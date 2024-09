Teil 8: Putin über die Legalisierung des Mining von Kryptowährungen

Putin im O-Ton

In Wladiwostok fand wieder das Östliche Wirtschaftsforum statt und traditionell hat Putin dort eine Grundsatzrede gehalten und dann stundenlang an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ich zeige in einer Artikelserie seine wichtigsten Aussagen im O-Ton.

In Russland gibt es zwei Wirtschaftsforen, bei denen Präsident Putin jedes Jahr eine Grundsatzrede hält und sich dann stundenlang auf einer Podiumsdiskussion den Fragen eines Moderators und der Teilnehmer stellt. Das Petersburger Wirtschaftsforum ist eher an westliche und afrikanische Teilnehmer gerichtet, das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok behandelt Fragen, die Asien betreffen.

Schon Putins Grundsatzrede beim Östlichen Wirtschaftsforum war – auch für deutsche Leser – sehr interessant, weil sich dabei wieder einmal zeigt, wie unterschiedlich russische und westliche Politiker mit konkreten Fragen umgehen. Während westliche Politiker sich meist in allgemeinen Phrasen ergehen, werden in Russland Probleme beim Namen genannt und auch sehr konkrete Lösungen vorgeschlagen. Wenn ich es zeitlich schaffe, übersetze ich seine Rede am Wochenende.

Hier will ich in einer Artikelserie über die wichtigsten Fragen berichten, die Putin gestellt wurden, und seine Antworten zitieren.

Kryptowährungen waren in Russland juristisch bisher in einer Grauzone, weil der russische Staat nicht so recht wusste, wie er damit umgehen soll, denn westliche Staaten und NGOs haben Kryptowährungen genutzt, um die radikale russische Opposition zu finanzieren. Andererseits sind Kryptowährungen aber auch unerlässlich für die russische Wirtschaft geworden, die mehr und mehr Geschäfte über Krypto abwickelt, um die westlichen Sanktionen zu umgehen, die Banküberweisungen immer mehr erschweren.

Nun hat die russische Regierung die Legalisierung von Kryptowährungen eingeleitet und auch das in Russland bisher verbotene Mining erlaubt, und damit im Grunde legalisiert, was sowieso schon stattfindet, wie auch Putin einräumte:

„Ich denke, dass Russland bereits heute zu den weltweit führenden Mining-Ländern gehört. Das ist auf die überschüssigen Energiekapazitäten in Sibirien zurückzuführen. Aber es gibt einige Probleme, die in letzter Zeit aufgetreten sind.

Natürlich freuen wir uns, dass die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, gutes Geld verdienen, aber dieser Überschuss an Energie in Sibirien darf nicht zu einem Defizit werden, das die Entwicklung der sibirischen Regionen hemmt.

Denn Mining ist gut, aber der Bau von Wohnungen, industriellen Sozialeinrichtungen und die Versorgung der geplanten Produktionsstätten mit Strom ist nicht weniger wichtig, sondern vielleicht sogar noch wichtiger. Deshalb hat die Regierung einen Beschluss gefasst, der diese Arbeiten entsprechend strukturieren soll.

Was digitale Währungen und den digitalen Rubel betrifft, so hat die Zentralbank eine Entscheidung getroffen. Es wird nun daran gearbeitet, die Volumina zu erhöhen. Und der digitale Rubel ist einfach eine der nationalen Zahlungsformen, die von denen Wirtschaftsteilnehmern und den Bürgern gleichermaßen genutzt werden wird.“

Dazu muss man wissen, dass Russland zu den Ländern gehört, in deren Binnenmarkt Energie ausgesprochen billig ist. Daher ist Mining hier sehr lukrativ und natürlich haben das viele Russen getan, auch wenn es illegal war.

Da der Zentralbank-Coin in Deutschland zu Recht sehr kritisch gesehen wird, muss ich noch einmal erklären, wo der Unterschied zum digitalen Rubel besteht, den die russische Zentralbank seit 2023 in einem Pilotprojekt testet.

In Europa gehen die Bemühungen zur Einführung des digitalen Euro Hand in Hand mit der Einführung von Einschränkungen von Zahlungen mit Bargeld. Daher bin auch ich der Meinung, dass der europäische Zentralbank-Coin das Ziel hat, das Bargeld abzuschaffen und dass er so zu einem Instrument der totalen Kontrolle wird.

In Russland ist das anders, denn es gibt keinerlei Einschränkungen für Barzahlungen. Sogar Immobilien im Wert von Millionen Euro kann man problemlos und legal in bar kaufen. Dafür gibt es in Russland extra Verrechnungszentren, wo die Echtheit der Scheine überprüft und das Geld in Safes aufbewahrt wird, bis das Geschäft abgeschlossen ist. Wenn das Eigentum übertragen ist, kann der Verkäufer sein Geld dort abholen. Kontrolliert oder gemeldet werden diese Geschäfte dem Staat nicht, sie laufen – ich wiederhole es – vollkommen legal ab, ohne dass der russische Staat erfährt, welche Summen dabei im Spiel sind.

Daher sehe ich den digitalen Rubel nicht kritisch, solange in Russland keine Einschränkungen von Barzahlungen eingeführt werden. Und dafür gibt es in Russland keine Pläne. Der digitale Rubel wird in Russland neben Barzahlungen und Banküberweisungen zur dritten Zahlungsmöglichkeit, der vor allem bei internationalen Zahlungen genutzt wird, weil er von Banküberweisungen und Sanktionen unabhängig macht.

Daher hat die russische Regierung nun angefangen, die Nutzung von Kryptowährungen insgesamt zu legalisieren, die in Russland bisher in einer rechtlichen Grauzone abgewickelt wurden.



