Teil 6: Putin über Pawel Durow

Putin im O-Ton

In Wladiwostok fand wieder das Östliche Wirtschaftsforum statt und traditionell hat Putin dort eine Grundsatzrede gehalten und dann stundenlang an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ich zeige in einer Artikelserie seine wichtigsten Aussagen im O-Ton.

In Russland gibt es zwei Wirtschaftsforen, bei denen Präsident Putin jedes Jahr eine Grundsatzrede hält und sich dann stundenlang auf einer Podiumsdiskussion den Fragen eines Moderators und der Teilnehmer stellt. Das Petersburger Wirtschaftsforum ist eher an westliche und afrikanische Teilnehmer gerichtet, das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok behandelt Fragen, die Asien betreffen.

Schon Putins Grundsatzrede beim Östlichen Wirtschaftsforum war – auch für deutsche Leser – sehr interessant, weil sich dabei wieder einmal zeigt, wie unterschiedlich russische und westliche Politiker mit konkreten Fragen umgehen. Während westliche Politiker sich meist in allgemeinen Phrasen ergehen, werden in Russland Probleme beim Namen genannt und auch sehr konkrete Lösungen vorgeschlagen. Wenn ich es zeitlich schaffe, übersetze ich seine Rede am Wochenende.

Hier will ich in einer Artikelserie über die wichtigsten Fragen berichten, die Putin gestellt wurden, und seine Antworten zitieren.

Putin dementierte Gerüchte über ein Treffen mit Durow in Baku und sagte:

„Ich habe Herrn Durow vor vielen Jahren einmal in Moskau getroffen, er hat einfach von seinen Plänen erzählt. Ich treffe mich regelmäßig mit Geschäftsleuten, und er war auch bei einem dieser Treffen im Kreml, ich weiß nicht mehr wann, aber vor vielen Jahren. Ich wiederhole, er hat über seine Pläne zur Entwicklung seines Geschäfts gesprochen. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen, wir hatten keinen Kontakt mehr. Warum wir uns in Baku treffen sollten, verstehe ich nicht wirklich. Ich wusste nicht einmal, dass er dort war, ich hatte keine Ahnung davon.

Wenn es einen Wunsch gibt – es sind viele Wirtschaftsvertreter hier -, weiß jeder, dass ich mich nie verweigere, wir halten regelmäßig solche Treffen ab, sowohl im Rahmen unserer Unternehmerverbände als auch individuell, wenn es um bestimmte Projekte geht, vor allem, wenn die Wirtschaft gewisse Garantien vom Staat braucht. Ich, der Ministerpräsident, die föderalen Minister und die Regionalregierungen – zumindest ermutige ich sie immer dazu – verschließen uns nicht vor der Wirtschaft. Wenn er also den Wunsch gehabt hätte, hätte er sich mit mir in Moskau treffen können. Auch darüber weiß ich nichts. Ich gehe davon aus, dass er in Moskau lebt, glaube ich. Ich weiß nicht, wo er sich dort herumtreibt…“

Die Moderatorin warf ein, Durow lebe nicht in Moskau, sondern in Dubai, worauf Putin antwortete:

„Dann eben in Dubai. Das sind Weltbürger, Milliardäre, die können es sich leisten, überall hin zu reisen. Wir haben keine Vorwürfe gegen ihn. Aber ich weiß, dass viele Länder sich darüber beschwert haben, dass die Plattform in gewisser Weise von einigen Leuten, von einigen Strukturen genutzt wird, die durch ihre Aktivitäten die Wirtschaft oder die Sicherheit bestimmter Länder schädigen können. Ich denke, dass auch die russische Regierung einige Fragen dazu gehabt hat. Aber diese Sünden begehen alle Plattformen dieser Art. Wenn sie mit Durow so umgehen, dann müssten sie wahrscheinlich auch andere schließen, verhaften oder unter Hausarrest oder eine andere Art von Arrest stellen.

Daher sind die Maßnahmen der Behörden mir nicht ganz klar, da sie selektiv sind. Ich meine die französischen Behörden.“



