USA vs. China

Unter Präsident Trump haben die USA Taiwan viermal so viele Waffen verkauft, wie unter Präsident Biden. In Taiwan hoffen die Befürworter der Unabhängigkeit von China daher auf einen Wahlsieg von Trump.

Donald Trump hat in seiner Amtszeit den Wirtschaftskrieg gegen China begonnen, den die EU seinerzeit noch kritisiert hat. Erst als die Biden-Regierung nach Bidens Amtseinführung diese anti-chinesische Politik fortgesetzt hat, ist auch die EU-Kommission vollständig auf den anti-chinesischen Kurs umgeschwenkt.

Allerdings liegt der Fokus der Biden-Regierung trotz aller Provokationen gegenüber China in Sachen Taiwan auf der Ukraine. Das zeigt sich auch an den Waffenlieferungen. Die USA haben der Ukraine so ziemlich alles an Waffen geschickt, was sie schicken konnten, was in erster Linie zu Lasten von Lieferungen an Taiwan ging, von denen viele aus diesem Grund verzögert wurden.

Taiwan steht damit, zumindest unter der Biden-Regierung, unter den militärpolitischen Prioritäten der USA nach der Ukraine und Israel nur auf Platz 3.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zu dem Thema mit dem taiwanesischen Experten Ou Sifu, dem Leiter des Zentrums für das Studium von Chinas Politik, Streitkräften und Kriegsführungskonzepten am Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsinstitut Taiwans, gesprochen. Sifu hat dem TASS-Korrespondenten vorgerechnet, dass die Waffenexporte aus den USA nach Taiwan während der Präsidentschaft von Trump viermal so hoch waren, wie unter der Regierung von Präsident Biden:

„Unter Trump erreichten die Waffenverkäufe an Taiwan 20 Milliarden Dollar, während sie unter der Regierung von Joe Biden bei 5 Milliarden Dollar liegen. Als Trump für eine zweite Amtszeit kandidierte, wollten viele Taiwaner, dass er wiedergewählt wird.“

Sifu wies auch darauf hin, dass „Taiwan seine Verteidigungsausgaben immer selbst bezahlt hat“, was man als die Äußerung eines gewissen Unverständnisses in Taiwan dafür werten kann, dass die Ukraine vom Westen nicht nur viel mehr Waffen bekommt als Taiwan, sondern dass die Ukraine die Waffen auch nicht bezahlen muss. Er fuhr daher fort:

„In den 1970er Jahren haben die USA ihre Militärhilfe für Taiwan eingestellt und insbesondere seit 1979, als die USA und Taiwan ihre diplomatischen Beziehungen abbrachen, hat Taiwan seinen eigenen Haushalt für den Kauf von US-Waffen und Dienstleistungen verwendet. Im Jahr 2024 betrugen die Verteidigungsausgaben Taiwans 2,5 Prozent des BIP. Das ist zwar nicht so viel wie in Israel und den USA, aber es übertrifft die meisten NATO-Länder. Außerdem bemüht sich Taiwan nach Kräften, seinen Verteidigungshaushalt auf 3 Prozent des BIP zu erhöhen. De facto will Taiwan noch mehr US-Waffen kaufen, aber die USA können diesen Wunsch aufgrund von Beschränkungen für Technologieexporte und wegen politischer Faktoren oft nicht erfüllen.“

Zuvor hatte Trump in einem Interview mit Bloomberg Businessweek auf die Frage, ob er Taiwan im Falle eines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen zu verteidigen gedenke, gesagt, die Insel solle die USA für ihre Sicherheit bezahlen. „Wissen Sie, wir unterscheiden uns nicht von einer Versicherungsgesellschaft“, fügte er mit Blick auf Sicherheitsgarantien der USA hinzu.

Und die taiwanesische Regierung ist offensichtlich bereit, Trumps Forderungen zu erfüllen und zu bezahlen. Wenn Trump das ernst meint, würde das bedeuten, dass die US-Unterstützung für die Ukraine unter seiner Präsidentschaft in jedem Fall gesenkt wird, weil Trump das Schutzversprechen der USA als eine Dienstleistung ansieht, für die bezahlt werden muss. Die Ukraine kann aber nicht bezahlen, weshalb Trump die nun einmal beschränkte Zahl von neu produzierten Waffen wohl nach Taiwan umleiten würde, was natürlich eine Reduzierung der Waffenlieferungen an Kiew bedeuten würde.

Die USA haben die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan 1979 abgebrochen und Beziehungen mit China aufgenommen. Obwohl Washington offiziell die Ein-China-Politik anerkennt, hat es weiterhin enge Kontakte zur taiwanesischen Regierung. Über diese Doppelmoral der westlichen Länder, dass sie einerseits offiziell die Ein-China-Politik anerkennen und keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan haben, Taiwan also offiziell nicht als Staat anerkennen, Taiwan aber trotzdem gegen China unterstützen, habe ich kürzlich ausführlich geschrieben.

Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant für Taiwan. Derzeit beläuft sich der Bestand an ausstehenden US-Waffenlieferungen an Taiwan auf rund 19 Milliarden Dollar.



