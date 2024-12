Wer vom Ende des ukrainischen Gastransits profitiert

Energiekrise

Zum 1. Januar endet der Gastransitvertrag durch die Ukraine, was in Europa wegen des zu erwartenden Defizits an Gas kurzfristig zu höheren Energiepreisen führen wird. Aber wer profitiert vom Ende des Gastransits?

Dass die Ukraine den auslaufenden Transitvertrag für russisches Gas nach Europa nicht verlängern will, ist bekannt. Der Vertrag wird daher am 1. Januar auslaufen, was bedeutet, dass sich Länder wie die Slowakei und Österreich (und teilweise auch Ungarn) nach neuen Lieferanten umsehen müssen, was in diesen Ländern zu höheren Energiepreisen führen wird, weil alle Alternativen teurer sind als das russische Pipelinegas.

Auch wenn das durch die Ukraine nach Europa gelieferte Gas nur einen kleinen Teil des europäischen Gasverbrauches ausmacht, hat der anstehende Wegfall dieser Mengen die Gaspreise in Europa bereits erhöht.

Ein russischer Experte hat in der russischen Nachrichtenagentur TASS einen Artikel darüber veröffentlicht, wer vom Wegfall des ukrainischen Transits profitieren und wer den Schaden haben wird. Ich habe den Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Vorteilhaft oder nicht: Die Folgen der Beendigung des russischen Erdgastransits durch die Ukraine

Igor Maskaew über die Frage, wer von der Weigerung Kiews, den Transit russischer Energieträger fortzusetzen, profitieren und wer verlieren wird

In Russland nimmt man die Äußerungen ukrainischer Politiker über die Einstellung des russischen Gastransits durch die Ukraine ab dem 1. Januar 2025 gelassen zur Kenntnis. Der russische Präsident Wladimir Putin betonte sogar, dass die Weigerung, den Vertrag zu verlängern, kein Problem für Gazprom, geschweige denn für Russland darstelle.

Wie wird sich diese Entscheidung Kiews auf die Ukraine selbst und auf die Länder auswirken, die russisches Erdgas nutzen?

Die Hose ist einem näher als das Hemd

Der Preis für diese politische Entscheidung ist der Verlust von Hunderten von Millionen Dollar für die Ukraine. Das wiederum wird erhebliche negative Auswirkungen auf die finanzielle und wirtschaftliche Lage von Naftogaz Ukrainy und des ukrainischen Gastransportsystems (GTS) sowie auf den Staatshaushalt und damit auf das Wohlergehen vieler Menschen im Land haben.

Dabei wird die Entscheidung der ukrainischen Politiker wahrscheinlich keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Deckung der inländischen Gasnachfrage in der Ukraine haben. Mit dem wirtschaftlichen Abschwung der ukrainischen Industrie und der Einstellung eines großen Teils der Wärmeerzeugung ist der Gasverbrauch auf ein Niveau gesunken, das durch die inländische Gasproduktion gedeckt werden kann. Die Ukraine hat 2022 19,3 Milliarden Kubikmeter und 2023 19,8 Milliarden Kubikmeter verbraucht (im Vergleich zu dem Verbrauch von 27,3 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2021). Gleichzeitig beläuft sich die Produktion des Schebelyn-Gaskondensatfeldes in der Region Charkow auf mehr als 18 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr.

Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine ist ein Schlüsselelement der europäischen Energieinfrastruktur. 2020 wurden rund 55,8 Milliarden Kubikmeter Gas durch das GTS transportiert, das ist der niedrigste Stand seit sieben Jahren. Dank des aktuellen Fünfjahresvertrags, der Ende 2019 unterzeichnet wurde, blieben die Volumina hoch.

Mit dem Beginn der Militäroperation im Februar 2022 und den nachfolgenden konfliktbezogenen Ereignissen begann der russische Gastransit durch die Ukraine zu sinken. Im Jahr 2023 sank das Volumen um 28 Prozent auf 14,65 Milliarden Kubikmeter, das sind nur nur vier Prozent des gesamten Gasbedarfs der EU. Wichtige Gasströme wurden über alternative Routen wie Turkish Stream umgeleitet.

Die Entscheidung der Ukraine hat die Risiken für eine zuverlässige und stabile Gasversorgung Europas erhöht. Besonders schmerzhaft könnte die Entscheidung der Ukraine für Moldawien, die Slowakei und Österreich sein.

In nur wenigen Tagen, vom 16. bis zum 23. Dezember 2024, stiegen die Erdgaspreise in der EU um mehr als zehn Prozent, da ein Gasmangel zu erwarten ist.

Moldawien sah sich gezwungen, wegen möglicher Unterbrechungen der Gasversorgung den Ausnahmezustand zu verhängen.

Wichtige Gasunternehmen aus Mitteleuropa unterzeichneten eine Erklärung zur Unterstützung der Fortsetzung des Gastransits durch die Ukraine und begannen, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um die fehlenden 12 bis 14 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr aus Zentralasien, insbesondere Aserbaidschan, zu sichern.

Die Ukraine hat angekündigt, sich gemeinsam mit Polen an der Entwicklung und Umsetzung eines osteuropäischen Gashub-Projekts zu beteiligen, das dazu beitragen soll, russisches Gas durch Brennstoff aus anderen Quellen zu ersetzen. Gleichzeitig erlaubt die Ukraine laut Michail Podoljak, dem Berater des ukrainischen Präsidenten, theoretisch den Transit von nicht-russischem Erdgas, beispielsweise aus Aserbaidschan und Kasachstan, durch ihr Land, sofern die EU-Kommission einen entsprechenden Antrag stellt. Aber auf den europäischen Plattformen wurden für 2025 keine Auktionen für Gastransit durch die Ukraine angekündigt.

Die Haltung der EU

Russland wiederum hat seine Bereitschaft erklärt, den europäischen Markt über andere Routen mit Erdgas zu versorgen: über Turkish Stream und teilweise über Blue Stream.

Die EU bemüht sich um eine Abkehr vom russischen Gas, aber Russland ist immer noch der größte Erdgaslieferant. So hat Russland im zweiten und dritten Quartal 2024 die USA bei der Belieferung des europäischen Marktes überholt und liegt nach Norwegen an zweiter Stelle.

Die EU hat Flüssigerdgas (LNG) immer als Alternative zu russischem Pipelinegas gesehen. Da es auf Pipelinegas verzichtet, muss Europa jedoch etwa 20 Prozent seiner LNG-Importe mit Gas decken, das wiederum aus Russland stammt. Mehr noch: Der Anteil in diesem Jahr um fünf Prozent der 2023 gelieferten Mengen gestiegen.

Während dieser Ansatz für die meisten EU-Länder insgesamt akzeptabel ist, auch wenn er höhere Energiepreise bedeutet, erhöht er für einige Länder, wie die Slowakei und Österreich, die Risiken für die Energiesicherheit erheblich. Diese Länder liegen im Inneren Europas und sind Binnenländer ohne Zugang zum Meer, über das LNG normalerweise angeliefert wird. Obwohl die Binnenländer Kapazitäten an Terminals in Kroatien, Italien und Belgien buchen können, reicht die Kapazität der europäischen Pipelines möglicherweise nicht aus, um die benötigten Mengen beispielsweise in die Slowakei zu transportieren, wenn der Winter kalt ist.

Der wichtigste Lieferant von LNG für den europäischen Markt sind die USA, auf die mehr als 45 Prozent entfallen. Die EU ist besorgt über diese hohe Abhängigkeit und sucht aktiv nach Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Gasquellen sowohl innerhalb des US-Marktes (um die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen zu verringern) als auch auf internationalen Märkten. Im Oktober 2024 bezog die EU zum ersten Mal Gas aus Mexiko und nahm die Importe aus Indonesien und Ägypten wieder auf. Katar wird als Hauptlieferant angesehen, wobei sein Anteil von 30 bis 35 Prozent im Jahr 2021 auf 12 bis 14 Prozent im Zeitraum 2023/2024 sinken wird. Es wird erwartet, dass Katar seine LNG-Kapazitäten bis 2025/2026 erhöht, sodass es einen Teil des Gases auf den EU-Märkten anbieten kann.

Die Hoffnungen der EU auf ein größeres Angebot ruhen auch auf Norwegen, das bereits ein wichtiger Gaslieferant für Europa ist. Die norwegischen Pipelines sind gut in die europäische Infrastruktur integriert, was Gaslieferungen aus dem Land besonders attraktiv macht. Die Kapazität der norwegischen Unternehmen und die Innenpolitik des Landes setzen der Angebotssteigerung jedoch Grenzen.

Europa erwägt auch die Einfuhr von Gas aus Afrika, zum Beispiel aus Ländern wie Algerien und Nigeria. Diese Länder könnten durch bestehende Pipelines oder neue Verflüssigungsprojekte zusätzliches Gas liefern.

In der EU ist man sich also darüber im Klaren, dass die europäischen Staaten mit dem Wegfall des Transits durch die Ukraine mit schmerzhaften Engpässen und steigenden Gaspreisen konfrontiert werden könnten, was die schwierige Situation für energieintensive Unternehmen in der EU weiter verschärfen würde.

Amerika ist dagegen

Unterdessen sehen die USA keine Notwendigkeit für die EU, ihre LNG-Lieferquellen zu diversifizieren. Obwohl zwischen der EU und den USA ein erhebliches Handelsungleichgewicht besteht, hat der neu gewählte US-Präsident Donald Trump den Ländern der EU mit höheren Einfuhrzöllen gedroht, sollten sie ihre Käufe von US-amerikanischem Öl und Gas nicht erhöhen. Die Reaktion der europäischen Staats- und Regierungschefs auf diese Drohung war zurückhaltend, aber meiner Meinung nach immer noch von der Bereitschaft geprägt, zum Schutz ihrer wirtschaftlichen Interessen zu handeln: Europäische Diplomaten begannen, Gegenmaßnahmen für den Fall der Einführung von Zöllen durch die USA zu diskutieren.

Trump versprach auch, eine Reihe von Vorschriften und Entscheidungen aufzuheben, die die Regierung Joe Bidens in USA bei Beschränkungen der Energieerzeugung und -ausfuhr getroffen hat, um die Auswirkungen der Ausfuhren auf die Inlandspreise und die Energiesicherheit zu bewerten. Unbeschränkte LNG-Exporte könnten nach Angaben des US-Energieministeriums zu einem 30-prozentigen Anstieg der Gaspreise in den USA führen. Gleichzeitig hat das Verbot derzeit keine praktischen Auswirkungen. Zuvor wurden in den USA Lizenzen für den Bau von rund 80 Millionen Tonnen Kapazität erteilt, deren Inbetriebnahme für 2025 bis 2028 geplant ist. Es bestehen große Zweifel, ob diese Kapazitäten auf dem Weltmarkt und auf dem US-Binnenmarkt in vollem Umfang nachgefragt werden. Daher gibt es zumindest derzeit keinen Grund, von ernsthaften Auswirkungen der Aufhebung des Verbots zu sprechen.

Fazit

Die offensichtlich aus politischen Gründen getroffene Entscheidung, den Transit durch die Ukraine zu beenden, wird (falls sie umgesetzt wird, und danach sieht es bisher aus) zu erheblichen Einnahmeverlusten für die Ukraine führen. Die Weigerung, den Transitvertrag zu verlängern, hat die kurzfristigen Risiken für die Sicherstellung zuverlässiger Gaslieferungen an eine Reihe von europäischen Ländern erhöht. Ein möglicher kurzfristiger Gasmangel in der EU, die erzwungene Ersetzung von russischem Pipeline-Gas in Europa durch Flüssiggas (einschließlich teilweise russischem Gas) und Änderungen der Lieferrouten werden zu höheren Kosten für die Gasversorgung, neuem Investitionsbedarf und infolgedessen zu höheren Gaspreisen auf den Weltmärkten führen. Gleichzeitig kann diese Situation den Gasunternehmen in einer Reihe von LNG-produzierenden Ländern, vor allem in den USA, Aserbaidschan, Kasachstan und Katar, sowie den Gas- und Infrastrukturunternehmen in der Türkei zusätzliche Einnahmen bringen.

Ende der Übersetzung



