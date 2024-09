Deutschland

Am Sonntag gab es im russischen Fernsehen einen interessanten Bericht aus Deutschland, der in Deutschland sicher sehr kontrovers aufgenommen würde.

Ich übersetze die Berichte des Deutschland-Korrespondenten, die das russische Fernsehen Sonntags in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt, immer, weil es sehr interessant ist, sich anzuschauen, wie von außerhalb der westlichen Medienblase auf die deutsche und europäische Politik geblickt wird.

An diesem Sonntag ging es in dem Bericht um die Wahlen in Sachsen und Thüringen vor einer Woche und der Korrespondentenbericht wurde von einem langen Kommentar des Moderators eingeleitet. Dieser Kommentar, der den Russen ein wenig Verständnis über die Lage in Ostdeutschland geben und das Wahlergebnis verständlich machen sollte, indem er versuchte, die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu erklären, dürfte auch im Kreise der Anti-Spiegel-Leser für kontroverse Diskussionen in den Kommentaren sorgen.

Viele ostdeutsche Anti-Spiegel-Leser dürften dem Bericht zustimmen, gerade die Älteren, die die DDR noch bewusst erlebt haben. Für Leser aus Westdeutschland dürfte der Bericht mehr als merkwürdig klingen, weil das, was dort über die DDR erzählt wird, so gar nicht zu dem passt, was man als Westdeutscher gelernt hat.

Ich habe den russischen Korrespondentenbericht übersetzt und bin schon gespannt, ob ich recht habe und unter diesem Artikel eine Diskussion zwischen „Ossis“ und „Wessis“ entbrennt.

Beginn der Übersetzung:

Scholz‘ vollkommen skandalöse Aussage

Scholz machte nach der vernichtenden Wahlniederlage in Thüringen und Sachsen eine vollkommen skandalöse Aussage. Anfang der Woche wurden die Wahlergebnisse bekannt, bei denen die AfD eine Rekordzahl von Stimmen erhielt.

In Thüringen kam die AfD auf fast 33 Prozent der Stimmen. Es folgen die Christdemokraten, an dritter Stelle steht die neu gegründete Bewegung von Sarah Wagenknecht mit rund 16 Prozent. Es folgt die Linkspartei des thüringischen Ministerpräsidenten, während die Sozialdemokraten von Scholz mit 6 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielten. Scholz‘ Verbündete in der Regierungskoalition, die Grünen und die Freien Demokraten, verpassten den Einzug in den Landtag komplett. Das war erniedrigend.

Wir analysieren dieses Scholz-Debakel so ausführlich, weil wir über Ostdeutschland, die ehemalige Deutsche Demokratische Republik, sprechen. Und das, was passiert ist, hat eine tiefe kulturelle Grundlage, die innerdeutsche Spaltung, die sich in unserer Zeit immer mehr zuspitzt. Wir werden das Thema noch weiter aufschlüsseln, aber zunächst zu den Wahlergebnissen in einem anderen Bundesland, nämlich in Sachsen, das ebenfalls im Osten Deutschlands liegt.

Hier führt die CDU knapp, aber die AfD hat ein hervorragendes Ergebnis von fast 31 Prozent erreicht. Bronze bekam Sarah Wagenknechts Bewegung mit rund 12 Prozent. Scholz‘ Partei und die Grünen kommen auf 7 bzw. 5 Prozent. Die Freien Demokraten sind durchgefallen.

Der Loser Scholz, der den ganzen Wahltag über zitterte wie ein Mäuschen unter dem Besenstiel – und das zu Recht, wie man sieht -, hat zu Beginn der Woche eine skandalöse Erklärung abgegeben: „Alle demokratischen Parteien müssen jetzt eine stabile Regierung ohne Rechtsextremisten bilden.“

Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass der deutsche Bundeskanzler öffentlich seine Verachtung für die wohl wichtigste demokratische Institution, die Wahlen, zeigt. Das heißt, Wahlen, die Quelle der Macht, das Volk, können ignoriert werden und mit Hilfe einiger politischer Tricks und Absprachen wird verhindert, dass die Gewinner die Regierung bilden. Aus den Worten von Bundeskanzler Scholz spricht aber auch die traditionelle Verachtung und arrogante Haltung Westdeutschlands gegenüber dem Osten, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Schließlich sind Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo schon in zwei Wochen Wahlen anstehen – und auch die verheißen nichts Gutes für Scholz -, alle in der ehemaligen DDR.

Die DDR war ein Staat, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet entstand, das unter sowjetischer Kontrolle blieb. Der Teil, der unter die Kontrolle der Alliierten fiel, wurde als BRD, als Bundesrepublik Deutschland, geboren. Der Einfachheit halber nannte man sie Ostdeutschland, mit der Hauptstadt Berlin, und Westdeutschland, mit der Hauptstadt Bonn. Westdeutschland war flächenmäßig fast zweieinhalb Mal so groß wie Ostdeutschland und bevölkerungsmäßig fast vier Mal so groß. Aber etwas anderes ist noch interessanter.

Die Westdeutschen wurden von den amerikanischen Besatzern durch ein Entnazifizierungsprogramm dazu gebracht, für immer für ihre Hitler-Vergangenheit Buße zu tun, indem sie ein Schuldgefühl kultivierten. Die Ostdeutschen wurden auf einen völlig anderen kulturellen Weg gebracht. Sie waren nicht Hitlers Erben, sondern direkte Erben der Begründer der kommunistischen Idee, Karl Marx und Friedrich Engels, und im 20. Jahrhundert war ihr Vorgänger der Anführer der Kommunistischen Partei Deutschlands und Reichstagsabgeordnete Ernst Thälmann, der auf Hitlers persönlichen Befehl in Buchenwald erschossen wurde. Das ist die politische Genetik, auf die sich die Erbauer des deutschen Sozialismus in der DDR stützten. Infolgedessen fühlten sich die Ostdeutschen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten den Westdeutschen gegenüber überlegen. In der Tat war das „rote Projekt“ in der DDR in dieser Zeit durch seine Effizienz und sein Tempo bemerkenswert.

So betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum der Industrieproduktion in der DDR in den Jahren 1950 bis 1958 zehn Prozent, während es in der BRD mit 8,5 Prozent eineinhalb Prozent weniger war. In der Tat kann man von einem ostdeutschen Wirtschaftswunder sprechen. Und das zu einer Zeit, als Amerika Westdeutschland im Rahmen des Marshall-Plans umfangreiche Hilfe leistete, während die UdSSR, die ihre Nachkriegswunden leckte, sich verständlicherweise gegenüber der DDR nichts dergleichen leisten konnte.

Die Deutschen in der DDR hatten eine einzigartige Atmosphäre inspirierter Kreativität. Das musikalische Symbol des deutschen sozialistischen Impulses war die Stimme des „Roten Orpheus“ Ernst Busch. Ernst Busch war ein hervorragender Schauspieler und ein autodidaktischer Sänger, der keine musikalischen Kenntnisse besaß. Zu Beginn der 30er Jahre verbreiteten sich seine Schallplatten mit antifaschistischen Liedern in ganz Europa.

Er kämpfte in der deutschen Interbrigade in Spanien, wurde später von der Gestapo gefangen genommen und wegen Hochverrats im Berliner Gefängnis Moabit inhaftiert. Wie durch ein Wunder entkam er der Hinrichtung und wurde von der Roten Armee befreit.

„Am 27. April 1945 ertönte für uns die Glocke der Freiheit, die Tür unserer Zelle öffnete sich, auf der Schwelle stand ein Mann mit einem Revolver in der Hand: ‚Ihr seid frei, frei, kommt raus‘. Wir eilten zum Ausgang, und so sah ich zum ersten Mal die Rote Armee“, erinnert sich Bush an seine Befreiung. „Dann kam ich zu einer Artilleriestellung, da hielten sie uns fest und begannen uns zu fragen, wer wir seien, wohin wir gingen und warum. Ich sang: ‚Marsch nach links, zwei, drei‘, und da sang einer der Russen plötzlich ‚Marsch nach links, zwei, drei‘. Es stellte sich heraus, dass er einmal bei meinem Konzert in der Säulenhalle gewesen war, wo sich mehr als 2.000 Zuschauer versammelt hatten, und er rief damals zusammen mit allen anderen: ‚Marsch, nach links, zwei, drei‘.“

In der DDR entwickelten sich das Theater und das Kino rasant. Der vielleicht berühmteste Filmregisseur und Schauspieler der DDR war Konrad Wolf, Gewinner des Großen Preises bei den Filmfestspielen von Cannes. Er kämpfte während der Kriegsjahre in der sowjetischen Armee und nachdem er sein Studium in Moskau abgeschlossen hatte, kehrte er nach Hause zurück. Einer seiner berühmtesten Filme, „Ich war neunzehn“ über den Krieg, ist im Grunde eine Autobiografie.

Die Thälmann Pioniere waren eine starke, mächtige Organisation. Man erkannte sie an ihren blauen Krawatten. Das wichtigste nationale Projekt war der Sport. DDR-Sportler kämpften bei Olympischen Spielen erfolgreich um Medaillen und waren im Mannschaftswettbewerb meist unter den ersten drei. Es liegt auf der Hand, dass die Auflösungsprozesse in den Ländern des Ostblocks in den 1980er Jahren auch an der DDR nicht spurlos vorbeigehen konnten. Wie in der UdSSR begann für viele Menschen eine Zeit der Desillusionierung. Die Westler genossen die Bilder von Fluchten aus dem Ostteil der Stadt, der Hauptstadt der DDR, über die Berliner Mauer in den Westteil. Schließlich bekamen ostdeutschen Grenzsoldaten sogar einen Schießbefehl.

Am Ende hat die Kommunistische Partei der Sowjetunion unter der Führung von Gorbatschow das „rote Projekt“ nicht nur in der UdSSR endgültig begraben, sondern die Deutsche Demokratische Republik auch unverhohlen verraten. Michail Gorbatschow einigte sich mit Bundeskanzler Kohl praktisch ohne Gegenforderungen auf die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Die Meinung Moskaus in dieser Angelegenheit war die entscheidende. Und das, obwohl beispielsweise England und Frankreich dagegen waren.

So sagte Margaret Thatcher bei einem persönlichen Treffen zu Gorbatschow bekanntlich: „England und Westeuropa sind nicht an der Wiedervereinigung Deutschlands interessiert (…) Wir wollen die deutsche Wiedervereinigung nicht. Sie würde zu einer Veränderung der Nachkriegsgrenzen führen, und das können wir nicht zulassen, denn eine solche Entwicklung würde die Stabilität der gesamten internationalen Lage untergraben und wäre mit einer Bedrohung für unsere Sicherheit verbunden.“

Wie auch immer, die Berliner Mauer ist gefallen. Champagner und Rostropowitsch auf den Trümmern. Am 3. Oktober 1990 fand die deutsche Wiedervereinigung statt, begleitet von vielen Hoffnungen, dass die Deutschen endlich als eine Familie leben würden. Aber so kam es nicht. Man hat den Eindruck, dass Westdeutschland sich buchstäblich an Ostdeutschland gerächt hat. Als Antwort auf die romantischen Erwartungen gab es Anschluss und Abrechnung.

Die ostdeutsche Industrie wurde sofort für unrentabel erklärt und viele Unternehmen wurden einfach liquidiert. So wurden die großen Stahlwerke in Brandenburg völlig zerstört. Auch das Traktorenwerk in Brandenburg starb. Die weltberühmten Pentacon-Kameras aus Dresden wurden nicht mehr produziert. Buchstäblich alle Bereiche der ostdeutschen Wirtschaft waren betroffen. Nach Schätzungen des renommierten deutschen Soziologieprofessors Paul Windolf verloren allein in den ersten fünf Jahren der 1990er Jahre 80 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung der DDR vorübergehend oder dauerhaft ihren Arbeitsplatz. 80 Prozent, das sind vier von fünf. Und das nicht nur in der Wirtschaft.

Soldaten, Polizisten, Lehrer, Professoren, Anwälte, Ärzte, Theater- und Filmschaffende, Journalisten und Beamte aller Ebenen. Die Säuberung des war total. Ostdeutschen wurde das Recht entzogen, in ihren Berufen zu arbeiten, ihre Berufserfahrung in der DDR wurde nicht angerechnet, so dass sie keine Rente erhielten. Ehemalige Parteiaktivisten und Beamte wurden auf demütigende Listen gesetzt. Die Ostdeutschen wurden auch buchstäblich ausgeraubt. Zunächst wurde versprochen, die Ersparnisse im Verhältnis 1:1 in D-Mark umzutauschen, doch dann hieß es, das gelte nur für die Summe von 4.000 Mark, für den Rest gab es nur die Hälfte.

Es ist klar, dass das in der ehemaligen DDR zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führte und der Lebensstandard der „Ossis“, wie die Ostdeutschen von den „Wessis“, den Westdeutschen, verächtlich genannt wurden, sank auf ein beschämendes Niveau. Verständlicherweise spürten die Ostdeutschen schnell ihre Bedeutungslosigkeit, ihren geringen Wert und ihre Enttäuschung.

All das wurde praktisch genetisch an die Kinder und Enkel eben jener „Ossis“ weitergegeben, die die bittere Enttäuschung darüber erlebt hatten, von ihren westlichen Verwandten geschluckt zu werden. Es ist klar, dass in den ostdeutschen Bundesländern immer noch eine besondere politische Kultur vorherrscht, die von Misstrauen gegenüber den Bundesbehörden durchdrungen ist. Das gilt erst recht für die aktuelle Politik, die sie noch ärmer macht und ihnen die Perspektiven nimmt.

Und wenn der äußerst unbeliebte Bundeskanzler Scholz in seinen Äußerungen arrogant über die Ergebnisse der Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern spricht und rät, die Wahlsieger aus den Regierungen herauszuhalten, dann wird das als eben die Rache an den „Ossis“ gesehen, die den Wählern in Thüringen und Sachsen genetisch vertraut ist.

Aus Deutschland berichtet unser Korrespondent Denis Davidow.

Das Dorf Karlsdorf in Thüringen hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. 110 Menschen leben hier, aber es gibt keinen Laden, keine Post, keinen Arzt, keinen Kindergarten, keinen Handyempfang. Und die Unzufriedenheit mit der Politik derer, die in Berlin sitzen, ist groß. Deshalb hat die oppositionelle AfD hier bei den letzten Wahlen 72 Prozent der Stimmen bekommen.

Die jungen Leute hier fahren nicht mit Rollern, sie fahren Traktor. Von morgens bis abends sind sie auf dem Feld. Sie ernähren das Land, und das Land verlangt mehr, weil es aus ihren Steuern die Leistungen für Migranten bezahlt. Das 21. Jahrhundert hat keine Mobiltelefone aufs Land gebracht, aber die grüne Agenda der Regierung ist angekommen.

Holger Bauer, ein Einwohner von Karlsdorf, erzählt und: „Die Leute werden gezwungen, in ihren Häusern Bio-Kläranlagen zu installieren, und diese Anlagen kosten viel Geld. Aber wenn man sie nicht rechtzeitig einbaut, wird das Abwasser gesperrt und man kann das Haus nicht mehr bewohnen. Wir sind gezwungen, die traditionelle Heizung aufzugeben und auf irgendwelche erneuerbaren Energien umzusteigen. Und das kostet 10.000 bis 15.000 Euro, eine riesige Summe Geld. Die Menschen sind nicht in der Lage, das alles zu bezahlen, sie sind müde.“

Der Osten hat es noch schwieriger, hier sind die Strompreise höher und die Löhne niedriger. Das Armutsrisiko ist 6-mal höher als bei den Landsleuten im Westen.

Ich treffe Klaus Bernecker und frage ihn: „Klaus, erinnerst du dich an den Tag, an dem du erfahren hast, dass es die DDR nicht mehr gibt?“

„Ja.“

„Warst du froh darüber?“

„Nein. Das war ein schwerer Schlag für mich.“

Klaus Berneckers Russisch ist von seinem Studium in der Sowjetunion übrig geblieben. Er war Offizier der DDR-Armee, seine Einheit bewachte die wichtigsten Einrichtungen des Landes, empfing ausländische Würdenträger in der Ehrengarde. Es war die Elite der Streitkräfte mit der Aussicht auf eine glänzende Karriere. 1990 sollte er Major werden, sollte befördert werden, doch er wurde entlassen.

„Nach der Wiedervereinigung haben viele in der Armee und der Polizei ihren Job verloren“, erzählt Klaus Bernecker. „Um zu überleben, haben meine Soldatenkameraden und ich eine Sicherheitsfirma gegründet und sind Geldeintreiber geworden. Meine Frau ist promovierte Historikerin. In der DDR hat sie in einem Verlag gearbeitet, aber nach der Wiedervereinigung wurde ihr gesagt, dass das Projekt nicht gebraucht wird, und der Verlag wurde geschlossen. Meine Frau musste sich eine Stelle als Verkäuferin in einer Buchhandlung suchen.“

34 Jahre sind vergangen, aber die Ostdeutschen sind immer noch abgehängt. Weniger als fünf Prozent der leitende Positionen in Deutschland sind mit Ostdeutschen besetzt. Von 108 Universitäten im Osten werden 106 von Menschen aus der BRD geleitet. In der Armeeführung gibt es keinen einzigen Bewohner der ehemaligen DDR. Die Zeitung „Welt“ diagnostizierte allen „Ossis“ das Fehlen eines „Leadership-Gens“.

Hier gibt es Bergluft, aber die Menschen kommen hierher, um Geschichte zu atmen. Die Wartburg in Deutschland trägt den inoffiziellen Titel der deutschesten aller Burgen. Bach wurde in der Nähe geboren, Goethe lebte hier und Martin Luther, der auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. Man sagt, dass Luthers Bibel den Grundstein für die deutsche Literatursprache gelegt hat.

Für die Besucher wird Wagners Oper „Tannhäuser“ eingeschaltet, deren Handlung sich innerhalb der tausend Jahre alten Burgmauern abspielt. Und als Bismarck im 19. Jahrhundert Deutschland vereinte, war es die Wartburg, die der Kanzler als Ort der Kraft wählte, um den sich die Länder versammelten. Er war der Meinung, dass jeder Deutsche sie mindestens einmal im Leben besuchen sollte.

Die Wartburg ist das Zentrum Deutschlands, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Für die Ostdeutschen ist sie zu einem Symbol der nationalen Identität geworden.

„Dieser Ort ist das wahre Deutschland“, ist Jörg Bernhardt, ein Mitarbeiter des Wartburgmuseums, überzeugt. „Es war kein Zufall, dass die DDR sie in den 70er und 80er Jahren restaurierte. Die DDR meinte, dass wir, die Ostdeutschen, die Träger der deutschen Kultur sind.“

Während der westliche Nachbar sich kopfüber in die westliche Welt stürzte, besannen sich die Ostdeutschen auf ihre Wurzeln. 1980, zeitgleich mit der Restaurierung der Wartburg, kehrte ein Denkmal des preußischen Königs Friedrich des Zweiten ins Zentrum Berlins zurück und festigte das Gefühl der nationalen Identität. Wenige Jahre später wurden diese Gefühle mit Füßen getreten.

„Viele Menschen hatten damals mit psychischen und sozialen Problemen zu kämpfen. Ein Gefühl der Unsicherheit begleitete sie über Jahre hinweg“, sagt André Mayer vom August Horch Museum. Auch die sächsische Stadt Zwickau erlebte einen Anstieg von Alkoholismus und Selbstmorden. Hier befand sich bis 1991 die größte Autofabrik der DDR, das die kleinen, aber beliebten Trabants produzierte.

Der letzte der mehr als drei Millionen vom Band gelaufenen Trabant steht heute noch im Museum. Er wurde mit einer Trauerfahne und traurigen Gesichtern aus dem Werk begleitet. Für die Belegschaft war dieser Tag wie eine Beerdigung. „Die Mitarbeiter waren natürlich sehr besorgt darüber, was mit ihren Arbeitsplätzen geschehen würde. 12.000 Menschen arbeiteten für Trabant. Volkswagen bot nur 4.000 Arbeitsplätze an“, sagt Meyer.

So sieht eine der dreißig Produktionshallen des ehemaligen Trabant-Werks heute aus. Viele andere hatten noch mehr Pech und wurden abgerissen. Aber es heißt, dass das Werk nach dem Fall der Berliner Mauer nicht aufgegeben wurde. Hierher ist der westliche Volkswagen gekommen. Allerdings übernahm der Autogigant aus Deutschland nur einen sehr kleinen Teil der Produktion. Die damals modernste.

„Wir arbeiten Samstags ab 7 Uhr, Wochenendschichten, 7 Tage, Nachtschichten, um dann von Lohnkürzungen und Werksschließungen zu hören. Das ist eine sehr traurige Situation. Das ist ein schwerer Schlag ins Gesicht für uns“, sagte uns einer der Arbeiter des Unternehmens.

Das war für alle ein Schock, denn Volkswagen hat in seinem Heimatland noch nie Werke geschlossen. Jetzt muss es das, wegen eines Finanzlochs von 10 Milliarden Euro. Im Wettlauf mit den chinesischen Marken wurden die deutschen Autos abgehängt. Sie sind zu teuer geworden, nachdem Berlin russisches Gas verweigert, die Sprengung der Nord Streams brav hingenommen hat und die deutsche Industrie ohne billige Energie in den Abgrund gerutscht ist. Es geht allen schlecht, auch BMW und Mercedes. Volkswagen war der erste, der über Entlassungen gesprochen hat, am Mittwoch traf sich das Topmanagement mit der Belegschaft.

Das Management wurde ausgebuht und am Ende kam es zu keiner Einigung. Sogar der Bundeskanzler traf sich mit Vertretern von Volkswagen und mit Mitarbeitern, von denen 15.000 entlassen werden könnten. Er meinte, das Unternehmen müsse die Probleme selbst in den Griff bekommen.

Die Ukraine ist etwas anderes. Selensky, der am Freitag auf dem Stützpunkt Ramstein empfangen wurde, wird mit Geld und Waffen versorgt. Scholz tut auch den USA einen Gefallen, indem er die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg, unterstützt.

„Überall im Land gibt es Rufe nach Frieden, nach Diplomatie, die Menschen sind gegen die Stationierung von US-Raketen“, sagte die Politikerin Sarah Wagenknecht. „Die Wähler wollen keine weitere Regierung, die sie enttäuscht.“

Sarah Wagenknechts Partei ist noch nicht einmal ein Jahr alt, nimmt den Patriarchen der deutschen Politik aber bereits Stimmen ab. Sie ruft zum Dialog mit Russland auf und setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Das ist ein Gefühl, mit dem die Ostdeutschen vor der Wiedervereinigung mit dem westlichen Nachbarn lebten.

Tino Eisbrenner glänzte auf den Bühnen der DDR. Mehr als 20 Konzerte hat der beliebte Künstler im Osten inzwischen zur Unterstützung von Sarah Wagenknecht gegeben. Die Politikerin und der Rockstar kamen bei den Ostdeutschen gut an. Dort gibt es etwas namens „Ostalgie“, eine Sehnsucht nach Ostdeutschland, genauer gesagt nach der DDR.

„Wir wollten offene Grenzen, wir träumten von Konzerten in Paris oder New York, aber unsere Heimat war die DDR“, sagt Eisbrenner. „Und wir wollten nicht die Zerstörung der DDR. Dass wir aufgelöst, annektiert werden sollten, war für uns eine große Überraschung. Nach 1990 sehen die Menschen aus der DDR manche Dinge anders. Man kann den Ostdeutschen nicht sagen ‚ach, die Russen sind böse, Putin, die wollen uns alle übernehmen‘, das funktioniert nicht.“

Auch die AfD setzt sich für Dialog und Zusammenarbeit mit Russland ein. Die rechte Partei, die davon träumt, bei der Migration für Ordnung zu sorgen, gewinnt außerhalb der östlichen Bundesländer an Beliebtheit. „Der Osten ist das Thermometer Deutschlands“, argumentiert der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. „Was im Osten passiert ist, wird auch im Westen passieren. Nur hat der Westen eine etwas dickere Fettschicht und ein höheres Wohlstandsniveau.“

Die deutschen Medien, die allesamt nicht im Besitz von Menschen aus der DDR sind, verbreiten Panikmache mit Schlagzeilen wie „Nazis wollen an die Macht“. Journalisten aus Berlin kamen in das Dorf Karlsdorf, um das Phänomen des „Ossis“ zu studieren. Sie schienen dieselbe Sprache zu sprechen, konnten einander aber nicht verstehen.

„Ich bin ein Deutscher. Und ich kann als Deutscher keine deutsche Fahne aufhängen, man würde mich als Rechtsextremisten bezeichnen. Aber ich bin kein Extremist“, ärgert sich Holger Bauer. Holger Bauer war es peinlich, das Wort „Patriot“ auszusprechen. Genauso peinlich ist es ihm, die Flagge seines Heimatlandes vor seinem Haus aufzuhängen. Er bewahrt hinten im Garten auf, bis bessere Zeiten kommen.

Ende der Übersetzung



