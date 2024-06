Ukraine

Der Zustand der ukrainischen Armee ist laut der Washington Post katastrophal. Die ukrainischen Militärkommandeure haben nicht genug Zeit, um die Soldaten auf den Einsatz an der Front vorzubereiten.

Die Zeitung schreibt, egal woher die neuen Soldaten kommen, ukrainische Feldkommandeure sagen, dass sie wegen des Mangels an Ausbildung oft Wochen brauchen, um ihnen grundlegende Fähigkeiten wie Schießen beizubringen.

Hier übersetze ich den Artikel der Washington Post .

Beginn der Übersetzung:

Die Grundausbildung in der Ukraine umfasst nach Ansicht der Kommandeure kaum die Grundlagen

Ukrainische Kommandeure vor Ort sagen, sie seien darauf vorbereitet, dass die meisten neuen Truppen im Rahmen des neuen Mobilisierungsgesetzes mit einer schlechten Ausbildung eintreffen werden.

KRAMATORSK, Ukraine — Während sich die Ukraine auf die Mobilisierung von Zehntausenden Soldaten vorbereitet, um den akuten Mangel an Soldaten angesichts der verstärkten russischen Offensive zu beheben, sagen ukrainische Kommandeure vor Ort, dass sie erwarten, dass die meisten neuen Soldaten mit einer schlechten Ausbildung ankommen werden.

Die ukrainischen Kommandeure beklagen sich seit langem über die schlechte Ausbildung der neuen Rekruten in den Ausbildungszentren. Doch angesichts der russischen Offensive erinnern die ständigen Klagen daran, dass das kürzlich verabschiedete Mobilisierungsgesetz, das die Zahl der Rekruten erhöhen soll, nur ein Schritt zur Lösung der Personalprobleme der Armee ist.

Der Zustrom von Wehrpflichtigen nach dem neuen Gesetz lässt noch Monate auf sich warten. In der Zwischenzeit verlegen Kommandeure Soldaten aus rückwärtigen Stellungen in frontnahe Kampfeinheiten. Letzten Monat unterzeichnete Präsident Wladimir Selensky ein Gesetz, das es einigen Gefängnisinsassen erlaubt, der Armee beizutreten und im Gegenzug eine Chance auf Bewährung zu erhalten.

Wo auch immer die neuen Soldaten herkommen, ukrainische Feldkommandeure berichten, dass sie oft Wochen damit verbringen müssen, grundlegende Fertigkeiten wie Schießen zu erlernen, weil es an Ausbildung mangelt.

„Wir hatten Leute, die nicht einmal wussten, wie man ein Maschinengewehr auseinandernimmt und wieder zusammensetzt“, sagte der 28-jährige stellvertretende Bataillonskommandeur der 93. mechanisierten Brigade, den die Washington Post gemäß ukrainischem Militärprotokoll mit dem Kampfnamen „Schmidt“ ansprechen darf.

Die erste Woche habe er mit Soldaten verbracht, die von rückwärtigen Wachposten versetzt worden waren, und nur dafür gesorgt, dass jeder von ihnen mindestens eine Schachtel Munition – etwa 1.500 Schuss – pro Tag verschoss, bevor er zu anspruchsvolleren Aufgaben überging. In einigen Wochen könnten diese Soldaten an Kämpfen in der Nähe der Stadt Tschassow Jar teilnehmen, wo die russischen Streitkräfte auf dem Vormarsch sind.

„Wir verlieren mit der Grundausbildung viel Zeit“, berichtete Schmidt und fügte hinzu: “Wenn es, Gott bewahre, einen Durchbruch bei Tschassow Jar gibt und wir neue Infanteristen bekommen, die die Grundlagen nicht kennen, werden sie dorthin geschickt, um einfach zu sterben.”

Während die ukrainischen Truppen mit schwerem Personalmangel zu kämpfen haben und an Boden verlieren, unterstreicht das Versäumnis, den Soldaten eine angemessene Grundausbildung zu geben, die desolate Lage, in der sich Kiew mehr als zwei Jahre nach Beginn der russischen Militäroperation befindet.

Soldaten sagen, dass Russland in diesem Jahr vor allem deshalb Fortschritte gemacht hat, weil die ukrainische Armee nicht über genügend Truppen verfügt, um sich gegen die unerbittlichen Angriffe zu verteidigen, und die Regierung die Mobilisierung nur langsam vorantreibt.

Um sofort mehr Truppen auf das Schlachtfeld zu bringen, hat Selenskys neu ernannter Oberbefehlshaber Generaloberst Alexander Syrsky Männer, die bisher außerhalb des Kriegsgebietes zum Schutz von Brücken und anderer Infrastruktur eingesetzt waren, in Brigaden versetzt, die an den heftigsten Kämpfen beteiligt sind.

Damit soll unter anderem die Zahl der Männer verringert werden, die in die Armee eingezogen werden müssen – ein Thema, das für Selensky politisch gefährlich ist. Syrskys Vorgänger, General Valery Saluzhny, hatte vorgeschlagen, rund 500.000 Mann in die Armee einzuziehen, eine Zahl, die Selensky öffentlich mit der Begründung ablehnte, ihm seien keine Beweise für die Notwendigkeit vorgelegt worden und die Ukraine werde Schwierigkeiten haben, die Gehälter für so viele neue Soldaten zu zahlen.

Die Kommandeure an der Front freuen sich über jeden Neuzugang, denn einige Einheiten haben seit Monaten keine Verstärkung erhalten. Aber viele der neuen Soldaten scheinen schlecht vorbereitet zu sein, sagen die Kommandeure, obwohl viele von ihnen seit Beginn der russischen Militäroperation vor mehr als zwei Jahren in der Armee gedient haben, wenn auch nicht auf dem Schlachtfeld.

Vor etwa einem Monat stand ein ukrainischer Soldat mit dem Kampfnamen Wal auf einer Brücke in der südlichen Region Odessa Wache – dieselbe Aufgabe, die er seit seiner Einberufung zu Beginn der Operation jeden Tag erfüllt.

Am 30. April wurde Wal mitgeteilt, dass er in den Kampfeinsatz versetzt werde. 24 Stunden später wurde er der 93. Brigade zugeteilt und in den östlichen Teil der Region Donezk geschickt. Er hatte nicht einmal Zeit, seine Sachen zu packen, denn die Einheit musste verlegt werden.

„Es war beängstigend“, sagt der 31-Jährige. „Niemand war wirklich vorbereitet.“

In die Aufklärungseinheit der 42. mechanisierten Brigade, die vor kurzem in den Nordosten der Region Charkow verlegt wurde, um sich gegen eine neue russische Offensive zu verteidigen, waren viele der Aufklärer gerade erst aus Nachhutpositionen verlegt worden und hatten nur zwei Wochen Ausbildung erhalten, bevor sie in den Kampf geschickt wurden, um Missionen auszuführen, die manchmal Schleichen hinter den feindlichen Linien erforderten.

Was in den ukrainischen Ausbildungszentren gelehrt werde, sei „völliger Unsinn“, sagte ein 32-jähriger Soldat mit dem Kampfnamen Tschirwa. „Alles wird im Feld gelehrt.“

Ein Offizier, der seit mehr als einem Jahr neue Soldaten in einer ukrainischen Einrichtung ausbildet, sagt, dass es in den Ausbildungszentren kaum Munition sowjetischen Kalibers gebe, da diese für die Truppen auf dem Schlachtfeld reserviert sei. Das bedeutet, dass die Rekruten kaum Erfahrungen mit scharfer Munition sammeln. Nach Angaben des Offiziers erhält das Ausbildungszentrum nur 20 Schuss Munition pro Mann.

„Die Ausbildungszentren haben keine Granaten zum Werfen und das Ausbildungszentrum hat keine Granatwerfer“, sagte der Offizier, der anonym bleiben wollte, weil er nicht die Erlaubnis hatte, sich öffentlich zu äußern. „Das ist das Problem.

„Wir haben kein richtiges Ausbildungssystem“, fuhr der Offizier fort und fügte hinzu, dass die Ukraine von NATO-Ausbildern ausgebildete Ausbilder benötige, um die zweimonatige Grundausbildung auf einen Monat zu verkürzen.

Die derzeitige Priorität des ukrainischen Generalstabs besteht darin, mehr Rekruten im Ausland auszubilden – in Einrichtungen, die, im Gegensatz zu den Einrichtungen auf ukrainischem Gebiet, nicht von russischen Bombenangriffen betroffen sind. Bislang bietet Großbritannien den Ukrainern eine Grundausbildung an. Als mögliche Beschleunigung erwägt Frankreich, Ausbilder in die Ukraine zu entsenden, um Wehrpflichtige auszubilden, so Syrsky in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Viele ukrainische Männer fürchten die Einberufung vor allem deshalb, weil sie ohne entsprechende Ausbildung in gefährliche Positionen geschickt werden könnten. Im Zuge der Einberufung hat die Brigade „Сharta“ der Nationalgarde im ganzen Land Plakate aufgehängt, die „60 Tage Ausbildung“ versprechen.

Doch obwohl die einzelnen Brigaden Geld in Werbung investieren, um Rekruten anzuwerben, eine interne Konkurrenz im Militär, kommen viele am Ende nicht in die ausgewählte Brigade.

Ein hochrangiger Unteroffizier eines Bataillons, das in der östlichen Region Donezk kämpft, beschrieb ein Verfahren, bei dem bestimmte Brigaden, insbesondere Angriffsbrigaden, häufig das Vorrecht haben, neue Soldaten aus den Ausbildungszentren auszuwählen.

Ein Hauptfeldwebel, der normalerweise in die Ausbildungszentren geschickt wird, um Soldaten für sein Bataillon auszuwählen, sprach unter der Bedingung der Anonymität, um offen zu sein und weil er nicht befugt war, öffentlich über dieses heikle Thema zu sprechen.

Der Hauptfeldwebel berichtete, dass einige Angriffsbrigaden ihr Personal fast ständig in der Nähe von Ausbildungszentren stationieren, um schnell die jüngsten, stärksten und motiviertesten Kämpfer auszuwählen. Ein Offizier, der als Ausbilder in einem Ausbildungszentrum gearbeitet hatte, bestätigte, dass einige Brigaden sich verschworen hätten, um als erste Rekruten auszuwählen.

„Wenn man uns schickt, um jemanden zu rekrutieren, haben andere Brigaden schon alle guten Leute genommen, und du musst unter den Kriminellen, den Lahmen und den Kranken auswählen“, sagte der Unteroffizier. „Und so wählst du aus denen aus, verdammt noch mal.“

Der Feldwebel sagte, er wolle mit den Soldaten reden, um zu verstehen, wer eher kampfbereit sei und wer zwangsrekrutiert wurde und auf dem Schlachtfeld Befehle verweigern könnte. Diese Frage wird wahrscheinlich besonders wichtig, da die meisten Ukrainer, die dienen wollen, sich bereits freiwillig gemeldet haben. Diejenigen, die dies noch nicht getan haben, wollen in der Regel nicht kämpfen.

Einige Rekruten, so der Hauptfeldwebel, sind als körperlich fit eingestuft, obwohl sie über 50 Jahre alt sind. Sie haben Knie- und Rückenprobleme, die es ihnen schwer machen, mit Rucksack und Waffe kilometerweit zu laufen, wie es oft verlangt wird. Manche Brigaden haben aber die Anweisung, solche Männer trotzdem zu nehmen.

„Es gibt Männer, denen man in die Augen schaut und sieht, dass sie zögern“, sagt der Feldwebel. “Er braucht einen Schubs. Er braucht Vertrauen in seine Waffe und die Gewissheit, dass wir ihn nicht im Stich lassen und er wird kämpfen.”

„Und es gibt diejenigen, die sofort sagen: ‚Ich werde nicht kämpfen‘“, fügte er hinzu. „Natürlich versucht man, die nicht zu nehmen. Aber nochmal, in unserer Armee ist es so, dass die Personalabteilung sagt: ‚Keine Chance, ihr müsst ihn nehmen, er ist gesund’“.

Ende der Übersetzung



