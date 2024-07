Es gibt auch noch manchmal gute Nachrichten

Freitagsgedanken

In diesen Zeiten sind gute Nachrichten selten, aber diese Woche habe ich sehr gute Nachrichten bekommen.

Seit 2018 kenne ich einen Video-Blogger, der auf Russisch über die Kuriositäten der deutschen und europäischen Politik berichtet hat. Sein Kanal hieß „Die Stimme Europas“, hatte über eine halbe Million Follower und mache seiner Videos wurden über eine Million Mal geklickt. Hinter den Kulissen haben wir bei einigen Themen zusammen recherchiert.

Der Blogger ist Russlanddeutscher, weshalb er Russisch und Deutsch spricht. Aber vor etwa zehn Jahren ist er in die Ukraine umgezogen, hat dort gearbeitet und geheiratet und dort gelebt. Als er 2018 seinen YouTube-Kanal eröffnet hat, hat er sich kaum vorstellen können, wohin ihn die Geschichte bringen würde.

Seinen Kanal hat er unter einem Pseudonym betrieben, weil es in der Ukraine schon damals gefährlich war, die ukrainische Regierung zu kritisieren oder etwas Positives über Russland zu sagen. Dass er in der Ukraine lebte, wusste außer mir wohl kaum jemand, die meisten dachten, er würde in Deutschland leben.

Anfang April 2022, keine sechs Wochen nach Beginn der Eskalation in der Ukraine, ist sein Kanal verstummt und viele in Russland haben sich gefragt, was wohl passiert sein könnte. Mir war es natürlich klar, zumal er dann auch nicht mehr erreichbar war: Der ukrainische Geheimdienst hat ihn geschnappt und für ihn und seine Frau begann ein Weg durch die Hölle, inklusive Folter und allem, was man eigentlich nur aus Filmen kennt.

Ich hatte die ganzen zwei Jahre, soweit es möglich war, Kontakt zu ihnen und habe, wenn ich konnte, ein wenig geholfen, wobei das meistens nur Mut zusprechen und das Versprechen war, dass ich ihnen wirklich helfen könnte, wenn sie endlich aus der Ukraine rauskämen.

Die gute Nachricht ist, dass er, seine Frau und ihr Sohn endlich in Sicherheit sind. Sie sind inzwischen in Weißrussland, haben Asyl als politisch Verfolgte bekommen und ich kann endlich über die Geschichte sprechen. Das weißrussische Fernsehen hat am Donnerstag zum ersten Mal über das Schicksal der Familie berichtet und auch ich habe mit ihm schon ein Gespräch geführt, das inzwischen auf YouTube zu sehen ist. Da heute Tacheles kommt, werde ich morgen mehr Details berichten und das Gespräch mit ihm verlinken.

Ich kann nur sagen, dass auch mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, als endlich klar war, dass die Familie in Sicherheit ist und ein neues Leben anfangen kann. Morgen wird es mehr Details dazu geben.

