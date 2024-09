EU-Parlament

Nach dem Streit um Maximilian Krah hat sich Le Pen im EU-Parlament von der AfD getrennt, die nun zusammen mit Abgeordneten anderer Länder eine eigene Fraktion gegründet hat. Hier zeige ich, wie das in Russland beurteilt wird.

Die Spaltung der sogenannten „Rechten“ im EU-Parlament war nur kurz ein Thema der Medien und ob das ernsthaften politischen Einfluss haben wird, bleibt abzuwarten. Aber in Russland werden solche Prozesse in der EU beobachtet und ein Analyst der TASS hat darüber einen Artikel geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Souveränisten in der EU: Europäer, die bereit sind, Russland zuzuhören

Eine neue Kraft, die sich für die Abkehr der Alten Welt von den USA einsetzt, hat trotz aller Hindernisse eine Fraktion im Europäischen Parlament gebildet

„Europa der souveränen Nationen“, oder Souveränisten, ist die politische Premiere des Sommers 2024. Eine Gruppe von Abgeordneten, die eine Umverteilung der Befugnisse von der EU-Kommission auf die EU-Mitgliedstaaten befürworten (daher der Name), hat sich im Europäischen Parlament zusammengeschlossen. Euroskeptiker haben schon früher Allianzen gebildet, aber die Positionen ihrer Mitglieder gingen traditionell auseinander, wenn es um Russland ging. „Souveränisten“ ist die Bezeichnung für den Teil der europäischen harten Rechten, der das Ende des Sanktionskrieges als Voraussetzung für das wirtschaftliche Wohlergehen der Alten Welt betrachtet. Neben den Vorteilen des Handels werden die Souveränisten durch die europäischen Ambitionen der Ukraine dazu gedrängt, Russland zu unterstützen. Das ist verständlich: Kiew rechnet im Voraus mit dem Löwenanteil der europäischen Subventionen, die – wenn die Tür für Wladimir Selensky geschlossen bleibt – weiterhin die EU-Länder erhalten, die sie brauchen. Ist das etwa nicht praktisch?

Das andere Deutschland

Ostdeutschland gehört seit jeher zu den subventionsbedürftigen Gebieten der EU. Seit Mitte der 2010er Jahre ist die AfD dort führend in der Kommunalpolitik. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2024 erhielt die AfD 15,9 Prozent der Stimmen, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Für die neue Legislaturperiode erwartete man, dass die AfD völlig isoliert sein würde: Im Frühjahr kündigten die eher zentristisch und antirussisch eingestellten französischen Nationalisten einen Bruch mit den deutschen Nationalisten und ihren Ausschluss aus der rechtsextremen Fraktion an. Die Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht. Der AfD gelang es, politische Verbündete zu finden und, nachdem sie alle verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfüllt hatte (mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens 8 Ländern), ihre eigene Fraktion zu bilden. Leider ist sie die kleinste Fraktion im Europäischen Parlament.

Doch auf den Bänken der Souveränisten konzentriert sich der prinzipielle Widerstand gegen den Konfliktkurs der EU mit Russland im Jahr 2024. Der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chruppala, ist in dieser Frage kompromisslos. „Wir fordern eine Kehrtwende in der Ukraine-Politik, denn das bedeutet für die Deutschen eine Erleichterung des Lebens, eine Verringerung der Kriegsgefahr und vor allem eine Rückkehr zu einer Politik, die sich an deutschen Interessen orientiert“, erklärt er. Ähnlich äußert sich die zweite Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel: „Die Interessen Deutschlands sind der Frieden in Europa, die Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen zu allen Ländern, auch zu Russland, und ein Ende des Sanktionskrieges, der uns am meisten schadet. Der Weg, das zu erreichen, führt über Verhandlungen.“

Und noch etwas: „Wir wollen nicht, dass die Ukraine Mitglied der EU wird. Wir wollen keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Hören wir auf, korrupte Strukturen zu finanzieren, denn das ist nichts anderes als eine Verschwendung von Steuergeldern. Wir haben nichts mehr zu verschenken“, erklärt Weidel.

Die AfD, die des Rechtsradikalismus bezichtigt wird, ist entgegen dem Klischee diejenige, die am nachdrücklichsten zum Frieden aufruft. Das deckt sich mit der Stimmung in Ostdeutschland, wo 59 Prozent der Bevölkerung den Westen ganz oder teilweise für den Konflikt in der Ukraine verantwortlich machen. Auf den Osten zu setzen, hat es der AfD ermöglicht, dem Druck standzuhalten und vor dem Hintergrund eines scharfen Abbruchs der Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Jahr 2022 einen russlandfreundlichen Vektor beizubehalten. Im Jahr 2023 nahm Chruppala als einziger führender deutscher Abgeordneter an den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges in der russischen Botschaft teil, und im Jahr 2024 nahmen AfD-Vertreter als Beobachter an den russischen Wahlen teil. Seit Mitte der 2010er Jahre begann die AfD, die leere Nische des russischen Menschenrechtsaktivismus in Deutschland zu besetzen, und gründete 2022 einen Verein zur Unterstützung russischsprachiger Menschen. Zugleich stiegen die Umfragewerte der AfD. Das ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Russlandfrage in Westeuropa auch heute noch eine politische Perspektive haben kann.

Das friedliche Bulgarien

Die Verbündeten der AfD in der souveränistischen Fraktion, die bulgarische Partei Wiedergeburt, setzen ebenfalls auf den Wunsch der Wähler, der vom politischen System unterschätzt wurde. Entgegen der unfreundlichen Politik der Regierung in Sofia gibt es in Bulgarien eine beträchtliche Anzahl von Freunden Russlands, die sich zwischen 30 und 35 Prozent bewegt, wobei ein ähnlicher Anteil den Westen unterstützt. Trotz politischer Repressionen (unter denen der Anführer der russophilen Bewegung, Nikolaj Malinow, 2019 gelitten hat), bedeutet das Setzen auf das russische Thema nicht nur, Risiken einzugehen, sondern auch zu gewinnen. Seit 2021 bestätigt das das Beispiel der Partei Wiedergeburt, die als politischer Außenseiter begann, es aber schaffte, ihre Fraktion auf 38 Parlamentssitze zu verdreifachen.

Der Führer der Partei Wiedergeburt, Kostadin Kostadinov (an der Universität hatte er sich auf Ukrainistik spezialisiert), ist seit 2022 ein entschiedener Gegner der Hilfe für Kiew. Die Friedensinitiative nahm die Form von Straßenaktionen an: Zusammen mit seinen Kollegen kletterte Kostadinov zum Fahnenmast vor dem Sofioter Rathaus und riss die ukrainische Flagge herunter. Brüssel reagierte vorhersehbar scharf auf diese Aktion, aber die Wiedergeburt scheint bereit zu sein, sie zu wiederholen. Zumindest verspricht der Kandidat der Partei für das Amt des Bürgermeisters der Hauptstadt das. Sollte er das wichtigste Amt in der Stadt gewinnen, werde es keine ukrainische „Standarte“ mehr am Fahnenmast geben.

Genau wie die AfD sind auch die bulgarischen Tauben Souveränisten, obwohl sie unter dem aufgezwungenen Vorwurf des Extremismus leiden. „Wir haben immer wieder betont, dass wir Brücken bauen, während andere sie zerstören. Diplomatie umfasst Partnerschaften sowohl im Osten als auch im Westen und gibt uns die Möglichkeit, diplomatische Beziehungen aufzubauen und potenzielle Partnerschaften mit allen Ländern der Welt zu entwickeln. Nur so wird die bulgarische Außenpolitik unabhängig und im Einklang mit unseren nationalen Interessen sein“, so Kostadinov. Der Ton seiner anderen Aussage ist schärfer: „Wenn Bulgarien seinen derzeitigen außenpolitischen Kurs beibehält, wird unser Land gezwungen sein, sich an dem militärischen Konflikt in der Ukraine zu beteiligen.“ Übrigens befürchtet die AfD dasselbe.

Operation Wiedergeburt

Im Frühjahr 2024, vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, veranstaltete die Wiedergeburt eine Konferenz der Euroskeptiker in Osteuropa. Gemeinsam unterzeichneten sie die Erklärung von Sofia, in der sie zum Frieden auf dem Kontinent und zur Reduzierung der Befugnisse der EU-Kommission aufriefen (das sehen sie in engem Zusammenhang mit dem anderen). Damit war der Grundstein für den Souveränismus gelegt, auch wenn das noch nicht allen bewusst war. Erst später wurde klar, dass sich einige der an dem Treffen teilnehmenden Parteien der souveränistischen Fraktion anschließen würden. Anfangs gab es niemanden, der sich anschließen konnte.

Damit die neue politische Kraft überhaupt entstehen konnte, musste sich die AfD von den französischen Nationalisten des Rassemblement National trennen und auf der rechten Seite neu formieren. Als die Nachricht von der Spaltung kam (Anlass waren extremistische Äußerungen des Deutschen Maximilian Krah), rieb man sich bei der Wiedergeburt offensichtlich die Hände. Kostadinov sagte, er habe die Trennung „seit langem“ erwartet und sehe sie als Vorteil für sich selbst an. „Das ist eine sehr gute Nachricht, denn jetzt können wir eine konservative Fraktion bilden, die die Werte der nationalen Souveränität verteidigt“, sagte er. Und so kam es dann auch, obwohl die Deutschen zuvor einen erfolglosen Versuch unternommen hatten, sich mit den Franzosen zu versöhnen.

Die Nähte platzen

Der langjährige Riss zwischen der AfD und dem französischen Rassemblement National war zwar nicht durch Differenzen in der Russlandfrage definiert, aber dennoch von ihnen begleitet. Seit 2012 verfolgen die französischen Nationalisten eine Politik der Reputationswiederherstellung (suggestiv als „Entteufelung in den Augen der öffentlichen Meinung“ bezeichnet). Nach dem Vorbild Italiens, wo die Rechtsextremen seit 2022 an der Macht sind, suchen die Nationalisten der Fünften Republik beharrlich den Kompromiss mit dem Establishment. Nach der Einleitung der Militäroperation haben sie die Beziehungen zu Russland geopfert. Marin Le Pen, die historische Führerin des Rassemblement National, unterstützte die Ukraine. Das war jedoch keine bedingungslose Unterstützung. Die ehemaligen Verbündeten Russlands lehnen die Mitgliedschaft Kiews in der EU und der NATO weiterhin ab.

Die Zwiespältigkeit der Position der französischen Nationalisten wurde bei der Prüfung des Vertrags zwischen Frankreich und der Ukraine im März 2024 in der Nationalversammlung deutlich. Die Rechtsextremen stimmten zwar zu, die Ukrainer zu unterstützen, aber nur mäßig, und die gesamte Fraktion enthielt sich der Stimme. Dutzende von Abgeordneten aus linken Bündnissen im Parlament machten das Gegenteil und sprachen sich unmissverständlich gegen die Militärhilfe für Kiew aus.

Der Unterschied im politischen Ton zwischen der rechten Opposition in Paris und Berlin wurde in einer ganzen Reihe von Fragen deutlich. Jeder Vorfall hätte daher fatale Folgen haben können. Die historische Rolle des Auslösers wurde jedoch die Rede des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah, der erklärte, dass nicht alle SS-Soldaten Kriegsverbrecher seien. Die AfD bemühte sich zum Preis des Austritts von Krah aus der Fraktion um eine Einigung, doch das Opfer brachte nichts (Krah wurde später auch nicht in die Fraktion der Souveränisten aufgenommen). Die rechte Fraktion im Europäischen Parlament spaltete sich, und die Souveränisten traten auf die historische Bühne. Liegt die Zukunft in ihnen Händen?

Ende der Übersetzung



