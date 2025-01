No happy birthday

Offenbar haben viele Staats- und Regierungschefs der Welt Wladimir Selensky am 25. Januar keine Geburtstagsgrüße geschickt, was man als weiteres Zeichen der anstehenden "Selensky-Dämmerung" werden kann.

Wenn Staats- und Regierungschefs Geburtstag haben, dann gibt es in den Nachrichtentickern immer auch Meldungen, über veröffentlichte Geburtstagsgrüße von anderen Staats- und Regierungschefs. Wladimir Selensky, der inzwischen illegitime Präsident der Ukraine, hatte am 25. Januar Geburtstag, aber Meldungen über öffentliche Gratulationen fehlen in den Nachrichtentickern.

An dem Tag war die moldawische Präsidentin Sandu in Kiew und es gab auch eine gemeinsame Pressekonferenz, aber eine öffentliche Gratulation zum Geburtstag bekam Selensky nicht einmal von Sandu.

Das dürfte ein weiteres Zeichen dafür sein, dass man Selensky auch im Westen mittlerweile als toxisch empfindet und ihn am liebsten loswerden möchte. Den einen westlichen Politikern gehen seine dreisten Forderungen zu weit, andere wissen, dass er den Krieg verloren und danach keine politische Zukunft hat. Und in der Politik will sich bekanntlich niemand mit einem Loser sehen lassen, weil das auf das eigene Image abfärben könnte.

Vor allem die Tatsache, dass US-Präsident Trump Selensky wegen dessen Rolle bei der Verfolgung Trumps durch die US-Demokraten nicht mag, dürfte hier eine Rolle spielen. Wenn die USA – egal, wer dort regiert – den Daumen über Selensky senken, ist Selenskys Zeit abgelaufen.

Dass Trump seinen Daumen über Selensky senkt, zeigt die Tatsache, dass Selensky dreimal darum gebeten hat, zu Trumps Amtseinführung eingeladen zu werden, aber nicht einmal eine Antwort bekommen hat, während Medien berichten, dass Selenskys innenpolitische Gegner Poroschenko und Timoschenko bereits Verbindungen zum Trump-Team aufgebaut haben.

Poroschenko dürfte wegen seiner Vergangenheit unter Vizepräsident Biden bei Trump zwar auch keinen guten Stand haben (darüber habe ich in meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“ ausführlich geschrieben), aber Timoschenko ist aus Trumps Sicht noch nicht verbrannt. Ob sie allerdings in der Ukraine noch eine politische Zukunft hat, steht auf einem anderen Blatt.

Wie dem auch sei, die Tatsache, dass selbst westliche Politiker anscheinend auf öffentliche Glückwünsche zu Selenskys Geburtstag verzichtet haben, lässt, was seine politische Zukunft betrifft, tief blicken.



