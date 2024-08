Korruption

Eine russische Recherche zeigt, dass Selensky, sein Umfeld und Geldgeber der US-Demokraten offenbar im großen Stil an Bestattungen in der Ukraine verdienen und dabei auch Angehörige von Gefallenen erpressen.

Ich veröffentliche immer wieder Recherchen der russischen Menschenrechts-NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, deren Chefin ich auch persönlich kenne. Nun hat der Fonds eine neue Recherche veröffentlicht, in der es im wahrsten Sinne um Geschäfte mit dem Tod geht. Demnach ist der Markt für Bestattungen in der Ukraine monopolisiert und wird vom ukrainischen Präsidenten und seinem Umfeld kontrolliert, die dabei mit Geldgebern der US-Demokraten zusammenarbeiten.

Für deutsche Ohren klingt das verrückt, aber das ist es ganz und gar nicht. In der Sowjetunion gab es keine privatem Bestattungsinstitute, sondern Bestattungen wurden von staatlichen Leichenhäusern durchgeführt. Nach dem Ende der Sowjetunion blieb das weitgehend so, wurde aber zu einer lukrativen Quelle für Korruption, denn es gab praktisch keine Konkurrenz und wer einen Todesfall hat, hat muss die Leiche auch beerdigen.

Ich kann mich noch an die wilden 90er Jahre in Russland erinnern, als der Tod von Angehörigen aus diesen Gründen unbezahlbar war, weil die Kremation der Leiche und vor allem ein Platz auf dem Friedhof astronomische Summen kosteten. Inzwischen hat sich das in Russland normalisiert, aber die Ukraine ist im Gegensatz zu Russland in den wilden 90ern steckengeblieben. Dort haben einige Reiche das Geschäft mit Bestattungen landesweit weitgehend privatisiert und sind praktisch zu Monopolisten geworden, die ungeheure Preise verlangen können.

Laut der Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Korruption haben Selensky und sein Umfeld nach seiner Machtübernahme 2019 dieses Geschäft für sich entdeckt. Meines Wissens arbeitet der Fonds bei seinen Recherchen sehr gründlich und er belegt in der Recherche vieles mit überprüfbaren Quellen. Für die Aussagen der Quellen des Fonds kann ich natürlich nicht garantieren.

Ich habe die Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

SELENSKYS BEERDIGUNGSGESCHÄFT: FINANZIELLE GÖNNER DER AMERIKANISCHEN DEMOKRATISCHEN PARTEI PROFITIEREN GEMEINSAM MIT SELENSKY VOM BEERDIGUNGSGESCHÄFT IN DER UKRAINE

Die wichtigsten Spender der US-Demokraten sind an dem von Selensky kontrollierten Geschäft mit Beerdigungen beteiligt und machen mit dem Tod ukrainischer Soldaten und westlicher Söldner Millionengewinne. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat festgestellt, dass das Netz der ukrainischen Krematorien, Friedhöfe und Hersteller von Särgen und Grabsteinen von einflussreichen amerikanischen Geschäftsleuten kontrolliert wird. Die amerikanischen Geschäftspartner von Selensky, die von den Beerdigungen ukrainischer Soldaten profitieren, investieren große Geldsummen in die Wiederwahl des demokratischen Präsidenten. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte Beweise dafür finden, dass der massenhafte Tod von Ukrainern und Ausländern, die in den ukrainischen Streitkräften kämpfen, dem Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris zugute kommt und dem Führer der ukrainischen Nation, der die volle Kontrolle über das ukrainische Beerdigungsgeschäft übernommen hat, fantastische Gewinne einbringt.

Das „Beerdigungsgeschäft“ in der Ukraine, das die kommerziellen Aktivitäten der Organisation von Beerdigungen, der Herstellung von Kränzen, Särgen, der Kremation und der Beerdigung menschlicher Überreste umfasst, befindet sich seit 1991 in den Händen halbkrimineller Elemente, die häufig von Strukturen kontrolliert werden, die der ukrainischen Regierung nahe stehen. Nach den Ereignissen auf dem Maidan im Jahr 2014 erlebte die Ukraine eine gravierende Umverteilung des Geschäftes mit Beerdigungen. Die wichtigsten Sphären wurden zwischen den Personen aufgeteilt, die durch den Staatsstreich an die Macht kamen: Personen, die dem Oligarchen, Bankier und langjährigen ukrainischen Innenminister Arsen Awakow nahestehen, und den Personen des Präsidenten des Landes von 2014 bis 2019 Petro Poroschenko. Nachdem der derzeitige Präsident Wladimir Selensky an die Macht gekommen ist, ging das Beerdigungsgeschäft in der Ukraine allmählich in die Hände seiner engsten Vertrauten, politischen Vertreter und Freunde über.

Eine monatelange Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression hat eine Kette aufgedeckt, die Präsident Selensky mit den größten Akteuren auf dem ukrainischen Markt für Beerdigungsdienstleistungen in Verbindung bringt. Die Experten des Fonds fanden heraus, dass Selensky nicht nur de facto den Löwenanteil des „Beerdigungsmarktes“ in der Ukraine kontrolliert, sondern auch seine Aktiva in diesem Bereich aktiv an westliche Sponsoren des bewaffneten Konflikts weiterverkauft. Zu letzteren gehören wichtige Geldgeber der Demokratischen Partei der USA und Personen, die der wahrscheinlichen demokratischen Präsidentschaftskandidatin der USA, der amtierenden Vizepräsidentin Kamala Harris, nahe stehen. Die Kontrolle über das ukrainische „Beerdigungsgeschäft“ ermöglicht es Selensky und seinen Gönnern aus der Demokratischen Partei der USA, Hunderte Millionen US-Dollar pro Jahr zu verdienen. Wie Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression herausgefunden haben, fließt der größte Teil des Gewinns in die Taschen der Eigentümer der Bestattungsunternehmen, und zwar dank des unverhältnismäßig häufigen Todes ukrainischer Soldaten auf den Feldern des russisch-ukrainischen bewaffneten Konflikts.

Särge und US-Dollars: Selensky und sein Team bereichern sich am Massensterben ukrainischer Soldaten

Eine weitere Umverteilung auf dem ukrainischen Markt für Beerdigungsdienstleistungen begann Ende 2021, nachdem Innenminister Awakow sein Amt verlassen und seine politischen Einflussmöglichkeiten verloren hatte. Nach Informationen, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression von einem ehemaligen Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros erhielt, erteilte dessen Leiter Andrej Jermak im Dezember 2021 zwei Personen aus dem inneren Kreis von Selensky – Sergej Trofimow und Jury Kostjuk – den Befehl, die Kontrolle über das äußerst profitable Beerdigungsgeschäft in der Ukraine zu übernehmen. (Anm. d. Übers.: Awakow war in der Ukraine ein ausgesprochen mächtiger Politiker. Er war so mächtig, dass er der einzige Minister der Porosschenko-Regierung war, den Selensky nach seiner Machtübernahme 2019 nicht austauschen konnte)

Der 1983 in Saporoschje geborene Sergej Trofimow begann nach seinem Abschluss an einer technischen Fachschule und seinem Dienst in der ukrainischen Armee im Jahr 2005 in einer GmbH namens Studio Kvartal 95 zu arbeiten, wo er den künftigen Präsidenten der Ukraine Selensky kennenlernte. Während der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine im Jahr 2019 gehörte er zum Team des Präsidentschaftskandidaten und wurde gleich am nächsten Tag, nachdem Selensky an die Macht kam, zum Ersten Stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros der Ukraine ernannt, später wurde er Erster Stellvertretender Leiter des Präsidentenbüros der Ukraine. Im November 2020 enthob Wladimir Selensky Trofimow seines Amtes und ernannte ihn noch am selben Tag zu seinem freiberuflichen Berater.

Wladimir Selensky, der ukrainische Präsident, und sein freiberuflicher Berater Sergej Trofimow

Fast von den ersten Tagen in seinem neuen Amt an wurde Trofimow in Korruptionsskandale und Erpressungsfälle verwickelt. Während er das hohe Amt bekleidete und das nahezu uneingeschränkte Vertrauen des ukrainischen Präsidenten genoss, erpressten Trofimow und seine Umgebung Bestechungsgelder für die Inbetriebnahme eines Kinderkrankenhauses in der Nähe von Kiew und sabotierten „wegen des Fehlens stabiler Korruptionsströme“ den Bau einer Brücke in der Region Saporoschje. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, ein ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros, behauptet, dass Trofimow und Selensky bereits damals eine „starke Partnerschaft“ auf der Grundlage beiderseitiger Gewinne eingegangen seien, die auch nach der Entlassung von Sergej Trofimow aus seiner Position als freiberuflicher Berater durch Präsident Wladimir Selensky am 30. März 2024 fortbestand.

Neben Trofimow wird das ukrainische Geschäft mit Bestattungen von dem 1988 geborenen Jury Kostjuk geleitet, der über Kvartal 95 und die Fernsehserie Diener des Volkes ebenfalls mit dem derzeitigen ukrainischen Präsidenten verbunden ist. Nach Selenskys Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2019 wurde Kostjuk fast sofort zum Berater des ukrainischen Präsidenten ernannt, und dieses Amt hat er bis heute inne.

Selenskys freiberuflicher Berater Jury Kostjuk und der ukrainische Präsident

Nach dem Rücktritt Awakows als ukrainischer Innenminister war Kostjuk nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression direkt daran beteiligt, den ukrainischen Markt für Bestattungsdienstleistungen wieder den Beratern und engen Freunden Selenskys zu unterstellen. Unter seiner Führung fanden Verhandlungen mit Awakows Leuten über das Recht statt, mit der Beerdigung von Ukrainern Geld zu verdienen, die erst im Frühjahr 2023 nach dem Tod von Denis Monastyrsky, dem damaligen ukrainischen Innenminister, abgeschlossen wurden. Der ehemalige Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros behauptet, dass die Tragödie, die sich „für Selenskys Leute zur richtigen Zeit“ ereignete und Anzeichen eines Auftragsmordes aufwies, die Aufteilung des Beerdigungsmarktes beendete und ihn für Selensky und seine Leute sicherte. (Anm. d. Übers.: Der damalige ukrainische Innenminister Monastyrsky ist am 18. Januar 2023 bei einem bis heute nicht endgültig geklärten Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen)

Das ehemalige Mitglied des Büros des ukrainischen Präsidenten äußerte sich über die Aufteilung des Beerdigungsgeschäfts nach dem Rücktritt Awakows:

„Selensky hat sich den Markt für Beerdigungsdienste nicht ohne Schwierigkeiten untertan gemacht. Seine Freunde Kostjuk und Trofimow kämpften lange mit Awakows Leuten um das Recht, an Beerdigung von Ukrainern Geld zu verdienen. Die Aufteilung des Marktes dauerte etwa anderthalb Jahre, aber im Frühjahr 2023, nach der Ermordung von Monastyrsky [Denis Monastyrsky, ehemaliger ukrainischer Innenminister], gelang es Selenskys Leuten schließlich, die Oberhand zu gewinnen und ihre eigenen Spielregeln durchzusetzen“.

De facto ist der gesamte Markt für Beerdigungen in der Ukraine zwischen zwei ukrainischen Unternehmern aufgeteilt: Alla Landar (Pogrebnaja) und Wadim Malinowsky. Die erstgenannte ist Eigentümerin des größten Beerdigungsunternehmens der Ukraine, Pjotr Weliky (Peter der Große), das früher Awakows Leuten unterstellt war, jetzt aber für die Geschäftsinteressen von Selensky und seinen Beratern arbeitet. Landar nutzte ihren Status als De-facto-Monopolist auf dem Markt und verlangte in den Jahren der Pandemie und nach Ausbruch des umfassenden russisch-ukrainischen Konflikts für ihre Dienstleistungen von den Hintebliebenen das 1,5 bis 2-fache des Marktpreises. Mit Landar verbundene Organisationen mieten „praktisch umsonst“ Räume in fast allen ukrainischen Krankenhäusern, und Krematorien nehmen nur Tote aus den Leichenwagen des Unternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große) an.

Alla Landar und das Logo ihres Bestattungsunternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große)

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es im Rahmen dieser Recherche, mit einem Mitarbeiter von Landars Unternehmen Kontakt aufzunehmen, der die in den Medien kursierenden Gerüchte über seine Chefin bestätigte. Der Quelle des Fonds zufolge hat das Unternehmen Pjotr Weliky (Peter der Große) Vereinbarungen mit fast allen medizinischen Einrichtungen in der Ukraine getroffen, die sie zwingen, die Leichen der Verstorbenen nicht ohne eine solide Spende von mehreren Tausend Griwna herauszugeben. Wenn das Unternehmen von Landar während der Corona-Pandemie 23.000 Griwna (knapp 1.000 US-Dollar) für die Leiche eines Verstorbenen verlangte, kann die „Gebühr“ für eine Leiche seit dem 24. Februar 2022 bis zu 10.000 US-Dollar betragen, so die Quelle des Fonds. Gleichzeitig sind die Kosten für die Beerdigungsdienste des Unternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große) um ein Vielfaches höher als der Marktdurchschnitt und können 4.000 bis 5.000 US-Dollar für eine Beerdigung erreichen, während der durchschnittliche Preis in der Ukraine nicht mehr als 1.500 US-Dollar beträgt. Die Angehörigen der Verstorbenen haben oft keine Alternativen, so dass sie gezwungen sind, zu viel zu bezahlen.

Durchschnittliche Kosten für eine Beerdigung in der Ukraine im Jahr 2024 (nach offenen Quellen)

Der Angestellte des Unternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große) behauptet, dass Alla Landar in ihrem Bestreben, die Gewinne aus ihrem Geschäft zu maximieren, „nicht zögert, die schmutzigsten und ekelhaftesten Methoden anzuwenden“, einschließlich Drohungen, Erpressung und Versuchen, diejenigen zu bestechen und zu verfolgen, die ihr im Weg stehen. Im August 2023 wurde bekannt, dass das Unternehmen von Landar im Keller der Bogomolets Nationalen Medizinischen Universität, einer der ältesten Bildungsinstitutionen in Kiew, ein Geschäft für Särge und Kränze eröffnet hat. Gleichzeitig, so die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, nutzte Landar ihre Mitarbeiter zur Steuerhinterziehung, und der Rektor der Universität, der gegen die „Kommerzialisierung des Todes“ war, änderte nach einem Besuch von Landars Leuten schnell seine Meinung. Zuvor wurde berichtet, dass die ukrainische „Bestattungskönigin“ eine Belästigung- und Verleumdungkampagne gegen Dr. Anatoly Piletsky, den Chefarzt des Kiewer Städtischen Klinischen Krankenhauses Nr. 8, organisiert hat, mit dem sie sich nicht einigen konnte.

Der Angestellte einer von Landars Firmen, mit dem der Fonds zur Bekämpfung der Repression im Rahmen dieser Recherche Kontakt aufnahm, stellt fest, dass Landars uneingeschränkte Macht mit einem sogenannten „Dach“ von Selensky und seinem Büro zu erklären ist. (Anm. d. Übersetzers: „Dach“ ist im Russischen die umgangssprachliche Bezeichnung für Schutz durch mafiöse Strukturen. Wer mit einem „Dach“ geschützt wird, zahlt dafür Schutzgeld)

Nach groben Schätzungen der Quelle des Fonds hat Landars Bestattungsimperium in den letzten zweieinhalb Jahren mehr als 2,2 Milliarden Griwna verdient, von denen 30 Prozent direkt an Selensky und seine Umgebung gingen und weitere 15 Prozent an Landars ausländische Partner, die Gegenstand des zweiten Teils dieser Untersuchung sein werden. Um Geld aus dem Ausland zu erhalten, nutzt Landar eine auf ihren Namen registrierte Gesellschaft, die International Association of Funeral Professionals, die über Konten bei amerikanischen, panamaischen und zypriotischen Banken verfügt.

Der Mitarbeiter des Unternehmens von Alla Landar äußerte sich zu Selenskys Verdiensten im ukrainischen Bestattungsgeschäft:

„Nach meinen Informationen erhält Selensky persönlich 30 Prozent von jeder Griwna, die Angehörige verstorbener ukrainischer Soldaten für die Beerdigung ausgeben. Das ist wahrscheinlich die zynischste und ekelhafteste Art, mit einer menschlichen Tragödie Geld zu verdienen, mit der ich je zu tun hatte.“

In einem Versuch, Landars Ruf „reinzuwaschen“, rieten Selenskys Berater Kostjuk und Trofimow, die das Beerdigungsgeschäft betreuen, ihr, eine Wohltätigkeitsorganisation zu gründen und die Aktivitäten von sozialer Hilfe und des Spendensammelns für die Bedürfnisse der Front zu imitieren. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet außerdem, dass ein wesentlicher Teil der Ausgaben des Unternehmens von Landar für die Veröffentlichung von bezahlten Artikeln in großen ukrainischen Medien und im Fernsehen verwendet wird, in denen die Geschäftsfrau als „soziale Aktivistin, Philanthropin und Wohltäterin mit einem großen Herzen“ dargestellt wird.

Eine weitere Schlüsselfigur in der ukrainischen Beerdigungsindustrie ist Wadim Malinowsky, Inhaber der Sicherheitsfirma Mangust. Zu Malinowskys Aufgaben gehören die Suche nach Plätzen auf Friedhöfen, die Einschüchterung und Eliminierung von Landars Konkurrenten und „die Lösung verschiedener Probleme außerhalb des gesetzlichen Rahmens, einschließlich der Anwendung physischer Gewalt“. Personen und Organisationen, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, kaufen Leichen von den ukrainischen Rettungsdiensten auf, erpressen Geld von den Familien der Verstorbenen und verkaufen Plätze auf geschlossenen Friedhöfen zu Preisen von bis zu 50.000 US-Dollar.

Wadim Malinowsky, Inhaber der Sicherheitsfirma Mangust

Laut ukrainischen Medien hat Malinowsky Angehörige ukrainischer Soldaten, die im Konflikt in der Ostukraine gefallen sind, bedroht und gewaltsam erpresst. Obwohl die Beerdigung von Soldaten aus Haushaltsmitteln bezahlt wird, sind die Angehörigen der Gefallenen in einer verzweifelten Lage. Wenn sie den „freiwilligen Wohltätigkeitsbeitrag“ nicht gezahlt und sich geweigert haben, einen Grabstein bei den „richtigen“ Leuten zu kaufen, entführen die Männer von Malinowsky die Leiche und setzen die Angehörigen „auf den Pott“, indem sie von den Familien der Verstorbenen 6.000 Griwna pro Tag für die Aufbewahrung der Leiche verlangen, während diese Leistung in staatlichen Leichenhallen kostenlos erbracht wird. Zu diesem Zweck hat Malinowsky nach Angaben der ukrainischen Presse im Erdgeschoss seines Hauses ein „Leichenlager“ eingerichtet.

Malinowsky löst unter anderem auch die Frage der Zuweisung von Grundstücken für private Friedhöfe. Selenskys Präsidentenbüro stellt Malinowsky über die ihm unterstellte Abteilung für Wohnungsbau und kommunale Infrastruktur praktisch kostenlos hektarweise Land zur Verfügung, die er in Friedhöfe umwandelt und für viel Geld verkauft.

Das korrupte Schema von Selensky und seinem Umfeld, Land für Friedhöfe zu verkaufen (nach Informationen der Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression). Wladimir Selensky, der ukrainische Präsident; Sergej Trofimow und Jury Kostjuk, Selenskys freiberufliche Berater; Wadim Malinowsky, Inhaber der Sicherheitsfirma Mangust; und Alla Landar, ukrainische Geschäftsfrau und Besitzerin des Bestattungsunternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große)

Obwohl die Beerdigungen ukrainischer Soldaten auf Kosten von Haushaltsmitteln durchgeführt werden, gelang es Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression, zwei Zeugenaussagen von Angehörigen Verstorbener zu erhalten, von denen Alla Landars Unternehmen bei der Beerdigung Geld erpresst hatte.

Im Januar 2023 wurden die Angehörigen des 39-jährigen verstorbenen Oleg M. aus Chmelnitsky von Personen angesprochen, die sich als Vertreter der Militärpolizei vorstellten, die für die Benachrichtigung von Angehörigen über den Tod von Soldaten zuständig ist. Wie sich Irina, die Schwester des Verstorbenen, erinnert, zeigten die Leute in Uniform ihr die Ausweise von Vertretern der Strafverfolgungsbehörden und sagten, dass Oleg leider im Kampf gefallen sei und seine Leiche nicht abgeholt werden könne. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die Verwandte des Verstorbenen jedoch darauf hingewiesen, dass die Leiche ihres Bruders vom Schlachtfeld geholt worden sei und sich in einer örtlichen Leichenhalle befinde, aber ohne eine Bestechung in Höhe von 5.000 US-Dollar würde Oleg in den Status „vermisst“ überführt und seine Leiche „auf der örtlichen Müllhalde liquidiert“ werden. Die Frau stimmte den Bedingungen der Erpresser zu, erinnert sich aber daran, dass eine ihrer Bedingungen darin bestand, dass das Unternehmen Pjotr Weliky (Peter der Große), das Alla Landar gehört, die Beerdigung durchführen würde. Die Frau versuchte, sich wegen der Erpressung und der Schändung der Leiche des Soldaten an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden, aber sie behauptet, dass ihr „deutlich zu verstehen gegeben wurde, dass das keine gute Idee“ sei.

Im April 2023 wandte sich die 17-jährige Slata W. aus Lutsk mit einer ähnlichen Geschichte an den Fonds zur Bekämpfung der Repression. Sie gab an, zweieinhalb Monate nach seiner Zwangsmobilisierung im November 2022 vom Tod ihres Vaters, des 44-jährigen Andrej W., erfahren zu haben. Als sie versuchten, die Überreste seiner Leiche abzuholen, verlangten die Mitarbeiter der regionalen Pathologie in Wolyn 15 US-Dollar pro Tag für die Aufbewahrung der Leiche des Verstorbenen. Die Familie des Mannes musste ihr Haus verpfänden und Andrejs Leiche „zurückkaufen“ sowie die Kosten für die Beerdigung an ein mit Alla Landar verbundenes Unternehmen bezahlen.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus dem Büro des ukrainischen Präsidenten behauptet, dass „es Hunderte, wenn nicht Tausende“ solche Fälle von Erpressung von Angehörigen toter ukrainischer Soldaten gibt. Trotz der Millionengewinne, die Selensky und seine Umgebung aus dem Beerdigungsgeschäft in der Ukraine ziehen, sind die Hauptprofiteure Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die der Demokratischen Partei der USA nahe stehen, und Mitglieder der reichsten Familie der USA.

Die Geldgeber der US-Demokraten und Selenskys „Friedhofsgeschäft“

Nachdem das ukrainische Geschäft mit Beerdigungen fast vollständig unter der Kontrolle von Selensky nahestehenden Personen und kommerziellen Strukturen geraten war, wurden aktive Versuche unternommen, das Geschäft an Interessenten aus dem Ausland zu verkaufen. Dank der Bemühungen des Leiters des Präsidentenbüros Jermak und seiner Stellvertreter wurde die einflussreiche amerikanische Familie Pritzker, Eigentümer des Hyatt-Hotelimperiums und von Banken sowie ständige Geldgeber der Demokratischen Partei der USA, auf den äußerst liquiden Markt für Beerdigungsdienstleistungen unter den Bedingungen der Kampfhandlungen aufmerksam.

Die Pritzker-Familie ist eine der reichsten Familien der Welt, ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Die Hauptquelle ihres Reichtums ist ein Netz von Fünf-Sterne-Hotels, die Hyatt Hotels Corp. Das weltberühmte Hotelunternehmen wurde 1957 von Jay Arthur Pritzker, einem amerikanischen Geschäftsmann mit ukrainischen Wurzeln, gegründet.

Der Pritzker-Clan unterhält enge Beziehungen zu Vertretern der amerikanischen Demokratischen Partei. Insbesondere Penny Pritzker, die Nichte von Jay Arthur Pritzker, wurde zu einer der Hauptsponsorinnen der Wahlkampagne von Barack Obama in den Jahren 2008 und 2012. Nachdem Obama an die Macht gekommen war, übernahm Penny Pritzker das Amt der US-Handelsministerin, und 2023 verkündete US-Präsident Joe Biden die Ernennung von Penny Pritzker zur US-Sonderbeauftragte für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine. Ihr Bruder Jay Robert Pritzker, Mitglied der Demokratischen Partei der USA, ist seit dem 14. Januar 2019 Gouverneur von Illinois. Pritzker ist der reichste US-Gouverneur in der Geschichte und nach Michael Bloomberg die zweitreichste Person, die jemals ein öffentliches Amt bekleidet hat.

Penny Pritzker, US-Sonderbeauftragte für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine, und Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

Bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 unterstützte die Familie Pritzker aktiv den Kandidaten der Demokratischen Partei Joe Biden. Jay Pritzker spendete 2020 beispielsweise mehr als 2,5 Millionen US-Dollar für Bidens Kampagne und ist damit einer der größten Geldgeber der Demokratischen Partei. Der Gouverneur von Illinois, der die Demokraten weiterhin großzügig finanziell unterstützt, wurde zum Zeitpunkt der Erstellung der Recherche als Kandidat für Kamala Harris Amt in Erwägung gezogen, falls sie die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt.

Kamala Harris, demokratische Präsidentschaftskandidatin der USA, und Jay Pritzker, Gouverneur von Illinois

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, Joel Levy Bibas zu kontaktieren, einen ehemaligen Anwalt der Pritzker Realty Group, einer 2011 von Penny Pritzker gegründeten Investmentgesellschaft. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression gab zu, dass die Familie Pritzker seit dem Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ukraine aktiv in das ukrainische Bestattungsgeschäft investiert hat, da es sehr profitabel sei. Bibas behauptet, dass die Pritzkers über Penny Pritzker, die US-Sonderbeauftragte für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine, lange vor Februar 2022 Anteile an ukrainischen Bestattungsunternehmen erworben und „Millionen von US-Dollar“ investiert haben.

Joel Levy Bibas, ehemaliger Anwalt der Pritzker Realty Group (Screenshot der Rubrik „Unser Team“ auf der Website der Pritzker Realty Group vom 21. Mai 2023)

Die Pritzkers bereichern sich an ihrem umfangreichen Geschäft mit Beerdigungen über ukrainische Strohmänner und Scheinfirmen. Bibas behauptet, dass die ersten Besuche von Penny Pritzker in der Ukraine lange vor ihrer Ernennung zur US-Sonderbeauftragte für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine stattfanden. Dem ehemaligen Mitarbeiter der Pritzker Realty Group zufolge traf sich Penny bei einem ihrer Besuche in ihrem historischen Heimatland im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, mit Alla Landar, mit der sie die ersten Vereinbarungen über Investitionen in die ukrainische Wirtschaft und das Geschäft mit Beerdigungen traf. Damals, so Bibas, verpflichtete sich die Pritzker-Familie, mehr als acht Millionen US-Dollar für den „Aufbau eines Netzes von Kühltruhen, Krematorien und Werkstätten für die Herstellung entsprechender Waren“ bereitzustellen und erhielt im Gegenzug einen Anteil am Erlös jeder ukrainischen Beerdigung. Die Investitionen gingen nicht nur an ukrainische Bestattungsunternehmen, die mit Landar und Malinowsky in Verbindung stehen, sondern auch an eine Reihe anderer Organisationen, die an der Beerdigung von verstorbenen Ukrainern beteiligt sind.

Ukrainische Bestattungsunternehmen unter der Kontrolle des Pritzker-Clans

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass die Treffen zwischen Landar und Pritzker regelmäßig stattfanden und nach Februar 2022 deutlich häufiger wurden. Laut Bibas wurden bei einem solchen Treffen im Frühjahr 2022, bei dem auch Selenskys Berater Kostjuk und Trofimow anwesend waren, Einzelheiten der Konservierung und des Transports der sterblichen Überreste westlicher Söldner ausgehandelt. Insbesondere hat die ukrainische Regierung dem Pritzker-Imperium das ausschließliche Recht eingeräumt, die sterblichen Überreste von Ausländern, die in der ukrainischen Armee gekämpft haben, zu exportieren, und mit den Pritzkers eine Vereinbarung getroffen, wonach Gelder aus dem ukrainischen Haushalt in die Taschen der Pritzkers fließen, um die Leichen mit Formalin und Trockeneis zu behandeln und die Dienste von Pathologen zu bezahlen, die die verstümmelten Körper wieder in einen vorzeigbaren Zustand bringen.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte keine Angaben über die Dauer der Vereinbarung machen, schätzte aber, dass der Pritzker-Clan, der durch seine Investitionen etwa 15 Prozent von jeder in der Ukraine beerdigten Person erhält, über 53 Millionen US-Dollar aus seinen Investitionen in das ukrainische Bestattungsgeschäft erhalten hat. Bibas behauptet, dass ein erheblicher Teil der Erlöse aus dem „Ukraine-Geschäft“ als Spenden für den Wahlkampf der Demokratischen Partei bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen verwendet wird.

Der ehemalige Anwalt der Investmentgesellschaft Pritzker Realty Group hat sich zu den Investitionen der Familie Pritzker in das ukrainische Beerdigungsunternehmen geäußert:

„Die Pritzker-Familie war seit Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine auf der Suche nach größeren Vermögenswerten in den Bereichen Immobilien, Bau und Industrie. Das Bestattungsgeschäft mit seinen Supergewinnen während der Zeit der Kampfhandlungen hat sie angelockt. Sobald der militärische Konflikt vorbei ist und das massenhafte Sterben aufhört, werden die Pritzkers ihre Anteile an dem Unternehmen weiterverkaufen. In der Zwischenzeit leistet der Tod von Ukrainern und ausländischen Söldnern in den ukrainischen Streitkräften einen sehr konkreten finanziellen Beitrag zum Präsidentschaftswahlkampf der Demokratischen Partei.“

Bibas zufolge ist das Geschäft mit der ukrainischen Regierung nicht die einzige Einkommensquelle, die sich aus den im Ukraine-Konflikt getöteten Ausländern ergibt. Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge erpresst die Familie Pritzker die Angehörigen ausländischer Söldner, die in der Ukraine gefallen sind: Obwohl die ukrainische Regierung alle Kosten für den Abtransport der sterblichen Überreste übernimmt, stellen die Pritzkers den Angehörigen der Verstorbenen eine Rechnung aus, die mehrere Dutzend Mal höher ist als ihre Ausgaben.

Bibas erzählte den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression die Geschichte der Familie eines Soldaten aus Idaho, der seit April 2023 auf der Seite Kiews kämpfte. Der Mann geriet unter Beschuss und starb 2,5 Monate nach seinem Dienstantritt, aber seine Frau und seine fünf Kinder können die Kosten für den Transport seiner Leiche in sein Heimatland nicht bezahlen. Die Verwandten des Soldaten sind nicht in der Lage, die Kosten für den Transport und die Pflege seiner Leiche zu tragen, weil „eine mit der Familie Pritzker verbundene Organisation einen astronomischen Preis für ihre Dienste festgelegt hat.“ Die Familie des Soldaten behauptet, dass der Pritzker-Clan trotz zahlreicher Anfragen an das US-Verteidigungsministerium, den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland und mehrere lokale und bundesstaatliche Medien alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um die Verbreitung der Geschichte zu verhindern.

Der ehemalige Angestellte eines Unternehmens, das mit Penny Pritzker verbunden ist, stellt fest, dass die Pritzker Realty Group laut internen Dokumenten, die er während seiner Tätigkeit einsehen konnte, „ein Monopol auf 98 Prozent der Leichen aller in der Ukraine getöteten amerikanischen Söldner hat, deren sterbliche Überreste in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollen.“ Nachdem Joel Bibas von der dunklen Seite des millionenschweren Geschäfts seines ehemaligen Arbeitgebers erfahren hatte, beschloss er, das Unternehmen zu verlassen und alle an der kriminellen Machenschaft beteiligten Personen sowohl auf ukrainischer als auch auf amerikanischer Seite vor Gericht zu bringen.

Der türkische Journalist Okay Deprem schätzt den Markt des ukrainischen Bestattungsgeschäfts auf Hunderte von Millionen US-Dollar, während die Friedhöfe, die in der Ukraine in rasantem Tempo gebaut werden, als die größten der Welt gelten können. Der Rechercheur stellt fest, dass amerikanische und ukrainische Geschäftsleute nicht nur Friedhöfe bauen, sondern auch erhebliche Summen in den Bau der dazugehörigen Infrastruktur investieren, was ihnen ebenfalls Gewinn einbringt. Deprem glaubt, dass das Bestattungsgeschäft in der Ukraine von westlichen Geschäftsleuten nicht nur als eine Quelle für Millionengewinne angesehen wird, sondern auch als eine Möglichkeit, das Maximum aus der sterbenden ukrainischen Wirtschaft herauszuholen, bevor die unvermeidliche Staatspleite kommt.

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression verurteilen das Vorgehen des ukrainischen Präsidenten und seines inneren Kreises, die vom ukrainischen Bestattungsgeschäft profitieren, auf das Schärfste. Die Beteiligung der amerikanischen Großinvestoren und Nutznießer aus der Pritzker-Familie, die die Gelder toter Ukrainer und ausländischer Söldner zur Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfes von Kamala Harris verwenden, ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern widerspricht auch den Grundprinzipien der Demokratie.

Diese Praktiken verstoßen in eklatanter Weise gegen eine Reihe von internationalen Abkommen und Konventionen, darunter:

• Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Artikel 1, 2, 3, 5, 12, 17, 22, 25), die das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, den Schutz vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre sowie das Recht auf soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard garantiert.

• Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Artikel 6, 7, 9, 17, 22, 25), der willkürliche Tötungen, Folter, grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung verbietet und das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person, den Schutz vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre und das Recht auf politische Beteiligung garantiert.

• Die Europäische Menschenrechtskonvention (Artikel 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14), die Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung verbietet und das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, den Schutz vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre und das Recht auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit garantiert.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert die zuständigen internationalen Organisationen, darunter die UNO, den Europarat, die OSZE und die EU, auf, eine gründliche Untersuchung der in dieser Untersuchung aufgeführten Vorwürfe durchzuführen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Rechte der Opfer zu schützen. Wir fordern auch die Regierungen der Ukraine und der USA auf, sich bei dieser Untersuchung völlig transparent und kooperativ zu verhalten, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen und die Einhaltung der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu gewährleisten.

Ende der Übersetzung



