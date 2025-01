Wie Stromausfälle den Anti-Spiegel in den letzten Tagen lahm gelegt haben

In eigener Sache

In den letzten Tagen konnte ich wegen Stromausfällen nicht arbeiten. Wie es dazu gekommen ist, will ich hier erzählen.

Wer die letzte Tacheles-Sendung gesehen hat, hat es vielleicht schon geahnt. Während wir die Sendung am Donnerstag aufgezeichnet haben, gab es bei mir einen Stromausfall. Und das war leider nicht der einzige.

In Russland sind die Tage von Silvester bis zum 8. Januar offizielle Feiertage, weshalb ich beschlossen habe, Silvester mit Freunden auf dem Land fern der Zivilisation zu feiern und einige Tage dort zu bleiben. Mein Plan war, dort jeden Tag einige Stunden zu arbeiten, denn in den Tagen nach Neujahr ist in der Welt der politischen Nachrichten ohnehin meistens wenig los, sodass das kein Problem gewesen wäre.

Das Problem wurde dann ein kaputter Stromverteiler in der kleinen Siedlung, in der wir waren. Während wir die Tacheles-Sendung am Donnerstag aufgezeichnet haben, gab es in dem Kasten einen Kurzschluss, der Verteiler geriet in Brand und der Strom war weg. Allerdings haben geistesgegenwärtige Nachbarn das Feuer sofort mit einem Feuerlöscher gelöscht. Zwei Stunden später kam der Reparatur-Trupp des Stromversorgers und hat den Kasten wieder in Gang gebracht.

Allerdings wurden dabei wohl nicht alle Probleme gelöst, denn als ich mich am Freitag am Computer an die Arbeit gemacht hatte, wiederholte sich das Ganze. Im Kasten gab es wieder einen Kurzschluss, wieder geriet er in Brand, aber diesmal hatte niemand einen Feuerlöscher zur Hand, weshalb der Kasten komplett ausbrannte.

Wieder rückte der Reparatur-Trupp an, und dieses Mal dauerte es zwar länger, aber dafür funktioniert nun endlich wieder alles, also sowohl Strom als auch Internet, dessen Kabel bei dem Feuer ebenfalls verbrannt waren.

Aber da ich mich so daran gewöhnt hatte, einige Tage einfach gar nicht zu arbeiten, nutze ich die russischen Feiertage weiterhin und erhole mich mit Freunden auf dem Land, weit weg von der Zivilisation. Dass da trotzdem so schnell Reparatur-Trupps vor Ort waren – immerhin sind ja auch noch Feiertage -, hat mich übrigens gewundert, denn ich hatte erwartet, die Natur mindestens einen ganzen Tag lang bei Kerzenlicht und Lagerfeuer genießen zu dürfen.

Ich wünsche allen, gut ins neue Jahr gerutscht zu sein. Am Montag, spätestens Dienstag beginnt hier dann auch wieder der normale Betrieb.



