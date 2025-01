Droht ein Krieg zwischen der Türkei und Israel?

Syrien

Die Lage in Syrien bleibt schwierig und nun berichten sowohl türkische als auch israelische Medien, ihre Staaten sollten sich auf einen Krieg vorbereiten.

Nachdem die Islamisten vom HTS die Macht in Syrien übernommen haben, bleibt die Lage angespannt. Israel hat einen Teil Syriens bei den Golanhöhen besetzt und begründet das mit der Schaffung einer Sicherheitszone. Diese völkerrechtswidrige Besetzung wird von nicht-westlichen Ländern kritisiert, aber das interessiert Israel wie üblich nicht.

Im Nordosten Syriens haben die USA, ebenfalls völkerrechtswidrig, immer noch Truppen in den kurdischen Gebieten Syriens stationiert. Die Türkei droht mit militärischen Maßnahmen gegen die Kurden, sollten die sich nicht der von der Türkei gestützten HTS-Regierung unterwerfen und ihre Waffen abgeben. Sogar ein militärischer Zusammenstoß von türkischen Truppen mit den US-Truppen in Syrien ist nicht ausgeschlossen.

Die Türkei möchte, dass Syrien, dessen neue Regierung sie de facto kontrolliert, vollständig unter die Kontrolle der HTS kommt. Das schafft Konfliktpotenzial sowohl mit den USA als auch mit Israel.

Türkische Medien warnen, Israel könnte Damaskus besetzen

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat am 7. Januar gemeldet, die regierungsnahe türkische Zeitung Yeni Şafak habe in einer Analyse der Lage in der Region gewarnt, Israel könnte die Besetzung von Damaskus anstreben, um den Status quo und auch die Positionen der kurdischen Verbände in Nordsyrien zu bewahren.

Laut der Zeitung habe der Machtwechsel in Syrien und die aktive Beteiligung der Türkei an den Versuchen, eine neue syrische Regierung zu bilden und die territoriale Integrität des Landes zu bewahren, die Pläne Israels durchkreuzt, dessen Interessensphäre östlich des Euphrat liege, wo die in der Türkei als Terrororganisationen eingestuften kurdischen Gruppen operieren. Die derzeitigen Bemühungen der Türkei, die Bedrohung durch die PKK und die mit ihr verbundenen „Selbstverteidigungskräfte des Volkes“ (YPG) zu beseitigen, würden den Interessen Israels zuwiderlaufen.

Yeni Şafak merkt an, dass „Israel Damaskus besetzen könnte, um der PKK und den YPG Spielraum zu verschaffen, indem es die Aufmerksamkeit der Türkei von ihnen ablenkt.“ Dies wiederum sei Teil der langfristigen Pläne gewisser Staaten, „in der Nähe der südlichen Grenzen der Türkei einen terroristischen Gürtel vom Iran bis zum Mittelmeer zu schaffen“, wo die USA und eine Reihe von europäischen Ländern ihre Sprungbretter haben würden. Durch den Machtwechsel in Damaskus und die Aussicht auf eine Stärkung der territorialen Einheit Syriens seien diese Pläne nun stark bedroht, vor allem, weil die Türkei sie bisher zunichte gemacht habe.

Yeni Şafak stellt fest, dass sich, wenn es der neuen Führung in Damaskus gelingt, eine echte Einheit in Syrien zu erreichen, alle Aufmerksamkeit auf die palästinensische Frage und Jerusalem richten wird. Daher könnte Israel „in Syrien unvorstellbare Schritte unternehmen“. Der Iran hingegen, so die Zeitung, könnte vor dem Hintergrund des Schadens für seine Interessen nach dem Machtwechsel in Syrien die Schaffung von Chaos in Syrien unterstützen.

Hürriyet wiederum schrieb unter Berufung auf Quellen, dass in der Region ein großes Spiel um Öl und Syrien im Gange sei. Deshalb bräuchten die USA und einige andere Länder in der Region eine Miliz, die sie kontrollieren können. Das wäre sowohl im Interesse Israels als auch des Irans. Die Zeitung schreibt, es sei kein Zufall, dass die früheren Versuche der Türkei, die Kurdenfrage zu lösen, zu keinem Ergebnis geführt haben, da sie von den Kurden sabotiert wurden.

Ankara hat seine Bemühungen um eine Lösung des Kurdenproblems wieder verstärkt und sondiert sogar Möglichkeiten, dies mit Hilfe des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan zu erreichen. Er könne die Organisation angeblich dazu drängen, ihre Waffen niederzulegen. Yeni Şafak ist diesbezüglich jedoch skeptisch und glaubt, dass die kurdischen Milizen ihre Waffen in der gegenwärtigen Situation nicht niederlegen, sondern versuchen werden, den Einigungsprozess so schwierig und langwierig wie möglich zu gestalten.

In Israel werden Kriegsvorbereitungen gegen die Türkei gefordert

Israel müsse sich auf mögliche Kampfhandlungen mit der Türkei vorbereiten, berichtete die „Jerusalem Post“ unter Berufung auf einen Bericht des Nagel-Ausschusses. Der Nagel-Ausschuss ist eine Kommission, die 2024 von der israelischen Regierung eingesetzt wurde, um den Verteidigungshaushalt zu analysieren und Sicherheitsstrategien zu entwickeln.

In dem Bericht wird festgestellt, dass der Wunsch der Türkei, den Einfluss des Osmanischen Reiches wiederherzustellen, zu einer Konfrontation mit Israel führen wird, die dann zu einem militärischen Konflikt eskalieren könnte:

„Die von Syrien ausgehende Bedrohung könnte sich zu etwas Gefährlicherem entwickeln als die iranische Bedrohung.“

Der Bericht weist darauf hin, dass die von der Türkei unterstützten syrischen Kräfte die Region destabilisieren könnten. Der Bericht wurde am Montag, dem 6. Januar, Premierminister Netanjahu, Verteidigungsminister Katz und Finanzminister Smotrich vorgelegt. Netanjahu kommentierte den Bericht laut der Zeitung mit den Worten:

„Wir sind Zeugen eines grundlegenden Wandels im Nahen Osten. Der Iran war lange Zeit unsere größte Bedrohung, aber jetzt treten neue Kräfte auf den Plan, und wir müssen auf das Unerwartete vorbereitet sein. Dieser Bericht ist ein Fahrplan für die Sicherung der Zukunft Israels.“

Hier muss man im Hinterkopf behalten, dass das Ziel der israelischen Regierung die Schaffung eines Großisrael ist, das die Palästinensergebiete in Gaza und dem Westjordanland, sowie Teile Syriens umfasst. Netanjahu sieht sich diesem Ziel so nahe wie noch nie seit der Gründung des Staates Israel und entsprechend brutal geht die israelische Armee vor allem in Gaza, aber auch im Westjordanland, gegen die Palästinenser vor, um sie entweder zu vertreiben oder zu töten. Bisher hindert Israel niemand daran, hier Tatsachen zu schaffen.

Dabei stoßen jedoch die Interessen der Türkei unter Erdogan und Israels unter Netanjahu aufeinander, denn beide wollen eine dominante Rolle in der Region spielen.

Angriff auf das Kurdengebiet?

Erdogan versucht nun, die Kurden mit Zuckerbrot und Peitsche auf seine Seite zu ziehen, indem er ihnen einerseits Frieden anbietet und sogar Gespräche mit der PKK nicht ausschließt, andererseits aber mit einem Angriff auf die Kurdengebiete in Syrien droht. Schon Ende Dezember wurde gemeldet, dass die neue syrische Regierung mit den Kurden verhandelt, die sie gleichzeitig seit ihrer Machtübernahme Anfang Dezember aktiv bekämpft.

Vor einigen Tagen hielt der türkische Präsident Erdogan eine Ansprache, in der er über die Pläne der Regierung in der Innen- und Außenpolitik sprach. Einen Teil seiner Rede widmete er der Lage in Syrien. Laut Erdogan habe eine neue Ära in der Geschichte Syriens begonnen. Habertürk zitierte ihn wie folgt:

„Wir sehen, dass die neue syrische Regierung versucht, Syrien auf Grundlage der territorialen Integrität und der Einheit des Landes aufzubauen, und sie ist entschlossen, dies zu tun. Dies ist auch in unserem Interesse.“

Erdogan betonte auch, dass die Türkei einen Zerfall Syriens nicht zulassen werde:

„Wenn wir die Gefahr sehen, dass die einheitliche Struktur in diesem Land zerstört werden kann, werden wir schnell die notwendigen Schritte unternehmen.“

Das war eine Warnung sowohl an die USA, die die Kurden unterstützen, als auch an Israel.

Der türkische Außenminister Fidan erklärte gleichzeitig, es sei „nur eine Frage der Zeit“, bis die bewaffneten kurdischen Gruppen in Syrien zerschlagen würden, und dass Ankara keiner Situation zustimmen werde, die es der YPG erlaube, nach dem Sturz von Assad dort präsent zu bleiben. An den Westen, also letztlich die USA, gewandt sagte Fidan, „wenn Sie andere Ziele in der Region haben, wenn Sie eine andere Politik betreiben wollen, indem Sie den IS als Vorwand nutzen, um die PKK zu motivieren“, dann werde die Türkei diese Linie in der Region nicht akzeptieren. Weiter sagte er:

„Wir haben klare Forderungen gestellt. Wenn Sie die Option einer Militäroperation nicht wollen, müssen die ausländischen Terroristen Syrien verlassen, die Rädelsführer müssen das Land verlassen, und die verbleibenden Mitglieder der Organisation (PKK) müssen ihre Waffen niederlegen und mit der neuen syrischen Regierung zusammenarbeiten. Damaskus führt einen Dialog mit ihnen. Das hat es einmal gesagt und wird es ein zweites Mal sagen. Aber wenn es keine Ergebnisse gibt, wird eine Militäroperation die legitime Wahl sein.“

Wahrscheinlich wartet die Türkei mit einer Militäroperation, bis Trump im Amt ist, der schon immer gegen das Engagement der USA in Syrien war und die US-Truppen schon während seiner letzten Amtszeit abziehen wollte. Allerdings könnte Trump, der ein bedingungsloser Unterstützer Israels ist, seine Meinung auf Druck von Netanjahu auch ändern.

Der Westen und Russland

Währenddessen umgarnt auch der Westen die neue syrische Regierung und beginnt, die ersten Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Vor allem in der EU wurde aber bereits die Bedingung gestellt, dass die neue syrische Regierung dazu die Schließung der russischen Militärbasen in Syrien anordnen müsse. Dazu hat die syrische Regierung bisher jedoch keine Anstalten gemacht, sondern noch Ende Dezember erklärt, sie wolle nicht, dass Russland Syrien zum Schaden der Beziehungen zwischen den Ländern verlässt, denn Syrien habe strategische Interessen mit Russland.

Vermutlich ist der Erhalt der russischen Basen auch im Interesse Erdogans, denn der will Putin, mit dem er viele gemeinsame Projekte plant, kaum mehr verärgern als nötig. Erdogan könnte Putin den Machtwechsel in Syrien, der für Russland eine strategische Niederlage bedeutet, schmackhaft machen, indem er sich für den Erhalt der russischen Basen und einen Ausgleich Russlands mit der neuen syrischen Regierung einsetzt.

Russland und die Türkei eint auch der Wunsch, den Staat Syrien in seinen Grenzen zu erhalten. Der russische UNO-Botschafter kritisierte daher das Verhalten Israels, das Teile Syriens besetzt hat. Im UNO-Sicherheitsrat sagte er:

„Wir möchten insbesondere auf die unmittelbare Bedrohung der territorialen Integrität Syriens durch die illegalen Handlungen Israels hinweisen, das auf den besetzten Golanhöhen eine Politik der vollendeten Tatsachen verfolgt und sich bereits 500 Quadratkilometer syrisches Land angeeignet hat. Das Vorgehen Israels ist ein eklatanter Verstoß gegen völkerrechtliche Beschlüsse, darunter zahlreiche Beschlüsse des Sicherheitsrats und der Generalversammlung. Wir fordern unsere Kollegen im Sicherheitsrat sowie die Vertreter des Sekretariats der UNO auf, eine ehrliche Bewertung der Geschehnisse vorzunehmen.“

In der Türkei und in Syrien wird man das gerne gehört haben.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen