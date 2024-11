Wie das russische Fernsehen über den Wahlkampf-Endspurt der Republikaner berichtet

US-Wahl

In Russland beobachten die Medien die US-Wahl sehr genau, weshalb es am Sonntagabend im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gleich zwei Berichte aus den USA gab: Einen über den Wahlkampf-Endspurt der Demokraten, und einen über den Wahlkampf-Endspurt der Republikaner.

Die US-Wahlen beherrschen die Medien weltweit und auch in Russland sind die anstehenden US-Wahlen eines der wichtigsten Themen in den Medien. Das russische Fernsehen hat daher in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zwei Beiträge über die US-Wahl gesendet, einen über den Wahlkampf-Endspurt der Demokraten und einen über den Wahlkampf-Endspurt der Republikaner. Hier übersetze ich den Bericht über den Endspurt der Republikaner.

Beginn der Übersetzung:

Ein Trump-Anhänger namens Valery hat Trump mit Lukaschenko verglichen

Die amerikanischen Wahlen sind ein Kampf nicht um Leben, sondern um Tod. Das Land ist gespalten. Was liegt also vor uns? Darüber berichtet unser Korrespondent.

Staten Island ist die einzige republikanische Enklave im überwiegend liberalen New York City. Trump wird es in den zwei Tagen bis zur Wahl nicht mehr hierher schaffen, aber für seine Anhänger ist hier bereits alles entschieden. Für sie ist er bereits der 47. US-Präsident.

Umgedrehte Sternenbanner sind hier das Symbol dafür, dass Amerika diese Schlacht verliert. Auf der anderen Straßenseite, neben dem ehemaligen Pflegeheim, stehen Volksdenkmäler in Form von alten Männerhosen mit Abzeichen der verschiedenen Waffengattungen der US-Streitkräfte. Früher lebten hier obdachlose Veteranen, dann wurden sie rausgeschmissen. Biden und Harris vergaben alle 268 Betten an illegale Einwanderer. In Staten Island kam es zu Protesten.

Illegale Einwanderung und steigende Preise werden von den Wählern bei dieser Wahl als die beiden wichtigsten Themen angesehen. Und die meisten sind – so wie Curtis Sliwa, der Gründer der Guardian Angels, dessen Red Berets bereits in den 1970er Jahren begannen, die New Yorker Kriminalitätswelle zu bekämpfen – zuversichtlich, dass Trump derjenige ist, der genau diese Probleme besser in den Griff bekommen wird. Aber was sind schon Harlemer U-Bahn-Hooligans aus der Carter-Zeit gegen 10 Millionen illegale Einwanderer unter Biden?

„Die Menschen müssen eine Entscheidung treffen. Wenn sie wollen, dass die Invasion weitergeht, sollen sie Harris wählen, wenn sie dagegen sind, müssen sie Trump wählen. So einfach ist das“, erklärt Curtis Sliwa.

Valery hingegen ist legal nach Amerika gekommen, weder über die kanadische noch über die mexikanische Grenze. Er hat die Staatsbürgerschaft und kann zur Wahl gehen. Der Trump-Anhänger erzählte mir: „Meine Familie und ich haben gestern gewählt. Trump ist unser Steuermann, wie man so schön sagt. Wie Alexander Lukaschenko in Weißrussland. Das ist natürlich ein Scherz. Er ist also die wichtigste Person hier.“

„Sie kommen aus Weißrussland?“, fragte ich ihn.

„Ja, ich bin aus Minsk. Wenn Sie das zeigen, werden die Leute sofort sagen: ‚Hier ist Valery auf der Kundgebung.‘ Ich habe sogar ein T-Shirt für diesen Anlass gekauft“, antwortete er und zeigte mir sein Trump-T-Shirt unter seiner Jacke.

Aber nicht T-Shirts mit der berühmten roten Mütze sind die neueste MAGA-Mode, sondern reflektierende Westen. Ein alter Mann, der eine solche Westen trug, sagte mir: „Ich bin ein Müllmann. Sie sagen, alle republikanischen Wähler sind nichts als Müll. Das ist schlecht, das hätten sie nicht sagen sollen. Er hat eine gute politische Strategie, Kamala hat keine. Wie hoch ist ihr IQ? Ich bin ein alter Mann, stellt mich gegen sie auf, da bin ich schlauer.“

Andere verpackten ihre Botschaft an Biden, der Trump-Wähler beschimpft hat, in Müllsäcke, und zogen sie sich selbst an. Ich fragte einen von ihnen, warum er sich einen Müllsack angezogen hat

„Weil ich von der Demokratischen Partei beleidigt wurde. Ich bin Demokrat und wähle jetzt die Republikaner, weil die Demokratische Partei mich im Stich gelassen hat. Ich habe die Partei nicht verlassen. Ich stimme mit Elon Musk überein, sie haben sich extrem radikalisiert. Ich möchte normale Menschen vertreten, die ein normales Leben wollen, an Gott glauben und ein traditionelles Familienleben führen.“

Und aus solchen beleidigten Menschen besteht die Hälfte von Amerika.

Trump griff das Thema vor Journalisten auf: „250 Millionen Menschen sind kein Müll! Wir sind kein Müll! Ich würde Ihnen sagen, wer wirklich Müll ist, aber das werde ich nicht tun.“

Der Rekultivierer des Washingtoner Sumpfes hat ein passendes Arbeitsgerät: Ein Müllwagen holt ihn in Green Bay in Wisconsin direkt von seinem Flugzeug ab. Zu Journalisten sagte Trump: „Wie gefällt Ihnen mein Müllwagen? Er ist zu Ehren von Kamala Harris und Joe Biden.“

Wahrhaftig, Trumps animalische politische Instinkte haben wieder funktioniert. Das hat sogar besser funktioniert als bei McDonald’s. Und die Weste passt über seinen Schultern wie angegossen. Diese Arbeitskleidung trug er auch bei der Veranstaltung, der republikanische Kandidat konnte nicht genug davon bekommen.

Der weiße Müllwagen ist bisher die größte Oktober-Überraschung dieses Präsidentschaftsrennens. Er ist kein Formel-1-Auto, aber er hat eine gute Nutzlast und ist leistungsstark. Aber wird er Trump zum Sieg fahren?

Sogar das Lenkrad ist auf der rechten Seite, allen Linksradikalen zum Trotz. Sein Fahrer, der Müllmann Anthony Reverro, antwortet mir emotional: „Die reden alle viel, aber wenn es darum geht, etwas zu tun, tun sie nichts. Trump redet viel, aber wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, würde ich mich für Trump entscheiden. Kamala? Ich will Kamala nicht. Die Demokraten haben bei allem versagt.“

Die Meinung des Müllmanns von der 1st Avenue in Manhattan ist ein unangenehmer, aber nicht tödlicher Schlag für die Demokraten, denn am Ende wird New York wir immer für Harris stimmen. Alles wird sich in den Swing States entscheiden.

Ob es ihnen gefällt oder nicht, alle vier Jahre müssen sich die Menschen aus dem Washingtoner Olymp auch an das einstöckige Amerika wie in Lehigh County erinnern. Im Jahr 2020 gewann Joe Biden hier mit einem Vorsprung von nur 14.000 Stimmen. Und Donald Trump setzt alles daran, sich zu rächen. In Pennsylvania stehen 19 Wahlmännerstimmen auf dem Spiel, mehr als irgendwo sonst. Deshalb nennt man es auch den wichtigsten Swing State.

Auf den Plakatwänden ist die Spannung zu spüren. Jede Fläche wurde aufgekauft und in der Gemeinde Allentown laufen die politischen Anzeigen auf den elektrischen Bildwänden buchstäblich Rücken an Rücken. Auf Plakaten sind die Kandidaten auch überall.

Sie rufen „USA“ und sie meinen „Trump“. Hier scheinen seine Positionen stärker zu sein als die Säule auf dem zentralen Platz der Stadt, aber Pennsylvania ist ein lila Staat. Neben der roten, also republikanischen, gibt es auch die blaue, die demokratische Wählerschaft.

„Trump wird es schwer haben, weil es in diesem Staat mehr registrierte Demokraten als registrierte Republikaner gibt. Präsident Trump wird gewinnen, wenn alle seine Anhänger wählen gehen, anstatt faul zu sein und zu Hause zu sitzen und zu denken, die Schlacht sei schon gewonnen“, sagte der Politaktivist Blake Marnell.

In aller Herrgottsfrühe machen sie sich auf den Weg, um vor den Wahllokalen stundenlang in einer Schlange zu warten, an deren Ende eine gründliche Kontrolle steht. Auf der elektronischen Anzeigetafel steht eine lange Liste mit Dingen, die im Wahllokal nicht erlaubt sind. Nicht einmal Regenschirme sind erlaubt.

Nach zwei Attentatsversuchen, von denen sich der erste ebenfalls in Pennsylvania ereignete, wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Trump physisch auszuschalten, hat nicht funktioniert. Die Taktik wurde geändert.

Auf einer Veranstaltung sagte Trump: „Sie wurden beim Betrug in Lancaster County erwischt, sie wurden in York erwischt. Wir hatten einen Whistleblower, der sie entlarvt hat. Sie betrügen wie die Hölle, und es ist eine verdammte Schande. Und wir werden mit ihnen aufräumen. So etwas haben wir in Pennsylvania noch nirgendwo gesehen.“

Verschwörungen des Gegners sind ein Muss, aber Trump ist die Art von Mann, die selbst endlos Ärger anzieht. Warum, so könnte man fragen, musste er den skandalumwitterten Komiker Hinchcliffe zur Kundgebung im Madison Square Garden einladen?

Die Reaktion erlebe ich auf der Straße, wo mir die Harris-Unterstützerin Yvette Figueroa sagte: „Er nannte Puerto Rico eine Müllinsel. Aber wir sind kein Müll. Deshalb werden wir ihn am 5. November auf den Müllhaufen schicken. Wir sind Amerikaner. Und die Tatsache, dass er diesen Mann diesen Witz machen ließ, ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Viele Menschen hier sind darüber sehr verärgert. Und viele Menschen werden gegen ihn stimmen.“

Wenn man bedenkt, dass 8 Prozent der Bevölkerung Pennsylvanias puerto-ricanisch sind, klingt diese Drohung mehr als überzeugend. Und dann auch noch aus dem Mund einer Frau. Das ist der zweite Teil von Trumps Problem mit den Wählern, wie Nikki Haley ausführte: „Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Puerto Ricaner oder Latinos zu kritisieren, nicht der richtige Zeitpunkt, um seine übertriebene Männlichkeit zu zeigen. 53 Prozent der Wählerschaft sind Frauen, und sie werden wählen gehen.“

Mädchen nach links, also zu Harris, Jungen nach rechts, also zu Trump. So wollen die liberalen Medien das Gleichgewicht der Kräfte zeigen, doch die Amateur-Modedesignerin Debra Yanez, die dem Republikaner mit ihrer Kollektion quer durch Amerika folgt, widerlegt das mit einem persönlichen Beispiel. „Amerika wieder zum Strahlen bringen. Wenn Trump ins Weiße Haus einzieht, wird er Amerika wieder zum Strahlen bringen“, meint sie.

„Wie viel kostet das Shirt?“, frage ich und zeige auf die Outfits, die sie kreiert hat.

„Sie kosten alle unterschiedlich viel. Im Madison Square Garden stand Alina Habba in meiner Jacke auf der Bühne. Das war meine Arbeit. Ja, das ist die zweite Jacke, die sie von mir bekommen hat. Haben Sie sie gesehen? Sie war wunderschön“, bekomme ich zur Antwort.

Alina Habba ist die Trump-Anwältin, die im Sommer vor einem New Yorker Gericht wie eine Tigerin für ihn gekämpft hat. Und sie ist eine der vielen republikanischen Stars, die der 45. US-Präsident unter der Kuppel der Madison Square Garden Arena versammelt hatte. Von Elon Musk bis Robert Kennedy, von Hulk Hogan bis J.D. Vance, Trumps Wahlkampfkarawane hat es endlich in seine Heimatstadt geschafft. Und sie machte dabei eine Menge Lärm.

„Wir hoffen, dass Donald Trump uns vor all dem Unheil bewahren kann, das die Demokraten über Amerika gebracht haben“, sagte mir Vish Burra, ein schwarzer Unterstützer des republikanischen Kandidaten.

„Stimmt es, dass viele Afroamerikaner jetzt Trump unterstützen?“, fragte ich ihn.

„Ja, die Unterstützung ist sehr groß, weil die Demokraten nicht wissen, wie sie mit jungen Menschen und Minderheiten reden sollen.“

Aber Reden allein ist inzwischen zu wenig. „Trump wird es richten“ ist auf der Zielgeraden sein neuer Wahlkampfslogan.

Ein anderer schwarzer Trump-Anhänger sagte mir: „Ich glaube, wir jungen Leute hatten das Gefühl, dass die Wirtschaft viel besser war, als Trump im Amt war. Allen ging es gut. Und es gab keine Kriege. Aber jetzt besteht die Möglichkeit, dass ein Krieg genau hier in den USA beginnt. Und genau das versuchen wir jetzt zu verhindern.“

„Krieg? Sie meinen sowas wie einen Bürgerkrieg?“, fragte ich nach.

„Ich meine, ja, die Art und Weise, wie das ganze Land im Moment gespalten ist.“

Die Grenze war in diesem Fall die 8th Avenue und die Schlachten wurden auf den Fußgängerinseln ausgetragen. Auf der einen Straßenseite die Trump-Anhänger, auf der anderen seine Gegner mit „Trump ist ein Faschist“-Plakaten.

Die Schwarzen sind für Trump, die Latinos genauso, und auch noch die Italiener, Juden und Iren. Aber die liberalen Medien verbreiteten weiterhin die wahnsinnige Methode: „1939 versammelten sich die Gefolgsleute eines anderen faschistischen Führers, Adolf Hitler, in dieser Halle zu einer ‚Kundgebung für Amerika‘. Eine Kundgebung, bei der von der Bühne antisemitische Appelle ertönten und die Bühne selbst mit Nazi-Bannern geschmückt war.“

Was sie tatsächlich über den Nationalsozialismus und insbesondere über diejenigen, die ihn besiegt haben, wissen, ist eine rhetorische Frage, aber im Madison Square Garden gab es welche, die zumindest versuchten, sie zu beantworten. Ted O Grady, ein Anhänger der Republikaner, sagte mir: „Sie sehen mich hier mit einer Bibel stehen. Das ist ein Akt der Demut vor Gott. Wir brauchen einen Akt der Demut, denn wir haben Blut an unseren Händen, wir provozieren Krieg. Wir haben auf nationaler und globaler Ebene gesündigt. Ich wünschte, Trump würde nach Russland reisen, nach Wolgograd, damit er sieht, wie viel die Russen im Zweiten Weltkrieg geopfert haben.“

Die endlosen amerikanischen Kriege sind auch wahnsinnig teuer. Allein für die Ukraine wurden unter Biden und Harris knapp 300 Milliarden ausgegeben. Trump sieht Elon Musk in seiner Regierung als Verantwortlichen für Sparmaßnahmen. Der Moderator der Veranstaltung fragte Musk daher: „Ich habe nur eine Frage: Wie viel, glauben Sie, können wir aus diesem vergeudeten Harris-Biden-Haushalt in Höhe von 6,6 Billionen Dollar herausholen?“

„Nun, ich denke, wir können mindestens 2 Billionen Dollar herausholen“, antwortete Elon Musk und das Publikum jubelte begeistert.

Nur werden die Sofa-Falken, die noch mehr Geld und noch mehr Blut brauchen, natürlich nicht glücklich sein, wenn sie von der Gehaltsliste gestrichen werden. So wie Liz Cheney, die Tochter der Architekten des Irakkrieges Dick Cheney.

Trump sagte über Leute wie sie im Gespräch mit Tucker Carlson: „Sie wissen, dass die alle Falken sind, wenn sie in Washington in einem schönen Gebäude sitzen und sagen: ‚Oh mein Gott, lasst uns 10.000 Soldaten direkt ins Maul des Feindes schicken‘.“

Cheney mag ein dumm sein, aber dafür ist sie dem Deep State treu ergeben. Die Medien bezeichnen Trump mal als Faschisten, dann als Kommunisten, und das innerhalb von weniger als einer Woche. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, was nächste Woche passieren wird.

Trump befeuerte es noch, als er auf einer Veranstaltung, bei der auch Mike Johnson dabei war, sagte: „Ich werde helfen, Senatoren und Kongressabgeordnete zu wählen, wir werden den Senat leicht erobern. Und mit unserem kleinen Geheimnis kommen wir auch mit dem Repräsentantenhaus klar, richtig? Unser kleines Geheimnis wird große Ergebnisse bringen. Mike Johnson und ich haben ein kleines Geheimnis. Wir werden es lüften, wenn das Präsidentschaftsrennen vorbei ist.“

Natürlich versucht man schon jetzt, das kleine Geheimnis des großen Wahlkampfes zu enträtseln. Es gibt die Version, dass es sich um den halb vergessenen 12. Zusatzartikel zur US-Verfassung handelt. Er wird in Anspruch genommen, wenn keiner der Kandidaten 270 Wahlmännerstimmen erhält. In diesem Fall wird alles vom Kongress nach dem Prinzip „ein Staat, eine Stimme“ entschieden. Und in Amerika gibt es mehr republikanische Bundesstaaten.

„Ich vermute, dass es Trumps und Mike Johnsons kleiner Geheimplan ist, dass er, wenn er verliert, versuchen wird, das Wahlmännerkollegium aufzulösen und das Repräsentantenhaus unter Mike Johnson zu zwingen, das Wahlergebnis zu kippen“, meint der Politiker Dan Goldman.

Mike Johnson hat das alles bestritten, aber wen interessiert das schon? Das Feindbild wird im Voraus geformt – für den Fall der Fälle.

Auf der Straße sagte mir ein anderer Trump-Anhänger: „Die Demokraten müssen erkennen, dass sie verlieren werden. Ich glaube nicht, dass sie gerissen genug sind, um zu gewinnen. Ich sage voraus, dass sie es tun werden, bevor Joe Biden aus dem Amt scheidet, vielleicht sogar noch vor der Wahl. Barack Obama wird ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann: ‚Entweder auf dem Rücktrittsschreiben ist deine Unterschrift oder dein Gehirn, Joe.‘ Und er wird es unterschreiben. Dann wird Kamala Harris Präsidentin, und die Demokraten werden feiern: ‚Wir haben unsere erste weibliche Präsidentin. Wir haben die gläserne Decke durchbrochen.’“

Wird Amerika so einen Crashtest überleben oder die Ergebnisse der Testfahrt akzeptieren? Schließlich probieren sie Trump nicht zum ersten Mal, denn er war bereits vier Jahre US-Präsident.

Ende der Übersetzung



