Europa und Trump

Für politische Beobachter war die letzte Woche ein Hochgenuss, denn als Trump Grönland von Dänemark forderte und sogar recht offen mit Krieg gedroht hat, ist plötzlich klar geworden, wie wertlos die NATO ist und wer Europa als Aggressor bedroht. Der Hochgenuss daran waren die vollkommen ratlosen Reaktionen in Europa.

Der Bericht aus Deutschland und Europa, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat, war ein echter Hochgenuss, weil es dem Deutschland-Korrespondenten zielsicher gelungen ist, den Finger auf die Punkte zu legen, die all die Widersprüche der europäischen Polit-Clowns aufzeigen. Daher habe ich seinen Bericht über die politische Woche in Deutschland und Europa auch diese Woche wieder übersetzt. Der Beitrag begann mit einer sehr treffend formulierten Anmoderation im Studio, die ich ebenfalls übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die USA sind zu einer Bedrohung für Europas „Loserclub“ geworden und Musk verschärft die Debatte

Der französische Präsident Emmanuel Macron jammert so gern, beschwört Selbstmitleid und droht dann damit, Truppen irgendwohin zu schicken, posiert mit Männern und probiert den Hut von Napoleon an. Und das alles gepaart mit verzweifelter Ineffizienz an allen Fronten, ob zu Hause, in Europa oder in den Beziehungen zu Amerika. Aber Macron ist da draußen nicht allein, er hat Freunde: in Deutschland Bundeskanzler Scholz, in England Premierminister Starmer und in Kanada den Noch-Premierminister Trudeau.

Sie alle eint die Idee des totalitären Liberalismus, die Leidenschaft für die „grüne“ Agenda, die Unterstützung für LGBT und die Ablehnung traditioneller Werte, natürlich die Russophobie und die Sympathie für den ukrainischen Nationalsozialismus im Allgemeinen und für Selensky im Besonderen. Gemeinsam haben sie auch bis zum Brechreiz niedrige Zustimmungsraten bei den Wählern. Das ist eine wahre Gesellschaft politischer Loser, die immer noch aus irgendeinem Grund im Namen ihrer Völker plappern.

Der britische Premierminister Keir Starmer wurde in Großbritannien als der schlechteste Regierungschef seit 40 Jahren anerkannt. Nur 27 Prozent der Untertanen des Königreichs sind mit der Leistung Starmers zufrieden. Die Zustimmungsrate für Kanadas amtierenden Premierminister Justin Trudeau fiel im Januar auf 17,4 Prozent. In Deutschland steht eine Wahl an, die einen neuen Bundeskanzler hervorbringen wird. Der amtierende Kanzler Olaf Scholz wird nur noch von 11 Prozent der Deutschen unterstützt. Und dann ist da Emmanuel Macron selbst. Sein Ansehen ist am Boden, es ist auf den niedrigsten Wert der gesamten Amtszeit gefallen und liegt im Januar bei obszönen 18 Prozent.

Es ist klar, dass dieser Zustand in Europa, die Degradierung unter der Führung selbst ernannter Führer, überall auf der Welt eine breite Palette von Emotionen hervorruft: von Gelächter über Mitgefühl bis hin zur Bereitschaft, mit Aktionen zu protestieren. Und wenn die USA, angeführt von dem geistig umnachteten Biden, diese ganze Gruppe europäischer Loser noch vor drei Monaten nur wenig unterstützt haben, so sind die Zeiten jetzt anders. Amerika ist jetzt eine große Bedrohung für diesen „Club der Loser“. Von dort aus werden sie buchstäblich verbal verbrannt. Und Elon Must, Mitglied der Trump-Administration und reichster Mann des Planeten, hat den Europäern gegenüber die schärfste Zunge.

Macron heult regelrecht über ihn: „Und wer hätte gedacht, dass der Besitzer eines der größten sozialen Netzwerke der Welt eine neue reaktionäre Internationale unterstützt und sich direkt in Wahlen einmischt, auch in Deutschland?“

Macron stürzt sich darauf. Er wurde von Elon Musk noch nicht persönlich angegriffen, aber Musk wird sich nicht lange zurückhalten. Musk hat Scholz bereits zweimal als Dummkopf bezeichnet und den sofortigen Rücktritt des deutschen Bundeskanzlers gefordert: „Scholz sollte sofort zurücktreten. Er ist ein inkompetenter Narr“, schrieb Musk.

Dann prägte er für Scholz den abwertenden Spitznamen „Oaf Schitz“. Und jetzt, vor den Wahlen, hat er unverblümt erklärt, dass die AfD die einzige Hoffnung für das Land sei.

Scholz kann nichts erwidern. Das Einzige, was er tun konnte, war die Aufforderung, nicht zu antworten und „den Troll nicht zu füttern“. Schwach.

Schließlich ist der Einfluss von Musk auf die Wähler eines jeden westlichen Landes enorm. Und das nicht nur, weil er Trumps Liebling ist, ein Mitglied des Teams, nicht nur, weil er unermesslich reich ist – sein Vermögen liegt bereits knapp einer halben Billion und nach Trumps Wahl wurde Musk um weitere 150 Milliarden „schwerer“ -, sondern auch, weil Musk 200 Millionen Abonnenten bei X hat, ein Rekord. Journalisten der Washington Post haben berechnet, dass Musks Beiträge in den weniger als fünf Monaten von Ende Juli bis Anfang Dezember letzten Jahres 133 Milliarden Mal aufgerufen wurden, 15 Mal mehr als die von Trump.

Musk ist im Westen eine kolossale Medienmacht. Und wenn Musk die Freunde von Macron damit buchstäblich verbrennt, werden sie, bildlich gesprochen, mit Brandblasen bedeckt. Und dann kratzt er auch diese Brandblasen noch auf.

Da sie nicht in der Lage sind, Musk inhaltlich zu antworten, versuchen sie bereits, Musk in klassischer Manier der guten alten Tradition der Strafpsychiatrie für verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes für einen Psychopathen zu erklären. So erteilt die US-Publikation The Daily Beast Professor Seth Abramson das Wort, der sich zugleich als Musks Biograf vorstellte: „Der Biograf Seth Abramson hält es für möglich, dass Musk aufgrund zunehmenden Stresses, einer Vorgeschichte psychischer Erkrankungen und harter Drogen vor aller Augen verrückt werden könnte: ‚Ich verfolge sein Online-Verhalten seit zwei Jahren. Nun gibt es Grund zur Befürchtung, dass er schwer erkrankt ist.’“

Und dann der Plan zur öffentlichen Diskreditierung: Kündigung von Verträgen mit Musk, Blockierung seines Ministeriums für Regierungseffizienz unter Trump und Einleitung einer Untersuchung seiner Machenschaften. Das heißt, alles wird, wie sie es gerne tun, auf den Kopf gestellt: Musk ist ein Psychopath und Biden die Verkörperung der psychischen Gesundheit. Aber genug, es reicht, sagt Musk.

In einem Artikel für die deutsche Zeitung Die Welt legte er seine Motive für die direkte Einmischung in Deutschlands Angelegenheiten dar: „Deutschland befindet sich an einem Wendepunkt. Seine Zukunft steht am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs. Als jemand, der bedeutende Investitionen in Deutschlands Industrie- und Technologielandschaft gemacht hat, glaube ich, dass ich das Recht habe, offen über den politischen Kurs des Landes zu sprechen. Die Alternative für Deutschland ist der letzte Hoffnungsschimmer für dieses Land.“

Und weiter schreibt er darüber, dass Deutschland wirtschaftliche Freiheit brauche, keine ideologisch politisierte Bürokratie, dass „die Nation ihre grundlegenden Werte und ihr kulturelles Erbe bewahren muss, um stark und geeint zu bleiben.“ Darüber hinaus müsse Deutschland wieder zu vernünftiger Energie mit sicheren Kernkraftwerken zurückkehren, und die derzeitige Energiepolitik Deutschlands sei naiv. Außerdem brauche das Land eine Bildungsreform zur Entwicklung des kritischen Denkens und nicht, wie es derzeit der Fall ist, eine erzwungene Ideologisierung. Das tue die einzige Partei, die dazu in der Lage sei: die AfD.

Mehr noch, Musk hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel in eine gemeinsame Sendung eingeladen. Zahlreiche Zuschauer hatten sich vor den Bildschirmen versammelt.

Und Alice Weidel ist eine ziemliche Nummer. Ihre Aussagen unterscheiden sich stark von dem, was wir aus Europa, insbesondere aus Deutschland, zu hören gewohnt sind. Alice Weidel weist darauf hin, dass die USA Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer wie ein besetztes Land behandeln und ihm alles diktieren: „Weil wir Deutschen ein besiegtes Volk sind. ‚Eines, das seine Unabhängigkeit und zugleich die Fähigkeit verloren hat, in den Lauf der Zeit einzugreifen‘, lehrte der deutsche Philosoph Fichte. Wir brauchen nicht mehr zu kämpfen, wir haben uns bereits aus der Geschichte verabschiedet. Dafür haben wir unsere Armee bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Aber jetzt, da wir den Punkt der absoluten Bedeutungslosigkeit erreicht haben, haben unsere politischen Führer plötzlich einen unglaublichen militärischen Eifer entdeckt. Und das alles trotz ihrer völligen militärischen Inkompetenz. Im Grunde sind wir Zeugen der ungezügelten sexuellen Fantasien von Impotenten.“

Allein dieses Zitat zeigt, wie hitzig die Debatte zwischen Europa und den USA mittlerweile ist.

Aber Musk geht noch weiter. Musk, der den britischen Premierminister Keir Starmer verachtet, zerstört ihn, indem er einen alten Fall ausgräbt: Die Vergewaltigung Tausender junger Mädchen in England durch eine Bande pakistanischer Einwanderer. Doch Starmer ließ nicht ermitteln und deckte buchstäblich die Täter, die Vergewaltiger und Pädophilen. Elon Musk schrieb dazu: „In Großbritannien benötigt die Polizei die Genehmigung der Staatsanwaltschaft, um Anklage gegen Verdächtige wegen schwerer Verbrechen wie Vergewaltigung zu erheben. Wer war der Leiter der Staatsanwaltschaft, als es den Vergewaltigerbanden erlaubt war, junge Mädchen auszubeuten, ohne sie vor Gericht zu bringen? Keir Starmer in den Jahren 2008 bis 2013.“

Und dann geht es wie eine Billiardkugel nach der anderen in genau dieselbe Tasche: „Das britische Volk will diese Regierung nicht mehr. Neuwahlen“, schrieb Musk dann.

Und am selben Tag bezeichnete er den britischen Premierminister als „Komplizen bei der Vergewaltigung Großbritanniens“ und forderte seinen Rücktritt: „Er sollte wegen Beteiligung am schlimmsten Massenverbrechen in der britischen Geschichte angeklagt werden“, schrieb Musk.

Und nun kommt, so scheint es, das Hohe C, denn am 8. Januar startete Musk eine Umfrage im Internet: Soll Amerika das britische Volk von der Herrschaft der Tyrannen befreien? Ja oder nein? In nur zwei Tagen stimmten zwei Millionen Menschen ab, wobei 58 Prozent mit „Ja“ und nur 42 Prozent mit „Nein“ stimmten.

Kurz gesagt: Musk geht mit der alten westlichen Elite gnadenlos um und lässt ihr keine Chance. Die, die es gewohnt sind, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, versuchen nun, in die Rolle des Opfers dieser Einmischung zu schlüpfen. Genau diese Einmischung Musks war es, die ihm der frühere EU-Kommissar und ehemalige französische Wirtschaftsminister Thierry Breton Ende des Jahres vorwarf.

Dafür bekam er von Musk umgehend die Antwort: „Bro, die Einmischung der USA im Ausland ist der einzige Grund, warum du weder Russisch noch Deutsch sprichst.“

Wie man so schön sagt: Volltreffer.

Und als der noch immer amtierende Premierminister Kanadas, Justin Trudeau, es wagte zu behaupten, Kanada werde niemals der 51. Bundesstaat der USA werden, meinte Musk herablassend: „Mädel, du bist nicht mehr Gouverneur von Kanada, und deine Meinung interessiert niemanden.“

Was bedeutet das alles? Musk führt einen neuen Stil in die internationalen Beziehungen ein. Offensichtlich mit Trumps Segen. Direktheit, ohne Auslassungen und heuchlerische Höflichkeit. Von politischer Korrektheit keine Spur. Politische Korrektheit ist einfach Müll. Alles wird vereinfacht und offenbart. Die Distanz wird kürzer, die Interessen werden klarer. Es gibt keine Regeln, keine Hemmungen. Frieden durch Stärke als Praxis. Und alles beschleunigt sich und droht zu einem Blitzkrieg zu werden.

Das bedeutet, dass Russland auf all dies vorbereitet sein muss. Und zwar nicht nur Russland, sondern auch unsere Verbündeten in der Idee einer multipolaren Welt. Eine neue Realität. Wie im Film „Terminator 2“ mit Schwarzenegger, als er sich zu Beginn des Films einfach die Kleidung und das Motorrad von jemandem nimmt.

Und was ist mit der Alten Welt? Schließlich forderte Macron erst kürzlich, sie solle „aufhören, Pflanzenfresser zu sein“.

Aus Europa berichtet unser Korrespondent.

Die Ramstein-Kontaktgruppe, die der Westen nach der Ablehnung des Istanbuler Abkommen genutzt hatte, um die Ukraine in den Krieg mit Russland zu locken, ist zu Ende gegangen. Und zwar in dem Sinne, dass Trump vermutlich keines der von seinen Vorgängern erfundenen Formate haben will. Bei Bedarf wird er sich etwas Eigenes einfallen lassen.

Also, „Auf Wiedersehen“, wie Pentagon-Chef Lloyd Austin nach dem letzten Treffen sagte: „Ich verlasse diese Kontaktgruppe nicht mit einem Abschied, sondern mit einer Herausforderung. Die Koalition zur Unterstützung der Ukraine darf nicht wanken und scheitern. Das Überleben der Ukraine steht auf dem Spiel. Und unsere gesamte Sicherheit.“

Das Abschiedsgeschenk der Biden-Regierung besteht aus Waffen und Munition im Wert von 500 Millionen Dollar.

Nach zwei Jahren und acht Monaten, einem Dutzend Treffen und ein paar Hundert Milliarden, nach etwa fünf neuen Ministerpräsidenten und einem neuen Nato-Generalsekretär kamen sie dort an, wo sie am 26. April 2022 angefangen hatten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte forderte mal wieder: „Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine in der bestmöglichen Position ist.“

Irgendwie stellen sie es nicht sicher. Mehr noch, sie zweifeln daran. Während er die Treppe vom Flugzeug hinunterging und sich die Bartstoppeln kratzte, überlegte Selensky, wie er seine Herren am besten anlügen könnte, damit sie nicht allzu enttäuscht wären. Er kam auf die Idee, die Invasion der Region Kursk als „größten Sieg der Ukraine“ zu bezeichnen.

Es hat sie nicht beeindruckt, wie der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz eingestand: „Zunächst einmal ist die Stimmung nicht positiv. Ich muss das offen sagen. Das ist aus mehreren Gründen so. Zunächst einmal die schwierige Situation in der Ukraine. Die Situation an der Front ist wirklich sehr schwierig, die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine ist gewaltig und die Leute haben davon schon genug davon.“

Enttäuschung über das Tempo der Mobilmachung und den moralischen Verfall der ukrainischen Armee. Und auch die Angst vor dem Unbekannten: Wie wird sich Trump verhalten, wenn er wieder ins Weiße Haus einzieht?

Eines ist klar: Die Ukraine ist nicht Finnland, um schnell der NATO beitreten zu können, und sie ist nicht Grönland, um der 51. Staat der USA zu werden. Selenskys Bitten, mit eigenen Truppen in sein Land einzumarschieren, stießen auf kein Verständnis. Und derjenige, der diese Idee vor fast einem Jahr aufgebracht hatte, sagt heute etwas völlig anderes: „Die Ukraine wird realistische Gespräche über territoriale Fragen führen müssen. Nur die Ukraine über kann diese Fragen reden, um den Konflikt zu lösen“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Er spielt etwas vor, denn die Ukraine kann nicht alleine über eine Einigung reden. Ohne die USA hat überhaupt nichts einen Sinn: weder Verhandlungen und vor allem nicht der Krieg, für den sie alle zusammen in Europa nicht die Kraft haben.

Deutschland ist der zweitgrößte Hilfsgeber, wird der Ukraine in diesem Jahr jedoch nur vier Milliarden Euro überweisen. Verteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock wollten drei Milliarden zusätzlich bereitstellen, doch Scholz lehnte ihr Vorhaben aus Wahlkampfgründen ab.

Dem Gegner russischen Gases, dem ehemaligen Finanzminister und FDP-Vorsitzenden Lindner, wurde in Greifswald von dankbaren Wählern etwas ins Gesicht geworfen, das an eine Torte erinnerte. Das geschah in einer Stadt, in deren Nähe die Nord Streams aus der Ostsee kommen. In einer Stadt, die bei der Neuwahl am 23. Februar energisch das wählen wird, was Elon Musk bewirbt: für die „Alternative für Deutschland“.

Alice Weidel sagte in ihrem Gespräch mit Musk: „Wissen Sie, was die Regierung während der Krise beschlossen hat, als die Energiepreise in die Höhe schossen und wir ohne billiges Gas aus Russland dastanden? Sie haben das letzte Atomkraftwerk außer Betrieb genommen, um das Energiedefizit zu erhöhen. Eines von beidem: entweder muss man schon sehr dumm sein, oder man muss das eigene Land einfach nur hassen.“

„Ich denke, das ist Dummheit. Das möchte ich gerne glauben. Verrückt“, kommentierte Elon Musk.

Wladimir Putin ist nach Ansicht deutscher Politiker und Medien nicht mehr der einzige, der sich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einmischt. Nun mischt auch Musk mit.

Mit dem Bleistift in der Hand verfolgten die zuständigen Behörden seinen gemeinsamen Podcast mit AfD-Chefin Alice Weidel, den der reichste Mann der Welt am 10. Januar auf seinem sozialen Netzwerk X veranstaltete. Trump könne den Krieg in der Ukraine beenden, die AfD sei bereit für eine Koalition mit der CDU, der Partei von Merz, und die deutsche Industrie müsse gerettet werden. Was davon stellt eine Straftat dar? Natürlich alles. Der Bundestag hat ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung „unzulässiger politischer Werbung“ eingeleitet. Doch weder Musk noch Weidel ließen sich stoppen.

Am 11. Januar übertrug der Milliardär den Wahlparteitag der AfD live, die entsprechende Veranstaltung der Kanzlerpartei beachtete er hingegen nicht. Musk arbeitet offen an der Revanche der Rechten in Europa. Und es gibt jemanden, auf den man aufbauen kann. Beispielsweise die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die sagte: „Elon Musk finanzierte den Wahlkampf seines Landes, seines Kandidaten, mit einem System, das, wie ich übrigens anmerke, durchaus üblich ist. Aber es fällt mir nicht ein, dass Elon Musk ausländische Parteien, Verbände oder politische Persönlichkeiten finanziert. Das tut zum Beispiel George Soros.“

Das war ein Angriff auf etwas Heiliges. Denn war ist schließlich Soros? Er ist der Prophet und der Apostel des heutigen Neotrotzkismus, des globalistischen Weltordnungsmodells, aus dem die gesamte systemische Elite des Westens hervorgegangen ist. Doch Meloni wird sie nicht mehr los. Sie, Orban und in gewissem Maße auch Macron, das ist die ganze Liste der europäischen Staats- und Regierungschefs, die direkten Zugang zu Trump haben.

Deshalb eilte Selensky nach seinem Streit mit dem Ungarn nach Rom, um sich auf Meloni zu stützen, die ihn eigentlich nicht braucht. Aber sie spielt mit, weil es keinen Befehl zum Aufhören gab. Und alle anderen sind direkte Kandidaten für die politische Mülltonne. Was soll Trump mit denen, die Biden gedient haben?

Die Chefin der EU-Kommission wurde nicht zur Amtseinführung des US-Präsidenten eingeladen. Wann gab es das schon mal? Von der Leyen bettelt insgeheim darum, doch vergebens. Gleichzeitig hat sie so große Angst vor Washington, dass sie zu der Spannung, die Trump um Grönland geschürt hat, bislang kein Wort verloren hat. Die europäische Diplomatin Kallas murmelte etwas über den Respekt vor der Souveränität und Scholz brachte irgendwas im gleichen Sinne heraus: „Jeder Staat, ob klein oder groß, muss sich an das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen halten. Daher ruft die Erklärung aus den USA Unverständnis hervor“, sagte der deutsche Bundeskanzler dazu.

Dafür hatten sie alle Verständnis, als sie unter der Führung der USA die Grenzen Serbiens neu zogen. Damals lief bei ihnen allen gut. Jetzt nicht.

Politico machte auf einen interessanten Aspekt des Problems aufmerksam: Im Falle einer amerikanischen Invasion hätte Dänemark nichts, womit es sich verteidigen könnte, denn es hat alles der Ukraine übergeben. Andererseits haben Kopenhagen und Kiew Sicherheitsgarantien ausgetauscht. Soll Kiew doch Hilfe schicken.

Aber im Ernst: Bisher konnte sich früher nur der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Unterstützung Russlands gegen Washington stellen. Jetzt stehen sie vollständig unter Trumps Macht. Und bei der Erkenntnis dieser Tatsache wurde vielen schlecht, andere wiederum hat das motiviert.

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda schrieb auf X: „Trotz der Tatsache, dass die alten Bewohner Kleinlitauens, das heute Teil der sogenannten Kaliningrader Region ist, schon lange weggezogen sind, ist es notwendig, die letzten Überreste der litauischen Kultur zu bewahren. Egal wie sehr Russland sich bemüht, Karaliaučius wird niemals Kaliningrad werden.“

80 Jahre sind vergangen, seit aus Königsberg, in der Sprache der litauischen Stämme auch Karaliaučius genannt, Kaliningrad wurde. Aber Nauseda war die ganze Zeit irgendwie nicht da. Und er hat alles verwechselt, der Kleingeist: Wo ist Litauen, wo ist das heutige Europa und wo ist das Recht des Stärkeren, das Trump zu missbrauchen beabsichtigt?

Der ehemalige britische Außenminister Hague schreibt in einer Kolumne für die Times freimütig: „Europa ist dazu verdammt, das Jahr 2025 damit zu verbringen, Trump zufriedenzustellen und alle Demütigungen stillschweigend zu ertragen.“

Doch genau diese Unterwerfung wird mit einiger Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die gegenwärtigen politischen Eliten Europas von ihren eigenen Wählern zumindest teilweise ausgelöscht werden. Seit Jahrzehnten sind Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks stolz darauf, dass die Einheit des Westens auf gemeinsamen Werten beruht: Demokratie, gegenseitiger Respekt nach außen, Inklusivität, Klimawandel und irgendwelche LGBT-Agenden. Nun muss die europäische Population unter Bedingungen überleben, in denen der US-Präsident etwas andere Werte vertritt.

Ende der Übersetzung



