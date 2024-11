„… und am 5. November mischen wir uns gut erholt und mit neuer Kraft in die US-Wahlen ein!“

Russischer Humor

In russischen Internet, aber auch in Politik und Medien in Russland, sind die US-Wahlen vor allem ein Thema für Häme und Spott. Hier zeige ich einige Beispiele dafür, wie man in Russland über die US-Wahlen und die Vorwürfe der russischen Wahleinmischung lacht.

Wenn es bei den US-Wahlen nicht um so viel gehen würde, könnte man sie als beste Comedy-Veranstaltung des Jahres abtun. Seit 2016 haben die US-Demokraten konsequent das Vertrauen in US-Wahlen untergraben, indem sie die (von Sonderermittler Mueller längst widerlegte) Verschwörungstheorie der russischen Wahleinmischung in die Welt gesetzt haben. Da die US-Demokraten und die sie unterstützenden westlichen Medien diese Verschwörungstheorie seitdem bei praktisch jeder Wahl in den USA und im Westen generell weiterspinnen, und weil es zu den US-Wahlen 2020 auch von Seiten der Republikaner (durchaus berechtigte) Fragen gibt, werden voraussichtlich bis zu 50 Prozent der US-Bürger das Wahlergebnis nicht anerkennen, egal, wer zum Wahlsieger ausgerufen wird.

In Russland wird darüber mittlerweile nur noch gelacht und die US-Politik liefert ja auch reichlich Stoff für Humoristen. Der exzentrische Trump war ursprünglich mehr ein Showstar, aber kein Politiker, was er übrigens mit Selensky gemeinsam hat, und Kamala Harris präsentiert, wenn sie ohne Teleprompter reden muss, ihre Dummheit voller Stolz. Was sie jedoch gut kann, ist auswendig gehaltene Reden halten, die sich wortwörtlich so monoton wiederholen, dass man sie im Publikum ebenfalls auswendig kann. Aber dass jemand irgendein Land lenken kann, der einzig und allein in der Lage ist, bei jedem Auftritt die immer gleichen Textbausteine abzulesen (die sie ja noch nicht einmal selbst geschrieben hat), anstatt die eigenen Ideen frei zu artikulieren, dürfte kaum jemand ernsthaft glauben.

In Russland lacht man über die US-Wahlen und das ganze Drumherum. Daher zeige ich hier einige Beispiele.

Putin unterstützt die Demokraten

Die unsinnigen Vorwürfe wegen der angeblichen Wahleinmischung sind in Russland ein Dauerbrenner. Sogar Präsident Putin trollt die US-Demokraten damit. Im Februar wurde Putin gefragt, wer ist besser für Russland sei, Biden oder Trump? Putins Antwort war: „Biden“. Putins komplette Antwort finden Sie hier.

Und als Biden aus dem Präsidentschaftsrennen genommen wurde, wurde Putin wieder gefragt, wer der russische Favorit bei den Wahlen sei und Putin antwortete (Putins komplette Antwort finden Sie hier):

„Ich habe bereits gesagt, dass unser Favorit, wenn man es so sagen kann, der amtierende Präsident Herr Biden war. Er wurde aus dem Rennen genommen, aber er hat all seinen Anhängern empfohlen, Frau Harris zu unterstützen. Wir werden also dasselbe tun, wir werden sie unterstützen. Und zweitens hat sie ein so ausdrucksstarkes und ansteckendes Lachen, dass zeigt, dass es ihr gut geht.“

In Russland haben Putins Scherze darüber bereits zu diesem Internet-Meme geführt:

„Die Amerikaner wählen zwischen dem Kreml-Agenten Trump und Putins Favoritin Harris“

Russland mischt sich in die Wahl ein

Die Hysterie über die angeblichen russischen Wahleinmischungen sind Motiv für unzählige Witze im russischen Internet. Zum Beispiel dieses Foto, auf dem der junge Mann sagt:

„Und, was ist da nun bei denen? Wen haben wir für die gewählt?“

In Russland war der 4. November ein Feiertag und auch dazu ging im Internet ein Foto umher, das die Antwort auf die Frage gab, warum gerade am 4. November, einen Tag vor der US-Wahl, in Russland Feiertag ist. Putin wird dabei folgender Satz in den Mund gelegt:

„Der 4. November ist Feiertag, damit sich alle am 5. November gut erholt und neuen Kräften fröhlich in die US-Wahlen einmischen“

Wahlfälschung in den USA?

Auch zum angeblich von Trump angeordneten Sturm auf das Kapitol, der in den USA als versuchter Staatsstreich dramatisiert wird, hat man in Russland eigene Ideen. Auf diesem Bild erklärt Lenin Trump, wie man Putsche organisiert, damit sie funktionieren:

„Als erstes hätte man die Post und das Telegrafenamt unter Kontrolle bringen müssen“

Auch zum Thema der garantiert nach der Wahl kommenden Vorwürfe der Wahlfälschung gibt es in Russland reichlich Witze. So rät Putin Trump auf diesem Bild beispielsweise:

„Wenn was ist, wende dich an das ukrainische Verfassungsgericht. Da sitzen meine Leute… Die helfen dir“

Und wenn Trump aus den USA fliehen muss, weil die Demokraten nach der Wahl mit ihm abrechnen wollen, dann hat man in Russland auch dafür bereits Ideen, denn Trump könnte es machen, wie der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch, der nach Maidan nach Rostow in Russland geflohen ist. Russland würde natürlich auch Trump aufnehmen.

Und wer weiß, vielleicht würde Trump ja mit Edward Snowden eine WG für politisch verfolgte US-Bürger eröffnen…?



