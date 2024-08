Wie wichtig Telegram zum Verständnis des Ukraine-Krieges ist

Verhaftung von Durow

Experten in den USA warnen, dass die Verhaftung von Durow und die möglicherweise folgende Zensur bei Telegram die Analyse des Ukraine-Krieges erschweren dürfte.

Dass Durow wegen seiner Weigerung, auch bei schweren Verbrechen mit den Behörden zusammenzuarbeiten und dazu konkrete Daten seiner User zu übergeben, irgendwann Schwierigkeiten bekommen würde, hat der ehemalige russische Präsident Medwedew Pawel Durow nach eigenen Angaben schon vor einiger Zeit gesagt, denn Medwedew schrieb nach Durows Festnahme auf Telegram:

„Vor einiger Zeit fragte ich Durow einmal, warum er bei schweren Verbrechen nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wolle. „Das ist meine prinzipielle Haltung“, erklärte er. „Dann gibt es in jedem Land ernste Probleme“, sagte ich ihm.“

Aber abgesehen davon und auch abgesehen von der Tatsache, dass die Verhaftung von Durow eher eine Warnung an alle anderen Plattformbetreiber sein dürfte, sich endlich der Zensur-Orgie des Westens unterzuordnen, hätte Zensur auf Telegram noch andere, sehr weitreichende Folgen.

Ich war oft an der Front im Donbass und ich weiß daher, dass die russischen Quellen in der Regel wahrheitsgemäß über den Krieg berichten. Und diese russischen Quellen berichten fast alle auf Telegram, weil dort keine Zensur stattfindet, die Posts und Kanäle wegen politischen Meinungen löscht und zensiert. Auf YouTube, Facebook und anderen Plattformen, die früher das Mittel der Wahl gewesen wären, wären solche Kanäle wegen „Verbreitung russischer Desinformation“ längst blockiert worden.

Wie wichtig die russischen Quellen – und vor allem die korrekt berichtenden russischen Militärblogger – für das Verständnis des Kriegsverlaufes sind, hat das US-Portal Defense One nun berichtet, denn alle westlichen Experten, die für Thinktanks, Medien und sogar Regierungen den Kriegsverlauf analysieren, berufen sich dabei vor allem auf die russischen Quellen. Ohne diese Quellen wäre die Analyse fast unmöglich.

Defense One warnt daher vor Zensur von Telegram, um den Zugang zu den wichtigen russischen Informationen nicht zu verlieren. Fun Fact am Rande: Defense One erwähnt ukrainische Quellen dabei mit keinem Wort, weil die für Desinformation über den Kriegsverlauf bekannt sind und kaum Experte seine Zeit damit verschwendet, die zu lesen. Damit mir niemand unterstellt, dass sei unwahr, habe ich den Artikel von Defense One übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Verhaftung des Telegram-Gründers könnte das Verständnis der Öffentlichkeit für den Ukraine-Krieg beeinträchtigen

Die Website wird von „russischen Regierungsbeamten, regionalen Beamten, Freiwilligen“ und anderen genutzt, so ein Experte.

Die Verhaftung von Pawel Durow, dem umstrittenen russischstämmigen Gründer der Social-Media- und Messaging-App Telegram, am Sonntag in Frankreich – und mögliche weitere Maßnahmen gegen die App selbst – könnten das Verständnis der Öffentlichkeit für den Krieg in der Ukraine beeinträchtigen, da die App eine wichtige Quelle für Analysen und Meinungen russischer Militärblogger war.

„Auf russischer Seite wird Telegram von allen Ebenen des russischen Verteidigungsministeriums genutzt, von hochrangigen Beamten bis hinunter zu einzelnen Einheiten, die über ihre Fortschritte berichten, von russischen Regierungsbeamten, von regionalen Beamten, von Freiwilligen, von Privatpersonen und vielen anderen“, sagte Samuel Bendett, Adjunct Senior Fellow am Center for a New American Security und Berater der CNA Corporation, gegenüber Defense One.

Die französischen Behörden haben den Grund für die Verhaftung von Durow durch das Nationale Amt für Betrugsbekämpfung noch nicht bekannt gegeben. Die russische Botschaft erklärte, sie unternehme „sofortige Schritte“, um für Durow zu intervenieren.

Durow, der manchmal als Russlands Mark Zuckerberg bezeichnet wird, erlangte 2006 Ruhm und Reichtum, als er die Social-Networking-Website VKontakte gründete, die im Wesentlichen eine russische Version von Facebook ist und Facebook bis hin zum kornblumenblauen und weißen Farbschema ähnelt. Er wurde 2014 aus dem Unternehmen gedrängt, als Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin das Unternehmen übernahmen.

Er gründete Telegram aus dem Exil in Dubai und die „verschlüsselte“ Messaging-App wurde in Russland und anderen europäischen Ländern schnell sehr beliebt. Die App ist zum Ort für russische Militärblogger und -analysten und Dissidenten, die unter autokratischen Regimen leben, und Terroristen geworden. Durow selbst vertritt den etwas absolutistischen Standpunkt, dass die Identität und die Daten von Telegram-Nutzern wichtiger sind als Gesetze oder rechtliche Anfragen von Behörden in den Ländern, in denen Telegram aktiv ist.

Einige wichtige Persönlichkeiten in der amerikanischen Tech-Welt reagierten auf X schnell und alarmiert. Balaji Srinivasan, ehemaliger Chief Technology Officer von Coinbase und ehemaliger General Partner der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, twitterte: „Telegram-Gründer Pawel Durow in Frankreich verhaftet. Sein ‚Verbrechen‘ scheint darin zu bestehen, freie Meinungsäußerung im Internet zu ermöglichen.“

Paul Graham, einer der Gründer des Startup-Beschleunigers Y Combinator, twitterte: „Es ist schwer vorstellbar, dass ein Land gleichzeitig den Gründer von Telegram verhaften und ein wichtiges Startup-Zentrum sein kann.“

SpaceX-Gründer und X-Eigentümer Elon Musk twitterte: „#FreePavel“.

Während es allgemein bekannt ist, dass Telegram eine Seite für den illegalen Handel mit Kinderpornografie, Drogen und Schmuggelware ist, wird die Rolle, die Telegram dabei spielt, der Öffentlichkeit – insbesondere westlichen Militäranalysten – zu helfen, den Krieg in der Ukraine aus der Perspektive pro-russischer Militärquellen besser zu verstehen, weniger beachtet. Analyseorganisationen wie das Institute for the Study of War und andere verlassen sich oft auf die Website, um über die Diskussion über den Krieg in Russland zu berichten.

Bendett sagte, dass konfliktbezogene Informationen, die von der Website stammen, einen spezifischen, pro-russischen Standpunkt vertreten, aber dennoch einen wichtigen Einblick in die Wahrnehmung der Ereignisse vor Ort durch einige der lautstärksten Unterstützer des Krieges bieten.

„Die Bedeutung der Plattform wurde durch eine Kampagne der russischen Regierung im Jahr 2023 unterstrichen, die darauf abzielte, mit einigen unabhängigen russischen Militärblogger und -korrespondenten zu kooperieren und andere dahingehend zu beeinflussen, dass sie dem Kreml und dem Verteidigungsministerium weit weniger kritisch gegenüberstehen“, erklärte er gegenüber Defense One.

Konstantin Sonin, Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harris School of Public Policy der Universität Chicago, sagte auf X: „Es steht außer Frage, dass Putins Geheimdienste und Nachrichtendienste wollten, dass Durow ihnen die Kontrolle über Telegram gibt, so wie sie sie über VKontakte bekommen haben. Weniger klar ist, wie sehr er tatsächlich nachgegeben hat. Während der Proteste in Baschkorstan vor einigen Jahren konnte der FSB die Daten offenbar nutzen. Während des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde ein beliebter ukrainischer Kanal, der russischen Soldaten bei der Desertion half, zensiert etc. Wenn man bedenkt, wie aktiv russische Beamte heutzutage daran arbeiten, an Durow heranzukommen, könnte viel auf dem Spiel stehen.“

Dennoch sagte Bendett: „Es ist nicht klar, was genau Durows Verhaftung für Telegram in Zukunft bedeuten wird und was es für bestimmte Quellen oder bestimmte Ursprünge von Daten bedeutet, die dort über den Krieg verbreitet werden.“

Ende der Übersetzung



