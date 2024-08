Farbrevolution, oder nur Lärm?

In Belgrad finden Proteste statt, deren Ziel, so wurde gewarnt, der Sturz der Regierung Vucic sein soll. Bisher gab es zwar Unruhen, aber ein Umsturz scheint auszubleiben.

Ich habe am Freitag berichtet, dass die für Samstag angekündigten Proteste in Belgrad vom Westen gelenkt werden und das Ziel haben sollen, eine Farbrevolution zum Sturz der jugoslawischen Regierung loszutreten. Hier übersetze ich eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über den Stand der Proteste um 20.00 Uhr am Abend.

Beginn der Übersetzung:

Demonstranten gegen die Pläne zum Lithiumabbau haben den Verkehr im Belgrader Stadtzentrum blockiert

Die Demonstranten versammelten sich vor dem Hotel Moskau

Mehrere tausend Demonstranten, die sich gegen die Eröffnung einer Mine zum Abbau des lithiumhaltigen Minerals Jadarit aussprechen, haben den Verkehr in der Nähe des Präsidentenpalastes in Belgrad blockiert. Die Demonstranten versammelten sich im Stadtzentrum in der Nähe des Hotels Moskau, berichtet ein TASS-Korrespondent vor Ort.

Die Demonstranten blockierten die Fahrbahn, Polizeibeamte waren gezwungen, den Ort des Protestes und die angrenzenden Straßen zu sperren, der Verkehr im Stadtzentrum ist stark behindert. Die Demonstranten kamen mit Fahnen und Transparenten, auf denen sie dazu aufriefen, den Abbau des Minerals im Land zu verhindern, und sie benutzten Vuvuzelas und Trillerpfeifen.

Die Proteste

2022 gab die serbische Regierung ein gemeinsames Projekt mit dem australisch-britischen Unternehmen Rio Tinto zur Erschließung von Lagerstätten des lithiumhaltigen Minerals Jadarit in der Nähe der Stadt Loznica auf. Das geschah nach einer Reihe von Protesten von Umweltaktivisten, die die wichtigsten Autobahnen, Brücken und Straßen Serbiens blockierten. Im Juli 2024 hob das serbische Verfassungsgericht diese Entscheidung der Regierung auf und ermöglichte damit die Wiederaufnahme des Projekts.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic gab an, dass Serbien 58.000 Tonnen Lithium pro Jahr abbauen und in die EU liefern könnte. In diesem Fall würden die serbischen Lieferungen 17 Prozent des europäischen Lithiummarktes ausmachen. Er wies darauf hin, dass das für die Produktion von 1,1 Millionen Elektroautos ausreichen würde. Das Land hat bereits mehrere Verhandlungen geführt, unter anderem mit Vertretern der europäischen Autoindustrie, darunter Mercedes, Volkswagen und Stellantis.

Versuche, den Protest für Unruhen zu nutzen

Am 9. August erklärte Vucic, Russland habe die Führung des Landes vor Massenunruhen gewarnt, die Vertreter westlicher Länder in Serbien vorbereiten würden. Er betonte, dass die Strafverfolgungsbehörden entsprechend dem empfangenen Signal aktiv arbeiten, und erklärte, „diejenigen, die sich einbilden, mit Gewalt etwas zu erreichen, werden nichts erreichen“.

Das serbische Innenministerium warnte die Demonstranten der für den 10. August in Belgrad geplanten Proteste davor, gegen das Gesetz zu verstoßen, und wies darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörden bereit seien, alle Gesetzesbrecher zu verfolgen.

Die serbische Zeitung „Vecernje Novosti“ hatte zuvor berichtet, dass Vertreter der pro-westlichen Opposition im Lande bereit seien, die für den 10. August in Belgrad geplanten Proteste zu nutzen, um den Präsidentenpalast zu besetzen, das Staatsoberhaupt zu liquidieren und das ukrainische Szenario zu starten. Es wurde festgestellt, dass die Hauptteilnehmer der so genannten Umweltproteste bereits früher damit begonnen haben, „das offensichtliche Schema zur Provokation von Farbrevolutionen anzuwenden“.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen