Was die NATO auf ihrem anstehenden Gipfel besprechen will und wie Orban dabei stört

Ukraine und Asien

Beim anstehenden NATO-Gipfel wird die Ukraine das beherrschende, aber nicht das einzige heikle Thema sein. Die NATO-Mitglieder verschieben den NATO-Beitritt der Ukraine, der der Grund für die Eskalation des Donbass-Krieges war, inzwischen auf den Sankt-Nimmerleinstag. Kiew dürfte frustrierende Tage erleben.

Es sei noch einmal daran erinnert, dass der Grund für die Eskalation des Donbass-Krieges Ende Februar 2022 vor allem zwei Gründe hatte: Erstens die Tatsache, dass die NATO damals den Beitritt der Ukraine forcierte (in den Medien war damals ständig von der „Politik der offenen Tür“ für Kiew die Rede) und Russlands Sorgen und Warnungen ignorierte. Im Dezember 2021 hat Russland daher einen letzten Versuch einer friedlichen Einigung gemacht und der NATO und den USA gegenseitige Sicherheitsgarantien angeboten, zu denen auch ein Verzicht des NATO-Beitritts der Ukraine gehörte. Zum Monatswechsel Januar/Februar 2022 haben die USA und die NATO es abgelehnt, darüber auch nur zu reden.

Außerdem hat der ukrainische Präsident Selensky am 19. Februar 2022 auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter der Applaus der Vertreter des Westens die nukleare Bewaffnung der Ukraine angedroht. Auf die Kombination dieser beiden Ereignisse musste Russland mit seiner Militäroperation reagieren, weil die Alternative gewesen wäre, dass an seiner Grenze eine atomar bewaffnete Ukraine entsteht, die auch noch NATO-Mitglied ist und in ihre Militärdoktrin einen Krieg gegen Russland um die Krim festgeschrieben hatte.

Man kann zur Frage der Krim und auch zum NATO-Beitritt stehen, wie man will, aber wohl nur wenige normal denkende Menschen dürften der Meinung sein, dass eine dieser Fragen einen großen Krieg oder gar einen Atomkrieg wert sind. Am Ende dieses Artikels fasse ich die Chronologie der Eskalation noch einmal zusammen.

Die NATO wendet sich von Kiew ab

Inzwischen ist von einem auch nur mittelfristigen NATO-Beitritt der Ukraine nicht mehr die Rede. Selensky ist damit schon beim NATO-Gipfel vor einem Jahr abgeblitzt, worauf er damals sehr emotional und erbost reagiert hat, was im Westen gar nicht gut angekommen ist.

Auch in diesem Jahr kann Kiew vom NATO-Gipfel nichts Gutes erwarten. Natalia Galibarenko, die Vertreterin der Ukraine bei der NATO, erklärte in einem Interview mit Politico zwar, Kiew wolle beim NATO-Gipfel ein „unumkehrbares“ Angebot einer Mitgliedschaft erhalten, aber das bleibt Wunschdenken, den die NATO wird es bei symbolischen Gesten belassen.

Beim letztjährigen NATO-Gipfel hatten sich die Mitgliedsstaaten in Vilnius darauf geeinigt, dass „die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt“, aber sie hatten nicht angegeben, wann Kiew eine Einladung zum Beitritt erhalten werde, sondern sich in wolkigen Formulierungen verloren, die Ukraine müsse zunächst „Kriterien“ erfüllen, aber die Kriterien wurden nicht präzisiert. Im Klartext wurde der NATO-Beitritt der Ukraine auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben, woran sich seitdem nichts geändert hat. Im Gegenteil, denn inzwischen nennt die NATO als Bedingung für einen NATO-Beitritt Kiews, die Ukraine müsse zunächst Russland besiegen, was – wie inzwischen jeder weiß – vollkommen illusorisch ist.

Das in Brüssel gut vernetzte Portal Euractiv zitierte einen ungenannten Beamten des US-Außenministeriums über die für diesen Gipfel geplanten Formulierungen zur Beruhigung Kiews:

„Wir bereiten eine Reihe von Dokumenten vor, die als eine Art Brücke zur Mitgliedschaft dienen werden.“

Von einer Mitgliedschaft Kiews wird also keine Rede sein, sondern nur von einer imaginären Brücke, die aus den bereits gefassten Beschlüssen bestehen soll, dass die NATO die Unterstützung durch westliche Länder koordiniert (also der Übergang vom US-geführten Ramstein-Format zur Unterstützung Kiews auf eine neu zu schaffende NATO-Stelle in Wiesbaden), das die NATO weiterhin ukrainische Soldaten ausbildet, dass die NATO sich verpflichtet, der Ukraine jährlich 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen (wobei die Finanzierung des Plans keineswegs in trockenen Tüchern ist), dass die NATO einen Sonderbeauftragten in Kiew ernennt und so weiter. Kiew soll also mit schon getroffenen Entscheidungen, von denen einige nicht einmal wirklich fixiert sind, ruhig gestellt werden.

Noch deutlicher wurde der scheidende NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der im Vorfeld des Gipfels plötzlich verkündete, niemand habe der Ukraine je Garantien für einen NATO-Beitritt gegeben und dass die Ukraine in zehn Jahren und nicht in zwei oder drei Jahren in die NATO aufgenommen werden könnte. Und bei der Gelegenheit fügte er auch wieder die Formulierung hinzu, die einen NATO-Beitritt faktisch ausschließt, weil die Ukraine Russland nicht militärisch besiegen kann. Stoltenberg sagte nämlich:

„Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, unsere Unterstützung für die Ukraine zu intensivieren, damit sie siegt. Das ist die Voraussetzung für eine künftige Mitgliedschaft der Ukraine“

Da ein ukrainischer Sieg ungefähr so realistisch ist, wie tropische Temperaturen am Nordpol, hat Stoltenberg damit erstens gesagt, dass Kiew den NATO-Beitritt auf lange Zeit vergessen kann, und zweitens, dass die NATO tatsächlich bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen soll, was drittens erneut bestätigt, dass es der NATO nicht um das Schicksal der Ukraine geht, sondern nur darum, Russland zu schwächen und es so lange mit dem Krieg zu beschäftigen, bis wirklich jeder Ukrainer an der Front gestorben ist oder verkrüppelt wurde, der irgendwie in der Lage ist, eine Waffe in die Hand zu nehmen.

AFP berichtete unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in der NATO, Kiew müsse annehmen, was die NATO ihm vorlegt, wobei noch nicht einmal klar ist, was das sein wird:

„Wladimir Selensky wird keine andere Wahl haben, als das Angebot anzunehmen, was auch immer dieses Angebot sein mag.“

Der litauische Verteidigungsminister sagte, dass es sogar unmittelbar vor dem NATO-Gipfel noch „keinen Konsens“ in der Frage des NATO-Beitritts der Ukraine gibt.

Die Rolle Orbans

Interessant wird die Rolle, die der ungarische Ministerpräsident Orban beim NATO-Gipfel spielen wird. Nachdem er seine Friedensmission gestartet und sowohl mit Selensky als auch mit Putin gesprochen hat, ist er am Montagmorgen in Peking eingetroffen und hat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping über die Ukraine gesprochen. Über das Gespräch ist nur wenig bekannt geworden, aber Orban hat danach erklärt, er China sei das „Schlüsselland“ für die Durchführung von Friedensverhandlungen und er unterstütze die chinesische Friedensinitiative.

Das dürfte den NATO-Staaten kaum gefallen, aber Orban dürfte beim NATO-Gipfel in Washington sehr nachdrücklich für eine Verhandlungslösung werben und wahrscheinlich wird er auch einiges über seine Treffen mit Putin und Xi Jingping erzählen, was bisher nicht in den Medien bekannt geworden ist.

Die NATO will nach Asien

Die NATO hat auch Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland zum Gipfeltreffen eingeladen, um die Unterstützung der Ukraine zu sprechen, so Stoltenberg. Außerdem wolle die NATO mit diesen Staaten „die Zusammenarbeit“ bei „Cybersicherheit und neue Technologien besprechen, um gemeinsam autoritären Mächten Widerstand zu leisten“. Namentlich nannte er dabei Russland, Iran, Nordkorea und China.

Das bestätigt die Tendenzen der US-geführten NATO, sich nach Asien auszubreiten, was in der Region für neue Spannungen sorgen wird. Was allerdings der pazifische Raum mit dem Nordatlantik zu tun hat – immerhin bezeichnet sich die NATO ja „Nordatlantisches Organisation“ – erschließt sich nicht, aber es zeigt ein weiteres Mal, dass die USA die Europäer in ihren Konflikt mit China hineinziehen wollen.



