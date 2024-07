Deutscher Blogger wurde in der Ukraine zwei Jahre lang vom SBU verfolgt und gefoltert

Dramatischer Erlebnisbericht

Ein deutscher Blogger, der seit etwa zehn Jahren in der Ukraine lebte, wurde über zwei Jahre vom SBU verfolgt und auch gefoltert. Die deutsche Botschaft hat Hilfe sogar verweigert. Nun sind der Blogger und seine Familie endlich in Sicherheit.

Ich habe gestern schon darüber berichtet, dass ich einen deutschen Blogger kenne, der in der Ukraine vom Geheimdienst SBU verfolgt und auch gefoltert wurde. Die deutsche Botschaft in Kiew hat dabei eine unrühmliche Rolle gespielt, denn sie hat ihn abgewimmelt, als er versucht hat, die nötigen Papiere für eine Ausreise aus der Ukraine zu erhalten, um dieser Hölle zu entkommen. Glücklicherweise ist der Blogger nun endlich in Sicherheit.

„Daniel Bauer“

Als ich 2018 den Anti-Spiegel eröffnet habe, hat sich nach einigen Monaten, als der Anti-Spiegel noch kaum tausend Besucher täglich hatte, ein Blogger bei mir gemeldet, der den Antis-Spiegel entdeckt hatte und interessant fand. Er ist Deutschrusse und hat damals den YouTube-Kanal „Golos Evropy“ („Stimme Europas“, russisch „Голос Европы“) eröffnet. In seinen Videos nannte er sich Daniel Bauer und ich weiß, dass viele Russen sich an ihn erinnern, denn sein Kanal wuchs sehr schnell und hatte 2022 um die 600.000 Follower.

Er hat Videos auf Russisch veröffentlicht, in denen er die Absurdität der deutschen und europäischen Politik aufgezeigt hat, wobei es sich dabei meist nur um Übersetzungen deutscher Politiker oder deutscher Medienberichte handelte. Später hat er auch viel vom Anti-Spiegel und aus Tacheles-Sendungen übersetzt, was manchmal sogar den Weg in russische Nachrichtensendungen gefunden hat.

Bei einigen Themen haben wir auch gemeinsam recherchiert, so war er es beispielsweise, der bei der ersten viral gegangenen Recherche des Anti-Spiegel die richtige Idee hatte (siehe hier). Damals ging es um die Fake-Story des Spiegel über „Putins Puppen“ in der AfD.

Das Problem war, dass der Blogger kurz nach dem Maidan aus Deutschland in die Ukraine gegangen ist, wobei er damals noch kein Blogger war, diese Tätigkeit hat er erst 2018 begonnen. Dort hat er auch eine Familie gegründet.

In der Ukraine ist es seit dem Maidan-Putsch gefährlich, die Regierung zu kritisieren, wie ich schon 2019 an 13 politischen Morden an ukrainischen Regimekritikern nach dem Maidan aufzeigt habe. Heute ist bekannt, dass die CIA den ukrainischen Geheimdienst bei dem Mordprogramm unterstützt hat.

Wegen dieser Gefahr hat sich der Blogger dafür entschieden, seinen YouTube-Kanal unter dem Pseudonym Daniel Bauer zu betreiben und nicht unter seinen richtigen Namen Michael Albrecht. Da wir uns in den vielen Telefonaten, die wir geführt hatten, angefreundet haben, wusste ich schon damals, dass er in der Ukraine lebt und ich kannte auch seinen richtigen Namen.

Folter durch die ukrainische Polizei

Auch als Russland seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hat, hat Michael weiter Videos veröffentlicht. Aber Anfang April 2022 verstummte sein Kanal und es wurden keine Videos mehr hochgeladen. Während sich viele russische Fans fragten, was wohl passiert ist, war mir sofort klar, dass die ukrainischen Behörden ihn aufgespürt hatten, denn er war danach nicht mehr erreichbar.

Sergej Filbert und ich haben mit Michael diese Woche zwei Interviews aufgezeichnet, in denen er seine Geschichte auf Russisch und auf Deutsch erzählt hat, weshalb ich die weiteren Ereignisse hier nur kurz zusammenfasse, denn die Interviews finden Sie am Ende dieses Artikels.

Anfang April 2022 hat die ukrainische Polizei Michael und seine Frau mitgenommen und sie wurden eine ganze Nacht lang gefoltert. Sie wurden verprügelt, Michael wurde gedroht, er würde erschossen werden, seiner Frau wurde mit Massenvergewaltigung gedroht. Da die Zellen in der örtlichen Polizeiwache jedoch überfüllt waren, wurden sie am Morgen nach Hause geschickt und ihnen wurde angekündigt, dass der berüchtigte ukrainische Geheimdienst SBU sie am nächsten Tag abholen würde.

Um zu verstehen, warum die Polizei keine Angst hatte, dass die beiden einfach fliehen würden, muss man wissen, dass es in der Ukraine seit Februar 2022 überall alle paar Kilometer Checkpoints gibt. Man kann sich dort nicht einfach ins Auto oder den Bus setzen und unbemerkt wegfahren.

Trotzdem haben die beiden die Flucht gewagt und sind zu Fuß durch verschneite Wälder geflohen. Es ist ihnen gelungen, in einer nahen Stadt anonym eine Wohnung zu mieten und sich zu verstecken. Zumindest für einige Zeit.

Nach einigen Wochen hat Michael mich kontaktiert und wann immer es möglich war, standen wir danach in Kontakt. Zwischen den einzelnen Kontaktaufnahmen lagen meistens Wochen oder sogar Monate, aber außer den beiden Mut zuzusprechen, konnte ich ohnehin fast nichts für sie tun. Ich konnte ihnen nur versprechen, dass ich ihnen mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln helfen würde, sobald sie Ukraine endlich verlassen können, was damals allerdings sehr utopisch erschien.

Verhaftung

Monate später hat der SBU sie doch gefunden und verhaftet. Übrigens habe ich darüber berichtet, in meinem Artikel aber behauptet, ich wisse nicht, wer da verhaftet wurde. Dass ich berichtet habe, lag daran, dass russische Medien aus der Pressemeldung des SBU gefolgert hatten, ich sei verhaftet worden. Um das zu dementieren, habe ich damals diesen Artikel geschrieben, in dem ich zum Schutz von Michael und seiner Frau natürlich nicht mitgeteilt habe, dass ich wusste, um wen es ging und was die Hintergründe waren. Aber da ich von der Folter nach der ersten Festnahme wusste, habe ich mir große Sorgen gemacht.

Aus wahrscheinlich politischen Gründen wurden Michael und seine Frau schließlich nicht wegen eines „schweren Falles der Verbreitung russischer Propaganda“ verurteilt, was für beide zwischen fünf und acht Jahre Gefängnis bedeutet hätte, sondern wegen irgendeines unbedeutenden Deliktes, weshalb sie mit einer Geldstrafe davongekommen sind.

Die Details erfahren Sie in dem Interview mit Michael, aber damit war die Geschichte nicht vorbei. Eigentlich hätte er die Ukraine nun verlassen können, aber Michaels Reisepass war abgelaufen. Die deutsche Botschaft in Kiew hat sich jedoch eine ganze Zeit lang geweigert, ihm einen Not-Reisepass auszustellen, wie er in den Interviews erzählt. Ich habe das damals alles live miterlebt, weil er mich aus Kiew angerufen hat, nachdem die Botschaft ihn abgewimmelt hat.

Schließlich ist seine Frau als Flüchtling nach Deutschland gegangen, um dort zu arbeiten, denn Michael konnte in der Ukraine nicht arbeiten und die beiden kein Geld mehr, um auch nur Lebensmittel zu kaufen.

Endlich in Sicherheit

Es dauerte dann noch fast ein Jahr, bis Michael die Ukraine endlich verlassen konnte. Ende Mai 2024 ist er ausgereist und nach Deutschland gefahren, um einen neuen Reisepass zu bekommen. Sobald er den hatte, ist er nach Weißrussland gegangen, während seine Frau in die Ukraine gefahren ist, um den minderjährigen Sohn zu holen, bevor sie ebenfalls nach Weißrussland gegangen ist.

Dort haben beide vor einigen Wochen politisches Asyl beantragt und auch bekommen, weshalb sie ihre Geschichte nun endlich erzählen können. Ich hoffe, dass ich mit Michael demnächst eine Anti-Spiegel-TV-Sendung machen kann, in der wir auf einige Details, die wir in dem ersten Interview nur gestreift haben, näher eingehen können. Bei der Gelegenheit würden wir uns auch endlich zum ersten Mal persönlich kennenlernen.

Hier ist das Interview auf Deutsch.

Ich wurde in Ukraine gefoltert und verurteilt weil ich Video von AfD und Wagenknecht übersetzt habe!

Für alle, die Russisch verstehen, ist hier das Interview auf Russisch.

Немецкий блогер: Меня пытали и угрожали убить на Украине, за то что я переводил видео с немецкого!

