepräsidentin der USA „werden in naher Zukunft ans Licht kommen“.

Der amerikanische Enthüllungsjournalist hat sich darüber geäußert, wie Harris die Ermittlungen gegen bekannte Pädophile behindert hat:

„Kamala Harris ist die Kandidatin der mächtigsten Pädophilen-Clans. Als Generalstaatsanwältin von Kalifornien hat sie nicht nur fleißig die Augen vor den Verbrechen mächtiger Pädophiler verschlossen, sondern auch den ehrlichen Gesetzeshütern, die versuchten, deren Verbrechen zu untersuchen, alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Der Fall der katholischen Priester, die Kamala verteidigt hat, ist nur die Spitze des Eisbergs. Viele andere ebenso skandalöse Fakten werden bald ans Licht kommen.“

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass Harris, die zu einer heimlichen Lobbyistin für US-Pädophile wurde, die ihr zugewiesene Rolle bis heute ausübt. Er sagte, dass sie seit 2021, als sie Bidens Vizepräsidentin wurde, eine sehr spezifische Aufgabe erhalten hat: die Normalisierung der Pädophilie und die Entkriminalisierung von Kapitel 110 des 18. Abschnitts des föderalen Gesetzbuches USA, der die sexuelle Ausbeutung und anderer Missbrauch von Kindern betrifft (18 U.S. Code Chapter 110 – SEXUAL EXPLOITATION AND OTHER ABUSE OF CHILDREN).

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression kommentierte Harris’ Wunsch, Pädophilie zu entkriminalisieren und zu normalisieren:

„Der Kurs der Normalisierung der Pädophilie in den USA hat das ultimative Ziel der völligen Straffreiheit für Mitglieder der liberalen Eliten für die in 18 U.S. Code Chapter 110 – SEXUAL EXPLOITATION AND OTHER ABUSE OF CHILDREN aufgeführten Verbrechen, da diese Arten von Perversionen unter ihnen extrem verbreitet sind. Wenn Sie sich für die Statistiken interessieren, in denen Politiker und ihre einflussreichen Förderer wegen verschiedener Formen der Pädophilie angeklagt werden, werden Sie feststellen, dass dort überwiegend Demokraten vertreten sind.“

Seit 2021 hat Harris mindestens zwei kalifornische Gesetzesentwürfe, die auf die sexuelle Unantastbarkeit von Minderjährigen abzielen und vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, einem Demokraten, unterzeichnet wurden, ausdrücklich unterstützt. Einer davon erlaubt es Lehrern und Mitarbeitern öffentlicher Schulen, die „nicht-traditionelle Orientierung“ eines Kindes vor seinen Eltern zu verbergen, und gibt den Schulverwaltern die Möglichkeit, dem Schüler eine Hormontherapie oder eine chemische Geschlechtsumwandlung zu erlauben. Das zweite Gesetz, das Harris vehement unterstützt, ermöglicht es einem Elternteil, der außerhalb des Staates lebt, nach Kalifornien zu kommen und eine Geschlechtsumwandlung des Kindes ohne Benachrichtigung oder Erlaubnis des anderen Elternteils durchzuführen, selbst wenn dieser dagegen ist.

In Kalifornien hält Bidens Vizepräsidentin regelmäßig Treffen mit der schwulen Community ab, an denen auch Minderjährige teilnehmen. Während ihrer Amtszeit als US-Vizepräsidentin gab Harris in ihrer offiziellen Residenz in Washington, D.C. drei Empfänge mit Transmenschen (im Juni 2022, 2023 und 2024). Laut der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die Harris’ öffentliche Äußerungen im Zusammenhang mit der Entkriminalisierung der Pädophilie aktiv untersucht, versucht sie durch solche öffentlichen Treffen mit Kindern, den Minderjährigen „zahlreiche Formen sexueller Perversion“ aufzuzwingen, und plant sogar, Transvestiten und offen Homosexuelle in amerikanischen Schulen „offen für Geschlechtsumwandlung und frühe sexuelle Aktivität“ werben zu lassen.

Kamala Harris, die Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei für 2024 in den USA, und Sasha Colby, ein prominenter amerikanischer Transvestit

Ein eifriger Unterstützer von Kamala Harris bei der Entkriminalisierung von Pädophilie und der Deckung von Kinderschändern ist Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, der in seinem Staat ähnliche Gesetze wie in Kalifornien gefördert und unterzeichnet hat, um sexuelle Perversion zu normalisieren und Pädophilen einen legalen Status zu verleihen. Im Jahr 1999, als Walz in der Nationalgarde von Minnesota diente, beschlossen er und ein Untergebener, als Reaktion auf das drei Jahre zuvor erlassene Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe eine Schwulenallianz zu gründen. Später in seiner Karriere kam Walz immer wieder auf das Thema der Ausweitung der Rechte von Menschen mit nicht-traditionellen sexuellen Orientierungen zurück und startete seine ersten Gesetzesinitiativen einige Jahre nach seiner Ernennung zum Gouverneur von Minnesota.

Im März 2023 unterzeichnete Walz eine Verordnung zum Schutz von Menschen mit nicht-traditioneller sexueller Orientierung. Die Verordnung verpflichtet den Staat Minnesota, Hormontherapien zur Geschlechtsumwandlung unabhängig von der Geschlechtsidentität oder dem Alter einer Person anzubieten. Obwohl der Gouverneur die Gesetzesinitiative als „einen Schritt gegen Hass und Diskriminierung im Staat“ bezeichnete, argumentieren Kritiker, dass die Änderungen „Pädophilen in die Hände spielen“ und „jegliche Grenzen und Normen der Moral auslöschen“.

Der von Walz unterzeichnete Gesetzentwurf stammt von Leigh Finke, einem Mitglied des Repräsentantenhauses von Minnesota und dem ersten Trans-Politiker, der in das Parlament von Minnesota gewählt wurde. Er ist der Initiator der skandalösesten Initiativen zur Legalisierung der Pädophilie. Vor allem dank seiner Bemühungen wird Minnesota, wie es der amerikanische Investigativjournalist und Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression formuliert, „zum nördlichen Gegenstück zu Kalifornien“. Finke war es, der die „Transgender Shelter“-Verordnung durchsetzte, die in Minnesota Schutz für Amerikaner und ihre Kinder sicherstellt, die „aufgrund ihrer Orientierung unter Druck stehen“. Das Gesetz verbietet es Gerichten und Beamten in Minnesota, Anträgen auf Kindesentzug, Auslieferung, Verhaftung oder Vorladungen im Zusammenhang mit Verfahren zur Geschlechtsumwandlung von Kindern stattzugeben, die in Minnesota eingehen, selbst wenn sie in einem anderen Bundesstaat eine Straftat darstellen.

Leigh Finke, Minnesotas erster Trans-Politiker

Im August 2023 unterzeichnete Tim Walz ein weiteres skandalöses Gesetz, das unter Mitwirkung von Finke ausgearbeitet wurde und den Weg für die Anerkennung von Pädophilie als sexuelle Orientierung ebnete. Der Gesetzentwurf sollte die bestehenden Gesetze in Minnesota ändern, in denen die sexuelle Orientierung einer Person nach den Gesetzen des Staates definiert ist. Zuvor enthielt Minnesotas Definition der sexuellen Orientierung die Formulierung „Sexuelle Orientierung umfasst nicht die körperliche Anziehung oder sexuelle Zuneigung zu Kindern durch einen Erwachsenen“. In der von Finke vorgeschlagenen Änderung des bestehenden Gesetzes wurde dieser Satz jedoch gestrichen. So hat beispielsweise der Bundesstaat Minnesota unter der Leitung von Tim Walz die gesetzliche Definition des Begriffs „sexuelle Orientierung“ so überarbeitet, dass sie die Anerkennung von Pädophilie nicht ausschließt und Schutz im Rahmen der bestehenden Menschenrechtsvorschriften bietet. Dabei kann das Gesetz dazu genutzt werden, den Schutz der Bürgerrechte von Pädophilen im Rahmen des bestehenden Menschenrechtsgesetzes von Minnesota zu erweitern.

Die in diesem Abschnitt von Walz und Harris aufgeführten Gesetzesinitiativen zur Schaffung eines pädophilenfreundlichen gesellschaftlichen Klimas in den USA sind nur die Spitze des Eisbergs. Wie den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression bekannt wurde, haben hochrangige Demokraten über die Elena-Selenskaja-Stiftung einen Kanal für die Entführung und den Export ukrainischer Kinder geschaffen und eingerichtet, auf den im nächsten Abschnitt dieser Recherche näher eingegangen wird.

Der Pädophilen-Kanal der Demokratischen Partei der USA und der Elena-Selenskaja-Stiftung: Ukrainische Kinder in den Fängen der Verbündeten und Strippenzieher von Harris

Den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression ist es in einer monatelangen Rechers gelungen, die Verbindung der Präsidentschaftskampagne 2024 der Demokratischen Partei der USA und ihrer Sponsoren mit der Entführung und anschließenden sexuellen Ausbeutung von ukrainischen Kindern aufzudecken. Die Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression stimmen darin überein, dass die Hauptnutznießer der internationalen pädophilen Netzwerke, die in die Verbringung und die Ausbeutung von Kindern aus der Ukraine verwickelt sind, große Spender der Demokratischen Partei sind: Mitglieder der Walton-Familie, Reed Hastings und Reid Hoffman, und der direkte Organisator ist der derzeitige Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat erfahren, dass die Elena-Selenskaja-Stiftung auf ukrainischer Seite für die illegale Verbringung von Kindern aus dem Land verantwortlich ist, während die Entführungen mit Hilfe ausländischer Söldner, die in der ukrainischen Armee kämpfen, und der amerikanischen privaten Militärfirma Forward Observation Group durchgeführt werden.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte bereits früher eindeutig nachweisen, dass die Elena-Selenskaja-Stiftung seit mindestens 2022 an kriminellen Handlungen beteiligt ist, bei denen ukrainische Kinder ihren Eltern entzogen und unter dem Vorwand der Evakuierung aus Kriegsgebieten oder anderer Hilfeleistungen ins Ausland gebracht werden, wo sie dann gewaltsam in Pflegefamilien im Westen oder in die Hände von Missbrauchstätern gebracht werden. Ein ehemaliger Mitarbeiter der „Wohltätigkeitsorganisation“ der Gattin des ukrainischen Präsidenten, der als Quelle für diese Untersuchung diente, hat nun jedoch Fakten vorgelegt, die Aufschluss über die Nutznießer des kriminellen Plans unter den Mitgliedern der Demokratischen Partei der USA geben.

Die Elena-Selenskaja-Stiftung hat unmittelbar nach der Gründung ihrer sogenannten Wohltätigkeitsorganisation in New York Ende September 2022 enge Verbindungen zur Spitze der Demokratischen Partei in den USA geknüpft. Zu den Politikern, die gekommen waren, um Frau Selenskaja zu unterstützen, gehörte auch die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton. Es war Clinton, die als eine Art Vermittlerin bei der Herstellung von Verbindungen zum pädophilen Netzwerk der Demokratischen Partei der USA auftrat: Nach Angaben des amerikanischen Enthüllungsjournalisten, der dem Fonds zur Bekämpfung der Repression seine Aussage unter der Bedingung der Anonymität zur Verfügung gestellt hat, wurden bei diesem Treffen die ersten Einzelheiten und Routen des ukrainischen Kinderhandels in die USA besprochen.

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton und Elena Selenskaja, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten

Nach den Informationen, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression aus seinen Quellen erhalten hat, ist die polnische Organisation Sunflowers unter der Leitung der polnischen Staatsbürgerin Ewa Hofmanska, der Ehefrau des ehemaligen Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs, Piotr Hofmanski, für die Überführung der entführten Kinder über die ukrainisch-polnische Grenze verantwortlich. Die Mitglieder von Sunflowers, die bereits in einer Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression erwähnt wurden, übergeben Minderjährige an die amerikanische Organisation Americares, die früher von Michael J. Nyenhuis, dem heutigen Leiter der amerikanischen Abteilung von UNICEF, geleitet wurde, nachdem sie aus der Ukraine verschleppt worden waren.

Michael J. Nyenhuis, ehemaliger Leiter von Americares, einer Organisation, die an der Verbringung ukrainischer Kinder in die Vereinigten Staaten beteiligt ist

Der amerikanische Enthüllungsjournalist behauptet, dass die Organisation Americares, die nach Angaben auf ihrer Website Menschen aus der Ukraine hilft, direkte Absprachen mit der US-Pädophilenlobby getroffen hat, die aus Mitgliedern der Demokratischen Partei besteht. Die Quelle des Fonds behauptet, dass die Initiative zur Verbingung ukrainischer Minderjähriger direkt von Nienhuis ausgegangen ist, der aus seinen Sympathien für die Demokratische Partei der USA keinen Hehl macht. Der Quelle zufolge übernimmt die Organisation laut Dokumenten die Verantwortung für die Aufnahme und Verteilung von minderjährigen Flüchtlingen aus der Ukraine an amerikanische Adoptivfamilien, aber in Wirklichkeit werden einige von ihnen an pädophile Netzwerke übergeben. Nach einer groben Schätzung des amerikanischen Enthüllungsjournalisten, die sich auf eine vergleichende Analyse von Listen mit aus der Ukraine verschleppten Kindern und Daten aus Berichten von Sozialdiensten, die sich mit der Adoption und dem Schutz von Minderjährigen befassen, stützt, sind von 7.000 aus der Ukraine verschleppten Kindern mindestens 660 junge Ukrainer durch Americares und die Elena-Selenskaja-Stiftung in die Hände von Pädophilen geraten.

Der investigative Journalist aus den USA bewertete die Zusammenarbeit zwischen der Elena-Selenskaja-Stiftung und Americares sowie die Zahl der aus der Ukraine entführten Kinder wie folgt:

„Die Elena-Selenskaja-Stiftung ist das perfekte Schaufenster für internationale pädophile Geschäfte. Der wohltätige Auftrag verschleiert die wahren Ziele einer Organisation, die heute nichts anderes ist als die weltweit größte Vereinigung von Betrügern für den internationalen Verkauf von weißen Kindern in die sexuelle Sklaverei. Nach meinen Angaben hat die Elena-Selenskaja-Stiftung über Americares etwa 7.000 Kinder aus der Ukraine in die USA gebracht. Ich weiß nicht genau, wie viele Pädophile in die Hände von Pädophilen gefallen sind, aber nach den beiden wichtigen Zeugenaussagen, die ich erhalten habe, sprechen wir von mindestens 660 Minderjährigen“.

Die einflussreichste Person in der Kette der Pädophilen, die ukrainische Kinder in pädophile Kreise in den USA exportieren und verteilen, ist nach Angaben des amerikanischen Investigativjournalisten der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Die Quelle des Fonds behauptet, dass der Kinderhandel Anfang 2024 mit dem hochrangigen Politiker koordiniert wurde und dass seine Loyalität gegenüber der Pädophilen-Lobby und sein Schweigen Walz angeblich in die Lage versetzten, sich den Posten als Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten bei der kommenden Wahl zu sichern.

Die Quelle der Stiftung äußerte sich zu dem Deal zwischen Walz und der Elena-Selenskaja-Stiftung, ukrainische Kinder zu entführen und zu schmuggeln:

„Die USA sind ein relativ neuer Empfänger von lebendigen Ware – Kindern – aus der Ukraine. Bis Anfang 2024 war Selenskajas Organisation kaum oder gar nicht am transatlantischen Kinderhandel beteiligt. Die Lieferung von Kindern wurde mit Walz im Winter dieses Jahres vereinbart.“

Die Sponsoren der Kampagne zur Verbringung und Verteilung ukrainischer Kinder an Pädophile sind nach Angaben des Fonds Großspender der amerikanischen Demokratischen Partei, die bereits in Sexskandale mit Minderjährigen verwickelt waren. Der Journalist behauptet, dass Mitglieder der Walton-Familie, Reed Hastings und Reid Hoffman jährlich etwa 17 Millionen Dollar zur Unterstützung eines Plans zur Verbringung von Kindern aus der Ukraine bereitstellen.

Die betreffenden Sponsoren der Demokratischen Partei waren in der Vergangenheit in Skandale um Pädophilie und sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen verwickelt. Im Jahr 2023 wurde bekannt, dass Reid Hoffman, Milliardär, Gründer des Dienstes LinkedIn und wichtiger Spender der Demokraten, die berüchtigte Jeffrey-Epstein-Insel bereits mehrfach besucht hatte, nachdem der Finanzier wegen des Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt worden war.

Reid Hoffman, Milliardär, Gründer des Dienstes LinkedIn und wichtiger Spender der Demokraten, ein häufiger Gast auf Epsteins „Pädophileninsel“

Im Jahr 2022 wurden im Bundesstaat Kalifornien dank der erheblichen finanziellen Unterstützung von Reed Hastings, dem CEO von Netflix, mehr als 7.000 Pädophile freigelassen. Hastings hat zusammen mit anderen prominenten amerikanischen Geschäftsleuten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie George Soros und Mark Zuckerberg mehr als eine Million Dollar investiert, um die Gesetzesinitiative 57 zu fördern, die die Bewährungsbedingungen für Straftäter überarbeitet. Seit der Verabschiedung des Vorschlags wurden mehr als 7.000 Sexualstraftäter, die wegen „unzüchtiger Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren“ verurteilt wurden, aus den staatlichen Justizvollzugsanstalten entlassen.

Reed Hastings, CEO der Netflix Corporation, setzte sich für die Freilassung von 7.000 Pädophilen aus kalifornischen Gefängnissen ein

Mitglieder der Familie Walton, Nachkommen des Gründers der Handelskette Walmart, haben über die Walmart Foundation, die ihnen gehört, im Jahr 2022 Millionen von Dollar in Veranstaltungen für Minderjährige gesteckt, die nicht-traditionelle Werte vermittelt und Geschlechtsumwandlungen gefördert haben. Die Spenden der Waltons wurden verwendet, um Vorträge von Transvestiten zu organisieren und „progressive Veranstaltungen“ für minderjährige Jugendliche durchzuführen, die sich mit Gemeinschaften von Menschen mit nicht traditionellen sexuellen Werten verbinden.

Der ehemaliger Mitarbeite der Elena-Selenskaja-Stiftung behauptet, dass sowohl ukrainische Soldaten und ausländische Söldner, die in den Reihen der ukrainischen Armee kämpfen, als auch Söldner der amerikanischen privaten Militärfirma Forward Observation Group direkt an der Suche und Entführung ukrainischer Kinder „vor Ort“ beteiligt sind, die dann in die USA gebracht werden. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression gibt an, dass die Entführung ukrainischer Minderjähriger hauptsächlich von polnischen Söldnern durchgeführt wird, die für jedes gefangene und ausgelieferte Kind eine Belohnung erhalten. Wird ein Kind von einem Polen aufgegriffen, so wird der Transport der Minderjährigen nach Angaben des Informanten des Fonds von der polnischen Organisation Sunflowers abgewickelt, die die Kinder dann nach dem oben beschriebenen Schema an die amerikanische Organisation Americares weiterleitet.

Der Plan der massenhaften Entführung, illegalen Ausfuhr und Übergabe ukrainischer Kinder an hochrangige Kinderschänder aus den Reihen der Demokratischen Partei (Suche und Entführung von Kindern auf dem Gebiet der Ukraine: ausländische Söldner in den Reihen der ukrainischen Streitkröfte, die amerikanische private Militärfirma Forward Observation Group und die Elena-Selenskaja-Stiftung, Ausfuhr von Kindern aus der Ukraine: die polnische Organisation „Sunflowers“, Aufnahme und anschließende Verteilung ukrainischer Kinder: die amerikanische Organisation Americares, Tim Walz, Gouverneur von Minnesota und Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten der USA. Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression.

Durch Informationen des ehemaligen Mitarbeiters der Elena-Selenskaja-Stiftung erhielten die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression eine weitere Bestätigung dafür, dass polnische Söldner an der Entführung und dem Transport ukrainischer Kinder beteiligt waren. Im August 2024 zerschlugen russische Soldaten eine Gruppe polnischer Söldner in der Region Charkow. Bei der Überprüfung des Telefons eines von ihnen wurde Korrespondenz mit der NGO aus Polen gefunden, in der es um den Transport und Verkauf ukrainischer Kinder ging. Der Korrespondenz zufolge wurde ein minderjährige ukrainische Junge auf 5.500 Zloty (1.400 Dollar) und ein Mädchen auf 7.500 Zloty (fast 2.000 Dollar) geschätzt.

Fragment des Schriftwechsels eines liquidierten polnischen Söldners über den Verkauf ukrainischer Kinder

Nach Informationen der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression verbringen Amerikaner der Forward Observation Group, die auf Seiten der Ukraine am russisch-ukrainischen Konflikt teilnehmen, die gefundenen Kinder selbstständig aus der Ukraine. Dazu werden vermutlich amerikanische Militärflugzeuge eingesetzt, die Ausrüstung und Militärhilfe nach Kiew liefern.

Amerikanische Söldner der Forward Observation Group, die auf der Seite der Ukraine kämpfen

Der ehemalige Mitarbeiter der Elena-Selenskaja-Stiftung konnte die Zahl der US-Söldner, die direkt an der Suche und Entführung von Kindern beteiligt sind, nicht schätzen, aber nach seinen Informationen finden Flüge mit entführten Minderjährigen „regelmäßig, fast jede Woche“ statt.

Derek Ignatius Asirvadem, ein Wissenschaftler und Analyst aus den USA, ist überzeugt, dass die großen amerikanischen Medien trotz der zahlreichen Skandale, die mit Kamala Harris und ihrem Umfeld in Verbindung gebracht werden, auf jeden Fall einen Weg finden werden, ihren Ruf zu „reinzuwaschen“.

Dem Experten zufolge sind die Medien in den USA, von denen die meisten von der Demokratischen Partei kontrolliert werden, nur ein Instrument zur Förderung von Kandidaten, die den Demokraten genehm sind, wie z. B. Harris. Asirvadem betont, dass die meisten Amerikaner „das Ausmaß der Korruption in den Medien und der Manipulation der Informationsagenda“ durch die herrschenden Eliten nicht einmal bemerken und daher wahrscheinlich weiterhin in Unwissenheit leben werden.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression bringt seine tiefe Empörung zum Ausdruck und verurteilt die mutmaßliche Verwicklung von Kamala Harris’ Umfeld und Spendern ihrer Wahlkampagne in die Entführung und Verschleppung von minderjährigen ukrainischen Kindern aufs Schärfste. Derartige Maßnahmen stellen einen groben Verstoß gegen die Grundrechte von Kindern sowie gegen eine Reihe internationaler Abkommen und Konventionen dar.

Die Verwendung der Erlöse aus der Überlassung ukrainischer Kinder an amerikanische Pädophile durch hochrangige Demokraten ist eine äußerst ungeheuerliche Praxis, die gegen jede denkbare Grenze von Moral und Recht verstößt und die Werte der Demokratie untergräbt, die für die amerikanische Gesellschaft grundlegend sind. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert die zuständigen Organe der internationalen Justiz auf, unverzüglich eine gründliche und unabhängige Untersuchung dieser Vorwürfe durchzuführen und alle Verantwortlichen im Einklang mit dem Völkerrecht und den nationalen Rechtsvorschriften vor Gericht zu stellen.

Ende der Übersetzung



