Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 31. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 31. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Kriegsvorbereitungen des Westens und die koordinierende Rolle der NATO: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Europa ist in eine Zwischenphase der Kriegsvorbereitungen gegen Russland eingetreten, da es zunehmend in den Konflikt in der Ukraine verwickelt wird, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dem Radiosender Kossuth.

Die NATO-Außenminister haben sich noch nicht darauf geeinigt, der Allianz die koordinierende Rolle bei den Waffenlieferungen an die Ukraine und einen mehrjährigen Fonds für Kiew zu übertragen, sagte der Generalsekretär der Organisation, Jens Stoltenberg.

Die TASS hat die Ereignisse des Tages rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

45 ukrainische Soldaten haben sich im Laufe der Woche ergeben, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Nach Angaben des Ministeriums sind die Einheiten der Truppengruppe Zentrum im Laufe der Woche weiter tief in die gegnerischen Stellungen vorgedrungen und haben die Siedlungen Archangelskoje und Netailowo in der DNR befreit. Die Truppengruppe Dnjepr fügte in diesem Zeitraum sieben ukrainischen Brigaden Niederlagen zu.

Im Laufe der Woche fügten die Einheiten der Truppengruppe Nord sieben feindliche Brigaden Niederlagen zu und schlugen 20 Gegenangriffe zurück. Die Gruppe Süd verbesserte in diesem Zeitraum ihre Position an der Frontlinie und fügte 12 ukrainischen Formationen Niederlagen zu.

In der vergangenen Woche verbesserten die Einheiten der Truppengruppe Ost ihre taktische Position und beschossen Personal und Ausrüstung von zwei ukrainischen Brigaden, zwei Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte und einer Brigade der ukrainischen Nationalgarde. Die Gruppe West befreite in dieser Zeit Berestowoje und Iwanowka im Gebiet Charkow.

Kriegsvorbereitungen des Westens

Europa ist in ein Zwischenstadium der Kriegsvorbereitungen gegen Russland eingetreten, da es zunehmend in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine hineingezogen wird, so der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Er sagte, er sehe jede Woche mehr Anzeichen dafür, dass sich die EU und die NATO auf einen Kampfeinsatz vorbereiten.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO schlagen vor, der Ukraine jährlich 40 Milliarden Dollar für militärische Hilfe zur Verfügung zu stellen, aber Ungarn werde sich nur beteiligen, wenn es in Europa zu einem Krieg komme, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto.

Fehlende Vereinbarungen

Die NATO-Außenminister haben sich noch nicht darauf geeinigt, dem Bündnis die koordinierende Rolle bei allen Waffenlieferungen an die Ukraine und einen mehrjährigen Fonds für Kiew zu geben, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Konferenz in der Schweiz

China hat bestätigt, dass es nicht an der Friedenskonferenz über die Ukraine teilnehmen wird, die in der Schweiz stattfinden soll, berichtet Reuters unter Berufung auf Quellen. Peking habe den Vorschlag abgelehnt, weil die Bedingungen, die es für die Teilnahme gestellt habe, nicht erfüllt worden seien, darunter die Anwesenheit Russlands.

Angriffe mit westlichen Waffen

Der Kreml ist sich der Versuche bewusst, russisches Territorium mit Waffen aus den USA anzugreifen, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Er sagte: „Dies ist ein mehr als beredter Beweis für das Ausmaß der amerikanischen Verwicklung in diesen Konflikt“.

Der Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium bedeutet eine unverantwortliche Eskalation der Situation. Diese Meinung vertrat der Europaabgeordnete Harald Wilimski, der die Delegation der österreichischen Freiheitlichen Partei im Europäischen Parlament leitet.

Gefangenenaustausch

Russland hat als Ergebnis von Verhandlungen 75 seiner Kriegsgefangenen zurückgeholt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Gegenzug wurden 75 ukrainische Kriegsgefangene ausgehändigt. Das Ministerium gab an, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die humanitäre Vermittlung übernommen haben.

Sanktionen

Die Europäische Union verhängte Sanktionen gegen den Gouverneur von Primorje, Oleg Kozhemyako, wegen Förderung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea. Darüber hinaus wurden neun Einzelpersonen und Organisationen aus Nordkorea sowie neun natürliche und juristische Personen aus dem Iran mit Restriktionen belegt, weil sie Russland im Konflikt mit der Ukraine unterstützt haben sollen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



