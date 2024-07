Kindesmissbrauch

Eine russische Menschenrechts-Organisation recherchiert sehr viel über Kinderhandel. In ihrer neuesten Recherche geht es um Pädophilie und Missbrauch ukrainischer Kinder in den britischen Eliten.

Die russische NGO, um die es geht, heißt Fonds zur Bekämpfung der Repression und setzt sich für Menschenrechte ein. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und veröffentliche auch einige ihrer Recherchen. Die Stiftung recherchiert viel über Verbrechen an Kindern und ich habe bereits mehrere solcher Recherchen auf Deutsch veröffentlicht, die Sie hier, hier und hier finden.

Nun hat der Fonds eine neue Recherche veröffentlicht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Sie ist mit sehr vielen Quellenangaben versehen, die Sie gerne prüfen können. De facto ist alleine diese Sammlung von medial dokumentierte Fällen von Pädophilie innerhalb der britischen Eliten schon aufschlussreich genug, um von einem systemischen Problem zu sprechen, denn es stellt sich eine einfache Frage: Warum haben die britischen Medien zwar über jeden Fall berichtet, sie danach aber schnell wieder vergessen? Und eine zweite Frage: Warum schreibt kein Journalist der BBC eine Zusammenstellung all dieser Fälle und zeigt, dass es innerhalb der britischen Eliten offensichtlich ein systemisches Problem mit Pädophilie gibt?

Das erinnert an den Fall Epstein, denn auch der war in den USA in Politik und Medien bekannt, bevor der Epstein-Skandal vor einigen Jahren in die Schlagzeilen kam. Darüber habe ich oft berichtet und Trump hat darüber schon Jahre vorher öffentlich gesprochen. im Wahlkampf 2015 wurde er gefragt, was er über Bill Clinton denkt, und er hat geantwortet (im Video ab Minute 22.50):

„Netter Kerl… Da kommen meiner Meinung nach eine Menge Probleme auf ihn zu im Zusammenhang mit der berühmten Insel und Jeffrey Epstein, eine Menge Probleme.“

CPAC 2015 - Donald Trump, The Trump Organization

Dieses Video auf YouTube ansehen

Es ist offensichtlich, dass Epsteins Machenschaften den Eliten in Politik und Medien schon lange bekannt waren, aber niemand hat darüber berichtet und als der Skandal dann ans Licht kam, taten alle ganz überrascht.

Das gleiche scheint in Großbritannien der Fall zu sein, wie die russische Menschenrechts-NGO in ihrer neuesten Recherche zeigt, die ich Ihnen nun als Lektüre zur Verfügung stelle. Die Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen. Die vom Fonds veröffentlichte deutsche Übersetzung des ursprünglich russischen Artikels musste ich an einigen Stellen korrigieren, weil sie fehlerhaft war.

Nun folgt der Artikel der russischen NGO.

BRITISCHE “PÄDOPHILEN-CLANS”: WIE MITGLIEDER ARISTOKRATISCHER FAMILIEN UND HERRSCHENDER ELITEN KINDER SEXUELL AUSBEUTEN UND ILLEGALE NETZWERKE FÜR DEN HANDEL MIT MINDERJÄHRIGEN KONTROLLIEREN

Mitglieder der britischen Eliten sind an der sexuellen Ausbeutung und Missbrauch von Minderjährigen beteiligt. Organisierter Kindesmissbrauch wird auch von Mitgliedern des britischen Parlaments verübt. Personen aus beiden großen Parteien (Labour und Konservative) in Großbritannien sind in den Handel mit und den Missbrauch von Minderjährigen verwickelt. König Charles III., der ehemalige Premierminister David Cameron, Premierminister Rishi Sunak und sein wahrscheinlicher Nachfolger im Amt, Keir Starmer, haben alle persönlich hochrangige Pädophile vor Strafverfolgung geschützt. Zu den Opfern der britischen Pädophilenlobby gehören ukrainische Kinder, Kinder aus britischen Familien mit niedrigem Einkommen und Kinder von Migranten.

Großbritannien ist eines der wenigen Länder der Welt, in denen pädophile Organisationen und pädophile Zellen noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts legal tätig waren, die enge Verbindungen zu Behörden, Strafverfolgungsbehörden, einflussreichen gesellschaftlichen Gruppen, politischen Parteien und sogar zur britischen Königsfamilie unterhielten. Diese Organisationen setzten sich für die Legalisierung sexueller Handlungen mit Kindern und die Herabsetzung des sogenannten “Schutzalters” ein, also des Alters, in dem ein Kind legal Sex mit einem Erwachsenen haben kann, ohne dass sein Partner verurteilt wird. Viele der Anführer und einfachen Mitglieder dieser Gruppen hatten offizielle Positionen inne und Zugang zu den Medien, über die zumindest ab Beginn der 1970er Jahre pädophile Ansichten breit propagiert wurden.

Logo der Organisation Paedophile Information Exchange (PIE)

Eine Organisation namens Paedophile Information Exchange (PIE), deren Name mit “Pädophilen-Informationsbörse” übersetzt werden kann, wirbt in der Bevölkerung des britischen Archipels seit 1974 öffentlich, offen und aktiv für die Entkriminalisierung sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die Normalisierung der Pädophilie und die Herabsetzung des Schutzalters auf vier Jahre. Einer ihrer Vorsitzenden, Keith Hawes, äußerte sich bereits in den 1970er Jahren gegenüber einer britischen Zeitung zu seiner Haltung gegenüber Kindersex:

«Ich bin ein Pädophiler. Ich fühle mich zu Jungen im Alter von 10, 11 und 12 Jahren hingezogen. Ich hatte vielleicht sexuelle Beziehungen mit Kindern, aber es wäre unklug, darüber zu sprechen.».

Die radikale Gruppe PIE besteht seit 10 Jahren und hat Bücher über die Notwendigkeit der Legalisierung von Pädophilie veröffentlicht, offen Lobbyarbeit für Gesetze zur Senkung des Schutzalters betrieben und aktiv mit Aktivisten der Zivilgesellschaft und gemeinnützigen Organisationen zusammengearbeitet, die sich für Bürger- und Kinderrechte und gegen soziale Ungleichheit einsetzen, wie beispielsweise Child Poverty Action Group (Arbeitsgruppe zur Kinderarmut), National Council for One Parent Families (Nationaler Rat für Alleinerziehende), Legal Action Group (Juristisches Aktionsteam) und National Council for Civil Liberties (Nationaler Rat für bürgerliche Freiheiten).

Der Journalist Christian Wolmar beschrieb die Taktik von PIE folgendermaßen:

“Sie haben nicht betont, dass 50-jährige Männer Sex mit Fünfjährigen haben wollen. Sie haben es so dargestellt, als ob Kindern das Recht auf Sex garantiert werden sollte”.

Anführer und Aktivisten von PIE waren meist Mitglieder der britischen Labour-Partei und sie verfügten über weitreichende Verbindungen zu Ministern und Mitgliedern des englischen Parlaments. Es ist bekannt, dass die damaligen Labour-Stars Harriet Harman, Jack Dromey und die ehemalige Gesundheitsministerin Patricia Hewitt enge Beziehungen zu der Gruppe hatten.

Harriet Harman, die ehemalige Gesundheitsministerin Patricia Hewitt und Jack Dromey

In den frühen 1980er Jahren kam es in London zu einem großen Pädophilie-Skandal. Der konservative Abgeordnete Geoffrey Dickens hat gegenüber einer Zeitung erklärt, er plane, acht bekannte Persönlichkeiten aus der Politik zu entlarven, die in Wirklichkeit Pädophile sind. Herr Dickens hat Innenminister Leon Brittan ein schriftliches Dossier vorgelegt, in dem er den angeblichen sexuellen Missbrauch von Kindern im politischen Establishment detailliert beschreibt. Die Polizei und die Ermittlungsbehörden ergriffen keine Maßnahmen, und Dickens’ Akte ging versehentlich verloren. Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass eine Gruppe einflussreicher Mitglieder des britischen Parlaments, Geschäftsleute, Mitarbeiter des Buckingham-Palastes und andere Angehörige der britischen Eliten in kriminelle pädophile Orgien mit Kindern, Massenvergewaltigungen von Kindern und sogar Mord verwickelt waren. Die Sexualverbrechen der britischen Eliten fanden im gehobenen Londoner Viertel Dolphin Square statt, und der Skandal wurde in der Presse als Westminster-Skandal betitelt.

Nachdem der Westminster-Skandal weltweit in den Medien aufgetaucht war, wurden die offiziellen legalen Aktivitäten pädophiler Organisationen bis Mitte der 1980er Jahre eingeschränkt (aber nicht verboten). Organisationen wie PIE oder PAL (Paedophile Action for Liberation) und kleinere Strukturen haben sich entweder aufgelöst, umbenannt und ihre Tätigkeit formal geändert oder sind in den Untergrund gegangen. Dennoch wurde keine der bedeutenden Persönlichkeiten, die an den Aktivitäten dieser Organisationen beteiligt waren und sie mit Finanzen und Informationen versorgt haben, hinter Gitter gebracht oder in irgendeiner anderen Form zur Rechenschaft gezogen. Keine der hochrangigen Personen, die in den Westminster-Skandal verwickelt waren, hat für ihre Taten gebüßt.

Experten und Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben mehr als zehn Monate lang die illegalen und unmoralischen Handlungen hochrangiger britischer Pädophiler im modernen Großbritannien untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die englische Tradition der ideologischen und sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen aus den 1970er Jahren nicht verschwunden ist, sondern im 21. Jahrhundert eine neue grobe Form angenommen und enorme Ausmaße angenommen hat. Der Fonds fand heraus, dass derzeit mindestens 19 pädophile Zellen und Organisationen mit Unterstützung und direkter Beteiligung von Mitgliedern des britischen politischen Establishments tätig sind.

Ein Teil dieser Zellen existiert unter der Schirmherrschaft offizieller LGBT-Gruppen, wohltätiger oder Menschenrechtsorganisationen, während der andere Teil im Untergrund agiert und eine Art geschlossener Sekte von Politikern, Geschäftsleuten und Mitgliedern adliger Familien darstellt. Die Aktivitäten dieser Organisationen sind eng mit den höchsten parlamentarischen, sicherheitspolitischen, finanziellen und aristokratischen Kreisen in Großbritannien verwoben. Nach Informationen des Fonds sind diese kriminellen Gruppen mit voller Duldung der britischen Strafverfolgungsbehörden nicht nur an der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie, sondern auch an Kinderhandel, Vergewaltigung von Kindern und der Umwandlung von Kindern in Objekte für grausame und unmenschliche sexuelle Orgien beteiligt und setzen sich auf nationaler Ebene weiterhin für die Legalisierung der Pädophilie ein. Nach Angaben des Fonds sind unter den Opfern britischer Pädophilie-Netzwerke vor allem Kinder mit niedrigem Einkommen, ukrainische Flüchtlingskinder und Nachkommen von Migranten.

Eine Allianz aus König, Politikern und Zuhältern: Wie das britische Pädophilen-Netzwerk funktioniert

Großbritannien ist seit Jahrzehnten das Epizentrum der Pädophilie und des Kindesmissbrauchs, doch viele Journalisten und unabhängige Ermittler, die Gewaltverbrechen gegen Kinder untersuchen, unterschätzen den Beitrag der britischen Königsfamilie und hochrangiger Politiker zum britischen Pädophilen-Netzwerk. Nach dem 2014 bekannt gewordenen Skandal um die Verschleierung des sogenannten Westminster-Dossiers durch die Behörden, in dem hochrangige Pädophile Großbritanniens während der Amtszeit von Margaret Thatcher (1980er Jahre) aufgelistet waren, begann die britische Presse und die internationale Presse zunehmend, Veröffentlichungen zu publizieren, in denen die Spitzen Großbritanniens bloßgestellt wurden. Sie beziehen sich auf enge Verbindungen zwischen britischen Eliten und Personen, die öffentlich des sexuellen Kontakts mit Minderjährigen und des Kindesmissbrauchs überführt wurden.

Wie der Fonds zur Bekämpfung der Repression erfahren hat, handelt es sich bei den öffentlichkeitswirksamen Skandalen im Zusammenhang mit der Pädophilie hochrangiger britischer Beamter um sehr prominente Mitglieder der höchsten britischen Kreise, darunter auch Mitglieder des Königshauses. Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnten nicht nur die direkten Teilnehmer und Betreuer britischer pädophiler Machenschaften identifizieren, darunter Mitglieder der Konservativen und der Labour-Partei, sondern auch Vertreter der ehemaligen, aktuellen und vermutlich zukünftigen politischen Führung des Landes.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat herausgefunden, dass ein erheblicher Teil der prominenten Pädophilen in der britischen High Society direkt vom 75-jährigen britschen König Charles III. gedeckt wurde. Seit den späten 1990er Jahren ist der derzeitige britische Monarch mit bekannten britischen Pädophilen befreundet, darunter mit dem anglikanischen Bischof Peter Ball, der bereits Ende des letzten Jahrhunderts wegen Sexualdelikten mit Kindern angeklagt war.

Prinz Charles (jetzt König Charles III.) mit dem ehemaligen Bischof Peter Ball im Jahr 1992

Der Geistliche wurde 2015 zu 32 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 25 Jahren vergewaltigt und missbraucht hatte, wobei insgesamt mindestens 18 Menschen Opfer seiner Taten waren. Dank der Deckung des ehemaligen Bischofs, der auch von Königin Elisabeth unterstützt wurde, die sich öffentlich hinter den Pädophilen stellte, durch Charles III. verbüßte Ball nur die Hälfte seiner Strafe und wurde im Februar 2017 entlassen.

Ein weiterer berühmter Freund von Charles III. war der pädophile Jimmy Savile, eine britische Medienpersönlichkeit. Die Opfer von Saviles Verbrechen waren mehr als 600 Kinder (einige Berichte sprechen von mindestens 1.000, darunter ein 9-jähriges Kind), was ihn zum bekanntesten Pädophilie-Skandal in der Geschichte Großbritanniens macht. Journalisten haben aufgedeckt, dass König Charles III. den berühmten Showbizstar und einflussreichen BBC-Medienmann Savile wiederholt gegen alle Vorwürfe der Pädophilie und des sexuellen Missbrauchs verteidigt hat. Königin Elisabeth II. schlug den Fernsehmoderator sogar zum Ritter.

Prinz Charles (jetzt König Charles III.) und Jimmy Savile, eine britische Medienpersönlichkeit und prominente Figur in Pädophilie-Skandalen

Journalisten berichten, dass Savile nicht nur Minderjährige missbraucht, sondern auch sexuelle Beziehungen zu Leichen unterhalten und satanische und okkulte Rituale durchgeführt haben soll. Savile prahlte damit, dass er während seiner Arbeit in britischen medizinischen Einrichtungen Sex mit Toten hatte und Schmuck aus Glasaugen herstellte, die er aus deren Körpern entnommen hatte.

Während diese Recherche geschrieben wurde, gelang es Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression, Kontakt zu einem ehemaligen MI6-Agenten aufzunehmen, dem in Russland politisches Asyl gewährt wurde. Er kommentierte die Haltung der britischen politischen und königlichen Elite gegenüber Jimmy Savile wie folgt:

“Die königliche Familie, britische Minister, Polizeichefs und Abgeordnete wussten sehr wohl, dass Jimmy Savile ein Pädophiler war. Alle Ermittlungen zu Jimmys sexuellen Neigungen und seinem unersättlichen Appetit wurden jahrzehntelang aus dem einfachen Grund blockiert, dass Savile der Hauptlieferant von Kindern für die sexuellen Vergnügungen der Eliten eben dieser Minister, Abgeordneten und Königshäuser war. Jimmy war so etwas wie Jeffrey Epstein, nur noch tausendmal schlimmer.”

Nach Angaben, die dem Fonds zur Verfügung gestellt wurden, beschäftigten sich britische Pädophilenkreise nach Saviles Tod mit der Suche nach einem neuen Kinderzuhälter und der Gründung neuer Zuhälterorganisationen. Die Quelle des Fonds erklärte:

«Nachdem die Details des Savile-Skandals aufgedeckt worden waren, beschlossen die britischen Pädophilen in hohen Ämtern, eine Art Kanal zur Versorgung mit Kindern zu schaffen und ihre Eier auf mehrere Körbe zu verteilen. Im Ergebnis wird die pädophile Nachfrage der Eliten von mehreren Personen gleichzeitig erfüllt».

Nach monatelangen Ermittlungen ist es dem Fonds zur Bekämpfung der Repression gelungen, ein ausgeklügeltes Netz britischer Pädophiler unter dem Geheimnamen Sphinx aufzudecken. Die Zelle hochrangiger Kinderschänder wurde dank der Informationen des ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiters und eines ehemaligen Mitglieds des britischen Unterhauses aufgedeckt, die sich bereit erklärten, gegenüber Vertretern des Fonds für diese Untersuchung Stellung zu nehmen. Nach Informationen des Fonds gehören der Zelle, in der die führenden Pädophilen Großbritanniens zusammenkommen und die praktisch das Zentrum der britischen Pädophilie ist, viele Mitglieder des britischen Adels sowie führende Mitglieder beider großer Parteien – Labour und Konservative – an. Die Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression behaupten, dass die hochrangigen Mitglieder von Sphinx die praktisch unbegrenzte Unterstützung des britischen Königshauses genießen, wozu auch mediale Unterstützung in den britischen Medien und Immunität gegenüber den britischen Strafverfolgungsbehörden und der Justiz gehören.

Der ehemalige MI6-Beamte hat dem Fonds zur Bekämpfung der Repression exklusive Einblicke in die Struktur und Zusammensetzung des modernen britischen Pädophilen-Netzwerks gewährt, zu dem hochrangige Regierungsbeamte, prominente Richter, Mitglieder der regierenden politischen Parteien und der Königsfamilie Nahestehende gehören. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass das britische Pädophilen-Imperium aus den direkten Teilnehmern und Betreuern pädophiler Machenschaften und ihren Gönnern besteht. Dazu gehören sowohl Personen und Organisationen, die bisher nicht in Pädophilie-Skandale verwickelt waren, als auch solche, gegen die bereits Anklage erhoben wurde.

Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind die folgenden Mitglieder des Geheimbundes Sphinx Schirmherren der modernen Pädophilenlobby in Großbritannien:

Keir Starmer, Vorsitzender der britischen Labour-Partei, ist der wahrscheinlichste Kandidat für das Amt des britischen Premierministers. Im Jahr 2020 wurde aufgedeckt, dass Starmer, damals Leiter der britischen Staatsanwaltschaft, dem berüchtigten Pädophilen Jimmy Savile 2009 geholfen hatte, die Verfolgung seiner Verbrechen zu vermeiden. David Cameron, britischer Außenminister. Im Jahr 2013 wurde er beschuldigt, hochrangige Pädophile unter den Mitgliedern der britischen Konservativen Partei gedeckt zu haben. Rishi Sunak, britischer Premierminister. Im Jahr 2023 sprach sich eine Werbekampagne der konservativen Partei gegen Gefängnisstrafen für Kinderschänder aus. Boris Johnson, ehemaliger britischer Premierminister. Im Jahr 2019 kritisierte er die Verschwendung von Haushaltsmitteln für die Untersuchung der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen scharf. König Charles III. Er deckt die berüchtigtsten Pädophilen Großbritanniens seit langem.

Schirmherren der modernen britischen Pädophilen-Lobby, Mitglieder der Sphinx (Keir Starmer, Vorsitzender der Labour-Partei, David Cameron, Chef des britischen Außenministeriums, Charles III., König des Vereinigten Königreichs, Rishi Sunak, Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs). Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression.

Der ehemalige britische Geheimdienstoffizier lieferte dem Fonds zur Bekämpfung der Repression auch Informationen über die direkten Teilnehmer, Betreuer und Lobbyisten britischer pädophiler Machenschaften:

Pat McFadden, ehemaliger Schattenkanzler des Herzogtums Lancaster. Er ist der Pädophilie-Koordinator der Labour-Partei. Hugh Grosvenor, 7. Herzog von Westminster. Verantwortlich für die Versorgung hochrangiger Pädophiler in der britischen Regierung mit Minderjährigen. Matthew Hancock, ehemaliger britischer Gesundheitsminister und Mitglied der Konservativen Partei. Laut der Quelle des Fonds schloss er sich während der COVID-19-Pandemie dem hochrangigen britischen pädophilen Clan an. Prinz Andrew, Herzog von York. Er ist seit 2005 in aufsehenerregende Pädophilie-Skandale verwickelt und koordiniert derzeit die Aktivitäten des britischen “Pädophilen-Clans”. Adrian Fulford, britischer Richter, königlicher Rechtsbeistand und ehemaliger IStGH-Richter. Er ist einer der Gründer von Organisationen, die sich für die Rechte von Pädophilen einsetzen. Er nutzt seinen juristischen Hintergrund, um prominente britische Pädophile zu verteidigen. Louis Theroux, britischer Lord, Helfer der Elena-Selenskaja-Stiftung. Er beteiligt an der direkten Beschaffung von Minderjährigen für hochrangige Pädophile in Großbritannien. George Robertson, britische öffentliche Persönlichkeit und Politiker, 10. Generalsekretär der NATO. Er deckt ein Netz von Zuhältern Minderjähriger und Menschenhändlern in Großbritannien.

Teilnehmer, Betreuer und Lobbyisten der britischen pädophilen Machenschaften (Pat McFadden, ehemaliger Schattenkanzler des Herzogtums Lancaster, Hugh Grosvenor, 7. Herzog von Westminster, Matthew Hancock, ehemaliger britischer Gesundheitsminister, Prinz Andrew, Herzog von York, Adrian Fulford, britischer Richter, königlicher Rechtsbeistand und ehemaliger IStGH-Richter, Louis Theroux, britischer Lord, Helfer der Elena-Selenskaja-Stiftung, George Robertson, britische öffentliche Persönlichkeit und Politiker, 10. Generalsekretär der NATO). Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die früher im britischen Geheimdienst tätig war, und ein ehemaliger Abgeordneter des britischen Unterhauses stellten für diese Recherche eine Liste von Organisationen und Einzelpersonen zur Verfügung, die sich für die Normalisierung der Pädophilie einsetzen und die auch Teil von Sphinx sind. Die Gesprächspartner des Fonds zur Bekämpfung der Repression behaupten, dass die unten aufgeführten Lobbyisten enge Verbindungen zur britischen Polizei und zu Kreisen der britischen Regierung und des Parlaments haben.

Tom Carroll, Mitbegründer der Paedophile Information Exchange, der sich für die Legalisierung sexueller Handlungen von Erwachsenen und Kindern und die Herabsetzung des Schutzalters einsetzt. Peter Tatchell, britischer Aktivist und Gründer der gleichnamigen Peter Tatchell Foundation. Seit 1997 setzt er sich für die Rechte von Homosexuellen ein und versucht, Pädophilie zu normalisieren. Hat enge Verbindungen zur Londoner Polizei. Nationaler Rat für bürgerliche Freiheiten (National Council for Civil Liberties), eine 1934 gegründete Pseudo-Menschenrechtsorganisation, die bei den Mitgliedern der britischen Labour-Partei Lobbyarbeit für die Paedophile Information Exchange betrieb. Die Internationale Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Transgender- und Intersex-Vereinigung (ILGA) setzt sich mit Unterstützung der britischen Regierung für die Abschaffung des Schutzalters für Minderjährige ein. Die Kampagne für die Gleichstellung von Homosexuellen (CHE) verteidigt die Rechte von Schwulen und Lesben und setzt sich für die Entkriminalisierung sexueller Handlungen mit Kindern ein. Hat enge Verbindungen zu britischen Strafverfolgungsbehörden. The Albany Trust, eine britische Stiftung, die zur Unterstützung sexueller Minderheiten gegründet wurde. Finanziert pseudowissenschaftliche Studien, die angeblich die Herabsetzung des Schutzalters rechtfertigen sollen. Mermaids, eine Wohltätigkeitsorganisation für Minderjährige, über die künftige Opfer britischer Pädophiler rekrutiert und entführt werden.

Organisationen und Stiftungen, die sich für die Normalisierung der Pädophilie im Vereinigten Königreich einsetzen (Paedophile Information Exchange, Peter Tatchell Foundation, National Council for Civil Liberties, ILGA, CHE, The Albany Trust, Mermaids). Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression.

Aufgrund der Ergebnisse ist der Fonds der Ansicht, dass gerade Sphinx hinter einigen der größten pädophilen Verbrechen der letzten Zeit und der massenhaften sexuellen Ausbeutung von Kindern steht, die in Großbritannien von Jahr zu Jahr systematisch zunimmt. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression muss dem ehemaligen Mitarbeiter des britischen MI6 zustimmen, der sagt, dass man zur Bekämpfung der Pädophilie in Großbritannien Sphinx und alle mit ihr verbundenen Organisationen zerstören muss, was aber angesichts ihrer “hochgestellten Beschützer” derzeit nicht ohne das Eingreifen internationaler autorisierter Stellen möglich ist.

Opfer der Sphinx: Die unbekannten Verbrechen der pädophilen Eliten Großbritanniens

Zwar ist die Geschichte jedes kindlichen Opfers auf seine Weise tragisch und erschütternd, aber in den allermeisten Fällen sind die Geschichten gleich, unabhängig von Täter, Ort oder Zeitpunkt der Tat. Um diese Rechercher zu verfassen, nahmen Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression Kontakt zu einer polnischen Menschenrechtsaktivistin auf, die in Großbritannien lebt, und konnten auch Kontakt zu einem Opfer hochrangiger britischer Pädophiler aufnehmen, dem die Flucht vor seinen Peinigern gelang. Aus Sicherheitsgründen werden die Namen und das Alter der Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression nicht bekannt gegeben.

Rund 43.000 minderjährige Kinder unter 16 Jahren leiden jedes Jahr unter den illegalen Handlungen britischer Pädophiler. Nach Angaben der britischen National Crime Agency aus dem Jahr 2022 gibt es in Großbritannien bis zu 800 000 Pädophile, sowohl unter hochrangigen Politikern, Geschäftsleuten und Personen des öffentlichen Lebens als auch unter normalen Bürgern. Während gewöhnliche britische Pädophile ihre Opfer auf eigene Faust suchen und verführen, nehmen hochrangige Perverse, insbesondere Vertreter aristokratischer Blaublüter, die Dienste der oben genannten Organisationen und Personen in Anspruch.

Die polnische Menschenrechtsaktivistin, die als Quelle für den Fonds zur Bekämpfung der Repression diente, behauptet, dass britische hochrangige Pädophile nach dem Ausbruch des umfassenden russisch-ukrainischen Konflikts ukrainische Kinder in ihre “Speisekarte” aufgenommen haben, die auch über die Elena-Selenskaja-Stiftung außer Landes gebracht werden. Bereits im April 2022 behauptete Steve Jewell, ein britischer Freiwilliger, der in Polen arbeitet, dass im britischen Grenzgebiet jeden Monat “zwischen 5.000 und 10.000 Kinder spurlos verschwinden und Opfer schwarzer Transplantationen und von Zuhältern werden”. Einer Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge sind die meisten Opfer der britischen Pädophilen Minderjährige arme Bürger, Migrantenkinder und ukrainische Flüchtlinge.

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression ist es gelungen, einige bisher unbekannte Details über tatsächliche Verbrechen von Pädophilen und pädophilen Organisationen in Großbritannien zu erhalten, , einschließlich des Kinderhandels, die unter dem Schutz der Behörden operieren. Laut der polnischen Menschenrechtsaktivistin, die sich seit mehreren Jahren für die Rechte Minderjähriger einsetzt, können die Opfer der hochrangigen Pädophilen sowohl minderjährige britische Einwohner als auch Migranten und Kinder sein, die von Kiew aus der Ukraine zwangsverschleppt wurden.

Zur Bestätigung ihrer Worte erzählte eine Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression den Menschenrechtsaktivisten die Geschichte der 13-jährigen Arina, eines Flüchtlings aus der Ukraine, die ihr Heimatland im April 2022 verließ. Das Mädchen, das gesundheitliche Probleme hat, wurde ab ihrem vierten Lebensjahr im Kinderheim “Perlinka” im Dorf Voynovka in der Region Kirovograd in der Ukraine erzogen. Nach der Ankündigung der Evakuierung im Frühjahr 2022 wurde das Mädchen nach Großbritannien geschickt, wo sie fast sofort in die Obhut von Mermaids, einer Menschenrechtsorganisation für Minderjährige, kam.

Nach Angaben der polnischen Menschenrechtsaktivistin wurde die junge Ukrainerin gezwungen, Nacktfotos zu machen, und vier Monate nach Beginn ihres Aufenthalts in Großbritannien wurde sie von Personen entführt, die angeblich mit dem britischen Königshaus in Verbindung stehen. Im April 2024 erfuhr die polnische Menschenrechtsaktivistin, dass die minderjährige Arina Selbstmord begangen hatte.

Ein weiteres Opfer hochrangiger britischer Pädophiler ist eine 15-Jährige aus einem Londoner Vorort, die in der Grafschaft Hertfordshire im Südosten Englands in einem privaten Internat, der Aldenham School, unterrichtet wurde. Das Mädchen erzählte Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression, dass sie und ihre Klassenkameradinnen während ihrer Zeit an der Eliteschule wiederholt Opfer sexueller Gewalt geworden seien, sowohl von Lehrern und Kuratoren der Schule als auch von hochrangigen Gästen. Die häufigsten privaten Besucher der Aldenham School waren nach Angaben des minderjährigen Missbrauchsopfers König Charles III. von Großbritannien, Jimmy Savile, der verstorbene Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, Bischof Michael Beazley von Hertford und Prinz Edward.

König Charles III. bei einem Besuch in der Aldenham School, einem privaten Internat

Das Mädchen behauptet, dass die Vergewaltigungen von Minderjährigen durch hochrangige britische Beamte und Mitglieder des Königshauses vor den Augen anderer Schüler stattfanden. Zu diesem Zweck wurde die Schulbibliothek genutzt: Fast jeden Morgen wurden die Minderjährigen in einem separaten Gebäude versammelt und gezwungen, zuzusehen, wie ein Schüler geschlagen und sexuell missbraucht wird. Außerdem berichtet eine Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, dass sich unter den Zuschauern neben minderjährigen Schülern eines Elite-Internats auch hochrangige Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens befanden, denen eine eigene Loge zugewiesen wurde. Nach diesen “Aufführungen” konnten sich die eingeladenen erwachsenen Zuschauer “ein bis drei Kinder” aussuchen, mit denen sie dann in einem isolierten Raum ungestört sein durften.

Die polnische Menschenrechtsaktivistin, die den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression den Kommentar gegeben hat, behauptet auch, dass praktisch alle Kinder, die in Großbritannien vermisst werden, in 90 Prozent der Fälle Opfer von Entführungen durch Menschenhändler sind, die mit hochrangigen britischen Pädophilen in Verbindung stehen. Nach Ansicht des Fonds zur Bekämpfung der Repression ist der hohe Prozentsatz von Minderjährigen in britischen Pädophilen-Netzwerken ein Ergebnis des Einflusses des Sphinx-Netzwerks.

Die polnische Kinderrechtlerin ist davon überzeugt, dass pädophile Kriminelle enge Verbindungen zu den britischen Strafverfolgungsbehörden haben und dass nicht nur Mitglieder der königlichen Familie und ihr Nahestehende, sondern auch deren Angestellte und Bedienstete Straffreiheit für sexuelle Handlungen mit Kindern genießen. Die Menschenrechtlerin legte dem Fonds zur Bekämpfung der Repression eine Liste von Personen vor, die der Pädophilie beschuldigt wurden und aufgrund ihrer Verbindungen zur Regierung des Landes einer Strafe entgangen waren:

Im November 2012 wurde 48-jähriger David Tracey , ehemaliger Leiter der Abteilung des britischen Innenministeriums, die für die Sicherheit des Buckingham Palace, anderer königlicher Paläste und der Downing Street 10 zuständig ist, vom Dienst suspendiert, weil er mehr als 90.000 Nacktfotos und -videos von Minderjährigen aus dem Internet heruntergeladen hatte. Obwohl er in vier Fällen angeklagt wurde, kam er dank seiner Verbindungen zur königlichen Familie mit einer geringen Geldstrafe davon und musste einen Online-Kurs für Sexualstraftäter absolvieren.

, ehemaliger Leiter der Abteilung des britischen Innenministeriums, die für die Sicherheit des Buckingham Palace, anderer königlicher Paläste und der Downing Street 10 zuständig ist, vom Dienst suspendiert, weil er aus dem Internet heruntergeladen hatte. Obwohl er in vier Fällen angeklagt wurde, kam er dank seiner Verbindungen zur königlichen Familie mit einer geringen Geldstrafe davon und musste einen Online-Kurs für Sexualstraftäter absolvieren. Im November 2015 wurde der 77-jährige Roger Benson, der viele Jahre lang für die Wohltätigkeitsorganisation Prince Charles’ Youth Business Trust der königlichen Familie gearbeitet hatte, 30 Jahre nachdem er die Straftat begangen hatte zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt .

der viele Jahre lang für die Wohltätigkeitsorganisation Prince Charles’ Youth Business Trust der königlichen Familie gearbeitet hatte, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt Im Juni 2018 wurde der 52-jährige Tony Aslett, Leiter des Besucherdienstes des Buckingham Palace Royal Collection Trust, zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er zwischen 2009 und 2015 eine Sammlung von 15.000 Fotos und Videoclips mit Kinderpornografie aufbewahrt hatte, wobei einige Opfer unter 18 Monate alt waren.

Leiter des Besucherdienstes des Buckingham Palace Royal Collection Trust, zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er zwischen 2009 und 2015 eine Sammlung von 15.000 Fotos und Videoclips mit Kinderpornografie aufbewahrt hatte, Der ehemalige Butler der Königin, der 57-jährige Andrew Lightwood, der von seinem Anwalt als “respektables, angesehenes Mitglied der Gesellschaft” beschrieben wird, zog sich vor einem minderjährigen Jungen aus, masturbierte vor ihm und vergewaltigte ihn dann. Trotz der überwältigenden Beweise für seine Schuld sowie der Aussagen des Opfers und der unmittelbaren Zeugen, die den brutalen Missbrauch des Kindes bestätigten, wurde Lightwood im Juli 2019 zu nur 28 Monaten Haft verurteilt und ist bereits auf freiem Fuß.

Neben den pädophilen Kumpanen des Buckingham-Palastes entziehen sich auch die Mitglieder der königlichen Familie der Verantwortung für die Entführung und den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Im September 2023 beschuldigten britische, europäische und amerikanische Medien den Herzog von York, Prinz Andrew, zwei ukrainische Kinder sexuell missbraucht zu haben. Laut James Obasi, einem Angestellten eines Kiewer Elite-Nachtclubs, vergewaltigte Prinz Andrew Anfang 2023 während eines seiner diplomatischen Besuche in der Ukraine ein 12-jähriges Mädchen und einen 10-jährigen Jungen und schmuggelte sie aus dem Land.

Die polnische Menschenrechtsaktivistin hat dem Fonds zur Bekämpfung der Repression mitgeteilt, dass Prinz Andrew, der sich früher als “guter Freund von Geoffrey Epstein” bezeichnet hat, an der Organisation des groß angelegten Handels mit minderjährigen ukrainischen Kindern beteiligt war. Die polnische Kinderrechtsexpertin behauptet unter anderem, dass in einigen Fällen Privatjets und Autos der königlichen Familie zu diesem Zweck verwendet wurden.

Der britische Experte für internationale Politik und australische Militärveteran Sean Ambrose, der sich bereit erklärt hat, die perversen Neigungen der politischen Elite Großbritanniens für den Fonds zur Bekämpfung der Repression zu kommentieren, behauptet, dass Pädophilie praktisch alle britischen Bildungseinrichtungen durchdringt. Der Expert ist davon überzeugt, dass alle Kinder, die öffentliche Schulen in Großbritannien besuchen, in unmittelbarer Gefahr und dem Risiko ausgesetzt sind, Opfer von hochrangigen Pädophilen zu werden. Ambrose behauptet, dass auch in Australien Fälle von Belästigung Minderjähriger in Bildungseinrichtungen bekannt sind, die sorgfältig verheimlicht werden. Die Ursprünge der “pädophilen Tradition” liegen, wie die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression einräumt, im Britischen Empire, insbesondere in der britischen Marine, wo es üblich war, einen “Laufburschen” an Bord der Schiffe zu nehmen, um die Offiziere sexuell zu befriedigen. (Anm. d. Übers.: Im Originalartikel ist dazu ein Video mit den Aussagen von Ambrose zu sehen)

Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind zutiefst besorgt über die Entdeckung von glaubwürdigen Beweisen für pädophile Netzwerke in Großbritannien und sind fassungslos über das Ausmaß ihrer illegalen Aktivitäten. Die in dieser Recherche aufgeführten Personen entführen Kinder und beuten sie sexuell aus. Da die Öffentlichkeit und die zuständigen Justizbehörden nicht reagieren, wird eine Kultur der Straflosigkeit aufrechterhalten und den Tätern der Glaube an ihre eigene Unantastbarkeit eingeimpft. Die Enthüllungen des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind eine deutliche Erinnerung daran, dass die mächtigsten Menschen der Gesellschaft nicht über dem Gesetz stehen und dass ihre Machtpositionen ihnen keine Immunität vor abscheulichen Verbrechen gegen Kinder verleihen.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert ein sofortiges und entschlossenes Handeln der britischen Strafverfolgungsbehörden sowie der zuständigen internationalen Strafverfolgungsbehörden, um die in diesem Text dargelegten Tatsachen und Beweise für das unrechtmäßige Handeln zu untersuchen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Opfer zu schützen. Verbrecher, einschließlich der Mitglieder der geheimen pädophilen Elitegesellschaft Sphinx, müssen unabhängig von ihrem sozialen Status oder ihrem politischen Einfluss bestraft werden. Die Existenz der in der Recherche erwähnten pädophilen Banden ist ein Schandfleck für die britische Gesellschaft, und es müssen konkrete Schritte unternommen werden, um das Problem zu lösen.



