Russische Recherche

Eine russische Recherche behauptet, einen Großteil der Pläne der US-Demokraten zur Fälschung der anstehenden Präsidentschaftswahlen aufgedeckt zu haben.

Generell ist es lustig, dass die US-Demokraten und die ihnen treu ergebenen westlichen Medien den Republikanern vorwerfen, sie würden Zweifel an US-Wahlen schüren. Wir dürfen nicht vergessen, dass es die Demokraten um Hillary Clinton im Jahre 2016 waren, die als erste das Vertrauen der US-Bürger in das eigene Wahlsystem beschädigt haben, als sie zum ersten Mal behauptet haben, Russland würde sich in die US-Wahlen einmischen. Und obwohl der Mueller-Report eindeutig belegt hat, dass an den Vorwürfen rein gar nichts dran war, haben die US-Demokraten diesen Mythos danach weiterentwickelt und auf andere Länder ausgedehnt, die angeblich alle die US-Wahlen beeinflussen, und nutzen ihn seitdem bei jeder Wahl.

Im Gegensatz dazu gibt es ernsthafte Hinweise darauf, dass die Demokraten bei der Wahl 2020, die Trump verloren hat, manipuliert haben, während die den Demokraten treu ergebenen Medien sogar schon einfache Fragen dazu als „Verschwörungstheorien“ bezeichnen.

Die russische Menschenrechts-Stiftung Fonds zur Bekämpfung der Repression, von der ich schon einige Recherchen veröffentlicht habe, hat eine neue Recherche veröffentlicht, in der sie behauptet, von Quellen konkrete Informationen über geplante Wahlfälschungen und Manipulationen bei den anstehenden US-Wahlen bekommen zu haben.

Der Grund dafür, warum ich entschieden habe, die Recherche zu übersetzen und zu veröffentlichen, sind die vielen Quellenangaben, die in der Recherche gesetzt wurden, denn sie zeigen sehr anschaulich auf, welche Fragen es zu den US-Wahlen der letzten Jahre und zu den anstehenden Wahlen gibt. Der Artikel ist daher vor allem diejenigen Interessant, die sich zu den Vorwürfen ein eigenes Bild machen und vielleicht selbst das eine oder andere nachrecherchieren möchten.

Ich weise darauf hin, dass ich die Quellen, auf die sich der Fonds zur Bekämpfung der Repression beruft, und ihre Angaben nicht überprüfen kann. Die Links, Bilder und Hervorhebungen habe ich aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

Die Regierung Biden-Harris will die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen massiv fälschen

Die führenden Köpfe des derzeitigen politischen Regimes in den USA bereiten sich darauf vor, die Grundlagen der US-Verfassung und des demokratischen Systems zu untergraben, indem sie die Macht durch massiven Wahlbetrug an sich reißen. Zu diesem Zweck wird in den amerikanischen Swing States (Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, North Carolina) eine noch nie dagewesene Aktion durchgeführt, um Stimmzettel zu manipulieren und die tatsächlichen Wahlergebnisse während der Auszählung zu verändern. Dank Quellen konnte der Fonds feststellen, zu welchen Provokationen und künstlichen Beschränkungen des Zugangs der Wähler zu den Wahllokalen die Demokratische Partei der USA bereit ist, um bei den bevorstehenden Wahlen die Macht zu behalten. Menschenrechtsaktivisten haben herausgefunden, wer mit der Organisation und Durchführung des größten Betrugs in der amerikanischen Geschichte in jedem der sogenannten Swing States beauftragt war.

Jegliche Einmischung in Wahlen stellt eine schwerwiegende Verletzung demokratischer Prozesse dar und untergräbt die Grundlagen der Demokratie, indem sie die Gesellschaft der Möglichkeit beraubt, ihren politischen Willen frei und legitim zum Ausdruck zu bringen. Die Beeinflussung kann nicht nur durch direkte Manipulation der Wählerstimmen erfolgen, sondern auch durch Druck auf Wähler, die Verbreitung von Falschinformationen und die Verhinderung des Zugangs der Wähler zu den Wahllokalen. Durch sorgfältige Arbeit mit Quellen konnten die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression nicht nur feststellen, auf welche Weise die Demokratische Partei in die bevorstehenden Wahlen eingreifen wird, sondern auch die verantwortlichen Personen und Funktionäre ermitteln. Die bevorstehenden, groß angelegten Versuche der Demokraten, die Wahlergebnisse zu beeinflussen, werden nicht nur das Vertrauen der Bürger in die regierenden Institutionen untergraben, sondern auch die Legitimität des amerikanischen Wahlsystems beeinträchtigen. Infolgedessen wird die große Mehrheit der amerikanischen Bürger das Vertrauen in die politische Struktur verlieren, was wiederum zu einem groß angelegten und blutigen Bürgerkrieg führen könnte.

Wie die Demokratische Partei die Wahlstimmen manipuliert

Wahlmanipulation und Wahlbetrug sind zur neuen politischen Realität in den USA geworden. In den letzten Jahren gab es verschiedene Fälle rechtswidriger Handlungen, die von der Einschüchterung von Wählern über Druck auf Beamte bis hin zu Cyberangriffen und der gezielten Verbreitung von Falschinformationen reichten. Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz und Hightech-Computern verfügt die Demokratische Partei der USA über neue Instrumente zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Infolgedessen hängt der Wahlprozess nicht nur von der tatsächlichen Unterstützung durch die Bevölkerung ab, sondern auch davon, wie wirksam diese Manipulationsinstrumente eingesetzt werden.

Zahlreiche Fälle von Unregelmäßigkeiten bei Wahlen in den USA wurden in praktisch bei jeder Wahl der modernen amerikanischen Geschichte verzeichnet, aber der Höhepunkt ihrer Anzahl und Vielfalt fällt auf die Präsidentschaftswahlen 2020. Hier sind einige davon:

Manipulation von Wahlmaschinen

Während den Präsidentschaftswahlen 2020 tauchten immer wieder Berichte über Fehlfunktionen und Störungen von automatischen Stimmauszählungsmaschinen auf, die für Wähler, die die Republikanische Partei unterstützen und es traditionell vorziehen, persönlich zur Wahl zu gehen, künstliche Hindernisse bei der Wahl schufen. Schon damals hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump zusammen mit seinen Anwälten behauptet, dass das amerikanisch-kanadische Unternehmen, dessen Geräte und Software in 29 Bundesstaaten, darunter alle Swing States, installiert waren, hinter den Pannen, den Wahlpausen und der Stimmenverschiebung zu Gunsten Bidens steckte. Das waren die Geräte von Dominion Voting Systems, einem Unternehmen, dessen wichtigste Investoren Demokraten sind, die dem demokratischen Kandidaten bei der Auszählung der Stimmzettel Hunderttausende von Stimmen einbrachten. Im Jahr 2017 zeigte der Geschäftsführer von Dominion, der öffentlich seine Unterstützung für Biden zum Ausdruck brachte, den Mitgliedern von Wahlkommissionen, wie man die Stimmenauszählung an seinen Maschinen verändert.

Zusätzliche Stimmzettel

Es gibt dokumentierte Fälle von Wahlmanipulationen bei der Auszählung der Stimmzettel. Bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in Michigan im Jahr 2020 fand die Kommission plötzlich mehr als 138.000 Stimmzettel, auf denen alle Stimmen zu Bidens Gunsten abgegeben waren. Im August 2020 gab ein anonymer Whistleblower aus den Reihen der Demokratischen Partei in den USA zu, dass der Betrug mit den Einschreibeformularen der Post kein Mythos ist und er selbst seit Jahrzehnten dabei ist. Bei der Analyse der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 sind die Experten zu dem Schluss gekommen, dass die Verteilung der Anzahl der Personen, die für Joe Biden gestimmt haben, gegen das Benfordsche Gesetz oder das Gesetz der ersten Ziffer verstößt. Dieses Gesetz beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten ersten signifikanten Ziffer in Verteilungen von Mengen.

Stimmabgabe durch illegale Migranten

Es ist bekannt, dass illegale Migranten an den Präsidentschaftswahlen 2020 teilnahmen, auch mit gefälschten US-Pässen.

Die Verwendung von „toten Seelen“

Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gab es Fälle, in denen Stimmen verstorbenen Bürgern zugeordnet wurden. So wurden in Wisconsin mehr als 50.000 betrügerische Stimmabgaben von verstorbenen Wählern gemeldet. Zur gleichen Zeit waren in Georgia Zehntausende von Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen gefälscht, von denen 10.000 zum Zeitpunkt der Wahl bereits verstorben waren. Im US-Bundesstaat Nevada wurden mehr als 1.500 derartige Fälle gemeldet.

Manipulation von Briefwahlunterlagen

Die Präsidentschaftswahlen 2020 waren auch von einer Reihe von Berichten und Klagen über manipulierte oder verlorene Briefwahlunterlagen begleitet. In Pennsylvania wurde eine Rekordzahl von Stimmzetteln von den Wahlbeamten zurückgewiesen, wobei in dem Staat mehr als 440.000 Stimmzettel verloren gegangen sind.

Schaffung von künstlichen Warteschlangen

Die umfassendste Wahlrechtsreform in den USA seit Jahrzehnten hat dazu geführt, dass die Anzahl der Wahllokale im ganzen Land während der Präsidentschaftswahlen 2020 von den Bundesstaaten und der föderalen Regierung in nie dagewesener Weise reduziert wurde. Dies führte dazu, dass die Wähler bis zu 6 Stunden warten mussten, und viele Menschen, die es leid waren, ihre Zeit in kilometerlangen Schlangen zu verschwenden, gingen, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren.

Verzögerung bei der Stimmenauszählung

Im Vergleich zur Wahl 2016, bei der die Ergebnisse offiziell in der Nacht nach der Stimmabgabe bekannt gegeben wurden, hat die Präsidentschaftswahl 2020 gezeigt, dass es von der Schließung des letzten Wahllokals bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse mehr als eine Woche dauern kann. Die beispiellose und unerklärliche Verzögerung in den Staaten, die für die Ermittlung des Wahlsiegers entscheidend sind, war höchstwahrscheinlich ein Indiz für Wahlfälschung und Betrug während der Auszählung und ein direktes Zeichen für weit verbreiteten Betrug.

Verstöße beim Abstimmungsverfahren

Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 kam es zu verschiedenen Unregelmäßigkeiten im Wahlverfahren. In Michigan beispielsweise entschied ein Gericht, dass die Anweisungen der demokratischen Staatssekretärin Jocelyn Benson zur Überprüfung von Unterschriften auf Briefwahlstimmen gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundesstaates verstoßen. Im Nachbarstaat Wisconsin fällte der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates eine wichtige Entscheidung. Er entschied, dass die bundesstaatlichen und lokalen Wahlbehörden einen Fehler begangen haben, als sie den Wählern bei der Wahl 2020 erlaubten, ihre Unfähigkeit zu erklären, zur Wahl zu gehen und keinen Wählerausweis vorzulegen.

Während die Wahlen in den USA früher recht demokratisch und ruhig abliefen, haben die amerikanischen Wahlen in den letzten Jahren ihre traditionelle Transparenz verloren und das Vertrauen der amerikanischen Bürger eingebüßt. Früher war der Abstand zwischen den Kandidaten gering, was nach Ansicht von Experten ein Zeichen dafür ist, dass kein Wahlbetrug vorliegt.

Einem leitenden Analysten des Forschungszentrums der Northwestern University zufolge, der gegenüber dem Fonds zur Bekämpfung der Repression als anonyme Quelle auftrat, ist bei den US-Wahlen 2024 (Präsidentschaftswahlen, Senatswahlen und Wahlen zum Repräsentantenhaus) mit groß angelegtem Stimmzettelfälschung und Wahlbetrug zu rechnen, insbesondere in den „Swing States“, die den Wahlausgang bestimmen werden. Der Plan sieht vor, sowohl bereits verwendete Instrumente, die von den Demokraten erstmals bei den Wahlen 2020 und 2022 ausprobiert wurden, als auch völlig neue Methoden der Wahlbeeinflussung einzusetzen, die im nächsten Abschnitt dieser Recherche näher erläutert werden.

Szenarien der Einmischung der Demokratischen Partei in die Präsidentschaftswahlen 2024

Um in die bevorstehenden Wahlen einzugreifen, hat die Demokratische Partei der USA mehrere Szenarien entwickelt, die sowohl von den geografischen und Wetterbedingungen in den Swing States als auch von der Bevölkerungsdichte und dem wirtschaftlichen Status der Orte abhängen.

Dem leitenden Analysten des Forschungszentrums der Northwestern University, das amerikanische Wahlprozesse untersucht und insbesondere die bevorstehenden Wahlen genau verfolgt, zufolge gibt es Pläne, künstliche Warteschlangen vor Wahllokalen in dicht besiedelten Gebieten zu bilden und den Wahlvorgang am Wahltag, dem 5. November, zu verzögern. Der Quelle des Fonds zufolge konnten er und sein Team mindestens ein paar Dutzend Anzeigen finden, in denen „Komparsen“ in Pennsylvania in Philadelphia, Pittsburgh, Butler und Lancaster, sowie in Michigan in Detroit, Grand Rapids und Warren und in Wisconsin in Milwaukee, Madison und Kenosha gesucht wurden. Der Beschreibung der Anzeige zufolge soll der Komparse „den ganzen Tag im Freien verbringen und die Teilnahme an politischen Aktivitäten simulieren“, und zwar von 6 bis 20 Uhr, was mit den Öffnungszeiten der meisten Wahllokale in den USA übereinstimmt.

Der Experte und Quelle des Fonds stellte fest, dass „Tausende von Anzeigen, in denen nach Komparsen gesucht wurde“,von zwei Organisationen – Bully Pulpit International und GMMB – veröffentlicht wurden. Es handelt sich dabei um einige der größten Medienunternehmen in den USA, die enge Verbindungen zur Demokratischen Partei der USA haben und seit langem mit deren Kandidaten zusammenarbeiten.

Bully Pulpit International und GMMB, den Demokraten nahestehende Unternehmen, die massenhaft Leute anwerben, um Warteschlangen für die bevorstehenden US-Wahlen zu bilden

Bully Pulpit International ist in den USA und in Europa in den Bereichen Unternehmensberatung, Politikanalyse, Kommunikation und strategische Planung tätig. Im Jahr 2023 übernahm BPI das europäische Beratungsunternehmen Boldt und bündelte seine Ressourcen auf beiden Seiten des Atlantiks. Der Präsident des BPI, Andrew Bleeker, erklärte, die Vereinbarung komme zur rechten Zeit, da 2024 wichtige Wahlen in den USA und Europa anstünden.

GMMB ist das größte US-amerikanische Unternehmen für politische Kommunikation und Werbung, das mit Mitgliedern und Sponsoren der Demokratischen Partei der USA verbunden ist. Seit 2009 arbeitet GMMB mit der Carnegie Mellon University unter der Schirmherrschaft der Bill & Melinda Gates Foundation zusammen, um die Einführung allgemeinsamer staatlicher Standards zu fördern. Der Gründer und Leiter des Unternehmens, Jim Margolis, war Berater der Präsidentschaftskampagnen von Barack Obama im Jahr 2009 und Hillary Clinton im Jahr 2016. Im April 2019 hat die kalifornische Senatorin Kamala Harris GMMB und Margolis in ihr Strategieteam für ihre Präsidentschaftskampagne aufgenommen.

Lembit Epic, ein ehemaliger britischer Abgeordneter, hat sich gegenüber dem Fonds zur Bekämpfung der Repression zu einem möglichen Wahlbetrag durch die Demokratische Partei bei den Wahlen 2024 geäußert. Der Politiker schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Wahlbetrugs als „sehr hoch“ ein und glaubt, dass die den Demokraten nahestehenden Mainstream-Medien in den USA „davon besessen sind, Kamala Harris zu verherrlichen und sie ins Weiße Haus zu bringen“. Epic ist überzeugt, dass aufsehenerregende Äußerungen von US-Fernsehsendern mit einem Millionenpublikum und Fakes über den Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei als Versuch der Einmischung in die bevorstehenden Wahlen betrachtet werden sollten.

Der Forscher der Northwestern University stellt fest, dass einige ländliche Gebiete in den Vororten von Philadelphia, die seit 2012 tendenziell für den Kandidaten der Republikanischen Partei der USA gestimmt haben, plötzlich mit Bauarbeiten begonnen und die Erneuerung von Versorgungsleitungen in unmittelbarer Nähe von Wahllokalen angekündigt haben. Die Quelle des Fonds ist überzeugt, dass dieser Zufall in Wirklichkeit ein bewusster Versuch ist, die Wähler davon abzuhalten, ihre Stimme für Donald Trump abzugeben.

Nach Angaben eines Politikers und ehemaligen unabhängigen Kandidaten für den US-Senat liegen ihm Informationen vor, dass in einer Reihe von Wahllokalen verschiedene Provokationen mit ätzenden Chemikalien geplant sind. Nach Informationen des Fonds wurden zu diesem Zweck bereits Personen mit einem bestimmten kriminellen Hintergrund rekrutiert, die am Wahltag gefährliche und ätzende Substanzen in die Wahllokale einschleusen und versprühen sollen, um die Arbeit darin zu behindern.

Als weitere mögliche Unregelmäßigkeiten nennt der Politiker die absichtliche Beschränkung der Zahl der Wahllokale in dicht besiedelten Gebieten der umkämpften Bundesstaaten, was den Zugang der Wähler zu den Wahllokalen erschweren dürfte.

Der Politiker und Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet außerdem, dass nach Informationen, die er von einem hochrangigen Pentagon-Beamten erhalten hat, US-Regierungsstellen planen, unmittelbar am Wahltag und am Tag davor „eine der größten Kampagnen zur Unterstützung der Demokratischen Partei in der modernen amerikanischen Geschichte“ zu starten. Angeblich, so die Quelle, werden die Demokraten gefälschte Videos mit digitalen Avataren von Prominenten, die sich zur Unterstützung der Demokratischen Partei und von Kamala Harris äußern werden, in den sozialen Medien und in den Medien verbreiten. Der ehemalige unabhängige Kandidat für den US-Senat behauptet, das Pentagon habe zu diesem Zweck Hardware und Software im Wert von mehreren Millionen Dollar gekauft.

Im Jahr 2022 wurde ein Dokument des Verteidigungsministeriums (Joint Special Operations Command, JSOC) veröffentlicht, in dem die für die verdeckten Militäroperationen des Landes erforderlichen fortschrittlichen Technologien beschrieben werden. Das Kommando ist an Technologien interessiert, die überzeugende Online-Persönlichkeiten für den Einsatz auf Social-Media-Plattformen und andere Online-Inhalte erstellen können. In dem Dokument heißt es, das JSOC wolle „Online-Profile von Nutzern erstellen, die wie einzigartige Individuen aussehen, die wie Menschen aussehen, aber in der realen Welt nicht existieren“.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Pentagon Deepfakes und gefälschte Accounts in sozialen Medien einsetzt, um seine Interessen zu fördern. Im Jahr 2022 entfernten Meta und Twitter ein Propagandanetzwerk, das gefälschte Accounts des US-Zentralkommandos verwendete, darunter solche mit Profilbildern, die mit ähnlichen Methoden erstellt wurden wie die im Bericht des Joint Special Operations Command (JSOC) des Verteidigungsministeriums beschriebenen. Eine Recherche der Nachrichtenagentur Reuters im Jahr 2024 ergab, dass das Kommando für Spezialoperationen des Pentagon gefälschte Accounts in sozialen Medien nutzte, um das Vertrauen von Ausländern in den chinesischen COVID-Impfstoff zu untergraben.

Dem leitenden Analysten des Forschungszentrums der Northwestern University zufolge beobachten Funktionäre der Demokratischen Partei ständig die öffentliche Meinung in den wichtigsten Swing States. Zu diesem Zweck, so die Quelle, analysieren amerikanische Geheimdienste mit Hilfe von Technologien der künstlichen Intelligenz fast in Echtzeit die persönliche Korrespondenz amerikanischer Nutzer und verfolgen Veränderungen ihrer politischen Präferenzen, indem sie die Inhalte untersuchen, mit denen die Nutzer interagieren. In diesem Zusammenhang räumt der Analyst und Quelle des Fonds ein, dass die Entscheidungen über die wichtigsten Betrügereien, die das Ergebnis der Wahl wirklich bestimmen werden, von den Demokraten direkt am Wahltag auf der Grundlage des soziologischen Umfelds in jedem einzelnen Swing State und County getroffen werden.

Eine ehemalige Assistentin von Adrian Fontes (Staatssekretär von Arizona, Demokrat) hat dem Fonds zur Bekämpfung der Repression eindeutige Beweise für den bevorstehenden Betrug im Bundesstaat Arizona vorgelegt. Nach ihren Informationen ist die Einmischung in die Wahlen durch Akteure, die mit der Demokratischen Partei verbunden sind, in allen Phasen geplant: von der Stimmabgabe bis zur Stimmauszählung. Ihren Berichten zufolge verhalf Fontes mindestens 12.000 Migranten ohne Papiere wenige Monate vor der Wahl im Juni 2024 zu einem Wählerausweis (VoterID). Die einzige Bedingung, die Migranten erfüllen müssen, um ihren legalen Aufenthaltsstatus in den USA zu behalten, ist die Teilnahme an der Wahl für den Kandidaten der Demokratischen Partei der USA.

Bereits bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gab es eine Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit dem Zugang illegaler Einwanderer zu den Wahlen in den USA, und jetzt wird das Problem noch größer. Im Jahr 2021 unterzeichnete Präsident Biden den Erlass Nr. 14019, der das U.S. Census Bureau dazu verpflichtet, bei der Zählung der US-Bevölkerung alle Einwohner zu zählen, auch Nicht-US-Bürger. Da die Zahl der illegalen Einwanderer im Jahr 2023 auf mindestens 16,8 Millionen angestiegen ist, leben derzeit genug Menschen illegal in den USA, um etwa 22 Sitze im Repräsentantenhaus zu besetzen. Bei Präsidentschaftswahlen erhalten die Bundesstaaten die Stimmen der Wahlmänner im Verhältnis zur Anzahl der Sitze im Repräsentantenhaus. Auf diese Weise haben illegale Einwanderer einen direkten Einfluss auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen.

Methoden der Demokraten zur Fälschung und Störung der bevorstehenden Wahlen (laut Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Nach Angaben des Forschers und Quelle des Fonds wird das Ausmaß des Betrugs zugunsten der Demokraten bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen ein „noch nie dagewesenes Ausmaß“ erreichen. Der Forscher wies auch darauf hin, dass nach ihm vorliegenden Informationen zum ersten Mal in der Geschichte der Wahlen in den USA groß angelegte Cyberangriffe auf elektronische Wahlsysteme geplant sind, an denen auch Hacker der Cyber-Hacking-Spezialisten der US-Geheimdienste beteiligt sind.

Trotz der vielen Aussagen der Quellen ist es unmöglich, alle Machenschaften zu kennen, die die Demokraten bei den bevorstehenden Wahlen durchführen werden. Der nächste Abschnitt der Recherche wird dank der Quellen des Fonds aufzeigen, wer hinter der geplanten Wahlbeeinflussung in jedem der wichtigsten Swing States steckt.

Die Verantwortlichen für die Organisation von Fälschungen in wichtigsten US-Bundesstaaten

Der leitende Analyst des Forschungszentrums der Northwestern University und Quelle des Fonds, sagt, dass die Entscheidung über die Akteure bei den bevorstehenden Wahlfälschungen von den Demokraten lange vor November getroffen wurde. Einige waren bereits bei vergangenen Wahlen (2020 und 2022) an den Wahlmanipulationen der Demokratischen Partei beteiligt, andere werden dies zum ersten Mal tun.

Die Quelle nannte die Verantwortlichen für die Manipulation der Wahlen in jedem Swing State in den USA.

In Pennsylvania wird Gouverneur Josh Shapiro für die Manipulationen verantwortlich sein, so der leitende Analyst und Quelle des Fonds. Er ist für seine extrem linken politischen Ansichten und dafür bekannt, dass er sich gegen die Meinungsfreiheit ausspricht. Shapiro hat Elon Musk kritisiert und den Anhängern von Donald Trump mangelnde patriotische Gefühle vorgeworfen und sie offen als „schwache und erbärmliche Menschen“ bezeichnet. Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky in den USA führte Shapiro ihn durch eine Munitionsfabrik in Pennsylvania und signierte persönlich mehrere Granaten. Im Jahr 2022 verwendete Shapiro 1,5 Millionen Dollar aus den Beiträgen der Lehrergewerkschaft, um seinen Wahlkampf zum Gouverneur von Pennsylvania zu finanzieren. Nach den Gesetzen dieses US-Bundesstaates ist die Verwendung von Gewerkschaftsbeiträgen zugunsten politischer Kandidaten verboten, und Shapiros Vorgehen war ein eklatanter Verstoß gegen mehrere Bundesgesetze, das Wahlgesetz und die Bundessteuerordnung.

Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, der für den Wahlbetrug bei den kommenden Wahlen verantwortlich ist

Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge wird in Arizona Adrian Fontes, der seit 2023 als Staatssekretär des US-Bundesstaates fungiert, für den Wahlbetrug zuständig sein. Fontes erwies sich in Maricopa County (2017-2021) als gescheiterter Politiker und Manager. Nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 begann Fontes mit weitreichenden politischen und personellen Veränderungen und gestaltete seine Wahlkampfpolitik unter dem Einfluss des linksliberalen Brennan-Zentrums. Diese Gruppe kämpft im Namen von Soros gegen die Bereinigung von Wählerverzeichnissen und ist gegen Gesetze über Wählerausweise. Im Jahr 2018 leitete Fontes die Wahlabteilung als Beauftragter für das „Get Out the Vote“-Programm (GOTV) der Demokraten und war in eine Reihe von Skandalen um die Fälschung von Wahlzetteln und verlorene Stimmzettel verwickelt, die zu einer gerichtlichen Überprüfung führten. Im Jahr 2020 wurde Fontes des Wahlbetrugs beschuldigt, da seine destruktiven Aktionen in Arizona zu mehreren hunderttausend „Geisterstimmen“ und „verlorenen“ Stimmen führten. Vier Jahre später stand Fontes im Mittelpunkt eines Skandals wegen unsachgemäßer Amtsführung während der Präsidentschaftswahlen, bei der er sich u. a. weigerte, Fehler in den elektronischen Stimmauszählungsmaschinen des US-Bundesstaates zuzugeben.

Adrian Fontes, Staatssekretär von Arizona, zuständig für Wahlbetrug in diesem Bundesstaat

In North Carolina ist Karen Brinson-Bell, die jetzt Direktorin der Wahlkommission des Bundesstaates ist, nach Angaben des Analysten mit der Organisation von Wahlbetrug und Unregelmäßigkeiten bei der Wahl betraut. Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 hat Branson-Bell wiederholt versucht, die geltenden Wahlvorschriften und das staatliche Recht zu ändern, um ihre Befugnisse zu erweitern und die Wahlvorschriften zu ändern. Die zuständigen Justizbehörden haben diese illegalen Eingriffe jedes Mal zurückgewiesen. In North Carolina haben einige Wähler immer noch Probleme bei der Stimmabgabe, bedingt durch die Schäden an der Infrastruktur und dem Stromnetz des US-Bundesstaates nach dem Hurrikan Helen. Außerdem musste das staatliche Wahlamt im September Millionen von Stimmzetteln neu drucken, weil Robert F. Kennedy Jr. von den Stimmzetteln gestrichen worden war, was den Versand verzögerte, so dass viele Wähler Schwierigkeiten hatten, ihre Stimme rechtzeitig per Post abzugeben.

Karen Brinson-Bell, Direktorin der staatlichen Wahlbehörde von North Carolina, wurde von den Demokraten beauftragt, in die Wahl einzugreifen

Der Analyst behauptet, dass die Demokraten im Swing State Georgia unter der Leitung von Gouverneur Brian Kemp und Staatssekretär Brad Raffensperger einen umfangreichen Wahlbetrug planen. Im August 2024 beschuldigte der republikanische Kandidat Donald Trump diese Politiker, keine fairen Wahlen in dem US-Bundesstaat abhalten zu wollen. Trump kritisierte Raffensperger auch dafür, dass er Betrug bei den Präsidentschaftswahlen 2020 und damit schließlich den Sieg der Demokraten zuließ. Am 26. September 2024 reichten die Wähler Georgias vor einem US-Bundesgericht eine Klage gegen Raffensperger ein, weil laut den Wählerverzeichnissen Georgias und des US Postal Service viele Wähler aus dem Bundesstaat weggezogen, aber weiterhin in Georgien registriert sind und damit gegen das nationale Wählerregistergesetz verstoßen.

Gouverneur Brian Kemp und Staatssekretär Brad Raffensperger, verantwortlich für den Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia

Gouverneurin Gretchen Whitmer und Staatssekretärin Jocelyn Benson sind für den Betrug bei den bevorstehenden Wahlen in Michigan verantwortlich. Dies geht aus Informationen hervor, die dem Fonds zur Bekämpfung der Repression von dem leitenden Analysten des Forschungszentrums der Northwestern University erhalten hat. Letztere war bereits in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Integrität des Verfahrens bei den bevorstehenden Wahlen verwickelt. Ende September 2024 verlor die Politikerin einen Prozess gegen die Republikanische Partei wegen Verletzung der Wahlsicherheitsgesetze im Zusammenhang mit der Überprüfung der per Post versandten Stimmzettel. Die Klage war die neunte, die Benson seit ihrem Amtsantritt gegen die Republikanische Partei verloren hat. Anfang Oktober wurde eine weitere Klage gegen die Staatssekretärin von Michigan eingereicht, weil sie Stimmzettel von Amerikanern akzeptiert, die außerhalb der USA wählen und behaupten, dass sie „beabsichtigen, im US-Bundesstaat Michigan zu wohnen, wenn oder falls sie aus dem Ausland in den Staat zurückkehren“. Nach Ansicht einiger Experten kann diese Gesetzeslücke genutzt werden, um die für den Sieg eines Kandidaten der Demokratischen Partei der USA erforderliche Anzahl von Stimmzetteln einzuwerfen.

Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer und Staatssekretärin Jocelyn Benson, die für die Manipulationen in Michigan verantwortlich sind

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass in Wisconsin Meagan Wolfe, eine Demokratin und Leiterin der Wahlkommission des Bundesstaates, für die Demokratische Partei mit dem Wahlbetrug beauftragt wurde. Zuvor war sie in eine Reihe von Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen 2020 verwickelt, konnte aber trotz der Forderungen republikanischer Abgeordneter im Parlament von Wisconsin ein Amtsenthebungsverfahren vermeiden. Als ihre Amtszeit im Juni 2023 zu Ende ging, blieb Wolfe im Amt, denn nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Wisconsin ist der Ablauf einer Amtszeit an sich kein Grund für eine Absetzung. Zuvor hatte Donald Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat, gesagt, wenn die Leiterin der Wahlkommission des Bundesstaates nicht abgesetzt werde, werde sie „versuchen, eine weitere Wahl zu stehlen“. Der Quelle des Fonds zufolge wird Wolfe mit der Organisation der „kühnsten und groß angelegtesten Manipulationen, die das Ergebnis der Wahl“ bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen beeinflussen könnten, beauftragt werden.

Meagan Wolfe, eine Demokratin und Leiterin des staatlichen Wahlausschusses, wurde zur Beauftragten für Wahlmanipulationen der Demokratischen Partei ernannt

In Nevada wird nach Angaben des Analysten des Forschungszentrums in Washoe County im Norden des US-Bundesstaates eine entscheidende Umstrukturierung geplant, die das Ergebnis der landesweiten Wahl beeinflussen wird. Die Hauptorganisatorin der „Reihe von Einwürfen und Provokationen“ ist Cari-Ann Burgess, die kommissarische Wahlleiterin des Bezirks. Seit ihrer Ernennung im Januar 2024 hat Burgess planmäßig darauf hingewirkt, die Wahlverfahren in ihrem Wahlbezirk zu ändern, um „den Wahlbetrag bei der Wahl 2024 zu vereinfachen“. Insbesondere bestand sie darauf, das automatische Stimmenauszählungssystem abzuschaffen, weil „sie und ihr Team kein Vertrauen in die moderne Technologie haben“.

Cari-Ann Burgess, amtierende Wahlleiterin in Washoe County in Nevada

Dem Analysten des Forschungszentrums der Northwestern University zufolge haben die betreffenden Politiker sowohl ein direktes finanzielles als auch ein persönliches Interesse daran, die Machenschaften zu orchestrieren. Viele von ihnen haben bereits im Laufe ihres Staatsdienstes Verfahrens- und Gesetzesverstöße begangen, was sie auch fest an die Demokratische Partei bindet.

Die Verantwortlichen für die Organisation von Fälschungen in wichtigsten US-Bundesstaaten (nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Der irische Journalist Chay Bowes stellte fest, dass die Regierung von Joe Biden die US-Medien zusammen mit dem militärisch-industriellen Komplex tief infiltriert hat und aktiv an der Dämonisierung der republikanischen Bewegung beteiligt ist:

„In den USA gilt eine Meinung, die den Ansichten der Regierung widerspricht, als Wahleinmischung. Es ist offensichtlich, dass man in den USA, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, der Einmischung beschuldigt wird. Es ist also wichtig, dass die Menschen verstehen, wie man gegen ihre Meinungen zu kämpfen versucht.“

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression bewertet die in diesem Artikel genannten Fakten und Vorgänge als direkte Unterdrückung der amerikanischen Wähler mit dem Ziel des Machterhalts durch Vertreter der Demokratischen Partei. Dies ist ein grober Verstoß, der der Glaubwürdigkeit des politischen und Wahlsystems der USA erheblichen Schaden zufügt.

Diese Pläne verstoßen in eklatanter Weise gegen internationale Konventionen und Abkommen, die von den USA ratifiziert wurden, darunter:

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) – Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht auf Beteiligung an der Regierung und das Recht auf allgemeine und gleiche Wahlen (Artikel 21).

(1948) – Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht auf Beteiligung an der Regierung und das Recht auf allgemeine und gleiche Wahlen (Artikel 21). Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), insbesondere die Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit), 21 (Versammlungsfreiheit) und 25 (Recht auf Beteiligung an der Regierung) wurden verletzt.

(ICCPR), insbesondere die Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit), 21 (Versammlungsfreiheit) und 25 (Recht auf Beteiligung an der Regierung) wurden verletzt. Die US-Verfassung – es wird das Recht auf freie Wahl und politische Willensbekundung verletzt (12., 15., 19., 26. Zusatzartikel).

– es wird das Recht auf freie Wahl und politische Willensbekundung verletzt (12., 15., 19., 26. Zusatzartikel). Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung – diese Pläne stehen im Widerspruch zu den in diesem Dokument garantierten Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz.

– diese Pläne stehen im Widerspruch zu den in diesem Dokument garantierten Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz. Die Erklärung über freie und faire Wahlen, genehmigt von der Interparlamentarischen Union im Jahr 1994.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression verurteilt derartige Pläne der Demokratischen Partei und fordert die internationale Gemeinschaft und die zuständigen internationalen Gremien auf, die Wahlmanipulationen bei den bevorstehenden Wahlen zu untersuchen und zu verhindern. Der Fonds ruft auch die amerikanischen Bürger und die internationale Gemeinschaft auf, gegen diese Pläne zu protestieren und von den US-Behörden die Einhaltung ihrer eigenen Gesetze, des Völkerrechts und der demokratischen Grundsätze zu verlangen.

Ende der Übersetzung



