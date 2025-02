Aus aktuellem Anlass: Was machen eigentlich internationale Wahlbeobachter?

Freitagsgedanken

Da ich derzeit die abchasischen Präsidentschaftswahlen beobachte, will ich erzählen, was man als internationaler Wahlbeobachter eigentlich tut.

In den Leser-Kommentaren unter meinen Artikeln, darüber dass ich gerade die Wahlen in Abchasien beobachte, fand ich Fragen dazu, was Wahlbeobachter eigentlich tun und wie man Wahlbeobachter wird. Das will ich hier beantworten.

Internationaler Wahlbeobachter ist kein Beruf, den man lernen kann, und kein Job, auf den man sich bewerben kann. Entweder werden Wahlbeobachter von Organisationen ausgesucht und zur Beobachtung entsandt, oder von einem Staat, in dem Wahlen stattfinden, eingeladen. Oft gehört beides zusammen, wenn beispielsweise ein Land Beobachter der OSZE einlädt.

In meinem Fall war es so, dass Russland wollte, dass das Referendum vom September 2022, bei dem die ehemals ukrainischen Gebiete über den Beitritt zu Russland abgestimmt haben, von internationalen Wahlbeobachtern beobachtet wird. Da die „klassischen“ internationalen Organisationen die Referenden nicht anerkannt haben, hat Russland internationale Experten, Journalisten und so weiter eingeladen, die Referenden zu beobachten, und so wurde auch ich zum ersten Mal als internationaler Beobachter eingeladen und habe den Verlauf des Referendums im Gebiet Cherson beobachtet.

Der Grund dafür, dass man sich an mich gewandt hat, war wahrscheinlich, dass ich Erfahrung im Kriegsgebiet hatte, denn viele potenzielle Wahlbeobachter hatten aufgrund der schlechten Sicherheitslage im Konfliktgebiet Angst, dorthin zu fahren. Danach wurde ich auch als Beobachter zu den russischen Wahlen 2023 im Gebiet Saporoschje und den Präsidentschaftswahlen im März 2024 eingeladen, die ich ebenfalls im Gebiet Sapororschje beobachtet habe.

Als Wahlbeobachter hat man die Aufgabe, Wahllokale zu besuchen, sich davon zu überzeugen, dass frei und geheime Wahlen gewährleistet sind, dass die Wahllisten ordentlich geführt werden, dass die Wähler sich ausweisen, um Mehrfachstimmabgaben zu vermeiden, und so weiter. Man spricht auch mit den Menschen, um ein Stimmungsbild zu bekommen und beispielsweise zu erfahren, ob eventuell Druck auf Wähler ausgeübt wird. Und nach Schließung der Wahllokale beobachtet man auch die Auszählung der Stimmen. Alles, was einem auffällt, protokolliert man hinterher in einer ausführlichen Checkliste über mögliche Unregelmäßigkeiten. Die Aufgabe als Wahlbeobachter ist natürlich wichtig, aber nicht allzu spannend.

Die nun anstehende abchasische Wahl werde ich übrigens nicht in Abchasien selbst beobachten, was ich schade finde, weil ich dort noch nie gewesen bin, aber viel Gutes über Abchasien gehört habe, sondern in der russischen Stadt Tscherkessk. Der Grund dafür ist, dass es dort eine große abchasische Diaspora gibt und da ich eine russische Aufenthaltsgenehmigung für Russland habe, war es einfacher, mich nach Tscherkessk zu schicken, als andere internationale Wahlbeobachter, die ein russisches Visum brauchen.

Voraussichtlich wird es also so sein, dass ich zusammen mit zwei anderen Beobachtern den ganzen Tag in einem Wahllokal in Tscherkessk sitzen und die Vorgänge dort beobachten werde.

Und weil die Frage auf der Hand liegt, ob man dafür bezahlt wird: Nein, internationale Wahlbeobachter bekommen nicht einmal eine symbolische Aufwandsentschädigung, weil das als Bestechung der Wahlbeobachter verstanden werden kann. Man bekommt lediglich Reisekosten und Verpflegung erstattet, mehr nicht.

