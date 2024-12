Tucker Carlson ist in Moskau und hat ein Interview mit Lawrow angekündigt

Eine Botschaft von Trump im Gepäck?

Tucker Carlson ist wieder in Moskau. Er hat in einem Video angekündigt, ein Interview mit dem russischen Außenminister Lawrow zu veröffentlichen, in dem es um Krieg und Frieden geht. Aber war das der einzige Grund für die Reise?

Tucker Carlson hat in einem Video vom Roten Platz angekündigt, dass er ein Interview mit dem russischen Außenminister Lawrow gemacht hat und bald veröffentlichen wird. In seinem Video sagt Carlson, dass die USA de facto bereits mit Russland im Krieg seien, weil sie mit ihren Raketen Ziele in Russland beschießen. Die Welt sei, so Carlson, so nahe am Atomkrieg, wie sie es selbst während der Kuba-Krise nicht war.

Allerdings stellt sich die Frage, ob Tucker Carlson wirklich nur wegen eines Interviews mit dem russischen Außenminister nach Russland gereist ist.

Sicher, so ein Interview ist wichtig, zumal Lawrow gut Englisch spricht und seine Positionen dem englischsprachigen Publikum wahrscheinlich „eins zu ein“ ohne Übersetzung darlegen dürfte. In der aktuellen geopolitischen Lage, in der wir ohne Übertreibung am Rande des Dritten Weltkrieges stehen (wenn er nicht gar schon lange läuft, wie ich meine), ist es wichtig, dem westlichen Publikum die russische Sicht zu vermitteln, wenn man versuchen will, Schlimmeres zu verhindern.

Aber Tucker Carlson ist nach allem, was bekannt ist, auch ein enger Vertrauter des gewählten US-Präsidenten Trump. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass Carlson ohne Trumps Wissen oder ohne Absprache mit Trump nach Moskau gereist ist. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Journalist in Zeiten einer Krise als Überbringer von geheimen Botschaften fungiert.

Wir werden es sicher nicht so bald erfahren, aber ich würde darauf wetten, dass Carlson eine Nachricht von Trump an die russische Regierung im Gepäck hat und wohl auch eine russische Antwort zu Trump bringen wird.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen