Der Spiegel sieht im Urteil zu Trumps Immunität einen „Schlüssel zur Diktatur“

Und von der Leyen?

Das Oberste US-Gericht hat Trump eine weitgehende Immunität für seine Handlungen als US-Präsident zugesprochen, was der Spiegel als "Schlüssel zu einer Diktatur" bezeichnet hat. Allerdings verschweigt der Spiegel die Immunität der EU-Kommissionspräsidentin, die im Europa-Wahlkampf keine unwichtige Rolle gespielt hat.

Der Oberste US-Gerichtshof der USA hat entschieden, dass Donald Trump eine weitreichende Immunität für seine im Amt als US-Präsident durchgeführten „offiziellen Handlungen“ hat. Das hat Einfluss auf viele von seinen Gegnern angestrengte Prozesse, unter anderem die Verfolgung von Trump wegen der Erstürmung des Kapitol, zu der Trump die Leute angeblich angestachelt hat.

Natürlich waren die Mainstream-Medien schockiert und der Spiegel titelte deswegen „Grundsatzurteil zu Trumps Immunität – »Schlüssel zu einer Diktatur«“. Der Spiegel schrieb über das Urteil:

„Es geht um Trumps Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, weswegen ihn Sonderermittler Jack Smith angeklagt hat – eins von drei noch laufenden Verfahren gegen den Ex-Präsidenten. In Wahrheit aber geht es um viel mehr. Die Grundsatzfrage: Ist ein amerikanischer Präsident kraft seines Amtes immun vor Strafverfolgung? Die nicht überraschende und doch schockierende Antwort, serviert mit der konservativen 6:3-Gerichtsmehrheit: im Prinzip ja – mit wenigen, diffusen Ausnahmen.“

Unrecht hat der Spiegel nicht, wenn er von „diffusen Ausnahmen“ spricht, denn das Urteil ist sehr allgemein gehalten, denn in dem Urteil heißt es unter anderem:

„Nach unserer verfassungsmäßigen Struktur der Gewaltenteilung berechtigt die Natur der präsidialen Macht einen ehemaligen Präsidenten zu absoluter Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Handlungen, die innerhalb seiner abschließenden und ausschließenden verfassungsrechtlichen Befugnisse liegen. Und er hat Anspruch auf zumindest mutmaßliche Immunität vor Strafverfolgung für alle seine Amtshandlungen. Es gibt keine Immunität für inoffizielle Handlungen.“

Nun dürfen andere US-Gerichte entscheiden, was genau eine „offizielle“ und was eine „inoffizielle“ Amtshandlung von Trump war. Und natürlich kann Trump, wenn ein Gericht dabei zu einer Entscheidung kommt, die Trump nicht gefällt, dann wieder vor den Obersten Gerichtshof ziehen und das anfechten. Das juristische Tauziehen zwischen Trump und seinen Gegner wird damit deutlich in die Länge gezogen und dass es noch vor den US-Wahlen im November irgendeine relevante Gerichtsentscheidung geben wird, würde ich ausschließen.

„Eine Lizenz zum Gangstertum“

Der Spiegel und andere westliche Medien sind empört. So schreibt der Spiegel beispielsweise:

„»Eine Lizenz zum Gangstertum«, resümiert Kommentator Van Jones dagegen bei CNN. Auch das Team des nach der miserablen TV-Debatte von vergangener Woche ohnehin schwer angeschlagenen Joe Biden schlägt Alarm: Das Urteil habe Trump »die Schlüssel zu einer Diktatur überreicht«, warnt Quentin Fulks, Bidens Vizewahlkampfmanager.“

Auch dem würde ich nicht widersprechen, denn dass Immunität dazu führt, dass ein Staatschef im Amt nach Lust und Laune gegen die Gesetze des eigenen Landes verstoßen kann, ist kaum rechtsstaatlich, sondern schafft im Gegenteil rechtsfreie Räume.

Allerdings ist die (berechtigte) Empörung des Spiegel und anderer westlicher Medien geheuchelt, denn der Schutz von politisch Verantwortlichen vor den Konsequenzen etwaiger Rechtsbrüche hat im Westen System, was die Mainstream-Medien normalerweise nicht stört. Das aktuellste Beispiel ist mal wieder Ursula von der Leyen, die es wohl geschafft hat, eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin zu bekommen.

Dass EU-Kommissionschefin von der Leyen bei der Bestellung der Pfizer-„Impfstoffe“ gegen Covid-19 Dreck am Stecken hat, ist offensichtlich, denn welchen anderen Grund könnte sie haben, die per SMS geführten Verhandlungen mit dem Pfizer-Chef über den Milliarden-Deal geheim zu halten? Dass es bei der Aktion nicht mit rechten Dingen zugeht, sieht man auch daran, dass die Verträge der EU mit Pfizer nicht öffentlich gemacht werden und dass das, was aus den Verträgen bekannt ist, stark geschwärzt wurde.

Lückenpresse bei der Arbeit

Anfang April platzte die Meldung in den laufenden Europawahlkampf, bei dem von der Leyen die Spitzenkandidatin der EVP war, dass Ermittler der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) wegen „Einmischung in öffentliche Funktionen, Vernichtung von SMS, Korruption und Interessenkonflikten“ gegen von der Leyen ermitteln. Davon haben Spiegel-Leser – und auch die Leser wohl aller anderen deutschen Medien . nichts erfahren. Ich bin seinerzeit darauf gestoßen, weil Politico darüber berichtet hat.

Deutsche Medien haben darüber nicht berichtet und eine Spiegel-Redakteurin hat die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft gegen von der Leyen ermittelt, als sie in einer Fernsehtalkshow darauf angesprochen wurde, eiskalt als Lüge bezeichnet.

Im Mai hat ein Gericht in Lüttich sogar die Verhandlung der Klage gegen von der Leyen wegen möglicher Verstöße bei der Auftragsvergabe für den Kauf des „Impfstoffs“ von Pfizer eröffnet. Und auch davon haben Spiegel-Leser nichts erfahren.

Allerdings wurden die Ermittlungen gegen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unmittelbar nach Eröffnung des Verfahrens bis zum 6. Dezember vorläufig eingestellt. Das belgische Gericht hat entschieden, dass die Ermittlungen für die Zeit des EU-Wahlkampfs sowie der Wahl des Kommissionspräsidenten ausgesetzt werden. Erst wenn klar ist, ob von der Leyen erneut ins Amt der Kommissionspräsidentin gewählt wird, sollten die Untersuchungen wieder aufgenommen werden.

Da von der Leyens erneute Ernennung zur EU-Kommissionschefin beschlossene Sache ist, dürfte niemand überrascht sein, was danach passiert ist. Die Klage wurde etwa drei Wochen nach der Europawahl abgewiesen. Das geschah übrigens – welch ein Zufall – am gleichen Tag, an dem auch die ersten Medien darüber berichteten, dass die EU-Staats- und Regierungschefs sich hinter der Kulissen auf eine zweite Amtszeit für von der Leyen geeinigt haben.

Von all dem wissen Spiegel-Leser jedoch nichts, weshalb der Spiegel im Brustton der Überzeugung über das Urteil zugunsten von Trumps Immunität schimpfen kann. Wüssten die Spiegel-Leser von all dem, was in der EU passiert, würden sie merken, wie verlogen und einseitig die Empörung der Spiegel-Redaktion ist.

Einmal zeigt sich:

Spiegel-Leser wissen weniger!



