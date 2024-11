Der G20-Gipfel hat mal wieder gezeigt, wie isoliert der Westen inzwischen international ist

Wer ist hier isoliert?

Westliche Medien und Politiker behaupten Mantra artig, Russland sei international isoliert. Der G20-Gipfel in Brasilien und dessen Abschlusserklärung belegen ein weiteres Mal, dass es umgekehrt ist: Der Westen ist international isoliert.

Der G20-Gipfel in Brasilien war für den kollektiven Westen ein Reinfall, was aber nicht überraschend kam. Der Rest der Welt sieht die für den Westen wichtigen Fragen anders, als die westliche Propaganda. Im Rest der Welt sieht man beispielsweise, dass die Probleme, die es derzeit in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Lieferketten, Energieversorgung und so weiter gibt, nicht etwa die Folge des „russischen Angriffskrieges“ in der Ukraine sind, sondern die Folge der westlichen Russland-Sanktionen.

Der Westen gegen den Rest der Welt

Generell sieht der globale Süden den Ukraine-Konflikt anders als der Westen, denn im Rest der Welt überwiegt die Einschätzung, dass der Krieg in der Ukraine eine direkte Folge der NATO-Erweiterungen ist und dass Russland durchaus gute Gründe hatte, seine Sicherheitsinteressen gewaltsam zu schützen, als der Westen en NATO-Beitritt der Ukraine Anfang 2022 durchsetzen wollte. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich kein Land, das nicht zum US-kontrollierten Westen gehört, den Sanktionen angeschlossen hat, obwohl der Westen massiven Druck in diese Richtung ausgeübt hat.

Noch schlimmer ist es für den Westen geworden seit Israel seinen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser gestartet hat, den der Westen nach Kräften unterstützt. Außerdem zeigt dieses Beispiel der Welt einmal mehr, dass die westlichen Phrasen von Menschenrechten und Demokratie wertlos sind, wenn der Westen gleichzeitig den – von der UNO inzwischen so bezeichneten – israelischen Völkermord an den Palästinensern unterstützt.

Wie sehr sich der Westen mit seiner Politik international isoliert hat, zeigt die Abschlusserklärung des G20-Gipfels. Sie umfasst 85 Punkte auf 22 Seiten, in denen es hauptsächlich um Themen wie Kampf gegen Armut und Hunger, Energiefragen und Reformen von internationalen Organisationen wie der UNO oder der WTO geht, um die Benachteiligung der Länder des globalen Südens endlich zu beenden.

Der Westen musste in allem nachgeben

Der Ukraine ist in er Abschlusserklärung nur ein Punkt gewidmet, in dem zuerst auf die (durch die westlichen Sanktionen verursachten) Probleme bei der globalen Ernährungs- und Energiesicherheit, den Lieferketten, der makrofinanziellen Stabilität, Inflation und Wachstum hingewiesen wird. Danach schreiben die G20, sie „begrüßen alle relevanten und konstruktiven Initiativen, die einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden unterstützen und alle Ziele und Grundsätze der UN-Charta zur Förderung friedlicher, freundschaftlicher und gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen wahren“.

Die vom Westen geforderte Verurteilung von Russland gab es nicht und die vom Westen gewünschte Einladung an Selensky zu dem Gipfel hat es auch nicht gegeben.

Nicht weniger deutlich war die Ohrfeige, die der Westen beim Thema Israel kassiert hat. Damit, dass der Westen es nicht verhindern konnte, dass in der Abschlusserklärung vor allem die von Israel verursachte humanitäre Katastrophe in Gaza thematisiert wird, hatte man sich im Westen schon abgefunden. Aber der globale Süden hat es sogar abgelehnt, den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 in der Abschlusserklärung auch nur zu erwähnen, weil die israelische Reaktion längst ein offener Völkermord ist, wie neben der UNO beispielsweise sogar die vom Westen finanzierte Organisation Human Rights Watch kürzlich indirekt eingestehen musste, als sie in einem Bericht „Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza“ anprangerte, wie es schon in der Überschrift formuliert wurde.

Ein bisschen Wahrheit im Spiegel

Der Spiegel formulierte das Fiasko beispielsweise so:

„Sie schafften es, eine Passage aus der Erklärung herauszuhalten, die den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als Auslöser des Krieges benannte. Die Europäer wollten dies eigentlich unbedingt im Schlusstext haben, auch Bundeskanzler Scholz. Am Ende stimmten sie dem Schriftstück dennoch zu. Man sei damit »an seine Schmerzgrenze gekommen, und zum Teil darüber hinaus«, hieß es später aus der deutschen Delegation. Auch wollte man Brasilien und andere Schwellenländer, die beim Krieg in Nahost aufseiten der Palästinenser stehen, nicht vor den Kopf stoßen – und damit in die Arme der Chinesen treiben.“

Während der Spiegel das Fiasko des letzten G20-Gipfels in Indien, der für den Westen genauso schlecht gelaufen war, noch schön geredet hat, ist der Spiegel in diesem Jahr schon ehrlicher, denn am Ende des eben schon zitierten Artikels schreibt der Spiegel:

„Der Einfluss Europas und Deutschlands, das zeichnete sich in Rio de Janeiro ab, schwindet, und zwar politisch wie wirtschaftlich, ein Trend, der sich verstärken wird.“

Schön, dass der Spiegel das jetzt auch endlich bemerkt hat.



