Geheimhaltung, aber vor wem?

Die neue Bundesregierung hat beschlossen, die Waffenlieferungen an die Ukraine ab sofort nicht mehr zu veröffentlichen. Aber vor wem sollen die Informationen geheim gehalten werden? Vor den Russen, oder vor den Deutschen?

Drei Jahre lang hat die Ampel-Regierung transparent berichtet, welche Waffen sie in die Ukraine geschickt hat. Die Liste der Waffen und Munition, die Deutschland in den Krieg gegen Russland geschickt hat, ist beeindruckend und umfasst beispielsweise 103 Panzer Leopard 1 A5, 18 Panzer Leopard 2, 140 Schützenpanzer Marder, 54 gepanzerte Truppentransporter M113, 60 Flakpanzer Gepard, 6 Luftverteidigungssysteme IRIS-T, 4 Patriot Startgeräte, 25 Panzerhaubitzen 2000, 454.000 Schuss 155mm Artilleriemunition, 24.000 Schuss 122mm Artilleriemunition und noch sehr viel mehr.

Die neue Pinocchio-Regierung will die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine geheim halten und diese Informationen nun nicht mehr veröffentlichen. Die Begründung, damit wolle man „dem Aggressor im Ukraine-Krieg militärische Vorteile verweigern“ und es gehöre zur „Taktik in der Kriegsführung“, öffentliche Debatten über Waffenlieferungen zu reduzieren, wie der Spiegel die Regierung zitierte, klingt nicht überzeugend, denn natürlich hat auch die alte Bundesregierung zeitverzögert berichtet, um Moskau keine militärischen Vorteile zu verschaffen.

Russland erfährt es ohnehin, wenn die Waffen in der Ukraine sind. Ob das zehn Leopard 1 Panzer mehr oder weniger, oder ein paar tausend Schuss Artilleriemunition mehr oder weniger sind, ist längst nicht mehr entscheidend. Und da es in der Ukraine viele Menschen gibt, die pro-russisch eingestellt sind, dürfte Russland auch gute nachrichtendienstliche Informationen aus der Ukraine haben. Das Argument, Russland „militärische Vorteile verweigern“ zu wollen, ist daher ziemlicher Unsinn.

Zumindest dann, wenn die neue Bundesregierung nicht plant, etwas in die Ukraine zu schicken, was sie bisher noch nicht geschickt hat. Zum Beispiel Langstreckenraketen.

Die Bundeswehr verfügt meines Wissens über zwei Arten von Langstreckenraketen. Zum einen wären da die ATACMS-Raketen mit etwas über 300 Kilometer Reichweite, die die Bundeswehr aus MARS- und HIMARS-Mehrfachraketenwerfern abfeuern kann, zum anderen wären da die Taurus-Marschflugkörper mit 500 Kilometer Reichweite, die von Flugzeugen abgefeuert werden.

Nach öffentlich zugänglichen Angaben verfügt die Bundeswehr nicht über ATACMS, aber sie verfügt über die für deren Abschuss nötigen Mehrfachraketenwerfer. Und letzte Woche wurde in den USA gemeldet, dass die US-Regierung Deutschland unter anderem die Lieferung von 125 Langstreckenraketen aus US-Produktion die Ukraine genehmigt hat, was auf ATACMS hindeutet.

Die große Diskussion ist in Deutschland jedoch, ob Deutschland der Ukraine die Taurus-Marschflugkörper liefern soll, die Kiew schon so lange fordert. Friedrich Merz, der die Lieferung der Taurus im Wahlkampf vehement gefordert hat, hält sich dazu nun bedeckt. Auch sein Außenminister Wadephul, der der Ukraine (zumindest dachte er, er würde mit Kiew sprechen) Ende November versprochen hat, im Mai, wenn die neue Regierung im Amt ist, umgehend Taurus an Kiew zu liefern, will sich nun nicht dazu äußern.

Dafür gibt es gute Gründe, denn inzwischen ist es vollkommen unstrittig, dass ein Einsatz der Taurus gegen Ziele in Russland bedeuten würde, dass Deutschland Kriegspartei ist, weil die Taurus nur von Bundeswehrsoldaten auf ihre Ziele programmiert werden können, wie auch die deutschen Luftwaffengeneräle in dem geleakten Telefonat eindeutig gesagt haben.

Nachdem Merz der ARD Mitte April ein Interview gegeben hat, in dem er mit dem Beschuss von Zielen in Russland, er nannte explizit der Krimbrücke, mit Taurus gedroht hat, hat Russland umgehend reagiert und die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat offiziell gewarnt:

„Ich denke, es wäre für den CDU-Vorsitzenden hilfreich, Folgendes zu berücksichtigen: Ohne die direkte Hilfe von Bundeswehrsoldaten ist ein Kriegseinsatz dieser Marschflugkörper nicht möglich. Ein Angriff mit ihnen auf jedwede russischen Einrichtungen oder lebenswichtige Verkehrsinfrastruktur – und Merz nannte selbstbewusst die Krimbrücke als Ziel – wird als direkte Beteiligung der BRD an den Kampfhandlungen auf Seiten des Kiewer Regimes gewertet, mit allen sich daraus für Deutschland ergebenden Konsequenzen.“

Dass der Einsatz von Taurus gegen Ziele in Russland anders aufgenommen wird, als die Angriffe mit britischen und französischen Marschflugkörpern, ist der Geschichte geschuldet. Angriffe deutscher Soldaten auf Russland – und das wären Angriffe mit Taurus nun einmal – haben in Russland nach dem Zweiten Weltkrieg mit 27 Millionen Toten eine andere Bedeutung.

Das wissen auch viele Menschen in Deutschland, nicht zuletzt auch Kritiker der Taurus-Lieferungen an die Ukraine, beispielsweise in der SPD. Sollte Merz die Taurus liefern und das offiziell bekannt geben, könnte das in deutschen Medien zumindest für einige Warnungen sorgen, wenn hochrangige SPD-Politiker sich derartig äußern würden.

Russland ist ohnehin auf Angriffe mit Marschflugkörpern vorbereitet, weil die Ukraine britische und französische Marschflugkörper einsetzt. Russland wird also, wenn plötzlich Taurus anfliegen, darauf reagieren können und schnell lernen, sie abzufangen. Das hat Russland auch bei all den anderen westlichen Raketen und Marschflugkörpern schnell gelernt.

Ob Russland nun weiß, dass die Ukraine Taurus hat, ist daher ziemlich unwichtig. Spätestens nach dem ersten Angriff mit Taurus wird Russland das wissen.

Aber mir scheint, dass Merz die Lieferung von Taurus, wenn sie denn tatsächlich geplant ist, eher vor den Deutschen geheim halten will, als vor den Russen, weil die innenpolitische Reaktion auf diese Entscheidung Merz und seiner Regierung innenpolitische Probleme bereiten könnte.

Wenn die Taurus aber erst einmal in der Ukraine sind und gegen Russland eingesetzt werden, bringen alle Proteste in Deutschland nichts mehr, weil schon Tatsachen geschaffen wurden.

Die Frage ist also, ob Merz allen Ernstes bereit ist, einen heißen Krieg mit Russland zu riskieren, indem er die Taurus an die Ukraine liefert und damit Ziele in Russland beschießen lässt.



