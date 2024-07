Ukraine-Krise

In letzter Zeit mehren auch im Westen Stimmen, die zu einer Verhandlungslösung in der Ukraine auffordern. Sind das nur vereinzelte Stimmen, oder wendet sich die Stimmung im Westen?

In letzter Zeit gibt es im Westen immer mehr vereinzelte Stimmen, die, wenn auch zurückhaltend, zu Verhandlungen im Ukraine-Konflikt unter Beteiligung Russlands aufrufen. Noch sind diese Stimmen vereinzelt und sie sagen, dass es „irgendwann“ zu Verhandlungen mit Russland kommen müsse, oder dass „jeder Krieg irgendwann am Verhandlungstisch endet“. Es sind also sehr zurückhaltende Töne, aber es sind auch andere ganz andere Töne, als die bisherige offizielle Linie des Westens, Russland müsse eine „strategische Niederlage“ erleiden und Russland müsse die gesamte Ukraine und auch die Krim räumen.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS hat eine Analystin zu dem Thema einen interessanten Artikel geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Garantien und Ultimaten: Der Westen versucht, Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen

Der Westen spricht zunehmend von der Notwendigkeit friedlicher Verhandlungen über die Lösung des Ukraine-Konflikts. Dabei suchen sowohl amerikanische als auch europäische Politiker nach Wegen, Moskau und Kiew, deren Positionen heute unversöhnlich erscheinen, an den Verhandlungstisch zu bringen. Wer den Frieden fordert und warum man jetzt so aktiv darüber spricht, beschreibt die TASS.

Verhandlungen um jeden Preis

Das Thema Friedensgespräche zur Beilegung des Ukraine-Konflikts wird im Westen immer populärer. Viele Politiker auf verschiedenen Ebenen sprechen von der Notwendigkeit, sie zu führen.

Einer der meist diskutierten Vorschläge stammt von den Beratern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump Keith Kellogg und Fred Fleitz. Um die Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen, sollte der Ukraine ihrer Ansicht nach mit dem Entzug der amerikanischen Unterstützung gedroht werden, falls sie sich weigert, über eine friedliche Lösung zu diskutieren, und Russland sollte mit einer Erhöhung der Hilfe für Kiew gedroht werden, falls es sich weigert.

Die Berater sind der Meinung, dass die Verhandlungen nur dann zustande kommen, wenn die USA versprechen, den NATO-Beitritt der Ukraine für einen langen Zeitraum aufzuschieben. Kiew müsste man zusätzliche Sicherheitsgarantien geben, was bedeuten würde, dass es „bis an die Zähne bewaffnet“ wird.

Der Friedensvertrag selbst sieht einen Waffenstillstand auf der Grundlage der bestehenden Frontlinie vor. Die Autoren räumen zwar ein, dass Kiew kurzfristig wahrscheinlich nicht die Kontrolle über das gesamte verlorene Gebiet zurückgewinnen wird, doch raten sie ihm nicht, es „offiziell an Russland abzugeben“.

Laut Fleitz hat Trump selbst, der nach den Wahlen im November erneut Präsident werden könnte, „positiv“ auf den Plan reagiert, war aber „nicht mit jedem Wort einverstanden“. Diese Ideen stehen in der Tat im Widerspruch zur derzeitigen Position der USA, die der Ukraine regelmäßig Militärhilfe leisten. Wie Reuters schreibt, könnte die Initiative auf den Widerstand der europäischen Verbündeten und von Vertretern der Republikanischen Partei selbst stoßen.

Die Vorschläge von Trumps Anhängern fanden in der Ukraine selbst erwartungsgemäß keine Unterstützung. Kiew beharrt nach wie vor auf Verhandlungen auf der Grundlage der sogenannten Selensky-Formel. Gleichzeitig hat Moskau wiederholt darauf hingewiesen, dass die ukrainische Seite in ihren Erklärungen zu einer friedlichen Lösung nicht die aktuellen Realitäten berücksichtigt.

Unterdessen werden die Rufe nach Friedensgesprächen von Seiten europäischer Länder immer lauter. Nigel Farage, der Vorsitzende der britischen rechtspopulistischen Partei Reform UK, äußerte sich in einer recht scharfen und viel diskutierten Stellungnahme zum Ukraine-Konflikt: Der Konflikt in der Ukraine sei von den westlichen Ländern provoziert worden, und sie seien es, die mit Russland Verhandlungen über seine Beilegung aufnehmen sollten. „Der Westen hat Putin historisch und bis in die letzte Zeit auf idiotische Weise provoziert“, so der Politiker. Seiner Meinung nach gab die ständige Osterweiterung der NATO und der EU dem russischen Präsidenten den Grund, sich in den Konflikt einzumischen.

Gleichzeitig sprach sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dafür aus, dass die USA einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine einleiten. Er sagte, er unterstütze Donald Trump, weil der US-Präsident „die einzige Person im Universum ist, die zwei entscheidende Anrufe machen könnte – nach Kiew und nach Moskau“.

Auch der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte die westlichen Länder auf, sich um eine Verhandlungslösung für die Beendigung der Kampfhandlungen in der Ukraine zu bemühen und die Welt nicht in Blöcke aufzuteilen. Andernfalls müsse Europa eine „Spaltung der Welt“ und negative Folgen für die Weltwirtschaft befürchten.

Für Deutschland ist dieses Thema zu einem weiteren Grund für eine Konfrontation zwischen Regierung und Opposition geworden. Während Bundeskanzler Olaf Scholz von der Alternativlosigkeit der Berliner Unterstützung für die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland spricht, obwohl viele Deutsche damit nicht einverstanden sind, fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht einen Stopp aller Zahlungen und Waffenlieferungen, bis sich Kiew mit Moskau an den Verhandlungstisch setzt.

Europa hat gegen den Ukraine-Konflikt gestimmt

Die Notwendigkeit von Friedensverhandlungen in Europa wurde kurz nach den Wahlen zum Europäischen Parlament unterstrichen, deren Ergebnisse in vielerlei Hinsicht eine schockierende Abfuhr für die etablierten Parteien darstellte. Insbesondere in Deutschland war ein deutlicher Rechtsruck zu verzeichnen: Der konservative Block CDU/CSU erhielt 30 Prozent der Stimmen, die rechtsextreme AfD kam mit 15,9 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz und das Bündnis Sahra Wagenknecht, das zum ersten Mal für das Europäische Parlament kandidierte, erhielt 6,2 Prozent.

Schon vor diesen Wahlen zeigten von der AfD in Auftrag gegebene Meinungsumfragen, dass die deutschen Wähler den Ukraine-Konflikt mit großer Sorge betrachten. „Friedenssicherung“ nannten 26 Prozent der Befragten als Priorität. Erst an zweiter Stelle folgten die soziale Sicherheit (23 Prozent) und Migrationsprobleme (17 Prozent), stellt The American Conservative fest.

Einer der europäischen Staats- und Regierungschefs, der die Entsendung von Truppen in die Ukraine am aktivsten befürwortet, der französische Präsident Emmanuel Macron, hat ebenfalls eine Niederlage erlitten. Seine Partei erhielt 15,4 Prozent der Stimmen und unterlag damit dem rechtsgerichteten Rassemblement National, das 32 Prozent der Stimmen erhielt. Die Abkehr von dem Präsidenten, der am ehesten bereit war, westliche Truppen in der Ukraine einzusetzen, bezeichnet Zeitung als einen Indikator für die Antikriegsstimmung.

„Mainstream-Kommentatoren bezeichnen den Aufstieg der Nationalkonservativen in Europa als reflexartige Reaktion auf die Migration, aber die Daten deuten auf etwas anderes hin: Das Wahlbeben vom Sonntag war eine Reaktion auf die Besorgnis der Wähler über das Risiko, dass der bewaffnete Konflikt in der Ukraine auf Europa überschwappt“, schreibt The American Conservative.

Der Einfluss des Ukraine-Konflikts auf die Wahl des Europäischen Parlaments wurde auch durch die Ergebnisse einer von Politico zitierten Umfrage von Kapa Research bestätigt. Laut der Umfrage ist dieses Problem für die Befragten das drittwichtigste, es beunruhigt 35 Prozent der Befragten.

Russland ist „schon morgen“ bereit zu Verhandlungen

Wie wichtig die Beteiligung aller Konfliktparteien an der Diskussion über das Schicksal des Konflikts ist, wurde nach der Konferenz zur Ukraine-Frage deutlich, die am 15. und 16. Juni im Schweizer Ferienort Bürgenstock stattfand. Die offizielle Teilnehmerliste umfasste 91 Länder, die serbische Provinz Kosovo und acht internationale Organisationen – Russland war nicht dabei. Am Ende des Treffens wurde ein Kommuniqué verabschiedet, dem 16 Länder ihre Unterstützung verweigerten, und die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd räumte ein, dass auf dem Forum unterschiedliche Ansichten vertreten wurden.

Eine Reihe anderer Politiker schloss sich der Ansicht an, dass die Ziele der Konferenz nicht erreicht wurden, da beide Seiten am Verhandlungstisch sitzen sollten. So sagte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, dass es unmöglich sei, ohne die Beteiligung Russlands Frieden im Kriegsgebiet in der Ukraine zu erreichen. Wenn der Westen Frieden wolle, sei es wichtig, nicht aufzuhören zu verhandeln und nach Möglichkeiten des Dialogs zu suchen.

Russland selbst, so Wladimir Putin, sei bereit, „schon morgen“ über die Beilegung des Ukraine-Konflikts zu verhandeln, aber dafür sollten alle interessierten Parteien Russlands Friedensvorschläge studieren.

Am Tag vor der Konferenz stellte der russische Präsident die Position Moskaus zur Beilegung des Konflikts vor. Er machte Friedensvorschläge, die die Anerkennung des Status der Krim, der DNR, der LNR, der Regionen Cherson und Saporoschje als russische Regionen, die Festigung des blockfreien und atomwaffenfreien Status der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung sowie die Aufhebung der antirussischen Sanktionen vorsahen. Doch die Vorschläge gefielen der ukrainischen Seite nicht.

Der Friedensplan von China und Brasilien

In diesem Zusammenhang interessieren sich viele Menschen besonders für den Friedensplan, den Peking und Brasilia ausgearbeitet haben. Nach einem Treffen zwischen dem chinesischen Außenminister Wang Yi und dem brasilianischen Sonderberater des Präsidenten für internationale Angelegenheiten, Celso Amorim, am 23. Mai gaben beide Seiten eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie vorschlugen, „zu einem geeigneten Zeitpunkt“ eine internationale Konferenz „mit gleichberechtigter Teilnahme aller Parteien und Diskussion aller Friedenspläne“ abzuhalten. Sie riefen dazu auf, die Kampfhandlungen nicht zu eskalieren, keine Atomwaffen einzusetzen, keine nuklearen Einrichtungen, einschließlich Kernkraftwerken, anzugreifen und keine Bedrohungen für die Zivilbevölkerung zu schaffen.

Moskau und Kiew wurden aufgefordert, die humanitäre Hilfe für die Regionen, in denen Kampfhandlungen stattfinden, zu verstärken und Anstrengungen zur Vermeidung einer humanitären Krise zu unternehmen.

Wie China feststellt, schließen sich immer mehr Länder dem Konsens von China und Brasilien zur Beilegung des Ukraine-Konflikts an. Diese Idee haben unter anderem bereits Ungarn, Kambodscha und Nicaragua unterstützt.

Kiew lehnt die Initiative Pekings und Brasilias jedoch ab. Die ukrainische Seite ist der Ansicht, dass die Bedingungen für eine friedliche Beilegung des Konflikts allein von ihr festgelegt werden sollten, so dass die Aussichten auf Friedensgespräche nach wie vor vage sind.

Ende der Übersetzung



