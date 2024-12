Wie der Westen das Thema Klimawandel zum Erhalt seiner Vorherrschaft benutzt

Geopolitik

Im Westen gilt es als Tatsache, dass der Klimawandelt menschengemacht ist und dass man ihn mit Billionen von Dollar bekämpfen muss. Aber anders als im Westen behauptet, teilen diese Einschätzung längst nicht alle Wissenschaftler.

Im Westen wird behauptet, dass 97 Prozent der Wissenschaftler den Klimawandel als menschengemacht ansehen. Die Grundlage dieser Behauptung ist eine Studie, die jedoch massiv manipuliert wurde, um zu dem gewollten Ergebnis zu kommen.

Der daraus folgende, angebliche Kampf gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel wird den Menschen als alternativlos präsentiert und die Menschen (vor allem in Europa) bezahlen dafür in Form von künstlich erhöhten Energiepreisen. Dass das nichts weiter als ein Geschäftsmodell ist, habe ich bereits vor einiger Zeit aufgezeigt.

Allerdings wird der angebliche Kampf gegen den Klimawandel vom Westen auch geopolitisch missbraucht, um die Vorherrschaft des Westens zu erhalten. Indem der Westen die sich entwickelnden Länder zur Einführung von erneuerbaren Energien drängt, die nun einmal teurer sind als fossile Brennstoffe, will er deren wirtschaftliche Entwicklung bremsen, um seine eigene Vorherrschaft zu erhalten.

Vor einigen Tagen fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Konferenz statt, auf der Igor Setschin, der Chef des russischen Ölkonzerns Rosneft, eine sehr interessante Präsentation mit dem Titel „Abschied von den Illusionen“ zum Thema Klimawandel und Zukunft der weltweiten Energiemärkte gehalten hat. Den Text der Rede finden hier, die Slides der Präsentation finden Sie hier.

Natürlich muss man dabei im beachten, dass Rosneft ein Interesse am Erhalt des Öl- und Gasgeschäftes hat, aber das ändert nichts daran, dass man sich die Argumente, die Setschin anführt, genau anschauen sollte. Da die Kernaussagen von Setschins Präsentation in totalem Gegensatz zu dem stehen, was im Westen propagiert wird, habe ich eine Zusammenfassung der Kernaussagen von Igor Setschin übersetzt, die in einem russischen Fach-Portal erschienen ist.

Beginn der Übersetzung:

Die weltweite Energie in der Falle des Thukydides: Setschin hielt auf dem Eurasischen Wirtschaftsforum in Verona eine Grundsatzrede

Der Gesamtwert des russischen Bodenschätze beträgt 100 Billionen Dollar und ist damit fast doppelt so hoch wie der der USA. Daraus ergibt sich für die Russische Föderation eine enorme Verantwortung.

Die vom Westen geförderte Energiewende ist in eine Sackgasse geraten, denn das globale Energiesystem basiert auf fossilen Brennstoffen und wird es auch in Zukunft tun, und Russland und seine Partner leisten den größten Beitrag zur Stabilisierung des globalen Energiemarktes.

Dies sagte Igor Setschin, der Vorstandsvorsitzende von Rosneft, während seiner Rede auf dem 17. Eurasischen Wirtschaftsforum von Verona in Ras al-Khaimah (VAE).

Wo ist Verona jetzt?

Das Verona Eurasian Forum wurde als internationale Plattform für den Meinungsaustausch über aktuelle Themen der globalen politischen und wirtschaftlichen Agenda gegründet.

Das Forum nahm seine Arbeit 2012 auf und wurde von der italienischen Vereinigung Cognition Eurasia organisiert, einer gemeinnützigen Organisation, die 2008 mit Unterstützung des russischen Honorarkonsulats in Verona gegründet wurde.

Setschin ist traditionell einer der Hauptredner der Foren, hält Grundsatzreden und führt häufig den Vorsitz der Veranstaltung.

Seit 2022 ist die Stadt Verona für die meisten Forumsteilnehmer nicht mehr erreichbar, und das Forum hat sich zu einem echten eurasischen Forum entwickelt:

Im Oktober 2022 wurde es in Baku ausgerichtet,

Im November 2023 in Samarkand und der Hauptredner des Forums war nicht Igor Setschin, sondern Leonid Michelson, der Chef von NOVATEK,

Im Dezember 2024 in Ras Al Khaimah, die Hauptstadt des nördlichsten der 7 Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate.

Bei der Eröffnung der Sitzung des Forums 2024 bezeichnete Setschin es als symbolisch, dass es in Ras Al Khaimah stattfindet, einem der ältesten Zentren nicht nur Eurasiens, sondern der gesamten Menschheit, das seit über 7.000 Jahren ein Kreuzungspunkt von Zivilisationen und Kulturen ist.

An der Sitzung nahmen teil: S. Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE und Leiter von ADNOC, A. Al Marri, Wirtschaftsminister der VAE, M. bin Dane, Minister für Erdöl und Umwelt von Bahrain, P. Prasad, geschäftsführender Direktor von Reliance Industries, M. Jabbarov, Wirtschaftsminister von Aserbaidschan und Vorsitzender des Verwaltungsrats von SOCAR, A. K. Singh, Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO von ONGC, der Präsident und Vorstandsvorsitzender der VTB Bank A. Kostin, der ehemalige Leiter der Internationalen Energieagentur (IEA) N. Tanaka, der Präsident von SOCAR R. Najaf, das Vorstandsmitglied der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer D. Pumpyansky, der CEO von Manpower Projects D. Morema und der Senior Partner dieser Gesellschaft R. Trilidzi, und der Präsident der Vereinigung Cognisant of Eurasia A. Fallico.

Die weltweite Energie in der Thukydides-Falle

In seiner Rede brach der CEO von Rosneft mit seiner Tradition, sich auf biblische Geschichten zu beziehen, sondern nannte seinen Bericht „Abschied von den Illusionen: Die weltweite Energie in der Thukydides-Falle“.

Trotz des Verweises auf die Antike ist der Begriff „Thukydides-Falle“ relativ jung. Eer wurde von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Graham Allison eingeführt und beschreibt die Situation eines unvermeidlichen Zusammenstoßes im Kampf um die Führung zwischen dem hegemonialen Land und dem Prätendenten auf diesen Status.

Der Begriff wurde auf die sich abzeichnende Konfrontation zwischen den USA und China angewandt und gewann schnell an Popularität.

Setschin ging in seinem Bericht auf die Ursprünge dieses Begriffs zurück und erinnerte daran, dass der antike griechische Historiker Thukydides in seinem Werk „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ eine klassische Falle beschrieb: Der Hegemon fürchtet das Entstehen alternativer globaler Machtzentren und beginnt unweigerlich einen Krieg mit ihnen.

Die USA haben diesen Krieg bereits begonnen und Energie ist zu einem ihrer Ziele und gleichzeitig zu einem Instrument der hybriden Kriegsführung geworden.

Die Thesen von Setschin:

Die USA nutzen ihren Status als globaler Hegemon und setzen auf die Schaffung von Sonderbedingungen für ihre Wirtschaft auf Kosten anderer Marktteilnehmer, einschließlich der Verbündeten,

Die Folgen dieser US-Politik sind sowohl in Europa als auch in den Entwicklungsländern sichtbar,

Der Krieg hat bereits begonnen, mal heiß und mal hybrid: in den Bereichen Technologie, Klima, Finanzen, Handel und Kultur,

Die USA haben den Verlust der Führungsrolle in Wissenschaft und Technologie, Industrie und Finanzwesen zugelassen, was vor 20 bis 30 Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre:

Die protektionistische Politik der USA ist gescheitert, denn in den mehr als sechs Jahren seit der Einführung von Handelsbeschränkungen ist die Industrieproduktion in den USA zurückgegangen, der Anteil der in der Industrie beschäftigten Arbeitskräfte ist gesunken und das Handelsdefizit ist erheblich gestiegen,

Von den zehn größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung hat nur noch Tesla eine eigene Produktion in den USA, während die Titanen der US-Industrie Boeing und Intel in einer tiefen Krise stecken,

Da das Ziel, die Finanzergebnisse zu verbessern, durch eine Reduzierung der Investitionen in neue Entwicklungen erreicht wurde, haben die Unternehmen aufgehört, Hightech zu sein, und das Vertrauen der Anleger verloren,

Die USA sind bei den wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der „sauberen“ Energie 15 Jahre im Rückstand, über 70 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Ausrüstungen in diesem Bereich sind in China;

die Dominanz der USA in Wirtschaft und Handel nimmt ab, der ehemals bedingungslose Einfluss der USA auf politische Prozesse in der Welt erodiert,

Der US-Dollar verliert seine Stellung als internationales Zahlungsmittel, nicht zuletzt durch die US-Sanktionen:

Da es der US-Regierung nicht gelungen ist, die WTO vollständig ihren Interessen unterzuordnen, ergreift sie unilaterale Maßnahmen, die den Regeln der WTO zuwiderlaufen, wie z. B. die regelmäßig erhobenen Einfuhrzölle zum Schutz des US-Marktes,

Im Sommer 2024 ist das 50-jährige Abkommen zur Abrechnung von Zahlungen für saudisches Öl in US-Dollar ausgelaufen, ist aber in der Praxis noch in Kraft,

Dieses Thema wird bei den Kontakten zwischen der neuen US-Regierung und Vertretern Saudi-Arabiens auf der Tagesordnung stehen,

Die Absicht des designierten US-Präsidenten Trump, die Position des Dollars zu schützen, steht im Widerspruch zur derzeitigen US-Politik, die seine Verwendung durch Sanktionen verbietet,

Die Verwendung des Dollars als Sanktionsinstrument ist ein großer Fehler, denn der Handel wird nie aufhören, sowohl die Energiesicherheit als auch das Leben insgesamt hängen von ihm ab, und es wird immer Alternativen geben,

Die Beschränkungen für Abrechnungen in Dollar werden die Möglichkeiten der nationalen Währungen erweitern und Gold wird zum Hauptkonkurrenten der US-Währung werden. Nnach Angaben des World Gold Council ist der Anteil von Gold an den weltweiten Gold- und Devisenreserven allein in den letzten drei Jahren von 12 auf 20 Prozent gestiegen,

Wir sind sicher, dass die Einsicht in die Schädlichkeit der Sanktionspolitik kommen wird und dass vernünftige Menschen, die die Bedeutung des Dollars als globale und nationale Währung verstehen, die richtige Entscheidung treffen werden;

In dieser Situation werden Konflikte im Nahen und Mittleren Osten, in der Ukraine, in Lateinamerika und in der asiatisch-pazifischen Region bewusst geschaffen und verschärft,

Der globale Energiesektor bildet da keine Ausnahme und ist zu einem der Ziele und Werkzeuge dieses hybriden Krieges geworden.

Energiewende in die falsche Richtung

In seiner Rede widmete Setschin den Aspekten der grünen Energiewende, die von ihren Befürwortern in der Regel übersehen oder absichtlich ignoriert werden, viel Aufmerksamkeit.

Erneuerbare Energiequellen sind nicht nur vom Klima abhängig, sondern haben auch eine Reihe von Einschränkungen, die überwunden werden müssen, bevor man von sauberer Energie sprechen kann.

Insgesamt bezeichnete Setschin das vom Westen geförderte Programm der Energiewende als ein Sanktionshindernis für 88 Prozent der Weltbevölkerung.

Die Thesen von Setschin:

Der künstlich erzeugte ungesunde Hype um das Thema Klimawandel führt zu offenem Missbrauch:

Nach einer Untersuchung der internationalen Organisation Oxfam hat die Weltbank es versäumt, Rechenschaft über fast 41 Milliarden Dollar abzulegen, die für Projekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel ausgegeben wurden,

Ganze Staaten wollen aus der Energiewende Kapital schlagen. Foreign Affairs, eines der wichtigsten Sprachrohre der US-Außenpolitik, hat vorgeschlagen, den Kampf gegen den Klimawandel mit der Förderung amerikanischer Wirtschaftsinteressen zu verbinden, indem es die Idee der Unterstützung grüner Technologien in Entwicklungsländern ähnlich dem Marshallplan vorschlägt,

Der neue Marshall-Plan schlägt vor, dass die USA zur Wiedererlangung der globalen Führungsrolle und der technologischen Souveränität die Entwicklungsländer verpflichten sollten, im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung der USA amerikanische Technologie und Ausrüstung für den grünen Wandel zu erwerben,

Das verkündete Programm der Energiewende ist im Grunde eine genetisch angelegte Sanktionsschranke für 88 Prozent der Weltbevölkerung, für alle, die nicht zu den „goldenen Milliarden“ gehören,

Im Gegensatz zum Amerika der Truman-Ära sind die heutigen USA jedoch kaum in der Lage, das Programm umzusetzen, denn sie sind nicht mehr führend in der Technologie oder im Welthandel, und der Dollar ist längst zu einem Instrument des Sanktionskrieges geworden,

Für die Energiewende müssen die Komponenten der realen – nicht der virtuellen – Wirtschaft neu aufgebaut oder von Grund auf neu geschaffen werden: Infrastruktur, Technologien, Lieferketten und vieles mehr,

Um die Ziele des Pariser Abkommens bis 2050 zu erreichen, erfordert müssen:

Mehr als 70 Billionen US-Dollar in den Energiesektor investiert werden.

Die CO2-arme Stromerzeugungskapazität muss auf 35 TW erhöht werden, was mehr als das Vierfache der gesamten bestehenden Kapazität des globalen Stromnetzes ist,

Man könnte sich fragen, ob das realistisch ist,

Die Erhöhung des Anteils der Erzeugung erneuerbarer Energie erfordert eine frühzeitige Lösung von Fragen der Netzstabilität, der Speicherkapazität und der Glättung von Verbrauchsspitzen,

Aus diesem Grund und wegen der hohen Kosten der erneuerbaren Energien bricht China, der heutige Weltmarktführer für erneuerbare Energien, gleichzeitig Rekorde beim Zubau von Kohlekraftwerken (in den letzten 10 Jahren hat China, das bei der Wind- und Solarenergie führend ist, die Kohlekraftkapazität um mehr als 350 GW oder 45 Prozent erhöht),

Der grüne Dollar flieht vor der grünen Agenda:

Der Enthusiasmus der westlichen Aktienmärkte für den Sektor der erneuerbaren Energien hat in den letzten drei Jahren stark nachgelassen und die Aktien von Unternehmen mit sauberen Brennstoffen sind innerhalb von zwei Jahren um ein Vielfaches gefallen,

Die Gründe für diese Haltung der Anleger liegen in der Unfähigkeit der Unternehmen der grünen Wirtschaft, ihre Ziele rechtzeitig zu erreichen, u. a. aufgrund steigender Kosten, Verzögerungen bei der Vergabe von staatlichen Krediten und dem fehlenden Zugang zu neuen Finanzmitteln,

Ölgiganten wie Chevron, bp und Shell stellen ihre Projekte für alternative Kraftstoffe ein. Mich zum Beispiel freut es, dass die Herstellung von Flugzeugtreibstoff aus gebrauchtem Frittieröl aufgegeben wurde,

Dänemarks größtes Energieunternehmen Orsted stellt aufgrund der geringen Nachfrage eine Methanolanlage ein,

Glencore, einer der weltweit führenden Bergbaukonzerne, hat in den letzten zwei Jahren 50 Prozent seiner Betriebseinnahmen aus dem Kohlegeschäft erwirtschaftet.

Enttäuschende Elektroautos

Setschin erinnerte auch daran, dass die Emissionen bei der Produktion von Elektroautos um bis zu 50 Prozent höher sind als bei Autos mit Verbrennungsmotoren.

Wenn man die Emissionen der Nutzung von Elektroautos berücksichtigt, muss man außerdem berücksichtigen, welche Art der Stromerzeugung den Strom zum Aufladen des Autos geliefert hat.

Wurden fossile Brennstoffe verwendet, werden Elektroautos nur dann klimafreundlich, wenn die Fahrleistung sehr hoch ist.

Gleichzeitig zeichnet sich ein immer deutlicherer Trend der Enttäuschung der Verbraucher in diesem Segment ab.

Die Thesen von Setschin:

Es wird allgemein angenommen, dass die Elektrifizierung des Verkehrs den Klimawandel erheblich verlangsamen kann, da der Verkehr für mehr als 20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen des globalen Energiesystems verantwortlich ist,

Bei der Berechnung der Emissionseinsparungen müssen jedoch unter anderem auch die Emissionen berücksichtigt werden, die bei der Herstellung von Autos und deren Komponenten entstehen,

Die Emissionen bei der Herstellung eines Elektroautos sind heute 35 bis 50 Prozent höher als die Emissionen bei der Herstellung eines Autos mit Verbrennungsmotor,

Der Hauptunterschied bei den Emissionen liegt in der Produktion der Batterie sowie von Stahl und Aluminium,

Um die CO2-Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen die Emissionen aus der Produktionskette von Elektrofahrzeugen bis 2032 um 81 Prozent gesenkt werden, was einfach ausgeschlossen ist,

Der Einsatz von Elektrofahrzeugen in Ländern, deren Energiesysteme stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind, spart nur dann Emissionen ein, wenn das Elektrofahrzeug über lange Strecken gefahren wird. In Ländern mit einem hohen Anteil an Kohleverstromung muss die Fahrleistung mehr als 250.000 Kilometer betragen, um vergleichbare Emissionen wie bei einem Verbrennungsmotor zu erreichen, und die Hersteller müssen das berücksichtigen,

Um bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, müsste der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen um mehr als das 30-fache steigen – von 30 Millionen auf eine Milliarde, die Zahl der Elektro-Lkw um mehr als das 100-fache auf mehr als 40 Millionen, was kaum realistisch ist,

Heute sind 1,5 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf den Straßen der Welt unterwegs, während die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Durchschnitt nur 3 Prozent des bis 2050 erforderlichen Niveaus beträgt,

Der Boom der Elektrofahrzeuge im Westen geht zu Ende, da die Schaffung zusätzlicher Stromerzeugungs-, Netz- und Ladeinfrastrukturen nicht mit der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte synchronisiert ist, was den Besitzern von Elektrofahrzeugen Kopfschmerzen bereitet,

Die mangelnde Nachfrage hat die führenden Hersteller gezwungen, mit Verlust zu verkaufen, und in den USA ist der Wert eines gebrauchten Elektroautos in weniger als zwei Jahren um 25 Prozent gesunken.

Was sagt die Wissenschaft?

Die Forderungen nach einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die mit den Auswirkungen des Faktors Mensch auf das Klima begründet werden, bezeichnete Setschin als unbegründet.

Setschin spricht oft über dieses Thema, so sagte der Rosneft-Chef in seinem Bericht auf dem Petersburger Wirtschaftsforum 2024, dass sich die Klimazyklen der Erde nach objektiven Gesetzen entwickeln, die von grundlegenden Faktoren beeinflusst werden, darunter der Zustand der Atmosphäre, die Aktivität der Sonne, der Abstand der Erdbahn von ihr, der Neigungswinkel, die Position anderer Planeten etc.

Die Thesen von Setschin:

Heute werden wir unter Berufung auf den menschlichen Einfluss auf das Klima dazu aufgefordert, uns von fossilen Brennstoffen zu trennen,

Die letzte Eiszeit, auch Kleine Eiszeit genannt, ist vor weniger als 200 Jahren zu Ende gegangen, die derzeitige Erwärmung sei Teil des natürlichen Zyklus,

Dieses Argument bildete die Grundlage für die Erklärung „Es gibt keinen Klimanotstand“, die von rund 2.000 Wissenschaftlern unterzeichnet wurde, darunter zwei Nobelpreisträger: D. Clauser und A. Jayever,

In dem kürzlich erschienenen Bericht erklärte DClauser, dass die Stärke der natürlichen Wärmeregulierungsmechanismen der Erde aufgrund von Wolken (negativer Netto-Rückkopplungseffekt von -7 bis -14 W/m2/°C) um ein Vielfaches größer ist als die Schätzung der Befürworter der Theorie des menschengemachten Klimawandels (negativer Netto-Rückkopplungseffekt von -1 W/m2/°C) und viel größer als die Wirkung der Treibhausgase,

Der durchschnittliche Beitrag des menschlichen Einflusses auf das Klima beträgt 1/10 des Einflusses der natürlichen Thermoregulationsmechanismen der Erde,

Analysen der Auswirkungen dieser Mechanismen zeigen, dass ein 50-prozentiger Anstieg des atmosphärischen CO2 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nur für einen Anstieg der Durchschnittstemperatur um 0,15°C verantwortlich sein kann,

Forschungen der Universität Peking belegen, dass ein Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids positive Auswirkungen auf die Vegetation hat,

Über den Beobachtungszeitraum von fast 30 Jahren ist die 70-prozentige Zunahme der Blattfläche der Vegetation des Planeten auf die Wirkung der Düngung mit Kohlendioxid zurückzuführen.

Traditionelle Energiewerte

Der Rosneft-Chef erklärte, das moderne Energiesystem basiere auf fossilen Brennstoffen und die Welt sei noch weit vom Höhepunkt der Nachfrage entfernt.

Der Energieverbrauch nimmt zu und die erneuerbaren Energien können diese Nachfrage aus fundamentalen und wirtschaftlichen Gründen nicht decken.

Das deckt sich mit dem Standpunkt der OPEC, die keinen Höhepunkt der Ölnachfrage erwartet, zumindest solange die Weltwirtschaft wächst.

Setschin unterließ es auch nicht, die IEA anzugreifen, indem er darauf hinwies, dass die langfristigen Prognosen des weltweiten Ölverbrauchs je nach dem Grad der Voreingenommenheit desjenigen, der sie erstellt, variieren.

Während die OPEC ein stabiles Wachstum der Ölnachfrage auf 120,1 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2050 erwartet, geht die IEA von einem Spitzenwert von 101,7 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2030 und einem anschließenden Rückgang auf 93,1 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2050 aus.

Laut Igor Setschin ist sich die gesamte Branche einig, dass die Ölnachfrage bis 2050 um 20 Millionen Barrel pro Tag zunehmen wird, was nahe an der OPEC-Prognose liegt (17,9 Millionen Barrel pro Tag im Zeitraum von 2023 bis 2050).

Die Thesen von Setschin:

Das moderne Energiesystem basiert auf fossilen Brennstoffen, die mehr als 80 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs ausmachen,

Auf Öl entfallen mehr als 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs, auf Kohle 25 Prozent und auf Gas 22 Prozent,

Im Durchschnitt verbraucht jeder Mensch eine Energiemenge, die 800 Kilogramm Erdöl pro Jahr entspricht, 95 Prozent aller Güter werden aus Erdöl- und Erdgasprodukten hergestellt, weltweit sind mehr als 60.000 Kraftwerke in Betrieb,

Fossile Brennstoffe sind leicht zu transportieren und haben eine hohe Energieflussdichte:

Die Energiemenge, die pro 1000 Meilen/Dollar transportiert werden kann, beträgt für die USA bis zu 4,4 MWh für Pipeline-Öl, bis zu 1,2 MWh für Pipeline-Gas und nur 0,2 MWh für Wasserstoff,

In Bezug auf die Energieflussdichte übertrifft Diesel den Wasserstoff um das fast 30-fache, Gas übertrifft Wind- und Solarenergie um das 270- bzw. 70-fache,

Die Nutzung fossiler Brennstoffe erlaubt eine höhere Effizienz der Investitionen pro Energieeinheit. Nach diesem Indikator sind Kohle- und Gaskraftwerke etwa zehn Mal so effizient wie subventionierte Wind- und Solarenergie,

Wir sind immer noch weit vom Höhepunkt der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen entfernt,

Die Bank of America prognostiziert, dass das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern und die Entwicklung von Datenzentren zu einem jährlichen Anstieg des Energieverbrauchs um bis zu 9 Millionen Barrel Öl pro Tag führen werden, bei einem derzeitigen weltweiten Verbrauch von 300 Millionen Barrel pro Tag, während die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Jahr 2025 nur um 2 Millionen Barrell pro Tag zunehmen dürfte,

konkret:

750 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern haben überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität und um den Lebensstandard in den Entwicklungsländern auf mindestens 50 Prozent des Niveaus der „goldenen Milliarde“ anzuheben, müsste die Ölproduktion fast verdoppelt werden,

Goldman Sachs geht davon aus, dass der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 um das 2,5-fache steigen und 1.000 TWh überschreiten könnte, was fast der Hälfte des europäischen Verbrauchs entspräche;

Die gesamte Branche geht von einem stabilen Wachstum des Ölverbrauchs aus, das bis 2050 bis zu 20 Millionen Barrel pro Tag erreichen könnte,

Bis 2035 erwartet die Investmentbank JPMorgan einen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um fast 6 Millionen Barrel pro Tag, der durch den Anstieg des Verbrauchs in Indien und den Entwicklungsländern bedingt ist,

Das bedeutet, dass Öl und Gas weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der globalen Energiesicherheit spielen werden,

Um die Ölproduktion auf dem derzeitigen Niveau zu halten, müssen etwa 11 Prozent der weltweiten Produktion ersetzt werden, und da die konventionellen Reserven erschöpft sind, nimmt die Bedeutung des schwer zu fördernden Öls, dessen Produktionskosten viel höher sind, zu,

Die OPEC schätzt, dass die Deckung des Marktbedarfs bis 2050 einen Anstieg der Investitionen in die Ölförderung um fast 50 Prozent auf 550 Milliarden Dollar pro Jahr erfordern wird.

Der Beitrag Russlands und seiner Partner

Setschin wies unbegründete Vorwürfe gegen Russland zurück, die Grundlagen des Energiemarktes zu untergraben, und verwies auf die führende Rolle Russlands und seiner Partner bei der Stabilisierung des globalen Energiemarktes.

Die Thesen von Setschin:

In den letzten 10 Jahren haben gerade Russland und seine Partner den größten Beitrag zur Stabilisierung des globalen Energiemarktes geleistet und dabei oft ihre eigenen strategischen Interessen geopfert,

Im Jahr 2016 sank der Anteil der OPEC am Ölmarkt auf 36 Prozent, aber Russland und seine Partner schufen die OPEC+ mit einem Anteil von 55 Prozent, was zur Stabilisierung des Marktes und zum Schutz der Interessen der Erzeuger beitrug,

Die Entscheidungen der OPEC+ wurden auch maßgeblich von den US-amerikanischen Schieferölunternehmen unterstützt, die zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 300 Milliarden Dollar an Aktionärskapital verpulvert und Schulden angehäuft hatten. Die Entscheidungen der OPEC+ wurden auch maßgeblich von den US-Schiefergasunternehmen unterstützt, die zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 300 Milliarden Dollar ihres Aktionärskapitals verpulvert und Schulden von fast 200 Milliarden Dollar angehäuft hatten,

Die OPEC+ hat es den Amerikanern ermöglicht, ihre Schulden zu tilgen, die Produktion zu steigern, in Forschung und Entwicklung zu investieren und die USA zu einem führenden Energieexporteur zu machen,

Ein günstiges politisches Umfeld dürfte die US-Energiewirtschaft weiter unterstützen,

US-Wirtschaftskreise sind der Ansicht, dass Trump für eine erfolgreiche zweite Amtszeit unter anderem zusätzliche 3 Millionen Barrel Öl pro Tag auf den Markt werfen muss,

Diese Barrel können jedoch nicht nur aus den USA kommen, denn die Produktionskürzungen der OPEC+ haben zu erheblichen Kapazitätsreserven geführt, die für politische Zwecke genutzt werden können,

Die Politik, Russland aus dem Energiemarkt zu drängen, ist falsch, sie wird zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft führen,

Der Gesamtwert der russischen Bodenschätze beläuft sich auf 100 Billionen Dollar, also fast den Wert der Weltwirtschaft,

Daraus ergibt sich eine große Verantwortung für unser Land, die Versorgungssicherheit für ausländische Partner langfristig zu gewährleisten,

Die Arktis spielt bei der Erschließung des russischen Rohstoffpotenzials eine besondere Rolle,

80 Prozent der weltweiten arktischen Öl- und Gasreserven konzentrieren sich in Russlands nördlichen Breitengraden,

Die Arktis sollte angesichts der strategischen Bedeutung dieser Region für die Energiesicherheit ganz Eurasiens völlig frei von Konflikten und ausländischer Einmischung sein.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen