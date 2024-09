Offiziell 80.000 Desertierte

Die ukrainische Armee ist praktisch am Ende, während Selensky alle Entscheidungen über einen möglichen Frieden den USA überlässt.

Die ukrainische Front bröckelt auf ganzer Linie, die ukrainische Armee kann ihre Stellungen nicht halten und die Russen sind inzwischen praktisch überall auf dem Vormarsch. Das kann man inzwischen auch in westlichen Medien, vor allem englischsprachigen, die wesentlich informativer sind als deutsche Medien, praktisch täglich lesen.

Auch von westlichen Experten hört man das schon seit einiger Zeit, wobei sich mal wieder zeigt, dass Experten, die die für den Westen bittere Wahrheit seit langen verkünden und die daher aus den Mainstream-Medien verbannt wurden, recht behalten haben. So sagte der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs vor einigen Wochen in einem Interview mit Tucker Carlson, die USA befänden sich nun in einem aktiven Krieg mit Russland und die westlichen Söldner in der Ukraine seien „ein großer Grund zur Sorge“. Niemand im Westen wolle Verantwortung übernehmen, um das zu beenden, so Sachs:

„Die Ukraine verliert den Krieg auf dem Schlachtfeld – und das ist der springende Punkt. Es gab eine kleine Ausnahme, als einige Brigaden ukrainischer und NATO-Söldner in einen eher ländlichen Teil Russlands eindrangen, was viel Aufmerksamkeit erregte, aber militärisch sinnlos war. Die Ukraine ist an der Hauptfront erschöpft. Das heißt, sie hat einfach nicht die Arbeitskräfte, nicht die Waffensysteme, nicht die Luftabwehr. Währenddessen rückt Russland immer weiter vor… Die Ukraine verliert jetzt täglich zwischen 1.000 und 2.000 Soldaten, Gefallene und Verwundete.“

Deutsche Medien, die Sachs früher gerne als Wirtschaftsexperten zitiert haben, haben einen Bogen um diese Aussage gemacht, zumal sie ja auch über Tucker Carlsons Aussagen nicht berichten.

Deutlich wurde auch die italienische Zeitung Fatto Quotidiano, die schreibt, dass die ukrainische Armee allein nicht in der Lage sein werde, eine Niederlage auf dem Schlachtfeld abzuwenden. Nur ein direktes Eingreifen der NATO in den Konflikt könne den Verlauf der Ereignisse noch ändern, so die italienische Zeitung.

Allerdings ist auch die Zeitung Fatto Quotidiano nicht Teil des medialen Mainstreams. Sie wurde 2009 gegründet, lehnt jede Art von externen Finanzspritzen ab, um unabhängig zu bleiben und wird daher abwertend als linkspopulistisch bezeichnet. Trotzdem hat sie eine für eine unabhängige Zeitung eine beeindrucke Reichweite von über 50.000 Lesern täglich.

Nichts destotrotz kommen die schlechten Nachrichten auch im medialen Mainstream des Westens an, allerdings vor allem in englischsprachigen Medien, wie ich bereits sagte. Die Financial Times wies vor knapp einer Woche auf die Gefahr hin, dass die ukrainischen Soldaten durch den Einmarsch in die Region Kursk ihre Stellungen im an anderen Fronten verlieren könnten:

„Kiew hat eine erweiterte Front geschaffen, die es ständig versorgen und verstärken muss, was seine Verteidigungslinien in der Ukraine beschädigen könnte.“

Es ist faszinierend, wie lange der westliche Mainstream für derart “bahnbrechende Erkenntnisse” braucht. Ich habe auf dem Anti-Spiegel bereits am 9. August, also drei Tage nach Beginn des ukrainischen Angriffs auf Kursk, über die dadurch erfolgte Verlängerung der Frontlinie geschrieben :

“Hinzu kommt, dass die Front für die Ukraine ohnehin schon überdehnt ist, was die russische Offensive bei Charkow gezeigt hat. Die russische Armee rückt im gesamten Donbass vor und die Ukraine hat dem kaum noch was entgegenzusetzen. ”

Ich zitiere mich hier nicht selbst, um mich selbst zu loben, sondern weil jedem auch nur halbwegs kompetenten Experten sofort klar war, dass die Ukraine sich mit einer weiteren Verlängerung ihrer ohnehin schon überdehnten Front ein Eigentor geschossen hat. Inzwischen ist das auch offensichtlich, denn den russischen Vormarsch im Donbass hat die Aktion nicht gestoppt, und auch im Gebiet Kursk selbst ist die ukrainische Armee mittlerweile unter Druck und verliert Gelände.

Aber westliche Medien wie die Financial Times stellen erst jetzt fest, was sofort offensichtlich war.

Die Lage im Gebiet Kursk

Die Ukrainer sind am 6. August 2024 ins russische Gebiet Kursk eingedrungen. Bloomberg berichtete sechs Tage nach Beginn des ukrainischen Angriffs, dass die USA und die EU die Invasion gebilligt hätten, dass die NATO-Mitglieder jedoch nicht davon überzeugt waren, dass die Ukrainer sich auf russischem Territorium halten könne.

Insgesamt hat die ukrainische Armee bei den Kämpfen im Gebiet Kursk nach russischen Angaben inzwischen mehr als 16.000 Soldaten verloren. Mehr als die Hälfte der herangeführten Ausrüstung der ukrainischen Soldaten wurde demnach zerstört.

Für mich, der ich vor kurzem im Gebiet Kursk war und mit russischen Kommandanten sprechen und mir einen Eindruck von der Lage und der Stimmung dort machen konnte, klingen die offiziellen russischen Zahlen überzeugend. Sie decken sich mit dem, was ich vor Ort erfahren habe.

Zuvor hatte Selensky erklärt, mit dem Einmarsch der ukrainischen Truppen in das Gebiet Kursk seien “die für die Ukraine gesetzten Ziele erreicht worden”, was allerdings von Beginn an bezweifelt wurde, auch wenn beispielsweise deutsche Medien, die jede Kiewer Propaganda nachplappern, den ukrainischen Angriff als Erfolg darstellten.

Desertationen in der ukrainischen Armee

Die Zahl der Fälle von unerlaubtem Entfernen von der Truppe und Desertion verdoppelt sich in der Ukraine jährlich und sie dürfte wird im Jahr 2024 fast 45.000 erreichen. Der Anteil der Deserteure an der Gesamtzahl der Soldaten beträgt neun Prozent, in einigen Einheiten sogar bis zu 30 Prozent.

Offiziell wurden in der Ukraine fast 80.000 Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Truppe eröffnet, aber die tatsächlichen Zahlen dürften weit höher liegen, da viele Fälle nicht gemeldet werden, weil Kommandeure nicht bereit sind, fahnenflüchtige Soldaten anzuzeigen. Der ukrainische Journalist Alexander Boyko, der selbst in der Armee dient, schätzt die Zahl der unerlaubt abwesenden Soldaten auf etwa 200.000. Die Dunkelziffer begründet er mit langwierigen Verfahren zur Registrierung von Straftaten. Und wahrscheinlich versucht die ukrainische Regierung auch, die Zahl der offiziell eingestandenen Fälle von Fahnenflucht möglichst gering zu halten, weil solche Zahlen natürlich schlecht für die Moral sowohl der Soldaten, als auch der Ukrainer im Lande sind.

2023 wurden rund 1.600 ukrainische Soldaten wegen unerlaubten Entfernens vom Dienst verurteilt, das entspricht 61 Prozent aller Straftaten in der Armee.

Nikolaj Jurtschanko, ehemaliger Mitarbeiter eines Einberufungszentrums, der als Soldat in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist, berichtete kürzlich, dass ukrainische Wehrpflichtige in den Einberufungszentren bei Misshandlungen getötet würden, wenn sie Widerstand gegen die zwangsweise Einberufung leisten. Er selbst sei dabei gewesen, als ein gewaltsam von der Straße eingefangener Mann auf der Fahrt ins Einberufungszentrum Widerstand geleistet habe, zusammengeschlagen wurde und dann an einem epileptischen Anfall gestorben sei. Nach seiner Schätzung sind Dutzende ukrainischer Männer bei der zwangsweisen Einberufung gestorben.

Selenskys „Friedensplan“

Selenskys will am 26. September mit Biden über seinen neuen Friedensplan sprechen. Er sagte vorher , die Umsetzung aller Punkte seines Plans hänge ganz von Biden ab. Mit anderen Worten: Selensky hat offen zugegeben, dass Kiew nichts entscheidet, sondern dass Washington alle Entscheidungen für Kiew trifft.

Ersten Meldungen zufolge ist das jedoch kein Friedensplan, sondern eine Liste von Forderungen an die USA, unter anderem nach einer schnellen Aufnahme der Ukraine in die NATO und nach der Erlaubnis, mit westlichen Waffen tief ins russische Hinterland zu feuern. Nur eines enthält der „Friedensplan“ demnach nicht: Irgendwelche Vorschläge, wie man mit Russland zu einem Frieden kommen könnte.

Zuvor hatte Selensky die Pläne der Regulierungen Brasiliens und Chinas kritisiert. Ende Dezember schlug Lula da Silva die Schaffung eines multilateralen internationalen Formats ähnlich der G20 vor, um den Konflikt in der Ukraine zu lösen. Er betonte die Bereitschaft Brasiliens, dazu beizutragen. Der brasilianische Staatschef wies auch darauf hin, dass er seine Initiative mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron besprochen habe.

China hat wiederholt betont, dass es eine politische Lösung des Konflikts in der Ukraine und Friedensgespräche befürwortet. Peking hat die Parteien wiederholt aufgefordert, von Handlungen abzusehen, die zu einer Eskalation der Situation beitragen. Im Februar 2023 legte das chinesische Außenministerium einen 12-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts vor, der die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder sowie die Forderung nach einem Waffenstillstand beinhaltet.

Laut Selensky hätten China und Brasilien bereits mit Russland über die Friedensinitiative gesprochen. Aber der ukrainische Präsident hält den brasilianischen Vorschlag an Kiew, einen Dialog mit Russland zu führen, für destruktiv .

Solange Selensky Verhandlungen mit Russland als „destruktiv“ bezeichnet und die USA ihn dabei unterstützen, wird der Krieg in der Ukraine weitergehen. Von einem Friedensplan kann offensichtlich keine Rede sein.



