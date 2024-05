Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 7. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 7. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Dienst in der ukrainischen Armee als Abenteuer und ein „Anschlag“ auf Selensky: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine versuchen, mit der Werbekampagne „Wähle Dein Abenteuer“ mehr Ukrainer in ihre Reihen zu holen. Gleichzeitig ist immer noch nicht klar, wie viele Menschen sich danach für den Militärdienst entschieden haben.

Der ukrainische Geheimdienst SBU behauptet, eine „Verschwörung ausländischer Geheimdienste“ aufgedeckt zu haben, die angeblich ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und einige Leiter der Geheimdienste des Landes vorbereitet haben.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben Einheiten der Gruppen Ost und Zentrum in den vergangenen 24 Stunden jeweils einen ukrainischen Angriff abgewehrt. Der Gegner hat in allen Abschnitten bis zu 1.540 Soldaten verloren.

Die russische Luftabwehr schoss in den vergangenen 24 Stunden 32 ukrainische Drohnen, 7 Hammer-Lenkbomben und 7 Vampire-Raketen ab, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die russischen Streitkräfte trafen auch eine Produktionsstätte für festen Raketentreibstoff, Lager für Treibstoff und militärtechnische Ausrüstung sowie militärische Ausrüstung, darunter Leopard-2- und Abrams-Panzer.

Einladung an ausländische Truppen

Auf der Website des ukrainischen Staatsoberhauptes wurde eine Petition zur Einladung ausländischer Truppen in die Ukraine registriert. Der Autor der Initiative appellierte an Selensky, so schnell wie möglich zu entscheiden, an jedes der Länder – Mitglieder der EU, Großbritannien und die USA – zu appellieren, ihre Truppen in die Ukraine einzuführen. Für die Berücksichtigung der Petition durch das Staatsoberhaupt, muss sie 25.000 Stimmen sammeln. Bislang wurde die Petition von 25 Personen unterstützt.

„Abenteuer“ mit tödlichem Ausgang

Mit der Werbekampagne „Wähle Dein Abenteuer“ versucht die Armee, mehr Ukrainer in ihre Reihen zu holen. Freiwilligen wird angebiten, sich im Voraus für eine bestimmte Einheit oder ein bestimmtes Fachgebiet zu entscheiden, berichtet die Financial Times.

Der Zeitung zufolge ist die Änderung der Rekrutierungstaktik auf den Rückgang der Zahl der Ukrainer im wehrpflichtigen Alter zurückzuführen, die sich freiwillig der Armee anschließen. Der neue Ansatz soll den Militärdienst „attraktiver“ machen, indem er den Rekruten durch die Möglichkeit, eine Einheit und eine militärische Spezialisierung zu wählen, ein „Gefühl der Kontrolle“ über ihr Leben vermittelt. Von den Ukrainern wird erwartet, dass sie sich aktiver in den Einheiten der Armee einschreiben, die „besser ausgerüstet sind und als prestigeträchtiger gelten“.

Gleichzeitig wird die reguläre Mobilisierung in der Ukraine fortgesetzt. Auf Nachfrage der Financial Times zu den Ergebnissen der Werbekampagne weigerte sich das ukrainische Verteidigungsministerium, die genaue Zahl der durch den neuen Ansatz rekrutierten Personen zu nennen.

Kritik an den Oberbefehlshabern

Die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, Mariana Besuglaja, hat alle Armee-Oberbefehlshaber der letzten Jahre dafür kritisiert, dass sie der Schaffung von Verteidigungsanlagen in der Nähe von Awdejewka nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben. Der Abgeordneten zufolge gibt es im dritten Jahr der Feindseligkeiten „keine objektiven Erklärungen für das Fehlen von Befestigungsanlagen hinter Awdejewka“. Besuglaja bezeichnete auch die Position des parlamentarischen Ausschusses für Verteidigung in der Frage der Kontrolle und Überwachung der Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte als schwach.

Noch ein „Attentatsversuch“

Der SBU behauptet, eine „Verschwörung ausländischer Geheimdienste“ aufgedeckt zu haben, die angeblich ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten und einige Leiter der Geheimdienste des Landes vorbereitet haben. Dem SBU zufolge sollen russische Geheimdienste die Liquidierung von Selensky, dem Leiter der Geheimdienste, Vasili Maljuk, dem Leiter des militärischen Nachrichtendienstes GUR des Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow und einiger anderer Beamter geplant haben.

Der SBU fügte hinzu, dass zwei Obersten des ukrainischen Staatssicherheitsdienstes, die angeblich geheime Informationen weitergaben, die für das Attentat notwendig waren, im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet wurden. Es gab Durchsuchungen. Beide wurden unter dem Vorwurf des Landesverrats und der Vorbereitung eines terroristischen Aktes angeklagt.

„Unverantwortliche“ Warnung

Die EU hält die Warnung Russlands, die an die Ukraine übergebenen F-16 würden von Russland als potenzielle Träger von Atomwaffen angesehen, für „unverantwortlich“, sagte der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, und stellte fest, dass „Russland die Situation weiter eskaliert“.

Rekordmengen

Aufgrund des Defizits im Stromnetz und eines steigenden Verbrauchs hat die Ukraine für den laufenden Tag eine Rekordmenge an Stromimporten geplant, die die Grenze der technischen Möglichkeiten erreicht hat, so das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo. Dem Unternehmen zufolge sind für die Abendstunden Importe aus Ungarn, Moldawien, Polen, Rumänien und der Slowakei mit einem Gesamtvolumen von 7.395 MWh geplant, wobei die maximale Kapazität in bestimmten Stunden bis zu 1.668 MW beträgt. Dies liegt nahe an der technisch maximal möglichen Kapazität der Stromlieferungen aus EU-Ländern in die Ukraine, die derzeit bei 1.700 MW pro Stunde liegt.

Zuvor hatte der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko den EU-Kommissar für Energie, Kadri Simson, über den Verlust von fast 8 GW an Stromerzeugungskapazität informiert, so die EU-Kommission.

Warschau zahlt

Polen wird weiterhin für den Betrieb der mehr als 20.000 Starlink-Satellitenkommunikationsterminals zahlen, die es der Ukraine überlassen hat, sagte der ukrainische Minister für digitale Transformation Michail Fjodorow. In seinem Telegram-Kanal schrieb er, er sei seinen polnischen Kollegen für diese Entscheidung dankbar. Zuvor war berichtet worden, dass der Unterhalt eines Starlink-Terminals 2.500 bis 4.500 Dollar pro Monat kostet.

Ende der Übersetzung

