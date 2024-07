Das Attentat auf Trump hat die Karten im US-Wahlkampf ganz neu gemischt

USA

Das Attentat auf Trump hat seine Siegchancen enorm erhöht und es gleichzeitig unwahrscheinlich gemacht, dass die Demokraten Joe Biden als Präsidentschaftskandidat austauschen. Das Attentat hat die Karten im US-Wahlkampf komplett neu gemischt. Nur was bedeutet das?

Bis zum Attentat auf Trump am Samstag war ich bekanntlich davon überzeugt, dass die Kräfte hinter den US-Demokraten, also deren große Finanziers, die Absetzung von Biden als Präsidentschaftskandidat beschlossen und darauf hingearbeitet haben. Nach dem Attentat sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, und das aus mehreren Gründen. Die werden wir uns nun anschauen und dabei wird klar werden, wie sehr das Attentat den US-Wahlkampf verändert hat.

Die Ausgangslage

Ich habe seit Monaten berichtet, dass ich der Meinung bin, dass die US-Demokraten den Austausch von US-Präsident Joe Biden vorbereitet haben. Und alles, was ich bisher dazu (im Februar, im Mai und nach der TV-Debatte) prognostiziert habe, ist ja auch eingetroffen. Plötzlich thematisieren die Medien unisono Bidens mentalen Zustand, der allen, die nicht-westliche Medien konsumieren, schon seit dem Wahlkampf 2020 oder spätestens seit Bidens erster Pressekonferenz als US-Präsident Ende März 2021 bekannt sind.

Biden konnte Trump bei einer auch nur halbwegs fairen Wahl nicht besiegen, dazu ist erstens Bidens Bilanz als US-Präsident zu miserabel und zweitens ist er dazu mental gar nicht in der Lage. Daher, davon gehe ich aus, haben die Finanziers und Politikstrategen der Demokraten schon lange beschlossen, Biden vor dem Parteitag der Demokraten, auf dem sie ihren Präsidentschaftskandidaten küren, gegen einen Kandidaten auszutauschen, der den Finanziers der Partei und den Partei-Eliten um die Clans von Obama, Clinton und anderen gefällt.

Dem hat das Attentat wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warum ich das vermute, dazu kommen wir gleich. Zunächst müssen wir uns zum Verständnis ein paar Details des Attentats anschauen.

Trumps unglaubliches Glück

Trump hat das Attentat nur durch viel Glück praktisch unverletzt überlebt. Sogar in den Medien, die den US-Demokraten treu ergeben sind, wird nun thematisiert, dass der Secret Service die Schuld an dem Attentat trägt, weil es Routine ist, dass alle erhöhten Punkte, von denen aus Scharfschützen feuern können, gesichert werden. Dass das Dach, von dem der Schütze geschossen hat und das weniger als 130 Meter von Trump entfernt war, ungesichert war, ist nur durch extreme Schlamperei oder durch Vorsatz zu erklären. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Das ist nicht nur meine bescheidene Meinung, das sagen vor allem US-Experten, wie beispielsweise der ehemalige US Navy SEAL Erik Prince, Gründer von Blackwater (heute Academi). Und auch ein ehemaliger Agent des Secret Service hat in einer US-Nachrichtendendung gesagt, fast jede Sicherheitsrichtlinie des Secret Service sei an dem Tag ignoriert worden, sonst wäre Attentäter Crooks ein so leichter Zugang zu einer perfekten Schussposition nicht möglich gewesen, und er hätte niemals ausreichend Zeit gehabt, um sein Ziel anzuvisieren. Laut Vorschrift soll der Secret Service alle potenziellen „Scharfschützenpositionen“ lange vor der Ankunft einer zu schützenden Person sichern, was bedeutet, dass nahegelegene Dächer und Gebäude mit einer Präsenz von Personal und zusätzlich durch ständige Drohnenüberwachung gesichert werden. Das wurde im Fall Crooks offensichtlich nicht getan.

Dass Trump noch lebt, verdankt er zwei glücklichen Umständen. Erstens erklärte Blackwater-Gründer Prince, dass der Schütze offenbar den Wind falsch eingeschätzt hat. Der leichte Seitenwind von acht Kilometern pro Stunde habe ausgereicht, um das Geschoss vom Kaliber 5,6 Millimeter um fünf Zentimeter von Trumps Stirn zu seiner rechten Kopfseite abzulenken.

Der zweite Punkt, und den sieht auf jedem Video des Attentats, ist, dass Trump unmittelbar vor dem Treffer seinen Kopf leicht gedreht hat. Daher hat die Kugel nur sein Ohr gestreift, anstatt vor seinem Ohr in seinen Kopf einzudringen, wie dieses Bild zeigt.

Trump hatte einfach nur riesiges Glück, die Schlamperei (oder den Vorsatz?) des Secret Service überlebt zu haben.

Das Attentat hat alles verändert

Damit kommen wir zu meiner These zurück, die Finanziers und Partei-Eliten der US-Demokraten hätten beschlossen, Biden als Präsidentschaftskandidat auszutauschen. Wie würde das nun, nach dem Attentat und den offensichtlichen Fehlern des der demokratischen Regierung unterstellten Secret Service, wirken?

Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass auch gemeldet wurde, dass das Trump-Team eine Verstärkung des Personenschutzes gefordert hat, dass das aber angeblich abgelehnt worden ist. Unmittelbar nach dem Attentat wurde dann – wenig überraschend – gemeldet, dass der Secret Service seine Schutzmaßnahmen für Trump nun doch verstärken wird.

Ein Rückzug von Biden aus dem Wahlkampf würde vor dem Hintergrund und der Tatsache, dass nun alle Medienberichte von dem Trump-Attentat beherrscht werden, fast wie ein Schuldeingeständnis der demokratischen Regierung wirken.

Hinzu kommt, dass das Trump-Attentat die schöne mediale Show um Bidens Geisteszustand aus den Schlagzeilen verdrängt hat. Die Demokraten haben aber nur noch wenig Zeit, Biden auszutauschen, denn schon Anfang August müssen in einigen US-Bundesstaaten die Kandidaten gemeldet werden, wenn sie auf den Wahlzetteln erscheinen sollen.

Und noch etwas kommt hinzu: Schon vor dem Attentat sagten viele Umfragen, dass keiner der möglichen alternativen Kandidaten der Demokraten in Umfragen vor Trump liegen würde. Nach dem Attentat sind Trumps Umfragewerte regelrecht explodiert und er scheint schon fast uneinholbar vorne zu liegen.

Für die Demokraten (und ihre potenziellen Kandidaten) stellt sich also die Frage, ob es Sinn macht, einen hoffnungsvollen Kandidaten im Wahlkampf gegen Trump zu verheizen.

Kurz und gut: Für die Demokraten sieht es nach dem Attentat denkbar schlecht aus, weshalb es für sie Sinn machen könnte, mit dem chancenlosen Biden ins Finale des Wahlkampfes zu ziehen, um andere vielversprechende Demokraten möglichst nicht zu beschädigen und sich stattdessen schon auf eine zweite Amtszeit von Trump vorzubereiten.

Wenn das Attentat erfolgreich gewesen wäre

Aus Sicht der Demokraten wäre es ein Lottogewinn gewesen, wenn das Attentat ein Erfolg gewesen wäre. Das hätte bedeutet, dass die Republikaner nur zwei Tage vor dem Parteitag, auf dem ihr Präsidentschaftskandidat gekürt werden soll, ohne Kandidaten dagestanden hätten. Das Chaos in der republikanischen Partei kann man sich in so einem Fall ausmalen, denn die Republikaner hätten sich in aller Eile auf einen neuen Kandidaten einigen müssen. Und ob der die Partei und ihre Anhänger hätte aus dem Schock herausreißen können und beliebt genug gewesen wäre, um die Trump-Fans auf seine Seite zu ziehen und die Wahl zu gewinnen, ist fraglich.

Die Demokraten andererseits hätten in dem Fall medial natürlich kräftig auf die Tränendrüse gedrückt, weil Gewalt in einem Wahlprozess vollkommen inakzeptabel sei. Aber sie hätten damit auch die Brücke gehabt, die sie offenbar gebraucht hätten, um Joe Biden zum Verzicht der Kandidatur zu bewegen. Der Greis hat schließlich mehr als einmal darauf bestanden, man müsse Trump verhindern und er sei der einzige, der Trump schlagen könne.

Ohne Trump wäre das Argument entfallen und man hätte Biden die Brücke gebaut, über die er bei seiner Abdankung als Kandidat hätte gehen können. Das wäre für Biden und sein Team gesichtswahrend gewesen und die Partei hätte die Möglichkeit gehabt, auf dem Parteitag einen Kandidaten zu ernennen, der den im Chaos des republikanischen Parteitages nach einem erfolgreichen Attentat auf Trump aufgestellten Kandidaten hätte schlagen können.

Ich will nicht unterstellen, dass die Demokraten das Attentat geplant haben, aber eines ist eine objektive Tatsache: Dieses für die Demokraten ideale Szenario wurde nur durch leichten Wind und eine leichte Kopfdrehung Trumps verhindert.

Und nun?

Wenn ich ehrlich bin, bin ich derzeit ein wenig ratlos, wie es weitergeht. Wäre heute eine Aufzeichnung einer Tacheles-Sendung, würde ihr Titel wahrscheinlich „Röper ratlos“ lauten. Aber ich will hier zusammentragen, welche Versionen und Theorien ich gesehen und gelesen habe.

Derzeit schießen Analysen und auch Verschwörungstheorien wie Pilze aus dem Boden. Dabei geht es um die Frage, ob die Demokraten angefangen haben, hinter den Kulissen Absprachen mit Trump zu treffen. Ich habe sogar russische Analysten gesehen, die schon von einer Kapitulation der Demokraten reden, aber das halte ich für Unsinn, denn hinter den US-Demokraten stehen Oligarchen wie Gates oder Soros und Oligarchen-Clans wie Rockefeller oder Ford. Und die haben in ihrer Geschichte schon ganz andere Krisen gemeistert, ohne gleich zu kapitulieren.

Die Gefahr einer Niederlage bei der Wahl sehen die aber natürlich, was bedeuten dürfte, dass sie gewisse Positionen und Ziele aufgeben oder erst einmal aufschieben müssen. Und schon der erste Wahlsieg von Trump hat gezeigt, dass eine verlorene Schlacht noch keinen verlorenen Krieg bedeutet. Die Macht der US-Oligarchen hat die ersten vier Jahre Trump überdauert, sie wird auch die zweiten vier Jahre Trump überdauern. Und da Trump am Ende seiner zweiten Amtszeit im Jahre 2029 auch schon 83 Jahre alt sein wird, ist jedes mediale Geschrei, Trump wolle eine Diktatur errichten, Blödsinn, denn seine Zeit ist in jedem Fall begrenzt.

Der wichtigste Grund für die Spekulationen über eine (versuchte?) Absprache zwischen den Demokraten und Trump war die Meldung, dass Biden Trump nach dem Attentat angerufen hat. Das ist in der Tat ungewöhnlich, denn die beiden haben seit dem letzten Wahlkampf und der TV-Debatte am 27. Juni über vier Jahre lang kein Wort miteinander gewechselt. Der gegenseitige Hass dürfte sehr tief gehen.

Umso überraschender war, dass Biden in seiner kurzen Ansprache nach dem Attentat den Anruf bei Trump mit den Worten angekündigt hat, er wolle „Donald“ anrufen, was fast schon freundschaftlich klang. Er hätte auch sagen können, dass er Trump anrufen wolle, oder den ehemaligen US-Präsidenten. Es gibt reichlich Formulierungen, aber dass Biden Trump jemals beim Vornamen genannt hat, wäre mir neu.

Hinzu kommen die merkwürdigen Meldungen vom Montag. Vor allem die Tatsache, dass die Richterin in Florida das Verfahren gegen Trump wegen dem angeblich unsachgemäßen Umgang mit Geheimdokumenten eingestellt hat, ist merkwürdig. In der Begründung, die vom Gericht früh am Morgen Ortszeit veröffentlicht wurde, hieß es, dass die Anklage gegen Trump fallen gelassen wird, weil „die Ernennung des Sonderermittlers Jack Smith gegen die Bestimmungen der US-Verfassung über die Ernennung verstoßen hat“.

Zur Erinnerung: Der Fall läuft nun seit über zwei Jahren, inklusive der Durchsuchung von Trumps Anwesen im August 2022. Dass die Richterin erst nach zwei Jahren bemerkt hat, dass die Ernennung des Sonderermittlers gegen die US-Verfassung verstoßen hat, kann ich nicht so recht glauben. Für mich sieht das eher danach aus, als ob sie nach dem Attentat einen Wink bekommen hat und am Sonntag eine Sonderschicht eingelegt hat, um die Entscheidung am Montagmorgen veröffentlichen zu können. Aber das ist natürlich Spekulation.

Aber schon daran sieht man, dass es zumindest Hinweise darauf gibt, dass hinter den Kulissen irgendwelche Absprachen laufen könnten.

Wie gesagt, bin ich derzeit etwas ratlos. Das macht aber nichts, denn das ist nicht das erste Mal. In der Regel reichen in solchen Fällen einige Tage oder Wochen aus, damit die Dinge wieder verständlich werden. Warten wir beispielsweise mal die Rede ab, die Trump auf dem Parteitag halten wird. Medienberichten zufolge hat er die schon fertige Rede nach den Ereignissen vom Wochenende verändert, was angesichts des Attentats natürlich nicht allzu verwunderlich ist.

Und warten wir mal ab, mit welchem Kandidaten die Demokraten am Ende in den Wahlkampf ziehen. Auch diese Entscheidung dürfte ein wenig Licht ins aktuelle Dunkel bringen.



