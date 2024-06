"Das Machtgleichgewicht verändert"

Letzte Woche war die wichtigste Meldung der Weltpolitik Putins Reise nach Nordkorea und Vietnam. Das russische Fernsehen meint, der russisch-nordkoreanische Partnerschaftsvertrag und Putins Besuch hätten das Machtgleichgewicht in der Welt verändert.

Die Asienreise des russischen Präsidenten wurde weltweit genau beobachtet. In nur zwei Tagen absolvierte Putin zwei Staatsbesuche in Nordkorea und Vietnam, wobei er bei dem eng getakteten Programm wahrscheinlich nur im Flugzeug zwischen den beiden Ländern zum Schlafen gekommen ist. Aber die Reaktionen aus dem Westen zeigen, dass sich die Mühen gelohnt haben dürften.

Die USA zeigten sich vom Tempo der Annäherung Russlands an die asiatischen Länder überrascht und schon am Tag nach Putins Abreise kam hoher Besuch aus Washington nach Vietnam, um gegen den wachsenden russischen Einfluss zu vorzugehen.

Natürlich war Putins Asienreise auch im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens das bestimmende Thema, weshalb ich mehrere Beiträge aus der Sendung darüber übersetze. Ich Beginne mit einem Bericht der Journalisten, die mit Putin nach Nordkorea gereist sind.

Beginn der Übersetzung:

Putins Asienreise hat das Machtgleichgewicht in der Welt verändert

Die erste Unterzeichnung eines solchen Abkommens zwischen Russland und Nordkorea fand am Mittwoch während Putins Staatsbesuch in Pjöngjang statt. Es enthält auch einen, wie es der russische Staatschef ausdrückte, „scharfen“ Artikel. Es geht um den Artikel vier des Vertrages.

Wladimir Putin sagte dazu: „Der heute unterzeichnete Umfassende Partnerschaftsvertrag sieht unter anderem gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen eine der Vertragsparteien vor. Ich verweise auf die Erklärung der USA und anderer NATO-Länder über die Lieferung von Langstrecken-Präzisionswaffen, F-16-Flugzeugen und anderen High-Tech-Waffen und -Ausrüstungen für Angriffe auf russisches Hoheitsgebiet. Ja, das ist nicht nur eine Erklärung, sondern es geschieht bereits.“

„Es geschieht bereits“ bedeutet, dass die gegenseitige Unterstützung vor diesem Hintergrund aktuell ist. Andernfalls hätte Putin in seiner Rede den Artikel über gegenseitige Hilfe nicht mit Angriffen auf russisches Territorium in Verbindung gebracht. So hat Nordkorea letzte Woche die Beziehungen zu uns als militärischen Verbündeten formalisiert.

Nordkorea ist unser Nachbar im Fernen Osten und das ganze Russland als Verbündeten zu haben, ist eine neue Ära für den Vorsitzenden Kim Jong-un. Er sagte: „In diesem Moment, in dem die ganze Welt ihre Aufmerksamkeit auf Pjöngjang richtet, wo die russische Freundschaftsmission eingetroffen ist, stehe ich mit den russischen Genossen, den ehrlichsten Freunden und Verbündeten in diesem feierlichen Saal, und weckt in mir tiefe Gefühle.“

Die Ehrlichkeit eines Freundes ist für den nordkoreanischen Führer ein grundlegender Punkt. Vor sechs Jahren sprengte der Vorsitzende Kim Jong-un alle drei Testschächte auf dem Atomtestgelände Phunggye-ri. Das war eine Geste des guten Willens vor den Gesprächen mit dem damaligen US-Präsidenten Trump. Trump reagierte daraufhin mit einer Verschiebung der Gespräche auf unbestimmte Zeit.

Als sich die nordkoreanische und die US-amerikanische Führung schließlich trafen, unterzeichneten sie ein Abkommen über US-Garantien im Gegenzug für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.

Washington hat jedoch nie etwas in dieser Richtung unternommen. Dann versprach Trump öffentlich, Kim am folgenden Sonntag anzurufen, vergaß es aber. Später berichtete er, dass er einen „warmen“ Brief von Kim erhalten habe, was Pjöngjang jedoch dementierte. Mit diesen Täuschungen endeten die Beziehungen. Es reichte…

Es ist klar, warum Kim Jong-un jetzt auf Ehrlichkeit in den Beziehungen zu Russland setzt. Auch für Putin sind Ehrlichkeit und Unvoreingenommenheit immer ein wichtiger Faktor. Putin sagte dazu: „Die koreanischen Freunde nehmen einen objektiven und ausgewogenen Standpunkt zur Lösung des Ukraine-Konflikts ein und verstehen die wahren Gründe für den Beginn der Krise. Diese Linie der koreanischen Führung ist eine weitere klare Bestätigung des wirklich unabhängigen, autonomen und souveränen Kurses der Demokratischen Volksrepublik Korea.“

Der Vorsitzende Kim Jong-un gewinnt in der Person Putins und Russlands einen wichtigen strategischen Verbündeten. Das hat es zu seinen Lebzeiten noch nie gegeben. Es liegt auf der Hand, dass der neue Status Nordkoreas nicht nur ein selbstbewussteres, sondern auch ein solideres Verhalten impliziert. Jetzt ist es für Südkorea sinnlos, die Nordkoreaner mit Flugblättern zu überschwemmen, und Nordkorea kann aufhören, Luftballons mit Müll zu schicken. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass die USA gleich drei Flugzeugträgergruppen an die Küste Nordkoreas schicken. Pjöngjang wird mit Hilfe Russlands seine Raketen verbessern, ohne extravagante Starts in Richtung Japan durchzuführen. Kurzum, viele Dinge werden sich ändern. Und alle können ruhiger werden. Kim Jong-un versteht und schätzt das sehr.

Ein besonderer Punkt ist Putins Ablehnung der von den USA inspirierten Sanktionspolitik, zu der Putin sagte: „Wir werden uns auch weiterhin der Praxis der Strangulierung durch Sanktionen widersetzen, die der Westen zu nutzen pflegt, um seine Hegemonie in Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen zu erhalten. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass das unbefristete restriktive Regime des UN-Sicherheitsrates gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, das von den USA und ihren Verbündeten inspiriert wurde, überdacht werden muss.“

Übrigens kam der russische Präsident auch später noch einmal auf der Pressekonferenz in Vietnam auf das Thema zurück. Er verglich die Sanktionen gegen Nordkorea mit der Blockade von Leningrad. Putin sagte: „Und was passiert jetzt mit Nordkorea? Man kann zu dem Regime stehen, wie man will, aber beispielsweise Beschränkungen in Bezug auf die Arbeitsmigration aufzuerlegen, das sieht seltsam aus. Wozu führt das? Das führt dazu, dass Familien, sogar wenn sie sich in einer sehr schwierigen finanziellen Lage befinden, keine Möglichkeit haben, etwas zu verdienen und ihre Kinder zu ernähren. Erinnert Sie das nicht an etwas? Ist das human?“

Kim Jong-un nahm die Haltung des russischen Präsidenten sehr wohlwollend zur Kenntnis und war sichtlich dankbar und bereit, ihr zu entsprechen. Kim Jong-un sagte dazu: „Genossen, die Zeiten haben sich geändert. Auch die Stellung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation im geopolitischen Gefüge der Welt hat sich zweifellos verändert. Heute wurde an dieser Stelle ein Anker gesetzt und der feierliche Beginn der verbündeten Beziehungen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation verkündet, was einen Wendepunkt in der Geschichte der Entwicklung der koreanisch-russischen Beziehungen darstellt. Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea wird bei der weiteren Entwicklung der umfassenden strategischen Partnerschaft und den unbesiegbaren Bündnisbeziehungen mit der Russischen Föderation ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag stets treu erfüllen.“

Vor unserer Reportage aus Pjöngjang sollten wir uns der Genauigkeit halber die Originalquelle anschauen. Der Vertrag ist nicht offiziell in russischer Sprache veröffentlicht worden, er muss noch ratifiziert werden, aber der genaue Wortlaut von Artikel 4 lautet wie folgt: „Artikel 4: Für den Fall, dass eine der Vertragsparteien einem bewaffneten Angriff eines Staates oder mehrerer Staaten ausgesetzt ist und sich somit im Kriegszustand befindet, leistet die andere Vertragspartei mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln in Übereinstimmung mit Artikel 51 der UN-Charta und in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation unverzüglich militärischen und sonstigen Beistand.“

Aus Pjöngjang berichten unsere Reporter.

Das Hotel, in dem die russischen Journalisten untergebracht sind, heißt Koryo. Es besteht aus zwei Hochhäusern mit sich drehenden Restaurants auf dem Dach. Diese Details sind bekannt, weil sie hier traditionell untergebracht werden und weil es nicht viele Hotels in der Stadt gibt.

Mit Wohnungen ist das hingegen etwas anderes. Kim Jong-un lässt ganze Stadtteile eröffnen. Hier gibt es keinen Markt für den Kauf und Verkauf von Wohnungen, sie werden vergeben. Rechtlich gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen den Kindern, aber die Tradition besagt, dass das älteste Kind, in der Regel ein Sohn, bei seinen Eltern bleibt. Die Jüngeren hingegen ziehen in ihre eigenen Wohnungen.

Hier versichern sie, dass man auf eine Wohnung von 120 Quadratmetern nicht länger als zwei Monate warten muss. Und sie führen den wirtschaftlichen Erfolg auf den „Pyongjin“-Kurs zurück, eine Reihe von Reformen, die Kim Jong-un durchgeführt hat. Er selbst verkündete kürzlich ein Wirtschaftswachstum von 40 Prozent in den letzten fünf Jahren. Nordkorea treibt Handel mit vielen Ländern in der ganzen Welt. Und der Handelsumsatz mit Russland hat sich im letzten Jahr verneunfacht. Es gibt immer mehr gemeinsame Projekte.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte zur wirtschaftlichen Entwicklung: „Ich möchte das strategisch wichtige Projekt zur Modernisierung der Hasan-Raji-Eisenbahn erwähnen, wo ein modernes Umschlagterminal gebaut wurde. Das alles wird genutzt, auch im Interesse von Drittländern. Unter anderem wurde eine große Lieferung von Kohle an chinesische Verbraucher ausgeliefert. Die Beziehungen entwickeln sich in der Landwirtschaft, im kulturellen und humanitären Bereich und im Bildungswesen.“

Der Vorsitzende der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un entgegnete: „Ich möchte besonders betonen, dass die Entstehung des mächtigsten Vertrages in der Geschichte der koreanisch-russischen Beziehungen nicht ohne die herausragende Weitsicht, den mutigen Willen und die Entschlossenheit des Genossen Präsidenten Russlands, des besten Freundes des koreanischen Volkes, denkbar ist.“

Zu den Protokollen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Wissenschaft fügte Putin bei dieser Reise in den Bereichen Verkehr und Medizin neue hinzu. Nach Ansicht des koreanischen Führers ist das nicht einmal mit den Zeiten der UdSSR vergleichbar. Damals half die Sowjetunion ihren Nachbarn mit friedlichen Atom- und Raumfahrttechnologien, dank derer Pjöngjang bereits fünfmal Satelliten in die Umlaufbahn gebracht hat und über ebenso viele Modelle von Trägerraketen verfügt.

„Wir werden in den Bereichen und Sektoren zusammenarbeiten, an denen beide Seiten ein Interesse an der Entwicklung haben. Unsere Kollegen haben einige Errungenschaften im industriellen Bereich, auch in Wissenschaft und Technologie“, betonte der Erste Stellvertretende Ministerpräsident Denis Manturov.

Seit mehr als einem Jahrzehnt stellt das Land auch seine eigenen Tablets und Smartphones der Marke „Ariran“ her. Das ist der Name eines Volksliedes über ein Liebespaar, das vom Schicksal getrennt wurde.

Nordkorea hat nicht nur seine eigenen Raketen und Telefone, sondern auch seine eigene Automarke. Meistens fahren auf den Straßen natürlich „Chinesen“ und „Japaner“. Dienstwagen haben entweder keine Firmenlogos oder ihre eigenen, zum Beispiel das der Polizei. Aber neben dem Polizeiwagen steht ein Van der nordkoreanischen Marke Pyonghwa Motors. Das Werk kann zehntausend Autos pro Jahr produzieren. Früher war es nur mit der Lokalisierung chinesischer und japanischer Autos beschäftigt, aber jetzt stellt es seine eigenen Modelle her. Das symbolische Logo sind zwei Friedenstauben.

Aber Si vis pacem, para bellum – Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor – hat auch in Asien die gleiche Bedeutung. Seit Anfang dieses Jahres hat Pjöngjang einen Hyperschall-Sprengkopf, ein nukleares Unterwassersystem, drei Arten von Raketen und einen neuen Panzer getestet. Das war die Antwort auf die Manöver der südkoreanischen Armee, bei denen ganz offen die Beseitigung der nordkoreanischen Führung geübt wird. Nun hat Pjöngjang auch gegenseitige militärische Verpflichtungen mit Moskau.

Wladimir Putin erinnerte daran: „Wir haben diesen Vertrag geschlossen, weil der alte Vertrag nicht mehr gültig war. Und in unserem vorherigen Vertrag, ich glaube, er war von 1962 oder so, war alles das gleiche, es gibt hier keine Neuerung. Natürlich sieht das unter heutigen Bedingungen besonders akut aus, aber trotzdem haben wir fast nichts geändert. Und die Demokratische Volksrepublik Korea hat ähnliche Verträge mit anderen Ländern.“

Auf die Frage, ob man das als Bündnisvertrag bezeichnen kann, antwortete Sergej Lawrow: „Nun, im Grunde geht es um die Leistung von gegenseitigem Beistand, einschließlich militärischer Unterstützung, das ein Bündnis.“

Bisher gibt es nur um den Vertrag. Aber Washington und Seoul bereiten neue Militärübungen im Juni vor, als ob sie speziell für diesen Besuch geplant wären. Wenn man Medienberichten Glauben schenken darf, üben sie möglicherweise einen Atomschlag gegen Nordkorea.

Dazu sagte Wladimir Putin: „Südkorea, die Republik Korea, hat nichts zu befürchten, weil unsere Unterstützung im militärischen Bereich gemäß dem Vertrag, den wir unterzeichnet haben, nur dann erfolgt, wenn eine Aggression gegen einen der Unterzeichner des Dokuments durchgeführt wird. Soweit ich weiß, plant die Republik Korea keine Aggression gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, so dass sie keinen Grund hat, unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fürchten. Was die Lieferung von tödlichen Waffen in das Kriegsgebiet in der Ukraine betrifft, so wäre das ein sehr großer Fehler. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Wenn es doch geschieht, werden auch wir entsprechende Entscheidungen treffen, die der derzeitigen Führung Südkoreas kaum gefallen werden.“

Der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-un versicherte: „Die Regierung der DVRK würdigt die wichtige Rolle und Aufgabe Russlands bei der Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität und des Gleichgewichts in der Welt. Sie bringt auch ihre volle Solidarität bei der Verwirklichung der Ziele der Militäroperation in der Ukraine zum Ausdruck. Wir werden die gesamte Politik Russlands bedingungslos unterstützen.“

Russland wurde für seine unabhängige Politik mit fast 20.000 Sanktionen belohnt. Nordkorea hat um ein Vielfaches weniger Sanktionen, aber sie sind seit fast 20 Jahren in Kraft. Und nur ein Teil von ihnen Kommt von der UNO. Der Rest ist von Washington, also illegitim.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erinnerte sich: „Seit vielen, vielen Jahren schlagen Russland und China verschiedene Optionen vor, wie man deeskalieren und einen politischen Prozess in Gang setzen kann. Wir haben auch Resolutionen eingebracht, um die humanitären Folgen der Sanktionen zu mildern. All dies wurde von den USA und ihren Verbündeten vollständig blockiert.“

Dafür bringen die Alliierten aktiv Militärblöcke mit nuklearem Dampf in die Region. Das Bündnis AUKUS aus den USA, Großbritannien und Australien ist im Grunde ein Zwillingsbruder der NATO und ermöglicht es, Australien mit Atom-U-Booten auszurüsten. Eine interessante Nichtverbreitung. Jetzt drängt auch Neuseeland auf einen Beitritt zum Bündnis.

Mit Gegenmaßnahmen auf Zeit zu spielen, war unmöglich. Und das passierte auch nicht. Nur ein Dreivierteljahr nach dem Treffen von Putin und Kim im Weltraumbahnhof Wostotschny haben Moskau und Pjöngjang den Vertrag über eine umfassende Partnerschaft geschlossen.

Auf der Pressekonferenz wurde Putin gefragt: „Woher kommt diese Geschwindigkeit? Ist Russland so ein attraktiverer Partner geworden, oder ist es so, dass Drittländer insgesamt ihre Einstellung zu den Realitäten in der Welt und zur Diplomatie irgendwie überdacht haben?“

„Wir sehen doch, was in Asien passiert, nicht wahr? Das Blocksystem nimmt in Asien Gestalt an, die NATO ist bereits dabei, sich dort dauerhaft niederzulassen. Das stellt natürlich eine Bedrohung für alle Länder in den Regionen dar, auch für Russland. Wir sind verpflichtet, darauf zu reagieren, und das werden wir auch tun“, antwortete der russische Präsident.

Der nördliche Nachbar hat der Region in der Mitte des letzten Jahrhunderts bereits zweimal geholfen, auf Bedrohungen zu reagieren. Im Koreakrieg wurden die Amerikaner durch gemeinsame Anstrengungen zurückgedrängt, und im Zweiten Weltkrieg befreiten sowjetische Soldaten das Land von der japanischen Besetzung. Putin legte auch Blumen am Befreiungsdenkmal nieder.

Die Verhandlungen zwischen den Staatschefs fanden in der Residenz „Kamsusan“ des koreanischen Führers statt. Es ist fast unmöglich, dieses Wort eindeutig zu übersetzen. Es besteht im Wesentlichen aus drei Wörtern: Gold, Berg und Wasser. Dolmetscher sagen, es sei eine Art Konzentration des Besten.

Irgendwo auf den Wegen dieses Parks nahm Putin seinen Kollegen mit auf eine Fahrt mit dem neuen Aurus. Es ist bereits der zweite, den der russische Staatschef dem koreanischen geschenkt hat. Unser Filmteam war eines der wenigen, die den Aurus aus nächster Nähe sehen konnten.

Allerdings gibt es in Korea neben der Natur noch viel zu sehen. Das Land verfügt über zwei über tausend Jahre alte UNESCO-Weltkulturerbestätten und Dutzende berühmter moderner Denkmäler, angefangen bei den Bronzestatuen von Kim Il Sung und Kim Jong Il. Seit Anfang des Jahres haben bereits 600 russische Touristen Nordkorea besucht.

Oleg Kozhemjako, Gouverneur der an Nordkorea angrenzenden Region Primorskij Krai, erzählte: „Die ersten Touristen waren in den Skigebieten, jetzt machen sie bereits Urlaub am Meer. Und der Primorskij Krai ist ein Ort, an dem die Menschen anhalten, einen Tag bleiben, ihr eigenes Programm zusammenstellen und über unsere Fremdenverkehrsbüros abreisen können.“

Russen sind hier herzlich willkommen. Einer der wichtigsten Orte in Pjöngjang. Es gibt auch eine Gedenkstätte, an der sich das Mausoleum des Vaters und Großvaters des koreanischen Führers befindet.

Der Kim-Il-Sung-Platz ist für Feierlichkeiten. Hier finden die Militärparaden statt und auf den Platz passen bis zu 100.000 Menschen. Wie viele heute hierher kamen, wissen wir nicht. Auf diesem Platz stehen heute die Porträts von Wladimir Putin und Kim Jong-un nebeneinander.

Tausende Menschen waren an dem Programm beteiligt, von Matrosen in den bekannten Matrosenuniformen und Offizieren in Galifen über russische Lieder wie „Mein großes Vaterland“, das das koreanische Orchester problemlos spielte und Salutschüssen, bis zhin u Sprechchören „Wir grüßen den Präsidenten Russlands“, die von Tausenden von Menschen vorgetragen wurden. Weder Pjöngjang noch Putin haben solche Empfänge je erlebt.

Zu dem pompösen Empfang wurde Putin später von Journalisten befragt und er antwortete: „Ich weiß, dass es in der Demokratischen Volksrepublik Korea gewisse protokollarische Normen gibt. Ich kenne sie. Aber ich habe nicht erwartet, dass es ein solches Ausmaß annimmt.“

Die Aussage war symbolisch: Gerade erst haben die beiden Länder den Jahrestag ihrer bilateralen Beziehungen gefeiert – einer Partnerschaft, die nun auch ein ganz anderes Ausmaß annimmt.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen