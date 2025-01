Was der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan mit Frankreich und seinen Kolonien zu tun hat

Geopolitik

Aserbaidschan fördert seit 2023 eine Organisation, die in französischen Überseegebieten die Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt. Das geschah als Reaktion auf die Unterstützung Armeniens durch Frankreich im Konflikt um Bergkarabach.

Wer meine letzten Artikel über den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, der sich wieder zuspitzt, gelesen hat, der weiß, dass Frankreich Armenien mit Waffen beliefert. Frankreich fühlt sich aus irgendeinem Grunde bemüßigt, in dem Konflikt Partei für Armenien zu ergreifen, was man in Aserbaidschan natürlich nicht gerne sieht.

Daher hat man sich in Aserbaidschan überlegt, wie man Frankreich dafür bestrafen kann und hat im Sommer 2023 die Baku-Initiativgruppe gegründet, deren erklärtes Ziel ist es, den Kampf der Völker zu unterstützen, die im 21. Jahrhundert unter Kolonialismus leiden.

Und unter Frankreichs Kolonialismus leiden noch einige Völker und die Gruppe scheint erfolgreich zu sein, denn im Mai 2024 kam es in der französischen Kolonie Neukaledonien, die wegen ihrer Rohstoffe wichtig für Frankreich ist, zu Unruhen. Und auch in Afrika hat Frankreich bekanntlich seit einigen Jahren massive Probleme mit seinen ehemaligen Kolonien.

Dass Aserbaidschan in dem Bereich aktiv ist, habe ich auch von einer Quelle in Russland erfahren, die vor einiger Zeit in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku war und dabei auch eine Delegation aus Neukaledonien getroffen hat, die sozusagen halboffiziell in Baku war.

Das kleine Aserbaidschan ist selbstbewusst geworden und fordert die ehemalige Weltmacht Frankreich am anderen Ende der Welt heraus. Und Aserbaidschan kann sich das leisten, denn obwohl die EU-Staaten Aserbaidschan ständig vorwerfen, eine böse Diktatur zu sein, verhandeln sie mit Aserbaidschan über die Lieferung von Gas, das die EU so dringend braucht, aber nicht aus Russland beziehen will. Die EU will es sich mit Aserbaidschan also nicht verderben, weshalb Brüssel Frankreich bei seinen Bemühungen gegen Aserbaidschan kaum nennenswert beistehen dürfte.

Dass Frankreich gar nicht glücklich mit der Lage ist, zeigt eine aktuelle Meldung, die ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden und für Sie übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Paris fordert Baku auf, die Unterstützung der Befürworter der Unabhängigkeit Neukaledoniens einzustellen

Der französische Außenminister Jean-Noël Lecornu bezeichnete Versuche, das nationale politische Leben französischen im Überseegebiet zu destabilisieren, als inakzeptabel

Frankreich betrachtet die Abhaltung von Veranstaltungen von Befürwortern der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht in Neukaledonien (einem Überseegebiet Frankreichs) unter der Schirmherrschaft Aserbaidschans als einen inakzeptablen Versuch der Destabilisierung, erklärte der französische Außenminister Jean-Noël Lecornu.

„Die Baku-Gruppe hat erneut versucht, das nationale politische Leben in Neukaledonien zu destabilisieren. Diese vergeblichen Versuche Aserbaidschans in unseren Überseegebieten sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden“, schrieb er auf X.

Mit dieser Aussage reagierte der Minister auf den Kongress der „Internationalen Front zur Dekolonialisierung“, der diese Woche von der Baku-Initiativgruppe in Noumea (dem Verwaltungszentrum Neukaledoniens) abgehalten wurde. An der Veranstaltung, die vom 23. bis 25. Januar stattfand, sollten der Ankündigung auf X zufolge Vertreter mehrerer Vereinigungen aus französischen Überseegebieten sowie aus Korsika teilnehmen, die sich für die Unabhängigkeit von Frankreich einsetzen.

Beim letzten Kongress im Juli 2024, der in der Hauptstadt Aserbaidschans organisiert wurde, nahmen Führer von mehr als 15 politischen Parteien und Unabhängigkeitsbewegungen aus Guadeloupe, Korsika, Melanesien, Polynesien, der Karibik und den Antillen teil. Bei diesem Treffen unterzeichneten sie eine Erklärung zur Gründung der Internationalen Befreiungsfront der französischen Kolonien.

Die Baku-Initiativgruppe wurde im Juli 2023 im Rahmen des Ministertreffens des Koordinierungsbüros der Bewegung der Blockfreien Staaten auf einer Konferenz in Aserbaidschan gegründet. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Kampf der Völker zu unterstützen, die im 21. Jahrhundert unter dem Kolonialismus leiden.

Ende der Übersetzung



