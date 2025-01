Ich bin heute beim UN-Sicherheitsrat

Freitagsgedanken

Heute werde ich abends kaum viel zum Schreiben kommen, weil ich als Experte zu einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates eingeladen bin, was insgesamt wohl fast vier Stunden dauern wird.

Ukrainische Soldaten haben in der Stadt Selidovo nordöstlich von Donezk ein regelrechtes Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet, dass vom russischen zivilgesellschaftlichen sogenannten Tribunal über Kriegsverbrechen in der Ukraine genauestens dokumentiert wurde. Das Massaker ist heute Thema im UN-Sicherheitsrat, wo der Bericht über das Massaker vorgestellt wird.

Zu der Sitzung wurde auch ich eingeladen, weil ich im Donbass viele Kriegsverbrechen dokumentiert habe und Mitglied des Tribunals bin. Ich werde dort einen kurzen Vortrag über das halten, was ich über Kriegsverbrechen im Donbass aus erster Hand weiß, denn das Massaker von Selidovo ist ja bei weitem kein Einzelfall.

Die Sitzung beginnt um 16.00 deutscher Zeit und dauert wohl zwei bis drei Stunden, aber aus technischen Gründen muss man schon einige Zeit vorher in die Videokonferenz kommen, weshalb ich heute wohl nicht mehr viel schreiben werde.

Bei Interesse können Sie die Sitzung auf dem Kanal der UNO verfolgen. Meines Wissens führt dieser Link zur entsprechenden Seite.

