Teil 1: Warum der Ukraine-Konflikt sich zum 3. Weltkrieg auswachsen dürfte

Geopolitik

Die Meldungen der letzten Tage zeigen, dass der Westen wohl bald direkt gegen Russland kämpfen will. Der Grund dafür ist, dass der Westen den Einsatz in der Ukraine so sehr erhöht hat, dass er bei einer Niederlage seine weltweite Vormachtstellung verlieren dürfte. Es geht für den Westen inzwischen ums Überleben.

Anfang 2022 war man im Westen der Meinung, dass man Russland zu einem Eingreifen in der Ukraine provozieren müsse, um einen Vorwand zu bekommen, Russland frontal anzugreifen und schnell besiegen zu können. Das sollten die westlichen Sanktionen leisten. Man ging im Westen davon aus, dass der Rubel zusammenbrechen und die russische Wirtschaft in den Abgrund reißen würde, was zu sofortiger Verarmung in Russland und der entsprechenden Unzufriedenheit im Land geführt hätte. Auch die russische Armee hätte dann wohl an Kampfkraft eingebüßt.

Bekanntlich ist dieser Plan des US-geführten Westens nicht aufgegangen. Im Gegenteil, denn Russland gewinnt den Krieg gegen den Westen in der Ukraine und steht wirtschaftlich weitgehend stabil da. Man muss sich im Westen also bald etwas Neues einfallen lassen, wenn man den Krieg gegen Russland weiterführen will, um Russland die gewollte strategische Niederlage zuzufügen.

In diesem Artikel werde ich aufzeigen, was für den Westen auf dem Spiel steht und warum der Westen meint, den Krieg mit Russland eskalieren zu müssen. In einem zweiten Artikel werde ich anhand der aktuellen Meldungen aufzeigen, dass genau das gerade geschieht.

Warum es für den Westen um alles geht

Im Westen ging man Anfang 2022 offensichtlich davon aus, dass man Russland mit der Kombination aus Wirtschaftssanktionen und Unterstützung für Kiew die gewollte strategische Niederlage zufügen könnte, die im Ergebnis zu dem vom Westen gewollten Regimechange in Russland geführt und in Moskau ein pro-westliches Regime an die Macht gebracht hätte. Im (für die US-Geostrategen) besten Falle wäre Russland vielleicht sogar als Staat zerbrochen, was das Endziel der westlichen Strategen ist, um für alle Zeit sicherzustellen, dass Russland auch nach einigen Jahren nicht wieder aufstehen kann, wie es nach der Jelzin-Ära passiert ist, als man im Westen bereits dachte, Russland dauerhaft besiegt zu haben.

Der Plan von 2022 ist nicht aufgegangen und es sah 2023 sogar einige Zeit so aus, als wollten mächtige Kräfte in den USA aus dem Ukraine-Konflikt aussteigen, weil der Krieg nicht zu gewinnen, für die USA aber unglaublich teuer geworden ist. Aber die Kräfte, die den Krieg gegen Russland weiterführen wollen, haben in den USA 2024 endgültig die Oberhand gewonnen und die Einsätze wurden im Lauf des Jahres 2024 massiv erhöht.

Inzwischen hat sich im Westen die Rhetorik durchgesetzt, dass Russland in der Ukraine nicht gewinnen dürfe, weil dann das westliche System und die westliche Vormachtstellung in der Welt gefährdet seien. Und das sind keine leeren Worte, denn der Westen ist in der Ukraine de facto „all in“ gegangen und im Falle eines russischen Sieges würde der globale Süden sich vom Westen abwenden, weil man die Allmacht des Westens nicht mehr fürchten müsste. Schließlich hat der Westen die Länder des globalen Südens in den letzten 30 Jahren vor allem mit Drohungen und Druck „bei der Stange gehalten“. Das Rezept würde im Falle einer Niederlage des Westens in der Ukraine nicht mehr funktionieren.

Der Westen braucht aber die Vorherrschaft über den Rest der Welt, denn das ist der Kern des westlichen Systems. Die Ausbeutung der Länder der Welt ist seit dem Beginn der Kolonialzeit zum Kern des westlichen Systems geworden, die Macht des Westens und der Reichtum seiner Eliten stützt sich einzig auf die Ausbeutung des Restes der Welt. Seit der Kolonialzeit hat sich nichts daran geändert, dass der Westen die Rohstoffe des globalen Südens billig ausbeutet, selbst verarbeitet und die fertigen Produkte dann mit großem Gewinn verkauft.

Dieses System funktioniert aber nur, wenn der Westen den globalen Süden dazu zwingen kann, unterentwickelt zu bleiben, denn ansonsten würde der globale Süden anfangen, seine Rohstoffe selbst zu verarbeiten und das Geld aus dieser Wertschöpfung selbst zu verdienen.

Wenn die Welt nun aber sieht, dass die Allmacht des US-geführten Westens, die in den 1990er Jahren entstand, gebrochen ist, werden die Länder des globalen Südens nicht mehr länger bereit sein, ihre Rolle in diesem System, von dem nur der Westen auf Kosten des globalen Südens profitiert, weiterzuspielen.

Dass es für den Westen in der Ukraine inzwischen um seine nackte Existenz geht, hat er sich selbst zuzuschreiben. Indem der Westen seit 2022 immer wieder wiederholt hat, dass Russland nicht gewinnen dürfe, hat der Westen den Ukraine-Konflikt selbst in Rolle des entscheidenden Kampfes gegen Russland gehoben. Damit ist für den Westen kein Schritt zurück mehr möglich, ohne dass der Westen seine Niederlage gegen Russland und damit auch das Ende seiner weltweiten Vorherrschaft anerkennen würde.

Das wird auch offen gesagt

Man könnte diese Interpretation der Lage, dass es für den US-geführten Westen – also de facto für die USA, nicht etwa für Europa – um den Erhalt der eigenen weltweiten Vormachtstellung geht, für russische Propaganda halten, aber das wird im Westen selbst sehr deutlich gesagt. Es wird zumindest in Washington deutlich gesagt, allerdings berichten die westlichen Medien darüber nur sehr spärlich und beschäftigen ihre Leser lieber mit den Märchen, es ginge um irgendwelche „Werte“ oder um Demokratie und Menschenrechte.

Schon 1904 hat der Brite Sir Halford Mackinder die „Heartland-Theorie“ entwickelt, in der er den eurasischen Kontinent als das „Herzland“ bezeichnete, das man kontrollieren muss, wenn man die Welt beherrschen will. Das galt für das britische Empire, für das Mackinder die Theorie entworfen hat, aber es gilt auch heute noch für die USA, die dieses Theorie übernommen haben.

In seinem Aufsatz „Demokratische Ideale und Realität“ schrieb Sir Halford Mackinder auch, was der Schlüssel zur Herrschaft über das „Herzland“ und damit über die Welt ist:

„Wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland; wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, kontrolliert die Welt.“

Mackinders Theorie bildet bis heute die Grundlage der Außenpolitik britischer und vor allem amerikanischer Regierungen, wie wir unter anderem aus dem Standardwerk der US-Geostrategen „Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ von Zbigniew Brzeziński aus dem Jahre 1997 wissen, in dem Brzeziński im Grunde das gleiche geschrieben hat, wie Mackinder 90 Jahre zuvor. Brzeziński hat das ganze nur aktualisiert und an die aktuelle Weltlage angepasst, denn seit 1904 sind bekanntlich neue Staaten und Allianzen entstanden.

Diese Theorie verfolgen die USA unabhängig davon, wer in Washington regiert, wie 2018 auch Wes Mitchell, der stellvertretende Außenminister von Präsident Trump für europäische und eurasische Angelegenheiten, bestätigt hat. Brzeziński und Mitchell sind nur zwei Beispiele, die Liste der vor allem amerikanischen Geostrategen und US-Politiker, die genau das gleiche predigen, ist sehr lang.

Wes Mitchell sagte 2018 vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats, dass das „zentrale Ziel der Außenpolitik der Regierung darin besteht, die Vorherrschaft der USA über die eurasische Landmasse als wichtigstes nationales Sicherheitsinteresse der USA zu verteidigen und die Nation auf diese Herausforderung vorzubereiten“. Mitchell sagte auch, dass die US-Regierung „mit unserem engen Verbündeten Großbritannien zusammenarbeitet, um eine internationale Koalition zur Koordinierung der Bemühungen in diesem Bereich zu bilden.“

Diese Ansichten sind nicht nur das Gerede von Akademikern oder Ausätze von Think Tanks, sondern die Realität bestätigt, dass die westlichen Eliten in dem Kampf um die Ukraine tatsächlich als den Kampf um die Vorherrschaft in Eurasien, also den Kampf um die Weltherrschaft, ansehen, was diverse Zitate seit Beginn der Eskalation vom Februar 2022 zeigen. Ich will nur ein paar Beispiele zeigen.

Der damalige US-Generalstabschef Mark Milley sagte im April 2022:

„Wenn wir in der Ukraine verlieren, wird die Weltordnung, die wir vor 80 Jahren geschaffen haben, zerbröckeln.“

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte im April 2023 in einer Fernsehansprache:

„Wenn wir in der Ukraine verlieren, werden wir die Welt für Jahrzehnte verlieren. Eine Niederlage in der Ukraine könnte der Anfang vom Ende des goldenen Zeitalters des Westens sein.“

Der ehemalige NATO-Generalsekretär (1999-2003) und Mitglied des Oberhauses des britischen Parlaments George Robertson schrieb im Januar 2024 im Telegraph:

„Wenn die Ukraine verliert, wird die Weltordnung von unseren Feinden errichtet.“

Boris Johnson sagte im April 2024 in einer kurzen Videobotschaft:

„Wenn die Ukraine fällt, wäre das eine Katastrophe für den Westen, es wäre das Ende der westlichen Hegemonie und wir könnten niemandem außer uns selbst die Schuld geben.“

All diese Aussagen bestätigen, was russische Politiker sagen, wenn sie davon sprechen, dass die westliche Hegemonie, also die westliche Vorherrschaft über die Welt, zu Ende geht, und dass die nicht-westlichen Länder eine neue Weltordnung aufbauen wollen, in der es keine vorherrschende Macht mehr gibt, sondern in der alle Länder der Welt gleichberechtigt sind und einander nicht vorschreiben werden, welches politische und wirtschaftliche System ein Land haben soll.

Es geht für die Eliten des Westen also tatsächlich um ihre Existenzgrundlage, aber nicht um Demokratie und Menschenrechte oder irgendwelche anderen „westlichen Werte“.

Im zweiten Artikel werde ich anhand der aktuellen Meldungen zeigen, dass der Westen einen offenen Kriegseintritt gegen Russland vorbereitet.



