Der Spiegel hat in einem Artikel über die ukrainische Niederlage in Kursk berichtet, dabei aber sofort von der schlechten Nachricht abgelenkt, indem er Russland "unbelegte" Behauptungen über ukrainische Kriegsverbrechen vorwarf. Warum der Spiegel hier ganz bewusst seine Leser belügt.

Die Ereignisse der letzten Woche im Gebiet Kursk sind ein klassischer Beleg dafür, dass westliche Medien wie der Spiegel keinen Journalismus, sondern Kriegspropaganda betreiben. Als die ersten Meldungen über den Coup von Sudscha kamen, hat der Spiegel einfach die ukrainische Kriegspropaganda übernommen und berichtet:

„Das russische Militär soll nach Angaben aus Kyjiw Soldaten durch eine Gaspipeline geschickt haben, um die Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk zurückzuerobern. »Die Einheiten des Gegners wurden rechtzeitig durch die Luftaufklärung der Fallschirmjägertruppen ukrainischer Streitkräfte entdeckt«, teilte der Generalstab in Kyjiw am Samstagabend auf seinem Telegramkanal mit. Die russischen Truppen seien mit Raketen, Artillerie und Drohnen beschossen worden.“

Die deutschen Leser erfuhren damit, dass Russland irgendeine verrückte Aktion gestartet habe, dass die Ukraine aber alles unter Kontrolle habe.

Dass das gelogen war, war jedoch sofort klar. Und zwar auch der Spiegel-Redaktion, die ja ein Büro in Moskau hat, wo sie in der Lage ist, den Berichten aus Russland zu folgen. In Russland gibt es einige sehr gute Militärblogger, die keineswegs Propaganda betreiben, sondern sehr wahrheitsgetreu berichten. Und die berichteten sofort, dass der russische Angriff die Ukraine vollkommen unvorbereitet getroffen hatte und dass Sudscha schnell unter russische Kontrolle geriet, womit die eingekesselten ukrainischen Kräfte zersplittert und von jedem Nachschub abgeschnitten waren.

Kriegspropaganda statt Journalismus

Das Beispiel dieser Operation in Sudscha zeigt deutlich, dass der Spiegel seine Leser nicht informieren, sondern durch Propaganda desinformieren will. Auch in den folgenden Tagen, in denen immer klarer wurde, dass der ukrainische Kessel im Gebiet Kursk zusammenbricht, hat der Spiegel in einer Art und Weise berichtet, die wirklich an die deutschen Wochenschauen der Jahre 1944 und 1945 erinnert, als der Krieg verloren war, aber die deutsche Propaganda weiter vom „Endsieg“ fabuliert und Millionen Menschen in den sinnlosen Tod geschickt hat.

Erst jetzt, fast eine Woche später, gesteht der Spiegel das Unbestreitbare ein. Unter der Überschrift „Angriffskrieg gegen die Ukraine – Russland drängt ukrainische Truppen in Kursk zurück“ hat der Spiegel einen Artikel veröffentlicht, der vor allem deshalb interessant ist, weil er zeigt, mit welchen Mitteln die Propagandisten des Spiegel von der für das ukrainische Regime und seine westlichen Unterstützer dramatischen Niederlage ablenken wollen. In der Einleitung des Artikels heißt es:

„In einem Überraschungsangriff eroberte die Ukraine im vergangenen Sommer große Gebiete im russischen Kursk. Nun steht Russland vor der Rückeroberung – und verbreitet unbelegte Erzählungen über angebliche Kriegsverbrechen.“

Und auch in dem Artikel kommt der Spiegel schnell auf die russischen Vorwürfe zu sprechen und schreibt:

„Der russische Machthaber Wladimir Putin beschuldigte die ukrainischen Truppen, in Kursk Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen zu haben, bislang ohne Belege. Kyjiw bestreitet die Vorwürfe, unabhängig lassen sie sich derzeit nicht überprüfen..“

Der Spiegel will es nicht wissen

Für deutsche Leser klingt das so, als kämen die Berichte über ukrainische Kriegsverbrechen in Kursk erst jetzt, dabei gibt es diese Berichte seit Beginn des Kiewer Angriffs auf Kursk. Und sie sind auch keineswegs unbelegt, wie der Spiegel behauptet, denn ich habe bei meinem Besuch in der Region Kursk schon im September von Zeugen viele Berichte über ukrainische Kriegsverbrechen gehört.

Und übrigens nicht nur von ukrainischen Kriegsverbrechen, denn die aus dem Kriegsgebiet geflohenen Menschen berichteten mir von polnischen Soldaten, die sich „bestialisch“ benommen hätten und noch schlimmer gewesen seien als die Ukrainer.

Nun können die Herrschaften vom Spiegel natürlich behaupten, dass ich ein „russischer Propagandist“ bin, der sich das alles nur ausgedacht hat. Aber da gäbe es eine Lösung, wenn der Spiegel tatsächlich an der Wahrheit interessiert wäre, denn der Spiegel könnte seine Mitarbeiter aus dem Moskauer Büro nach Kursk schicken, was nur einige Stunden mit dem Auto oder Zug von Moskau entfernt ist, und selbst in die Flüchtlingsunterkünfte gehen und mit den Augenzeugen sprechen.

Werbung für die Rüstungslobby statt Journalismus

Aber da der Spiegel nicht an der Wahrheit interessiert ist, sondern Propaganda machen will, schickt er niemanden nach Kursk, um mit den Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet zu sprechen. Stattdessen zitiert der Spiegel in dem Artikel danach amerikanische Rüstungslobbyisten:

„Der Kreml streue die Erzählung, ukrainische Streitkräfte hätten Kriegsverbrechen in der Region Kursk begangen, nicht ohne Grund, schreibt die US-Denkfabrik »Institute for the Study of War«. Russlands Ziel sei es, das ukrainische Militär zu diskreditieren, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben und Gespräche über den von US-Präsident Donald Trump Putin vorgeschlagenen Waffenstillstand zu verhindern.“

Der Spiegel sollte seinen Lesern erzählen, was das „Institute for the Study of War“ tatsächlich ist, denn die Gründung dieses Thinktanks wurde von US-Rüstungskonzernen finanziert, die immer noch die wichtigsten Geldgeber dieser Organisation sind. Das „Institute for the Study of War“ ist also eine Lobbyorganisation der US-Rüstungsindustrie, die ein großes Interesse daran hat, dass der Krieg weitergeht, an dem die Rüstungskonzerne so blendend verdienen.

Dass so eine Lobbyorganisation jede russische Erklärung (und überhaupt alles) damit begründet, Russland wolle „die westliche Unterstützung für die Ukraine untergraben“, ist wenig überraschend, denn das „Institute for the Study of War“ hat von seinen Geldgebern natürlich den Auftrag erhalten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verkünden, dass die Ukraine weiter mit Waffen unterstützt werden muss, um die Auftragsbücher der Rüstungskonzerne weiter zu füllen.

So lenkt der Spiegel recht geschickt davon ab, dass die russischen Berichte über ukrainische Kriegsverbrechen der Wahrheit entsprechen, anstatt seine eigenen Leute nach Kursk zu schicken, damit sie mit Augenzeugen der ukrainischen Kriegsverbrechen sprechen können.

An der Wahrheit ist der Spiegel mal wieder nicht interessiert.



