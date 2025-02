Der Wahnsinn in der EU

Das Baltikum hat sich vom russischen Stromverbund gelöst und ist dem europäischen beigetreten, was über Nacht zu einer Verdoppelung der Strompreise geführt hat. In Frankreich will die Regierung die Menschen fragen, worauf sie bereit sind zu verzichten, um gegen Russland zu rüsten. Sind die in der EU alle bekloppt?

Der Hass auf alles Russische ist in der EU zu einer Manie geworden, die zur Vernichtung des Wohlstandes führt. Das ist längst bekannt und keine russische Propaganda, wie zwei aktuelle Meldungen wieder bestätigen.

Jean-Noёl Barrot, der französische Außenminister, sagte am 26. Februar in einer Sendung des Fernsehsenders BFMTV allen Ernstes:

„Die Anstrengungen, die wir unternehmen müssen und die mehrere Prozent des BIP in Anspruch nehmen werden, werden wir nicht mit Schulden finanzieren können. Wir werden sparen müssen, wir werden härter arbeiten müssen.“

Er regte an, es solle eine „nationale Diskussion“ geben, „die es den Franzosen ermöglicht, all diese Probleme zu begreifen und die Opfer zu wählen, die sie bereit sind zu bringen, um sie zu lösen“. Als Beispiel nannte Barrot Dänemark, wo „eine Debatte über Militärausgaben und die Notwendigkeit, mehr zu arbeiten, also das Mindestrentenalter auf 70 Jahre anzuheben, geführt wird“, und er fügte hinzu:

„Wir werden in Frankreich eine ähnliche Debatte führen, in der es um unsere Prioritäten und die manchmal schmerzhaften Anstrengungen gehen wird, die wir unternehmen müssen, wenn wir unsere Sicherheit gewährleisten, einen technologischen Rückstand vermeiden und andere Herausforderungen wie den Klimawandel bewältigen wollen.“

Im Baltikum ist man schon einen Schritt weiter, denn dort hat man sich am 9. Februar vom Stromnetz BRELL getrennt, in dem die baltischen Staaten mit Russland und Weißrussland verbunden waren, und man hat sich an das europäische Stromnetz angeschlossen. An dem Tag begannen die Strompreise im Baltikum zu explodieren. Kostete Strom im Januar im Schnitt etwa 90 Euro pro Megawattstunde, waren es im Februar schon 150 Euro, wobei darin noch die erste Februarwoche mit den niedrigen Preisen enthalten ist. Tatsächlich haben sich die Strompreise verdoppelt.

Abgesehen von den Verbraucherpreisen wird das auch die Wirtschaft hart treffen, die Balten sind für die Franzosen also regelrechte Vorbilder, denn sie unternehmen schon „schmerzhafte Anstrengungen“ und „bringen Opfer“, ganz so, wie es der französische Außenminister will.

Auch Deutschland wird es bald hart treffen, denn die neue Bundesregierung will die Rüstungsausgaben ebenfalls stark erhöhen, die Rede ist von 3,5 Prozent des BIP, was eine Erhöhung des Verteidigungsetats von aktuell etwa 50 auf dann etwa 140 Milliarden Euro bedeuten würde, was ebenfalls nicht durch Schulden zu decken ist. Experten geben der neuen Regierung schon den Tipp, bei den Renten zu sparen, aber das wird sicher nicht reichen.

Eines ist tröstlich, denn die Balten haben sich damit endlich vor der angeblich gefährlichen Abhängigkeit von Russland befreit. Der estnische Präsident Alar Karis erklärte überglücklich:

„Die Energieabhängigkeit von Russland ist vollständig beendet. Russland wird nie wieder in der Lage sein, Energie als Waffe gegen uns einzusetzen.“

Dazu kann man nur gratulieren, der kleine Schönheitsfehler dabei ist allerdings, dass niemand ein Beispiel nennen könnte, wann Russland das einmal getan hat.

Aber egal, Hauptsache gegen Russland und Hauptsache mit Vollgas in den Untergang, die Menschen in der EU lassen es ja widerspruchslos mit sich machen…



