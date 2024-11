Was die Erklärung von Scholz zum Ende der Koalition über die Perspektiven Deutschlands verrät

Deutschland hat fertig

Die Ansprache, die Bundeskanzler Scholz letzte Woche nach dem Ende der Regierungskoalition gehalten hat, zeigt noch einmal eindeutig, welche Prioritäten Scholz setzt. Die deutschen und die deutsche Wirtschaft stehen dabei weit hinter der Unterstützung der Ukraine. Die Aussichten für Deutschland sind also mehr als schlecht.

Manchmal muss man sich, wenn man verstehen will, welche Ziele eine Regierung hat, so langweilige Dinge wie eine Rede von Bundeskanzler Scholz anschauen. Scholz hat nach dem Ende der Regierungskoalition, also nachdem er den Finanzminister entlassen hat, eine offenbar schon im Vorwege vorbereitete Ansprache gehalten, die ein schockierendes Dokument ist, das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft – und damit der deutsche Wohlstand – für die Regierung keinerlei Priorität haben.

Und leider gilt das nicht nur für die verbleibende Regierung aus SPD und Grünen, sondern auch für die Opposition aus CDU/CSU und auch für die FDP. Die Regierung ist ja nicht zerbrochen, weil die Parteien fundamental unterschiedliche Vorstellungen über die deutsche Politik haben, sondern sie ist im Grunde genommen nur daran zerbrochen, dass sie sich nicht darüber einigen konnten, wie sie den Wahnsinn weiter finanzieren sollen.

Das bedeutet, dass alle Parteien, die nach der nächsten Wahl eine Chance haben, in die deutsche Regierung zu kommen, den für Deutschland selbstmörderischen Kurs mindestens fortsetzen, vielleicht sogar noch verschärfen werden.

Um das im Detail zu verstehen, müssen wir uns die Kernpunkte der Rede von Scholz anschauen.

Scholz nannte in seiner Rede einen Plan aus vier Punkten, den er vorgeschlagen hat. Schauen wir uns also an, wie Scholz die Probleme in Deutschland lösen will. Sein erster Punkt lautete:

„Mein Angebot umfasste vier Kernpunkte:

Erstens. Wir sorgen für bezahlbare Energiekosten und deckeln die Netzentgelte für unsere Unternehmen. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Wir dürfen nicht vergessen, dass es die Bundesregierung unter Scholz war, die für die explodierten Energiekosten verantwortlich ist, indem sie die billigen russischen Energieträger abgelehnt hat. Zumindest eine Röhre der Nord Streams ist intakt und Russland hat immer wieder angeboten, sie einzuschalten, was sofort zu einem Rückgang der Energiekosten in Deutschland führen würde. Aber die Bundesregierung lehnt das ab.

Scholz hat das Problem selbst geschaffen, gegen das er nun mit staatlichen Subventionen, also mit neuen Schulden, vorgehen will. Das senkt keine Energiekosten, das erhöht die Staatsverschuldung und damit auch den jährlich zu leistenden Schuldendienst, was wiederum den zukünftigen finanziellen Spielraum Deutschlands einschränkt.

Das stärkt nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland, wie Scholz behauptet, das schwächt ihn, denn die Unternehmen können sich nicht darauf verlassen, wie lange die Subventionen gelten. Sie werden daher auch weiterhin nicht in Deutschland investieren, mehr noch, sie würden die gewonnene Zeit nutzen, um ihren Rückzug aus Deutschland vorzubereiten, um sich in Ländern niederzulassen, in denen der Planungshorizont größer und die Energiekosten dauerhaft niedriger sind als in Deutschland.

Danach sagt Scholz:

„Zweitens. Wir schnüren ein Paket, das Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den vielen Zuliefererbetrieben sichert.“

Hier gilt das gleiche, wie eben schon: Mit einem Hilfspaket löst man keine Probleme, man kann damit bestenfalls eine vorübergehende Krise überbrücken.

Die deutsche Autoindustrie leidet unter von der Bundesregierung geschaffenen Problemen, die Scholz nicht anpacken will. Da wäre zuerst der sinnlose Umstieg auf Elektroautos und das beschlossene Verbot von Verbrennungsmotoren. Verbrennungsmotoren waren die Stärke der deutschen Autoindustrie und die Bundesregierung hat zugelassen, dass diese Stärke einfach zerstört wird.

Und die deutsche Autoindustrie leidet natürlich ebenfalls unter der von dieser Bundesregierung verschuldeten Explosion der Energiepreise.

Für beide Probleme bietet Scholz nicht nur keine Lösung an, er erkennt noch nicht einmal an, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Da ist es kein Wunder, dass VW in Deutschland Werke schließt und die Produktion ins Ausland verlagert. Die anderen deutschen Autokonzerne werden bald genauso reagieren.

Weiter sagt Scholz:

„Drittens. Wir führen eine Investitionsprämie ein und verbessern noch einmal die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, damit Unternehmen jetzt in den Standort Deutschland investieren.“

Und wieder will Scholz mehr Geld ausgeben, das Deutschland gar nicht hat. Und auch diese Maßnahme wird nichts bringen, denn was nützt eine Investitionsprämie vom Staat, wenn die Investition aufgrund der hohen Energiepreise und der verkorksten Wirtschaftspolitik der Bundesregierung unrentabel ist? Niemand wird aufgrund einer einmaligen Investitionsprämie eine Fabrik eröffnen, die wahrscheinlich nie Geld verdienen wird.

Das gleiche gilt für Steuererleichterungen, denn die lösen kein Problem. Ein Unternehmen, das unrentabel ist, macht nämlich keine Gewinne, auf die es Steuern zahlen würde, die man senken kann. Und auch bei Unternehmen, die zwar noch Gewinne machen, deren Gewinne aber sinken, lösen Steuererleichterungen kein Problem, denn diese Unternehmen werden trotzdem aus Deutschland abwandern und dahin gehen, wo sie rentabel arbeiten können.

Der letzte, und wie wir sehen werden, wichtigste Punkt von Scholz lautet:

„Viertens. Wir erhöhen unsere Unterstützung für die Ukraine, die einem schweren Winter entgegengeht. Nach der Wahl in den USA sendet das ein ganz wichtiges Signal: Auf uns ist Verlass.“

Das ist der totale Knaller. Deutschland versinkt im wirtschaftlichen Chaos, dem ein soziales Chaos folgen wird, wenn die Abwanderung von Unternehmen auf den Arbeitsmarkt durchschlägt, aber Scholz faselt von der Ukraine und will für die Ukraine-Hilfen sogar die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse aussetzen, um neue Rekordschulden anzuhäufen und das Geld in das Fass ohne Boden zu werfen, das der Westen in Kiew finanziert.

Die Ukraine ist das Hauptproblem Deutschlands, wie sich in den folgenden Teilen der Rede von Scholz zeigt, denn danach erklärt Scholz, wo er die Gründe der Probleme in Deutschland sieht. Das klingt beispielsweise so:

„Klar ist, Deutschland wird seiner Verantwortung gerecht werden müssen. Wir müssen in Europa mehr denn je zusammenhalten und gemeinsam weiter in unsere eigene Sicherheit und Stärke investieren. Denn die Lage ist ernst. Es herrscht Krieg in Europa. Im Nahen Osten erhöhen sich die Spannungen.

Gleichzeitig tritt unsere Wirtschaft auf der Stelle. Der schwache Welthandel macht den Unternehmen zu schaffen. Die Energiepreise infolge des russischen Angriffskriegs, die Kosten für die Modernisierung unserer Wirtschaft: All das müssen sie stemmen. Meine Gespräche mit der Wirtschaft zeigen: Unsere Unternehmen brauchen Unterstützung, und zwar jetzt.“

Und wieder lügt Scholz, denn die Energiepreise in Deutschland sind nicht „infolge des russischen Angriffskriegs“ explodiert, sondern infolge der Sanktionen. Russland hat weder die Lieferungen von Öl und Gas eingeschränkt, noch die Preise erhöht. Scholz lügt zwar ständig, Russland habe die Gaslieferungen eingestellt, aber das ist Unsinn, denn wie gesagt ist es Scholz selbst, der Nord Stream nicht öffnen will. Russland hingegen liefert weiterhin durch alle noch in Betrieb befindlichen Pipelines zuverlässig Gas nach Europa.

Und was Scholz als „Modernisierung unserer Wirtschaft“ bezeichnet, ist der grüne Unsinn, also die Energiewende, die der Grund für die Misere der deutschen Wirtschaft ist.

Anstatt die Probleme zu lösen, die diese Regierung selbst geschaffen hat, will Scholz neue Kredite aufnehmen, um Maßnahmen zu finanzieren, die an den hausgemachten Problemem nichts ändern.

Etwas später behauptet Scholz in der Ansprache, die Bundesregierung habe viele Erfolge zu verzeichnen. Das klingt beispielsweise so:

„Streit auf offener Bühne hat viel zu lange den Blick auf das verstellt, was diese Regierung gemeinsam vorangebracht hat: Beim Thema irreguläre Migration kommen wir voran. Gegenüber dem Vorjahr konnten wir sie zuletzt um mehr als 50 Prozent verringern. Im Einsatz für sichere Energie und Klimaschutz machen wir große Fortschritte. Erstmals sind wir auf Kurs, unsere Ausbauziele für Windkraft und Solarenergie wirklich zu erreichen. Die Inflation ist auf zwei Prozent gesunken, die Reallöhne und die Renten steigen wieder. Wir haben Deutschlands Energieversorgung gesichert und die Energiepreise stabilisiert. Noch vor einigen Jahren musste fast jeder Vierte im Niedriglohnsektor arbeiten. Heute ist es nur noch jeder Siebte. All das sind gute Nachrichten. All das hat die Regierung aus SPD, Grünen und auch FDP zusammen erreicht.“

Bei der „irregulären Migration“, also der illegalen Migration, kommt Deutschland nicht voran, denn in Deutschland leben immer noch zehntausende illegale Migranten, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde, die aber nicht abgeschoben werden. Das wäre schnell möglich, indem man deren Abschiebung gesetzlich vorschreibt. Das tut die Regierung jedoch nicht.

Dass der Ausbau der „grünen“ Energie das Problem der deutschen Wirtschaft ist, haben wir schon gesehen. Trotzdem lobt Scholz sich dafür, deren Ausbau weiter umzusetzen, das Problem also weiter zu vergrößern. Aktuell sind die Strompreise in Deutschland wieder sehr hoch, weil es zu wenig Wind und damit zu wenig Strom gibt, und weil auch die Preise für Gas an den Börsen hoch sind, was unter anderem daran liegt, dass das russische Pipeline-Gas fehlt. Trotzdem bezeichnet Scholz Wind- und Sonnenenergie der Stromerzeugung als „sichere Energie“.

Weiter sagt Scholz:

„Als Bundeskanzler habe ich einen Amtseid geschworen. Dieser Eid hat für mich große Bedeutung. Ich halte stets das Wohl unseres ganzen Landes im Blick. Meine feste Überzeugung lautet: Niemals, niemals dürfen wir innere, äußere und soziale Sicherheit gegeneinander ausspielen. Das gefährdet unseren Zusammenhalt, das gefährdet am Ende sogar unsere Demokratie.“

In seinem Amtseid hat Scholz geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Seine Politik hat dem deutschen Volk jedoch extrem geschadet. Dass er sich in seiner Rede trotzdem auf den Amtseid beruft, ist reiner Hohn.

Danach behauptet Scholz:

„Ein Ausstieg aus Investitionen in die klimafreundliche Modernisierung unseres Landes, auch das will Christian Lindner. Das schürt Unsicherheit in unserer Wirtschaft und es verspielt unsere Chance, bei den Technologien der Zukunft vorne dabei zu sein. Die USA, China und andere schlafen nicht. Verklausuliert spricht Christian Lindner von der Hebung von Effizienzreserven in unseren Sozialversicherungssystemen. Dahinter aber verbergen sich harte Einschnitte bei Gesundheit und Pflege und weniger Sicherheit, wenn jemand in Not gerät. Das ist respektlos gegenüber allen, die sich diese Sicherheiten hart erarbeitet haben, gegenüber allen, die Steuern und Sozialabgaben zahlen.“

Wieder lügt Scholz, vor allem, wenn es um die USA geht. Dort sind die Energiepreise um ein Vielfaches niedriger als in Deutschland und der EU, weil die USA auf durch Fracking gewonnenes Öl und Gas setzen, das sie auch in die EU exportieren, wobei sie es an die EU jedoch viel teurer verkaufen als in den USA.

Nochmal: Das Problem der deutschen Wirtschaft ist die „klimafreundliche Modernisierung“ und die Absage an russisches Öl und Gas. Beides hat die Regierung Scholz vorangetrieben, aber als Lösung für dieses selbstgemachte Problem schlägt Scholz eine Verstärkung dieses Unsinns vor.

Danach kommt Scholz zum aktuellen Hauptproblem, nämlich der Tatsache, dass er die im Grundgesetz festgelegte Schuldenbremse aussetzen, also viele Milliarden Euro neuer Schulden machen will, um die Ukraine zu finanzieren. Daran ist die Regierung zerbrochen, nicht weil die FDP gegen die Ukraine-Hilfen wäre, sondern weil die FDP sie mit Abbau von Sozialleistungen anstatt neuer Schulden finanzieren will.

Das zeigt, dass die Unterstützung des untergehenden Regimes in Kiew inzwischen zum wichtigsten Problem der deutschen Haushaltspolitik geworden ist, denn die Regierung steht vor der Wahl, die Ukraine entweder auf Kosten des Wohlstands der Deutschen oder mit immensen neuen Schulden zu finanzieren. Bei Scholz klingt das so:

„Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit, und die Wirklichkeit für Deutschland ist: Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Sicherheitslage auf Jahre hinaus tiefgreifend verändert. Wir müssen erheblich mehr in unsere Verteidigung und in die Bundeswehr investieren, übrigens gerade jetzt, nach dem Wahlausgang in den USA. 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben bei uns vor dem russischen Bombenterror Schutz gefunden. Das bleibt richtig. Mit bald 30 Milliarden Euro unterstützen wir die Ukrainer in ihrem Abwehrkampf. Auch das tun wir deshalb, weil es unseren eigenen Sicherheitsinteressen dient. Ein russischer Sieg käme uns vielfach teurer zu stehen. Die Unterstützung der Ukraine ist und bleibt wichtig.

Ich sage auch ganz klar: Ich bin nicht bereit, unsere Unterstützung für die Ukraine und Investitionen in unsere Verteidigung zulasten des sozialen Zusammenhalts zu finanzieren, zulasten von Rente, Gesundheit oder Pflege. Beides muss sein, Sicherheit und Zusammenhalt. Deshalb werde ich die Bürgerinnen und Bürger auch nicht vor die Wahl stellen: Entweder, wir investieren genug in unsere Sicherheit, oder wir investieren in gute Arbeitsplätze, in eine moderne Wirtschaft und eine funktionierende Infrastruktur. Dieses Entweder-oder ist Gift. Entweder Sicherheit oder Zusammenhalt, entweder die Ukraine unterstützen oder in Deutschlands Zukunft investieren – diesen Gegensatz aufzumachen, ist falsch und gefährlich. Das ist Wasser auf die Mühlen der Feinde unserer Demokratie.

Vor allem aber ist dieses Entweder-oder auch vollkommen unnötig; denn Deutschland ist ein starkes Land. Unter allen großen wirtschaftsstarken Demokratien haben wir mit weitem Abstand die geringste Verschuldung. Es gibt Lösungen, wie wir unser Gemeinwesen und seine Aufgaben solide finanzieren können. Es gibt Lösungen für einen Haushalt, der innere, äußere und soziale Sicherheit gleichzeitig stärkt. Eine solche Lösung habe ich vorgeschlagen. Das Grundgesetz sieht in Artikel 115 ausdrücklich vor, in einer außergewöhnlichen Notsituation einen Überschreitensbeschluss zu fassen, wie das die Koalition Ende vergangenen Jahres übrigens genau für diesen Fall vereinbart hatte. Der russische Angriffskrieg, der nun schon im dritten Jahr tobt, sowie all seine Folgen sind eine solche Notsituation. Wenn eine Notsituation vorliegt, dann aber hat die Bundesregierung nicht nur das Recht, zu handeln. Dann ist Handeln Pflicht.“

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diesen Orwell-Sprech sachlich kommentieren soll, denn wieder gilt, dass es sich bei all dem um hausgemachte Probleme handelt. Die Bundesregierung hätte die Eskalation in der Ukraine vielleicht verhindern können, wenn sie ein klares Veto gegen den NATO-Beitritt der Ukraine eingelegt hätte, der Anfang 2022 im Gespräch war. Danach hat die Regierung Scholz aber die Entscheidungen getroffen, die zu den heutigen Problemen geführt haben.

Die Regierung Scholz hat auf russisches Öl und Gas verzichtet und so die Explosion der Energiepreise ausgelöst. Die Regierung Scholz hat entschieden, Flüchtlinge aus der Ukraine nicht wie alle anderen Asylanten zu versorgen, sondern sie nach den für Deutsche geltenden Sozialleistungen zu versorgen. Und die Regierung setzt weiterhin auf den grünen Wahnsinn, der die Wirtschaft zerstört, wie inzwischen jeder erkennen kann.

Anstatt endlich den Kurs zu ändern, will Scholz stattdessen gigantische Schulden aufnehmen, um diese Politik fortzusetzen und immer mehr Probleme für die Zukunft schaffen.

Und dieser hat Mann sogar die Frechheit, sich auf seinen Amtseid zu berufen, nach dem er Schaden vom deutschen Volk abwenden soll.

Wer glaubt, dass sich nach Neuwahlen etwas ändern wird, der muss bedenken, dass Oppositionsführer Merz eine noch radikalere Unterstützung der Ukraine fordert. Unter anderem fordert er die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Dass die Grünen noch schlimmer sind, sei nur am Rande bemerkt. Für alle, die es nicht gesehen haben, verlinke ich hier das Statement von Habeck und Baerbock, dass sie nach dem Auseinanderbrechen der Regierung abgegeben haben. In den sechs Minuten ging es fast ausschließlich um die Ukraine, die Probleme Deutschlands sind den Grünen vollkommen egal, wie man an deren Erklärungen eindeutig sehen kann.

Kurz und gut: Deutschland hat fertig, denn egal, wer realistischerweise nach Neuwahlen die Regierung stellt, der Kurs der Regierungspolitik wird sich nicht ändern. Die Ukraine wird weiter um jeden Preis unterstützt und der grüne Wahnsinn wird auch ohne die Grünen in der Regierung weitergehen. Die Frage ist nur, ob die selbstmörderische Politik mit neuen Schulden oder mit Sozialabbau finanziert wird. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Beides, also neue Schulden und den Abbau von Sozialleistungen.



