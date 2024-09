Landtagswahlen

Auch in Russland werden die Wahlen Thüringen und Sachsen genau beobachtet. Hier zeige ich einen Bericht des russischen Fernsehens über die ersten Wahlergebnisse vom frühen Abend.

Deutschland wird in Russland traditionell als wichtiger Partner betrachtet und hat einen guten Ruf. Die aktuelle Bundesregierung tut zwar alles, um das zu ändern und ich werde bei öffentlichen Auftritten und Interviews in Russland regelmäßig gefragt, was mit den Deutschen los ist und warum sie diese Politik so widerspruchslos ertragen, aber das ändert nichts daran, dass man in Russland immer noch genau hinschaut, was in Deutschland passiert. Ich übersetze hier einen ersten Bericht des russischen Fernsehens über die Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Beginn der Übersetzung:

Hier sind die ersten Prognosen der Landtagswahlen in Deutschland. Die rechte Partei Alternative für Deutschland gewinnt die Wahlen in Thüringen mit 32 Prozent der Stimmen. Das könnte der erste Sieg bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik Deutschland sein.

In Sachsen kommt die AfD mit 30,6 Prozent mit knapp einem Prozent Unterschied auf den zweiten Platz hinter der Christlich Demokratischen Union. In beiden Bundesländern liegt die neu gegründete Linkspartei von Sarah Wagenknecht in Thüringen mit fast 16 Prozent und in Sachsen mit 12 Prozent auf dem dritten Platz.

Die Landtagswahlen sind eine Generalprobe für Deutschland. Schon in einem Jahr wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Und dann wird die jetzige Regierung in Berlin definitiv gehen müssen. Über die Wahlen berichtet unser Korrespondent.

Der Osten Deutschlands hat die Nase voll von der Berliner Politik. In Sachsen haben die rechtsextreme Alternative für Deutschland und die Linkspopulisten von Sarah Wagenknecht stark zugelegt, während die Parteien der Regierungskoalition ins Minus gerutscht sind. Die Daten sind noch vorläufig und inoffiziell, aber sie sagen schon viel aus.

Die lokalen Parteizentralen feiern die Wahlergebnisse, wo immer sie können. Einige mieten Konzertsäle, andere Theater, wieder andere Restaurants, und die Sozialdemokraten, die Partei von Bundeskanzler Scholz, mieteten diese Bierhalle in Thüringen. Das Ergebnis ist so beklagenswert, dass sie die Trauer offenbar runterspülen müssen.

Man wird es nicht auf mangelndes Interesse an Kommunalwahlen schieben können. Die Wahlbeteiligung liegt bei schwindelerregenden 74 Prozent. Wir haben gesehen, wie die Thüringer in einem der Wahllokale in Erfurt, der Hauptstadt des östlichen Bundeslandes, abgestimmt haben.

Es sind Regionalwahlen, aber ihre Bedeutung ist enorm. Wie in den Zeitungen zu lesen war, wird die Abstimmung in Sachsen und Thüringen das Schicksal Deutschlands für die nächsten Jahre bestimmen.

Bis vor drei Jahren war es in seinem Atelier voll. Der Bildhauer Gabriel Heimann beschäftigte einen Mitarbeiter. Jetzt macht er alles allein, sonst würde der Betrieb nicht überleben. „Die Zahl der Aufträge und der Umsatz sind so stark zurückgegangen, dass es unrentabel geworden ist, Mitarbeiter zu beschäftigen. Die explosionsartig gestiegenen Energiepreise haben sich massiv auf die Produktion ausgewirkt“, sagt Bildhauer Gabriel Heimann. „Ich zahle 600 Euro im Monat für Strom, früher waren es 300 bis 350. Das ist eine Katastrophe. Ich habe viele Beispiele von Produktionen, die in den letzten Jahren ums Überleben kämpfen mussten oder in Konkurs gegangen sind.“

Genauer gesagt: Alle drei Minuten stirbt in Deutschland ein Unternehmen. Allein in Sachsen haben im vergangenen Jahr 747 dicht gemacht. Im Osten ist es wegen der exorbitanten Strompreise besonders schwierig, Geschäfte zu machen. Hier zahlen sie rund 20 Prozent mehr als im Westen. Die Ostdeutschen setzen daher große Hoffnungen in die anstehenden Landtagswahlen.

Politischer Wahlkampf findet an jeder Ecke und an jedem Pfahl statt. Die Themen, die dabei angesprochen werden, sind alles andere als regional. Dieses Plakat mit einem Bild den Nord Streams und der Aufschrift „billige Energie“ sagt zum Beispiel eine Menge.

Sachsen und Thüringen wählen ihre Abgeordneten mit Blick auf die Ukraine-Frage und die anti-russischen Sanktionen.

Stefan Möller, AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag, sagt: „Wir haben eine andere Wahrnehmung als die Westdeutschen. Die Ostdeutschen hatten mehr persönliche Bindungen zu Russland. Diese Besonderheit gilt nicht nur für die Menschen, sie hat sich auch auf die Unternehmen und Betriebe übertragen. Thüringen hatte vor den Sanktionen viele Geschäftskontakte, Exporte, mit Russland. Deshalb wird die Krise in der Ukraine hier besonders beobachtet. Man hat Angst, dass Deutschland in einen neuen Krieg hineingezogen wird, was niemand will. Deshalb ist dieses Thema auch für die Landtagswahl so wichtig.“

Die Alternative für Deutschland wird verteufelt, weil sie für den Dialog mit Russland und die Aufhebung der Sanktionen eintritt. Die Partei wird ihren Kurs, der ihr einen Rekordstimmenanteil beschert, nicht aufgeben. In Thüringen fuhr der Vorsitzende der Partei heute in einem russischen Lada Niva zum Wahllokal.

Eine Koalition mit der radikalen Rechten will keine Partei, so dass sich die Regierungsbildung in diesen Bundesländern verzögern könnte. Eines ist klar: Ihre Position und die Position tausender Wähler, die gegen die Regierungskoalition gestimmt haben, muss muss man berücksichtigen. Der Osten Deutschlands hat sich bei der Wahl zwischen Krieg und Frieden für den Frieden entschieden.

Die Kundgebungen der AfD finden unter deutschen Fahnen statt, die der Gegner mit roten Bannern und Symbolen nicht-traditioneller Minderheiten, aber es gibt dort keine einzige Nationalflagge.

Alle haben vor den Wahlen gegen die AfD gehetzt. Das Oberhaupt der deutschen Katholiken sagte, es sei für Christen unangebracht, die Alternative für Deutschland zu wählen. Besonders überzeugten Anhängern der Partei schlägt man den Austritt aus der Kirche vor. Für Anti-Werbung wird kein Geld gescheut. Eine Supermarktkette hat eine ganze Seite in den Zeitungen gekauft, um die Rechtsextremen zu kritisieren.

Die Linke von Wagenknecht wird wegen ähnlicher Rhetorik mit Farbe bespritzt. Die Wahlkampfveranstaltung von Sarah Wagenknecht wurde von einem Mann gestört, der Parolen für die Ukraine rief. Jeder kennt ihre Position: Sie will keine Waffen an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Damit kann sie politisch punkten. Ihre Bewegung ist noch nicht einmal ein Jahr alt, aber sie liegt schon vor vielen Veteranen der deutschen Politik. Die Grünen scheinen aus den Parlamenten in den östlichen Bundesländern zu fliegen.

Die unkontrollierte Migration ist ein weiterer Grund für das Scheitern der Regierungskoalition. Illegale sind die Hauptdarsteller der Nachrichten über Verbrechen. Gewalt, Raubüberfälle, Drogen. Nur eine Woche vor der Wahl hat ein Flüchtling aus Syrien in Solingen drei Menschen erstochen, obwohl er im vergangenen Jahr abgeschoben werden sollte. Daher inszenierte Scholz in der Hitze des Wahlkampfes eine Vorzeigeabschiebung von Kriminellen. 28 illegale Afghanen wurden nach Hause geschickt.

Was sie daran gehindert hat, vorher mit den Abschiebungen anzufangen, ist unklar. Warum es jetzt passiert ist, ist klar: Wegen der Wahlen. Nur kommen die Maßnahmen so spät, dass sie die Regierungskoalition nicht mehr retten können. Der Wähler ist extrem enttäuscht von der Politik von Scholz und Co.

„Wenn man sich Deutschland als Figur vorstellt, hat es keine weichen, fließenden Formen oder fließende Kleider“, sagt der Bildhauer Gabriel Heimann. „Es ist eher ein wütendes Bild aus einem Comic, das schwer seufzt und um Hilfe bettelt“.

Die offiziellen Wahlergebnisse in Ostdeutschland werden am Morgen bekannt gegeben. Ein weiterer schmerzhafter Schlag erwartet die Regierung des Landes am 22. September, wenn im Land Brandenburg gewählt wird, wo die Lage der Regierungskoalition noch schlechter ist.

Ende der Übersetzung



