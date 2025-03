Und wieder wurde eine Verschwörungstheorie zur Wahrheit

USAID und die Medien

USAID wird von deutschen Medien als "Entwicklungshilfebehörde" der USA bezeichnet, obwohl die Aufgabe von USAID eine ganz andere war. USAID sollte außerhalb der USA die öffentliche Meinung zugunsten der USA beeinflussen und hat Medien in aller Welt dafür jedes Jahr Milliarden bezahlt.

Ich veröffentlich auf dem Anti-Spiegel fast nie Gastartikel deutscher Experten, sondern ausschließlich eigene Texte. Außerdem übersetze ich Berichte aus russischen Medien, um dem deutschen Publikum zu zeigen, wie in Russland über dieses oder jenes Thema berichtet wird.

Heute mache ich jedoch eine Ausnahme und veröffentliche hier einen Artikel von Rainer Rupp, der bei RT-DE erschienen ist. Rainer Rupp war Spion der DDR und hat bei der NATO gearbeitet. 1983 war er einer von denen, die einen „Atomkrieg aus Versehen“ verhindert haben, als die provokante Politik der Reagan-Regierung in Moskau so interpretiert wurde, dass die NATO einen atomaren Erstschlag plane. Rainer Rupp war einer derer, die in den Osten meldeten, dass das nicht so sei und war damit einer derer, die zur Beruhigung in Moskau beigetragen und so eine mögliche Überreaktion der Sowjetunion verhindert haben.

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde Rainer Rupp enttarnt und wegen Spionage verurteilt. Heute schreibt er für diverse Portale Artikel, die aufgrund seines breiten Fachwissens und seiner jahrzehntelangen Erfahrung ausgesprochen lesenswert sind.

Bei RT-DE hat Rainer nun einen Artikel darüber veröffentlicht, wie USAID die westlichen Medien und damit auch die Entscheidungen westlicher Politiker gelenkt hat. Da ich einen ganz ähnlichen Artikel schreiben wollte, mache ich von meiner Regel, keine Gastartikel zu veröffentlichen, eine Ausnahme und veröffentliche Rainers Artikel auch hier. Da ich seine Arbeit sehr schätze, habe ich ihn bereits vor einigen Monaten um die Erlaubnis gebeten, bei Bedarf einzelne seiner Artikel zu übernehmen. Das hat er mir erlaubt, wofür ich ihm danke.

Nun kommt der Artikel von Rainer Rupp, den ich an zwei Stellen mit deutlich in Fettdruck gekennzeichneten, ausführlichen Ergänzungen versehen habe.

Rupp: „Verschwörungstheorie“ wieder mal unbestreitbare Tatsache geworden!

Warum politische Nachrichten in den internationalen „Qualitätsmedien“ sich seit Jahren geglichen haben wie ein Ei dem anderen.

Unter der Biden-Administration wurden unter anderem auch sogenannte „Qualitätsmedien“ der europäischen Länder insgeheim von USAID finanziell kräftig unterstützt bzw. korrumpiert – angeblich zwecks „Förderung der Demokratie“.

Damit ist auch aus dieser „Verschwörungstheorie“ eine unbestreitbare Tatsache geworden. Denn dank DOGE, der von Elon Musks Team durchgeführten Offenlegung der Finanzdaten auch dieser US-Regierungsagentur, um unsinnige, kontraproduktive und verschwenderische Ausgaben zu stoppen, besteht kein Zweifel mehr daran, dass mit US-Regierungsgeldern sowohl europäische „Qualitätsmedien“ als auch individuelle Presstituierte korrumpiert wurden.

Das könnte helfen, zweierlei zu verstehen:

Erstens, warum die Presstituierten in den „Qualitätsmedien“ mit Inbrunst von der Verteidigung „unserer“, also ihrer offensichtlich lukrativen „Demokratie“ sprechen.

Zweitens, warum die wichtigsten politischen Nachrichten seit etlichen Jahren in den internationalen „Qualitätsmedien“ von Washington über London, Paris, Brüssel, Rom, Madrid bis Berlin nicht nur inhaltsgleich waren, sondern oft sogar im Titel wie ein Ei dem anderen glichen.

Seit drei Wochen bleiben nun die Dollars aus Washington aus, was bei der „freiheitlich-demokratischen Presse“ in der Ukraine besonders verheerend Folgen hatte. Denn die hat – wie seither eigenen Bekenntnissen zufolge herausgekommen ist – zu fast einhundert Prozent am Finanztropf aus Washington gehangen. Mit Finanzhilfe und guten Ratschlägen von USAID hatten die ukrainischen Medien seit Beginn des westlichen Stellvertreterkrieges gegen Russland unter Verkennung der Realität blind-optimistische Bilder von ukrainischen Erfolgen auf dem Schlachtfeld produziert, vermischt mit Siegesnachrichten über Russland.

Die Ironie dabei war, dass diese Nachrichten der ukrainischen Medien oft eins zu eins von US-Medien als Tatsachenberichte von der Front übernommen und im nächsten Schritt von den europäischen Qualitätsmedien – natürlich ungeprüft – wiedergekäut wurden. So entstand nicht nur in der breiten Öffentlichkeit der westlichen Welt, sondern auch unter deren politischen Führungskadern ein vollkommen realitätsfernes Bild.

Anmerkung Anti-Spiegel: Das ist die gemeingefährliche Blase, in der die westlichen Redakteure und auch die westlichen Politiker leben, denn USAID finanzierte hat Medien finanziert, die im Auftrag von USAID Kriegspropaganda und Durchhalteparolen veröffentlicht haben, die dann von den westlichen Medien eins-zu-eins übernommen wurden. Diese Medien sind für die westlichen Politiker meinungsbildend, was bedeutet, dass deutsche und europäische Politiker viele Entscheidungen, von denen wir – siehe die Russland-Sanktionen – wissen, dass sie schädlich für Europa waren, auf der Basis der frei erfundenen Kriegspropaganda getroffen haben, die von USAID finanziert und gelenkt wurde. Indem USAID auch Nachrichtenagenturen wie Reuters finanziert hat, aus denen sich andere Medien informieren und deren Behauptungen sie dann zitieren, wurde die Wirkung der Kriegspropaganda noch einmal verstärkt. Das war die gefährliche Macht von USAID.

Vor diesem Hintergrund ließen sich zum Beispiel die oft unverständlichen und unsinnigen, aber hochgefährlichen politisch-militärischen Entscheidungen der US/NATO/EU-Eliten erklären. In etlichen Kreisen der in der EU herrschenden Eliten hält sich die Negierung der Realität bis heute: Laut aktuellen Stellungnahmen könnte die Ukraine immer noch gewinnen, wenn der gesamte Westen, einschließlich der USA, noch mehr Geld und Waffen nach Kiew schicken würde.

Seit Jahren lief diese von USAID finanzierte und gesteuerte gigantische Desinformationsindustrie wie geölt – bis das Ungeheuerliche geschah und in Washington das „Gelbe Monster“ Trump zum zweiten Mal an die Macht kam. Die Hoffnungen des Tiefen Staates, ihn auch diesmal schnell marginalisieren und politisch mit einem „Russia Gate 2.0“ paralysieren zu können, waren jedoch verfrüht. Denn diesmal hatte Trump ein starkes und ausgefuchstes Team mitgebracht, das den Spieß umgedreht hat.

Mit geschickten administrativen Schachzügen haben Donald Trump und sein Team den Tiefen Staat in Washington schon in den ersten Tagen und Wochen nicht nur lahmgelegt, sondern bereits teilweise zerschlagen. Trumps eingeschworene Gegner, die in seiner ersten Amtszeit nicht vor schmutzigen Tricks und hochverräterischen Operationen wie „Russia Gate“ und einem „Amtsenthebungsverfahren“ gegen den amtierenden Präsidenten zurückgeschreckt waren, hatten diesmal gar keine Zeit, sich zu formieren.

Derweil ist den neoliberal-globalistischen und teils woken „Qualitätsmedien“ im Westen nichts anderes übrig geblieben, als heiße Tränen zu vergießen über die von dem unmenschlichen Trump gestoppte wohltätige USAID-Hilfe für die Ärmsten der Armen in den Entwicklungsländern. Aber auch diese Klage basiert wiederum nicht auf Tatsachen. Denn aus der Offenlegung der Rechnungsbücher von USAID durch Elon Musks DOGE-Team geht hervor, dass nur 10 Prozent des jährlichen 40-Milliarden-Dollar schweren USAID-Budgets für echte Nothilfe bei Katastrophen wie Hungersnöten und anderen Tragödien ausgegeben wurde.

Mit dem Rest des Geldes, 36 Milliarden Dollar, wurden Treiber für Regimewechsel im Ausland korrumpiert, zum Beispiel jedes Jahr Tausende von neuen Journalisten, Hunderte von Medien – inklusive britischer Spitzen-Qualität wie Reuters und BBC – sowie „Hunderte von NGOs in über 100 Ländern“ rund um den Globus, zwecks Umerziehung der Bevölkerung. Mit dem Ziel, das Ansehen und die „Soft Power“ des Westens insgesamt zu stärken und den Menschen dort die neoliberale, westliche Ideologie näherzubringen; sie zu Anhängern der CO₂-Klimaschutzsekte zu machen, um sie empfänglicher für westliche Lösungsvorschlage und Klima-Produkte zu machen; und sie zugleich auf die „liberale“ westliche „Kultur“ einzustimmen, wie zum Beispiel die Woke-LBQT+*-„Kultur“. Für all das hat USAID in den unglaublichsten Regionen und Ländern viel Geld zur Umerziehung ausgegeben.

Anmerkung Anti-Spiegel: Das ist so wichtig, dass ich es wiederhole: Nur zehn Milliarden Dollar hat USAID für „echte“ Hilfsprogramme ausgegeben, wobei auch das nicht aus Liebe zu Menschen geschah, sondern es wurde dort Hilfe geleistet, wo sich das für die USA im Kampf um die öffentliche Meinung rentiert hat. Die „Hilfsgelder“ von USAID waren also Teil der Propaganda-Show, während der Großteil der Gelder von USAID direkt an Medien, Blogger, Influencer, NGOs und so weiter geflossen sind, damit diese die öffentliche Meinung in anderen Ländern im Sinne der USA beeinflussen. Sogar den Inhalt von Schulbüchern hat USAID beeinflusst, wobei es vor allem um das Umschreiben der Geschichte im Interesse der USA geht, um in bestimmten Ländern die von den USA gewollten Narrative in die Köpfe der Menschen, in diesem Fall der Kinder, zu hämmern. Aber die deutschen Medien, die offenbar ebenfalls direkt oder indirekt von den USAID-Geldern profitiert haben, berichten den deutschen Publikum allen Ernstes, USAID sei die „Entwicklungshilfebehörde“ der USA gewesen, die der böse Trump nun dicht gemacht hat. Kein Wunder, dass die deutschen Medien so einen Unsinn schreiben, denn offenbar haben sie selbst massiv von der „Entwicklungshilfebehörde“ der USA profitiert.

Doch damit nicht genug, inzwischen sind auch noch Beweise auf den Tisch gekommen, dass USAID, zusammen mit der CIA, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Jahr 2019 durch Aktionen im Ausland aktiv unterstützt hat. Damit – so einige Experten des Trump-Teams – liege der Verdacht eines illegalen Regimewechsel-Versuchs im eigenen Land vor, was juristisch als Hochverrat gewertet wird.

Inzwischen sind über 90 Prozent der USAID-Mitarbeiter gefeuert, und die CIA- und FBI-Spitzen sind von Vertretern des Tiefen Staates weitgehend gesäubert worden. Nun werden die Archive dieser Agenturen geöffnet und die Dokumente nach hochverräterischen Beweisen durchforstet. Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, dass in Washington, D. C., in den letzten Wochen auf Google die Suche nach einem auf Strafverfahren spezialisierten Rechtsanwalt an oberster Stelle der gesuchten Begriffe stand.



