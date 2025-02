Von deutschen Medien unbeachtet

Deutsche Medien thematisieren nicht, dass es bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA auch um das Thema der nuklearen Abrüstung, insbesondere um die Verlängerung des NEW-START-Vertrages geht, der in einem Jahr ausläuft. In Russland ist das jedoch ein Thema.

Präsident Putin hat darauf hingewiesen, dass zwischen den USA und Russland auch wieder Gespräche über nukleare Abrüstung geführt werden könnten. Besonders akut ist die Frage beim NEW-START-Vertrag, der die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe begrenzt und der in einem Jahr ausläuft. Russland würde den Vertrag gerne verlängern und auch US-Präsident Trump sendet entsprechende Signale.

Das Thema ist allerdings schwierig, weil die USA auch China in einen möglichen neuen Vertrag einbinden wollen, während Russland auch Frankreich und Großbritannien einbinden will. Diese Länder, die weitaus weniger Atomwaffen besitzen, als Russland und die USA, sind bisher nicht Teil der weltweiten atomaren Rüstungsbegrenzung und vor allem China argumentierte bei dem letzten Versuch, es in diese Verhandlungen einzubeziehen, dass Russland und die USA erst auf die Zahl der chinesischen Atomsprengköpfe abrüsten müssten, bevor China sich an solchen Verhandlungen beteiligt. Ähnlich dürften auch London und Paris argumentieren.

Ein Experte der russischen Nachrichtenagentur TASS hat sich des Themas angenommen und ich habe seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

NEW-START-Gespräche zwischen Russland und den USA: Zu zweit, zu dritt oder zu fünft?

Andrej Surzhansky erörtert, welche Art von Vereinbarung die Länder bei der Begrenzung ihrer strategischen Atomwaffenarsenale treffen könnten

Die russisch-amerikanischen Gespräche in Riad haben allen Grund, wenn nicht als Durchbruch, so doch als kurz davor stehend betrachtet zu werden, da sie nicht nur den Weg zur Lösung des Ukraine-Konflikts, sondern auch zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Moskau und Washington bereiten, die auf den tiefsten Punkt in der Geschichte gefallen sind.

Diese Beziehungen berühren ein breites Spektrum von Themen, zu denen traditionell auch die strategische Stabilität gehört.

Auf der Tagesordnung

In einem Gespräch mit Journalisten über die Ergebnisse des Treffens in Saudi-Arabien erinnerte der russische Präsident Wladimir Putin an den Vertrag zur Verringerung der strategischen Atomwaffen (START). „Wir haben zum Beispiel das Thema der Verlängerung von NEW-START. Wahrscheinlich haben das alle schon vergessen, aber ich erinnere daran, dass in genau einem Jahr, im Februar, der Vertrag zur Verringerung der strategischen Atomwaffen ausläuft“, sagte er.

In den USA haben jedoch nicht alle den Vertrag vergessen. Mehrere demokratische Kongressabgeordnete schickten einen Brief an US-Außenminister Marco Rubio, in dem sie ihn aufforderten, sich für eine Verlängerung des START-Vertrags mit Russland einzusetzen. „Selbst in Zeiten ernster Meinungsverschiedenheiten, einschließlich des Kalten Krieges, haben sich unsere Länder an den Verhandlungstisch gesetzt, um die Welt vor einer nuklearen Katastrophe zu bewahren“, heißt es in dem Schreiben. „Während Russland zugestimmt hat, sich an die Beschränkungen des Vertrages zu halten, glauben wir, dass es im Interesse unserer beiden Länder ist, formale Mechanismen zu nutzen, um ein nukleares Wettrüsten zu verhindern“, so das Dokument. Das US-Außenministerium, das von Reuters-Reportern gefragt wurde, ob der Vertrag bei dem Treffen zwischen russischen und US-amerikanischen Delegationen in Saudi-Arabien besprochen wurde, gab keine Antwort. Unterdessen forderten demokratische Abgeordnete Rubio auf, im Kongress unverzüglich mit den entsprechenden Arbeiten zu beginnen.

Es ist bemerkenswert, dass Donald Trump in seiner Antrittsrede am 20. Januar das Thema Rüstungskontrolle nicht erwähnte, was bei internationalen Beobachtern und Experten in diesem Bereich einige Verwunderung hervorrief. Schließlich sind die USA und Russland nach wie vor die größten Atommächte, von denen die Sicherheit der gesamten Welt weitgehend abhängt. Doch das Weiße Haus korrigierte den Fehler, und einige Tage später gab Trump vor den Teilnehmern des Wirtschaftsforums in Davos eine möglichst ausführliche Antwort: Er wolle mit Russland und China entsprechende Vereinbarungen treffen, oder, wie er es ausdrückte, eine „Denuklearisierung“ schaffen. Der US-Präsident wies darauf hin, dass er in der Vergangenheit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die „Reduzierung der Atomwaffenarsenale beider Länder“ gesprochen habe.

Es sei daran erinnert, dass der russische Präsident am 21. Februar 2023 angekündigt hat, dass Moskau seine Teilnahme am START-Vertrag aussetzt, aber nicht aus ihm austritt. Der Präsident betonte, dass die russische Seite, bevor sie auf die Diskussion über die Fortsetzung der Arbeit im Rahmen des Vertrags zurückkommt, für sich selbst feststellen sollte, wie der START-Vertrag die Arsenale nicht nur der USA, sondern auch der anderen NATO-Atommächte – Großbritannien und Frankreich – berücksichtigen wird.

Der Vertrag sieht vor, dass jede Seite ihre strategischen Offensivwaffen so reduziert, dass sieben Jahre nach Inkrafttreten des Dokuments und danach ihre Gesamtzahl 700 stationierte ballistische Interkontinentalraketen (ICBMs), von U-Booten abgefeuerte ballistische Raketen (SLBMs) und schwere Bomber (TBs), 1.550 Sprengköpfe auf ihnen sowie 800 stationierte und nicht stationierte Trägerraketen für ICBMs, SLBMs und TBs nicht überschreitet. Das zehn Jahre gültige Dokument lief am 5. Februar 2021 aus, sieht aber eine mögliche Verlängerung auf der Grundlage gegenseitigen Einvernehmens vor. Im Februar 2021 verlängerten Moskau und Washington das Abkommen, das von der russischen Regierung als Goldstandard im Bereich der Abrüstung bezeichnet wurde, um die maximal möglichen fünf Jahre.

Neue Akteure

Auf einem Investitionsforum in Miami, Florida, bekräftigte Trump seine Unterstützung für Gespräche der USA mit Russland und China über die Reduzierung der Zahl der Atomsprengköpfe. „Russland und wir haben die größten nuklearen [Arsenale] mit einem großen Vorsprung vor [den übrigen Ländern des Atomclubs]. China ist noch nicht so weit. Aber es wird nah dran sein. In drei bis vier Jahren oder fünf Jahren wird es sich ausgleichen“, sagte Trump. „Wir müssten [auch] bei den kleineren Atommächten etwas erreichen, es sind drei oder vier. Wahrscheinlich vier“, fügte der US-Präsident hinzu.

Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Äußerungen des US-Präsidenten und sagte, Moskau sei zu Gesprächen mit Washington über nukleare Abrüstung bereit, doch müssten auch die nuklearen Fähigkeiten der NATO-Verbündeten der USA berücksichtigt werden.

Peking, an das Trumps Worte gerichtet waren, reagierte ebenfalls. Die chinesische Regierung erklärte, sie halte ihre nuklearen Fähigkeiten auf dem Mindestniveau, das zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich sei. „In der Frage des Abbaus von Atomwaffen verfolgt China als verantwortungsbewusste Großmacht einen friedlichen Entwicklungsweg und ist bestrebt, eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit allen Ländern der Welt zu entwickeln“, sagte Liu Pengyu, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington. „Wir halten an der Politik des Nicht-Ersteinsatzes von Atomwaffen fest, verfolgen die Strategie der Selbstverteidigung, halten unsere Nuklearstreitkräfte stets auf einem Mindestniveau und lassen uns niemals auf ein Wettrüsten mit irgendeinem Land ein“.

Die chinesische Erklärung war in einem sehr vorsichtigen Ton verfasst. Sie deutete nicht an, dass Peking bereit ist, über eine Reduzierung der Atomwaffenarsenale zu sprechen.

Trotz des Mangels an Konkretheit in Trumps Erklärung wertete die amerikanische Arms Control Association sie dennoch als „positives Signal“. „Wir begrüßen das Interesse von Präsident Trump an der Aushandlung eines Vertrags zur Begrenzung und Reduzierung der riesigen Atomwaffenarsenale der USA und Russlands, der ein kostspieliges und gefährliches unbegrenztes nukleares Wettrüsten verhindern könnte“, sagte mir Daryl Kimball, Direktor der Association.

„Hoffnung allein ist jedoch keine wirksame Strategie zur Reduzierung der Atomwaffen“, sagte er. „Um bei der ‚Denuklearisierung‘ erfolgreich zu sein, wird der Präsident einen praktischeren und wirksameren Ansatz brauchen, als er ihn in seiner ersten Amtszeit mit Russland versucht hat, und er wird einen realistischeren Plan brauchen, um China in bilaterale Verhandlungen einzubinden, die zu einer Begrenzung der nuklearen und konventionellen Waffensysteme führen könnten, die für beide Seiten von Belang sind.“

Kimball erinnerte daran, dass Trump 2020 versuchte, trilaterale Gespräche zwischen den USA, Russland und China aufzunehmen, aber scheiterte. Dann lehnte er es ab, den START-Vertrag mit Russland aus dem Jahr 2010 einfach zu verlängern, und überließ es Präsident Joe Biden, das in seinen ersten Tagen im Amt im Jahr 2021 zu tun. „Mit dem Kreml über das Thema nukleare Rüstungskontrolle zu verhandeln, ist immer schwierig, und das Erreichen eines neuen umfassenden Rahmenvertrags könnte langwierige Verhandlungen über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, erfordern“, sagte der Direktor der Association. Deshalb glaubt er, dass Trump und Putin eine informelle Vereinbarung treffen könnten, in der sich beide Seiten verpflichten, die bestehenden Beschränkungen für ihre strategischen Atomwaffenarsenale beizubehalten. „Das würde Zeit für formelle Verhandlungen zur Begrenzung der strategischen und taktischen Atomwaffen und der Systeme, die sie tragen, sowie der Mittelstreckenraketen gewinnen, und ein kostspieliges Wettrüsten verhindern, das niemand gewinnen kann, und beide Länder sicherer machen“, glaubt der Experte.

Leonid Slutsky, Vorsitzender des Duma-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Vorsitzender der Partei LDPR, sagte in einem Gespräch mit mir, dass der Dialog zwischen den beiden Ländern über strategische Stabilität durch die militärische Unterstützung des Kiewer Regimes durch die USA behindert werde. „Fragen der strategischen Stabilität bleiben ein Eckpfeiler der weltweiten Sicherheit. Russland ist, wie Präsident Wladimir Putin bereits erklärt hat, zu Gesprächen bereit, und ist sich der großen Verantwortung gegenüber der Menschheit bewusst“, sagte er. „Die russisch-amerikanischen Gespräche in Riad ließen auf eine weitere Entspannung der Kontakte auf allen Ebenen hoffen. Und die Tatsache, dass der russische Präsident dieses Thema gesondert ansprach und die Ergebnisse zusammenfasste, kann von echten Aussichten sprechen“.

Bei der Wiederaufnahme des Dialogs über NEW-START, so der Politiker, sollten jedoch alle Faktoren und Risiken berücksichtigt werden. Dazu gehöre auch das gesamte Nuklearpotenzial der NATO-Länder Frankreich und Großbritannien. „Die russische Seite hat ihre Teilnahme am START-Vertrag 2021 ausgesetzt, weil die USA gegen die Präambel und die wichtigsten Bestimmungen des Vertrags verstoßen haben, und nicht zuletzt wegen der Absichten der Biden-Administration, unserem Land eine „strategische Niederlage“ zuzufügen. Wenn die militärische Unterstützung der USA für das Kiewer Regime weitergeht, unter anderem durch die Lieferung von Waffen und Geheimdienstinformationen, wird sich das natürlich negativ auf die Diskussion über eine mögliche Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses auswirken“, betonte Slutsky.

Mit Optimismus

Gleichzeitig weist das russische Außenministerium darauf hin, dass die Unterstützung des derzeitigen US-Präsidenten für destabilisierende Waffenprogramme ebenfalls nicht zu den Gesprächen über strategische Offensivwaffen beitragen wird. Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums, verwies in diesem Zusammenhang auf Trumps jüngsten Erlass „Iron Dome for America“, der „eine radikale Intensivierung des nationalen Raketenabwehrprojekts und seine Ausweitung auf eine Größenordnung, die mit Star Wars [des ehemaligen US-Präsidenten Ronald] Reagan vergleichbar ist, als Teil einer großen strategischen Verteidigungsinitiative“.

„Wir sehen das als eine weitere Bestätigung der US-Fokussierung darauf, den Weltraum in eine Arena der bewaffneten Konfrontation, der Auseinandersetzungen und des Einsatzes von Waffen dort zu verwandeln“, so die Sprecherin. „Dieses Vorgehen der USA wird nicht zum Abbau der Spannungen und zur Verbesserung der Lage im strategischen Bereich beitragen, <…> auch nicht zur Schaffung einer Grundlage für einen fruchtbaren Dialog über START.“

Laut Ilja Kramnik, Forscher am Primakow-Forschungsinstitut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Russischen Akademie der Wissenschaften, wird sich der Bau einer solchen Kuppel durch die USA unweigerlich auf Russland auswirken. „In dem Sinne, dass das ein Grund ist, über den Sinn weiterer Verhandlungen über die Reduzierung der Atomwaffen nachzudenken. Warum sollten wir unsere Arsenale reduzieren, wenn der Gegner ein nationales Raketenabwehrsystem aufbaut?“, sagte der Gesprächspartner. „Und wir müssen die Fähigkeiten eines solchen Systems berechnen, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, an dem wir eine Angriffsgruppe aufstellen müssen. Da wir über serienmäßige Interkontinentalraketen verschiedener Typen verfügen, wird das für uns recht einfach und viel billiger sein.“

Bevor man jedoch das Problem der Verknüpfung des amerikanischen „Iron Dome“ mit dem START-Vertrag löse, müsse man selbst feststellen, ob es überhaupt etwas gebe, über das man mit den Amerikanern verhandeln könne, so Kramnik. „In der gegenwärtigen Situation, in der der Konflikt in der Ukraine andauert und die USA de facto daran beteiligt sind, macht es keinen Sinn, mit ihnen isoliert von allem anderen über Rüstungskontrolle zu sprechen. Erst wenn eine für uns zufriedenstellende Einigung über den Konflikt als Ganzes, einschließlich der Frage der Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Russland, erzielt worden ist, wird es möglich sein, zu Gesprächen über die nukleare Rüstungskontrolle überzugehen. Bis dahin macht es überhaupt keinen Sinn“, so der Experte abschließend.

Obwohl das Ergebnis der Gespräche in Riad ermutigend ist, bleibt das Format des nuklearen Rüstungsdialogs äußerst ungewiss: Wird er nur die beiden nuklearen Supermächte einbeziehen oder auch die heterogene Troika aus China, Frankreich und Großbritannien? Schon die Formulierung dieser Frage erscheint abstrakt. Bislang ist sie nicht gelungen. Im Großen und Ganzen sind Trumps Äußerungen zur nuklearen Abrüstung und sein Ton jedoch ermutigend.

Russland gibt, wie Wladimir Putin erklärte, den Dialog nicht auf. Es ist bereit, auch dieses Thema zu diskutieren. Das Weiße Haus sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass weitere Maßnahmen zur nuklearen Rüstungskontrolle nur möglich sind, wenn Russland verlässliche Garantien für seine Sicherheit bekommt. Und diese Garantien müssen eisern sein. Damit die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nur in den Träumen der derzeitigen Führung des Kiewer Regimes und ihrer Gönner in Europa bleibt.

Ende der Übersetzung



