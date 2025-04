Moldawien

In Moldawien wurde die führende Oppositionspolitikerin unter fragwürdigen Umständen verhaftet, weil im Spätsommer entscheidende Wahlen anstehen. In europäischen Medien wird das Thema verschwiegen, in Russland ist die Aufregung groß.

Vor knapp zwei Wochen habe ich darüber berichtet, dass in Moldawien die populäre Oppositionspolitikerin Gutsul verhaftet wurde. Sie ist immer noch in Haft und es gibt Proteste gegen ihre Inhaftierung.

In deutschen Medien sucht man Berichte darüber vergeblich, eine Suche beim Spiegel unter dem Suchbegriff „Gutsul“ ergibt Null Treffer. Auch unter den Suchbegriffen „Moldau“ oder „Moldawien“ findet man im Spiegel keinen einzigen Bericht über die Lage in Moldawien und die Verhaftung der führenden Oppositionspolitikerin.

Der Grund für die Verhaftung ist die Angst von Präsidentin Sandu und ihrer Regierungspartei, die im Spätsommer oder Herbst anstehenden Parlamentswahlen zu verlieren, weshalb Sandu zunehmend aggressiv gegen die Opposition vorgeht. Das Beispiel aus Rumänien, wo mit Unterstützung der EU eine ganze Wahl annulliert wurde, weil der „falsche“ Kandidat gewonnen hat, erlaubt es Sandu, alle Hemmungen fallen zu lassen.

Ich habe Meldungen über die Entwicklungen der letzten zwei Wochen in Moldawien gesammelt und werde sie in den nächsten Tagen in einem gesonderten Artikel zusammenfassen, hier übersetze ich einen Artikel der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Vorgänge in Moldawien.

Beginn der Übersetzung:

Wahlen in Moldawien: Mit Manipulationen nach Europa

Waleri Demidetsky, TASS Korrespondent in Moldawien, über die Hintergründe der Verhaftung der gagausischen Regierungschefin Evgenia Gutsul und darüber, wie sich die moldawische Präsidentin Maia Sandu zu einer „lahmen Ente“ entwickelt.

Vor der anstehenden Parlamentswahl im Herbst ist in Moldawien ein seit zwei Jahren schwelender Konflikt zwischen der Präsidentin Maia Sandu und der Regierungschefin (Baschkan) von Gagausien, Evgenia Gutsul, die wegen Beteiligung an illegaler Finanzierung verhaftet wurde, wieder aufgeflammt. Das löste Proteste ihrer Anhänger aus, die Chisinau vorwarfen, die Autonomie auflösen zu wollen.

Die Ereignisse erinnerten an das Jahr 1990, als Moldawien seine Unabhängigkeit erklärte, woraufhin die Gagausen, die kompakt im Süden des Landes leben, ebenfalls ihre eigene Republik ausriefen. Freiwillige Einheiten unter dem Kommando von Mircea Druk, moldawischer Premierminister und Anführer der Volksfront, die eine Vereinigung mit Rumänien befürwortet, wurden entsandt, um sie zu unterwerfen. Die vom sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow entsandten Truppen verhinderten das scheinbar unvermeidliche Blutvergießen, woraufhin sich die Parteien an den Verhandlungstisch setzten und das moldawische Parlament im Dezember 1994 ein Gesetz über den Sonderstatus von Gagausien verabschiedete.

Die Jagd auf die Baschkan

Gutsul wurde am 25. März auf dem Flughafen in Chisinau festgenommen, von wo aus sie zu einem internationalen Kongress nach Istanbul reisen wollte. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, sie wolle sich der Justiz entziehen, woraufhin sie eine Einladung der Kongressveranstalter vorlegte und erklärte, sie habe nicht die Absicht, ihren Mann und ihr zweijähriges Kind in Moldawien zurückzulassen. „Sie sind es, die darauf drängen, dass ich das Land verlasse, aber ich werde mein Mandat niemals aufgeben und weiterhin dem Volk dienen“, sagte die Politikerin vor Gericht. Und sie fügte hinzu, dass die Leiterin der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft Moldawiens, Veronica Dragalin, ihr im Gegenzug für ihren Rücktritt versprochen habe, das Strafverfahren einzustellen.

Gutsul wird beschuldigt, während ihrer Tätigkeit als Sekretärin der inzwischen verbotenen moldawischen Partei Shor in den Jahren 2019-2022 Geld ins Land geschmuggelt zu haben. Der Prozess zieht sich nun schon das zweite Jahr hin, ohne dass nennenswerte Fortschritte erzielt wurden. Im März wurde sie jedoch wegen eines weiteren Delikts, Verstoß gegen das Verfahren zur Verwaltung von Wahlkampfgeldern und Fälschung von Dokumenten während des Wahlkampfes zum Regierungschef von Gagausien vor zwei Jahren, angeklagt. Die Staatsanwälte beantragten in beiden Fällen „vorsorglich“ 30 Tage Haft. Die Richter gaben den Anträgen jedoch nur teilweise statt und reduzierten die Haftdauer auf 20 Tage.

Gutsul bestreitet die gegen sie erhobenen Vorwürfe und behauptet, das Strafverfahren gegen sie sei auf Anweisung der moldawischen Präsidentin fabriziert worden. Nachdem Gutsul die zweite Runde der Wahlen in Gagausien im Mai 2023 gewonnen hatte, behauptete Sandu, die Wahl sei nicht ordnungsgemäß verlaufen. Daraufhin hat die moldawische Polizei eine Durchsuchung bei der Zentralen Wahlkommission der Autonomie durchgeführt, und es wurden Strafverfahren wegen Stimmenkaufs eingeleitet.

Das Vorgehen von Chisinau löste bei den Gagausen Empörung aus: In der Komrat, der Hauptstaft der Autonomie, kam es zu einer spontanen Protestaktion, die Abgeordneten der Volksversammlung (Parlament) von Gagausien unterstützten in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig die Entscheidung der Zentralen Wahlkommission, Gutsul zu wählen, und die Wahlen wurden von der Berufungskammer Komrats gesetzeskonform bestätigt. Nach der Entscheidung der Volksversammlung fand ein Kongress von Abgeordneten aller Ebenen statt, auf dem die moldawische Regierung aufgefordert wurde, sich nicht länger in die inneren Angelegenheiten der Autonomie einzumischen, die Praxis der Beschneidung ihrer Befugnisse zu beenden und die Gesetze mit dem verfassungsmäßig vorgeschriebenen Status der Region in Einklang zu bringen. Daraufhin weigerte sich Sandu, die gagausische Regierungschefin als Mitglied der moldawischen Regierung anzuerkennen, wie es das Gesetz vorschreibt, und begründete das mit ihren Verbindungen zur Shor-Partei, die 2023 vom Verfassungsgericht auf Empfehlung der Regierung verboten wurde. (Anm. d. Übers.: Weitere Details dazu finden Sie hier.)

Die lahme Ente

Moldawische Politologen sind sich einig, dass der Prozess gegen Gutsul ein weiterer Versuch Sandus ist, die Opposition einzuschüchtern und ihre Position vor dem wichtigsten Kampf um die Macht, den Parlamentswahlen, im kommenden Herbst zu stärken.

Moldawien ist eine parlamentarische Republik und die Befugnisse der Staatspräsidentin sind begrenzt, während die eigentliche Macht in den Händen der Regierung liegt, die von der Mehrheit der Abgeordneten ernannt wird. Die regierende Partei „Aktion und Solidarität“ (PAS), die Sandu bis zu ihrer Wahl führte, verliert Umfragen zufolge rapide an Unterstützung, da sie die Wirtschaft durch Versäumnisse der Regierung in eine lang anhaltende Krise gestürzt und einen Großteil der Bevölkerung verarmt hat. Wenn Sandu bei den kommenden Wahlen die Kontrolle über das Parlament und die Regierung verliert, wird sie zu einer „lahmen Ente“.

Die im Herbst stattgefundenen Präsidentschaftswahlen haben die Unruhe noch verstärkt. Trotz starker administrativer Ressourcen verlor Sandu die Wahl im Inland an den ehemaligen Generalstaatsanwalt Alexander Stoianoglo, der von der oppositionellen sozialistischen Partei unterstützt wurde. Das Referendum über den EU-Beitritt Moldawiens, das mit den Wahlen zusammenfiel, scheiterte innerhalb des Landes auch. Das Ergebnis war denkbar knapp, trotz der nachdrücklichen Unterstützung der Staats- und Regierungschefs der EU und der beispiellosen Repressionen der Regierung gegen die Opposition, die 16 Fernsehkanäle und mehr als 50 Medien, die Sandus Gegner zu Wort kommen ließen, im Lande geschlossen hat, und das Zentrum „Patriot“ zur Bekämpfung russischer Propaganda eingerichtet hat, das als Analogon zum Wahrheitsministerium aus Orwells Roman bezeichnet wurde. (Anm. d. Übers.: Details über die Manipulationen der Präsidentschaftswahl vom letzten Herbst finden Sie hier.)

Eine Reihe von Parteien wurde verboten, gegen ihre Führer wurden Strafverfahren eingeleitet, und viele von ihnen wurden auf Ersuchen der moldawischen Regierung von westlichen Ländern mit Sanktionen belegt.

Vor den Wahlen besuchten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Polens, Rumäniens und einer Reihe anderer europäischer Länder sowie die Präsidentin der EU-Kommission das Land und forderten die Wähler auf, Sandu und ihr Referendum zu unterstützen, und versprachen den baldigen Beitritt Moldawiens zur EU. Ursula von der Leyen versprach 1,9 Milliarden Euro an Darlehen und Zuschüssen für die nächsten drei Jahre, die, wie sie sagte, für die Entwicklung des Landes verwendet werden sollten.

Der ehemalige Ministerpräsident und Vorsitzende der pro-europäischen Liberaldemokratischen Partei Wladimir Filat fügte den süßen Versprechungen Brüssels einen Tropfen Wermut hinzu. Er zitierte Daten des Finanzministeriums, aus denen hervorging, dass 1,7 Milliarden, der Löwenanteil dieser Gelder, in den nächsten drei Jahren zur Begleichung der Altschulden des Landes verwendet werden soll. „Diese Gelder werden nicht für die Entwicklung verwendet, wie es die Regierung in ihren Wahlprogrammen behauptet, was meiner Meinung nach inakzeptabel ist“, sagte Filat, der einst die politische Karriere von Sandu und Ministerpräsident Dorin Recean mit der Ernennung zu Ministern in seinem Kabinett eingeleitet hat und sie nun scharf kritisiert.

Die Diaspora-Präsidentin

Sandu konnte bei den Wahlen und dem Referendum dennoch einen minimalen Vorsprung erzielen, was auf das „System“ der Stimmabgabe im Ausland zurückzuführen war, das in den letzten Jahren in Moldawien erprobt wurde und durch seine Betrugsmöglichkeiten und mangelnde Kontrolle einzigartig ist. Fast ein Drittel der Bevölkerung hat das Land aufgrund der anhaltenden Krise verlassen. Für die Arbeitsmigranten, die dort „Diaspora“ genannt werden, hat die Regierung in westlichen Ländern eine Rekordzahl von mehr als 200 Wahllokalen eröffnet. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission gaben dort rund 20 Prozent aller Wähler, die über das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen entschieden haben, ihre Stimme ab, das waren fast ein Drittel der Stimmen für Sandu.

Die Oppositionsparteien beschuldigten die Regierung des massiven Betrugs und weigerten sich, die Wahlergebnisse anzuerkennen. Sie bezeichneten das Wahlsystem, bei dem jedermann Zutritt zu ausländischen Wahllokalen hat, aber keine Beobachter zugelassen sind, als fehlerhaft und forderten dessen Änderung. Sie kritisierten auch die Tatsache, dass nur ein Wahllokal in Russland geöffnet war, wo Hunderttausende von Wählern leben, die normalerweise Parteien wählen, die eine Annäherung an Moskau befürworten. Sandu und ihre Partei verteidigen den derzeitigen Mechanismus jedoch vehement und gehen davon aus, dass sie mit seiner Hilfe weiterhin Wahlen gewinnen werden.

Nach einer im Februar durchgeführten Umfrage des angesehenen moldawischen Instituts IMAS wird die Regierungspartei bei den kommenden Wahlen etwa ein Drittel der Stimmen erhalten. Ihr Vorsitzender, Parlamentspräsident Igor Grosu, hat kürzlich eingeräumt, dass die PAS im neuen Parlament Verbündete suchen muss, um eine Regierungskoalition zu bilden.

Doch nicht nur das Wahlsystem im Ausland gibt der PAS eine Chance, an der Macht zu bleiben, sondern auch die Zersplitterung der Opposition, die in mehreren Gruppen zur Wahl antreten wird. Nach Ansicht von Soziologen können neben der Regierungspartei nur drei oder vier Gruppen die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Das sind die Partei der Sozialisten, der Block „Alternative“ unter der Führung von Stoianoglo, der Bürgermeister von Chisinau, Ion Ceban, der ehemalige Ministerpräsidenten Ion Kiku und der ehemalige moldawische Präsidentenberater Mark Tkaciuc. Und der Block der Oppositionsparteien „Sieg“, der von Ilan Shor, dem Führer der verbotenen Partei Shor, gebildet wurde, der von der Regierung sicher nicht zur Teilnahme an den Wahlen zugelassen wird. Die anderen Parteien – die Partei der Kommunisten, „Unsere Partei“ und andere – stehen laut Umfragen am Rande der Fünf-Prozent-Hürde. Im Falle eines Scheiterns werden ihre Stimmen proportional auf die Gewinner verteilt, einschließlich der Partei von Sandu.

Gegen Russland und Transnistrien

Die Repressionen gegen Gutsul stehen auch im Zusammenhang mit der prorussischen Stimmung in Gagausien, das 2014 ein Referendum abhielt, bei dem sich 96 Prozent der Teilnehmer für die Integration Moldawiens in die damals von Russland gebildete Zollunion aussprachen.

„Für Sandu und ihre Partei ist der Unwille der Gagausen, den für das Land schädlichen Kurs des Bruchs mit Russland zu unterstützen, ein ernstes Problem. Daher ist die Verhaftung von Gutsul eine weitere Provokation, um Moskau zu zwingen, sich für die gagausische Regierungschefin einzusetzen, um dann auf Geheiß der westlichen Sponsoren den Kreml der Einmischung in die inneren Angelegenheiten zu beschuldigen“, sagte mir Igor Dodon, ehemaliger moldawischer Präsident und Vorsitzender der Sozialisten, die eine Annäherung an Russland befürworten. Seiner Meinung nach „wiederholt Sandu vor der Wahl die Verbrechen ihrer Kollegen von der Soros-Stiftung in Rumänien, die die Präsidentschaftswahlen in dem Land ungerechtfertigt annulliert haben. Die EU hat dazu, trotz der öffentlichen Empörung vieler Politiker, einschließlich des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, nichts gesagt. Angesichts dieser Reaktion des Westens haben Sandu und ihre Partei beschlossen, dass es möglich ist, mit der Opposition auf jede Art und Weise umzugehen, auch auf illegale Weise“, erklärte Dodon, der inhaftiert wurde und fast sechs Monate unter Hausarrest stand, nachdem Sandus Staatsanwälte ihn des Verrats, der Korruption, der illegalen Parteienfinanzierung und einer Reihe anderer schwerer Vergehen beschuldigt hatten, die nie bewiesen wurden.

Dodon ist der Ansicht, dass die bevorstehenden Wahlen in Moldawien vernünftige Politiker an die Macht bringen sollten, die die vom Westen aufgezwungene Politik aufgeben und die Zusammenarbeit mit Russland auf den Plattformen der GUS und der EAEU wieder aufnehmen und sich weigern, sich an den antirussischen Sanktionen zu beteiligen. Die moldawische Wirtschaft hat stark unter diesen Sanktionen gelitten, die Produzenten haben ihre traditionellen Märkte verloren, die Preise für Energie, Waren und Dienstleistungen sind um ein Vielfaches gestiegen, Hunderttausende moldawischer Arbeitsmigranten, die in Russland arbeiten, können kein Geld nach Hause überweisen und ihre Verwandten besuchen.

Andrej Safonow, Abgeordneter des Obersten Rates (Parlament) von Transnistrien, glaubt, dass die moldawische Regierung hart gegen Gagausien vorgeht, um die nicht anerkannte Republik Transnistrien zu liquidieren.

„Nach der Verhaftung von Gutsul will Sandu in der Autonomie eine externe Verwaltung einführen und die Autonomie auflösen, worauf ein neuer Angriff auf Transnistrien folgen wird. Wir müssen mit verschiedenen Arten von Provokationen rechnen, mit Versuchen, die Gaslieferungen aus Russland zu stoppen oder drastisch zu reduzieren, um den Neustart der Wirtschaft zu verhindern und die Unzufriedenheit der Bevölkerung, eine soziale Explosion, zu provozieren. Das Wichtigste ist, dass von den Euroglobalisten in Chisinau kein Befehl kommt, einen Krieg am Dnjestr zu beginnen“, sagte mir der Abgeordnete.

Seiner Meinung nach bereitet die moldawische Präsidentin den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Russland vor, indem sie bereits seit fünf Monaten demonstrativ das Beglaubigungsschreiben des russischen Botschafters Oleg Oserow nicht annimmt und aus fadenscheinigen Gründen erneut drei russische Diplomaten ausweist. „Das ist auch mit den Plänen der EU-Führung verbunden, die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine zu torpedieren. Moldawien kann als Instrument benutzt werden, um die ohnehin schon schwierige Situation in der Region weiter zu verschlimmern. Chisinau befürchtet, dass eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine die Position des herrschenden Regimes in Chisinau sowie von Sandu und ihrer Partei persönlich schwächen wird“, betonte Safonow.

Ende der Übersetzung



