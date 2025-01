Wie Baerbock in Syrien vor der Al-Qaida katzbuckelt

"Feministische Außenpolitik"

Die deutsche Außenministerin Baerbock hat Syrien besucht und der Spiegel lobt die Dame mal wieder über den grünen Klee, anstatt seinen Lesern mitzuteilen, wie - und vor allem von wem - Baerbock dort tatsächlich empfangen wurde.

Die neue syrische Regierung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir asch-Scham (HTS), die aus dem syrischen Ableger der Al-Qaida hervorgegangen ist, wird vom Westen, der sie zuvor jahrelang unterstützt hat, nun umworben, weil sie sicherstellen soll, dass die russischen Militärstützpunkte aus Syrien verschwinden. Moral muss mal wieder hinter Geopolitik zurückstehen.

Das zeigte besonders Bundesaußenministerin Baerbock, die ihr Amt immerhin mit dem Versprechen angetreten ist, eine „feministische Außenpolitik“ machen zu wollen. Sie hat nie erklären müssen, was genau das sein soll, denn Grünen-Wähler und deutsche Mainstream-Journalisten stellen keine kritischen Nachfragen, sondern sind von derartigen, sinnfreien und inhaltsleeren Worthülsen ganz begeistert.

Baerbock hat bei ihrem Syrienbesuch am Freitag die neue Regierung Syriens getroffen, darunter den neuen Justizminister Shadi al-Waisi, der früher Scharia-Richter bei der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida war und von dem es Videos gibt, bei denen er öffentlichen Hinrichtungen von Frauen beaufsichtigt hat, die von Scharia-Gerichten wegen Vorwürfen der Prostitution und des Ehebruchs vollstreckt wurden. Die syrische Regierung bestreitet die Echtheit der Videos nicht, sondern ließ erklären, die Videos „die Durchsetzung des Gesetzes zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort dokumentieren, wo die Verfahren im Einklang mit den damals geltenden Gesetzen durchgeführt wurden“.

Nun wissen wir also, was wir unter „feministischer Außenpolitik“ zu verstehen haben, nämlich freundliche Treffen mit islamistischen Terroristen, die auf offener Straße Frauen erschießen lassen. Und dieser Mann, mit dem Baerbock sich in Syrien unter anderem getroffen hat, ist nun der neue syrische Justizminister, den Baerbock als „demokratische“ Opposition Syriens unterstützt hat und mit dem sie nun über eine Zusammenarbeit spricht.

Kein Handschlag für Baerbock

Aber das Treffen von Baerbock und dem französischen Außenminister Barrot, die als erste europäische Außenminister Syrien besucht haben, mit der neuen syrischen Regierung war noch aus anderen Gründen interessant. Der Spiegel berichtete darüber unter der Überschrift „Außenministerin trifft Syriens Machthaber – (K)ein Handschlag für Baerbock“ und schon die Überschrift zeigt, dass der Spiegel sehr ausführlich darüber berichtet hat, dass die neuen syrischen Machthaber Baerbock den Handschlag verweigert haben. Das zu akzeptieren, ist wahrscheinlich auch Ausdruck der „feministischen Außenpolitik“.

Der Spiegel redet die Sache schön, indem er darauf hinweist, dass Baerbocks Ministerium vorher von der Verweigerung des Handschlags für Frauen wusste:

„Baerbock und Barrot war schon vor der Reise aus Damaskus signalisiert worden, dass al-Sharaa und die neuen männlichen Machthaber Frauen nicht per Handschlag begrüßen. Schon die beiden Männer vom syrischen Protokoll am Freitagmorgen hatten Baerbock bei der Begrüßung nach der Landung nicht die Hand gegeben.“

Auch das ZDF tat alles, um diese Herabsetzung der deutschen Außenministerin schönzureden. Ein ZDF-Korrespondent stellte ein Video der Szene auf X online und kommentierte wohlwollend:

„Damaskus: Syriens neuer Machthaber, der Islamist Ahmad Al-Sharaa gibt Frauen grundsätzlich nicht die Hand.

Die Begrüßung von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Kollegen Barrot gilt für seine Verhältnisse als freundlich.“

Der Spiegel war noch bemühter, das Ganze herunterspielen und Baerbocks diplomatische Fähigkeiten zu loben, die angeblich sogar Islamisten überzeugen können, denn der Spiegel schrieb auch noch:

„Aus Delegationskreisen war zu hören, dass al-Sharaa am Ende des Gesprächs Baerbock doch noch die Hand ausstreckte. Im Gewirr des Aufbruchs sei es aber nicht mehr zu einem Handschlag gekommen.“

Was der Spiegel verschweigt

Wie sehr der Spiegel seine Leser mal wieder in die Irre führt, zeigen die offiziellen Fotos der regierungsnahen syrischen Medien von dem Treffen, die der Spiegel nicht gezeigt hat. Darauf wurde Baerbock nämlich unkenntlich gemacht.

Im Gegensatz zum Spiegel, der am 3. und 4. Januar über Baerbocks Syrienreise sage und schreibe drei begeisterte Artikel veröffentlicht und diese noch mit zwei weiteren positiven Artikeln über das neue Syrien unter den Islamisten flankiert hat, um den Spiegel-Leser in die richtige Stimmung zu bringen, hat beispielsweise die Bild-Zeitung über die von der syrischen Regierung zensierten Fotos von Baerbocks Syrienreise berichtet.

Aber die von Grünen-Verstehern dominierte Spiegel-Redaktion hat ihren Lesern dieses Detail, das zeigt, wie sehr man Baerbock in der syrischen Regierung ernst nimmt, verschwiegen.

Vor allem aber haben die deutschen Medien ihren Lesern verschwiegen, dass Baerbock sich auch mit einem ehemaligen Scharia-Richter getroffen hat, der früher öffentliche Hinrichtungen beaufsichtigt hat und nun als Justizminister für die Rechtsprechung im „neuen Syrien“ verantwortlich ist.

Zu den öffentlichen Hinrichtungen der früheren Jahre hat die syrische Regierung erklären lassen, dass die Übergangsregierung unter dem ehemaligen Al-Qaida- und IS-Terroristen Ahmed al-Scharaa, früher bekannt als Abu Mohammad al-Dschaulani, eine „gründliche Überprüfung“ aller früher „getroffenen rechtlichen Maßnahmen“ durchführen werde, „um die Gültigkeit der Urteile und ihre Übereinstimmung mit den Standards der Gerechtigkeit und Fairness sicherzustellen“.

Dafür dürfte der neue Justizminister zuständig sein, was bedeutet, dass er seine eigenen Urteile und Maßnahmen einer „gründlichen Überprüfung“ unterziehen wird, und dass es nicht schwer zu prognostizieren ist, was bei dieser „gründlichen Überprüfung“ herauskommen wird.

Idlib nun als Beispiel für ganz Syrien?

Das ist sie, die „feministische Außenpolitik“, über die der Spiegel immer so begeistert berichtet hat: Frauen und ihre Rechte interessieren nicht, wenn es um geopolitische Interessen geht. Und eine Frau Baerbock ist sich nicht zu schade, sich im Interesse der Geopolitik auch mit Menschen zu treffen, die Frauen auf offener Straße erschießen ließen.

Aber diese Art der Berichterstattung ist für den Spiegel ja nichts Neues, denn schon 2020 habe ich über eine Videoreportage des Spiegel berichtet. Der Spiegel zeigte damals ein Video vom Fastenbrechen, dem wichtigsten Fest im Islam, und das Video sollte zeigen, wie die Menschen endlich wieder friedlich ihr Fest feiern konnten, weil sie ja nicht unter dem bösen Assad-Regime leben mussten.

Das Video hatte nur einen „kleinen Schönheitsfehler“, denn es zeigte, dass das Gebiet von Islamisten beherrscht wurde, die die Frauen unterdrücken. Auf dem ganzen Video vom Fastenbrechen war keine einzige Frau zu sehen, Frauen durften dort nicht mitfeiern. Stattdessen saßen dort dutzende Männer am Tisch, lediglich ein kleines Mädchen war kurz zu sehen.

Ist das die „Freiheit“, die der Spiegel und der Westen für Syrien wollen? Eine Freiheit wie in Afghanistan, wo Frauen zu Hause eingesperrt sind?

Wenn es in den deutschen Mainstream-Medien noch Journalisten gäbe, würde jemand Frau Baerbock, die intelligenteste und beste Außenministerin, die Deutschland je hatte, mal danach fragen, wie es mit ihrer „feministischen Außenpolitik“ zusammenpasst, dass sie solche Leute, wie sie nun in Syrien an der Macht sind, hofiert.



