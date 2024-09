Künstliche Intelligenz

Bei der künstlichen Intelligenz gibt es ein Problem, das kaum thematisiert wird: Ihr Strombedarf, der so groß ist, dass er die Energieinfrastruktur bedroht.

Andrej Schitow ist einer der besten USA-Kenner Russlands, weil er fast 40 Jahre als Korrespondent der TASS in Washington gearbeitet hat und dort bestens vernetzt ist. Er kennt in den USA, das zeigen seine Artikel immer wieder, fast jeden, der in den USA in Politik und Medien Rang und Namen hat, persönlich, und er ist natürlich über die Trends in den USA im Bilde.

Normalerweise schreibt er Artikel über die Politik oder die Medien in den USA, jetzt hat er in der russischen Nachrichtenagentur TASS aber einen Artikel zum Thema KI veröffentlicht, weil er auf eine hochinteressante, in den USA dazu geführte Diskussion gestoßen ist. Ich habe seinen Artikel übersetzt, weil ich ihn wirklich spannend fand.

Beginn der Übersetzung:

Woher der Strom aus der Steckdose kommt: Reicht der Strom für die künstliche Intelligenz?

Andrej Schitow über den Unterschied zwischen der amerikanischen und der russischen Energiesicherheit

Im vergangenen Herbst veranstaltete die TASS das Ethikforum für künstliche Intelligenz „GPT Generation: Rote Linien“. Es wurde gestritten: Findet vor unseren Augen eine Generierung oder Degenerierung statt? Die Geburt oder die Entartung einer neuen Generation von Menschen, der „GPT-Generation“?

Obwohl wir natürlich bisher nur bedingt von so einer Generation sprechen können, weil das erste Muster ihrer „generative pre-trained transformers“ (das ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs, der die Abkürzung GPT bildet) erst kürzlich, 2018, von der amerikanischen Firma OpenAI vorgestellt wurde. Und das superpopuläre neuronale Netzwerk ChatGPT, das kohärente und ziemlich plausible Texte und Bilder erzeugen kann, ist noch nicht einmal zwei Jahre alt.

Die mehrdeutige „Generation“

Die bisherigen Fragen bleiben auf der Tagesordnung, aber nun stellt sich heraus, dass der Begriff „Generation“ im Zusammenhang mit KI eine weitere wichtige, und auch problematische, Bedeutung hat. In einem kürzlichen Jubiläumsinterview mit der TASS betonte Michail Kovaltschuk, der Präsident des Kurtschatow-Instituts, die Bedeutung des Begriffs „Generation“ im Zusammenhang mit KI. Michail Kovaltschuk betonte, dass Digitalisierung und KI tatsächlich „sublimierte Elektrizität“ seien. Dementsprechend sei ihre Entwicklung „ein mächtiges Instrument, um die Welt in arm und reich zu teilen: in Länder, die reich an Energieträgern sind und die, die sie kaufen können, und in Länder, die an den Rand gedrängt werden und weder über Energieträger noch Geld verfügen“.

Unter Berufung auf Daten der Internationalen Energieagentur fügte der ehrwürdige Experte hinzu, dass „30 Prozent der weltweit produzierten Energie nur dafür verwendet wird, Computernetzwerke am Laufen zu halten, ohne industrielle Produktion“. Und über ChatGPT sagte er, dass „wenn sich die Zahl der Nutzer dieser Website verdoppelt, könnte der gesamte in den USA erzeugte Strom nicht ausreichen, um sie zu betreiben“. Und er erklärte: „Darum gibt es heute eine so große Notwendigkeit, neue Energiequellen und Ressourcen zu erobern“.

Mich persönlich erinnerte das an die berühmte ironische Bemerkung des russischen Präsidenten Wladimir Putin über „alle möglichen politischen Kräfte, die glauben, dass der Strom direkt aus der Steckdose kommt“. „Aber wie er dort hinkommt, da geht niemand ins Detail“, fügte der russische Präsident hinzu und zog eine Parallele zu einer Figur unseres satirischen Klassikers Saltykow-Schtschedrin, der glaubte, dass „Croissants und Brötchen auf Bäumen wachsen“. Das sagte Putin im Jahr 2021 bei einem Treffen mit Vertretern der französischen Wirtschaft.

Es ist viel darüber geschrieben worden, wie Europa jetzt degeneriert und Energieträger jenseits des Ozeans zum dreifachen Preis kauft. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte neulich, die EU habe vor, sich im Energiebereich weiterhin von den Interessen der USA leiten zu lassen.

Der neue, in Deutschland herausgegebene Jahresbericht zum Stand der Atomindustrie kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Atomindustrien Russlands und der westlichen Länder nach wie vor stark voneinander abhängig sind, da russische Unternehmen in diesem Bereich weiterhin führend sind. In Deutschland selbst wurden im vergangenen Frühjahr die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Und Putin schlug kürzlich vor, dass die russische Regierung eine Beschränkung der Ausfuhr einer Reihe von Gütern, darunter auch Uran, in Erwägung zieht – natürlich nicht zum Nachteil der eigenen Wirtschaft.

„Die Welt ist vielleicht noch nicht bereit“

Zu Sowjetzeiten war ich in den USA mit unserem ehemaligen Landsmann, dem in Jalta geborenen Ariel Cohen, bekannt. Ich kannte ihn als internationalen Politikwissenschaftler bei der konservativen Heritage Foundation in Washington. Heute leitet er einen Think Tank für Energiesicherheit und veröffentlichte kürzlich einen Kommentar in Forbes mit dem Titel „Die KI treibt die Welt in eine Energiekrise“.

„Neben einer Reihe allgemein anerkannter Sorgen, unter anderem über die Sicherheit der KI und die Zukunft von Arbeit und Kreativität, gibt es ein weiteres Dilemma (Trade-off), das einen nicht minder großen Wandel bewirken wird“, argumentiert Cohen. „Die KI ist eine der energieintensivsten Entwicklungen in der modernen Informationstechnologie. Eine Welt, die sich um CO2-Emissionen sorgt, ist vielleicht noch nicht bereit dafür.“

Zur Bestätigung nannte er konkrete Beispiele und Zahlen: „Rechenzentren und die dazugehörigen Übertragungsnetze werden zu einem der wichtigsten Treiber des weltweiten Energieverbrauchs“, schreibt Cohen. „Sie machen derzeit drei Prozent des weltweiten Verbrauchs aus und stoßen so viel CO2 aus wie [ganz] Brasilien. Und das Wachstum des Energiebedarfs zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung… Es wird geschätzt, dass sich der Energiebedarf von Rechenzentren bis 2030 verdoppeln wird.“

Laut Cohen „werden die Herausforderungen durch die Clusterbildung von Rechenzentren noch verschärft“. „Nord-Virginia ist zum größten Knotenpunkt der Welt geworden“, schreibt der Experte. „Datenzentren mit einer Gesamtfläche von 51 Millionen Quadratfuß (mehr als 4,7 Millionen Quadratmeter, Anmerkung der TASS) sind dort konzentriert und verbrauchen so viel Strom wie 800.000 Wohnhäuser. So eine Belastung… bedroht die Energieinfrastruktur.“

Diese Passage erregte meine Aufmerksamkeit, denn während meiner Arbeit in Washington lebte ich die ersten zehn Jahre in Nord-Virginia, in Arlington County. Dieser Bezirk ist vor allem dafür bekannt, dass dort das Pentagon und zahllose seiner Auftragnehmer ansässig sind.

Wie so oft, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, häufen sich die Zufälle. Die Washington Post brachte am Wochenende einen Sonderbericht über ein Rechenzentrum von Equinix in Virginia. Am Ende des Artikels findet sich eine interessante Tatsache: Das Unternehmen verfügt auch über ein Netzwerk von Zentren in Europa und Kanada, und die Wärme aus einem dieser Zentren hat während der jüngsten Olympischen Spiele in Paris das Wasser in Schwimmbecken erhitzt.

Aber es geht nicht nur um Datenzentren. Cohen erinnert uns an die wachsende Flotte von Elektrofahrzeugen (EVs), die per Definition große Mengen an zusätzlicher Energie benötigen. „EVs dürften den heimischen Energiebedarf in den USA bis 2035 um 38 Prozent steigern“, schreibt er. „Bis dahin sollen EVs die Hälfte aller verkauften Autos [im Land] ausmachen. Das Risiko einer kombinierten Wirkung dieser Faktoren liegt auf der Hand: In Texas, einem Bundesstaat, in dem es von Technologieunternehmen und Datenzentren nur so wimmelt, ist das einer der Gründe für die Preissteigerungen und Blackouts.“

Schließlich müsse Amerika „seine veraltete Netzinfrastruktur erneuern“, so der Analyst. Ihm zufolge ist der Bau neuer Stromleitungen in den USA „rückläufig: von etwa 4.000 Meilen (etwa 6.400 Kilometer) im Jahr 2013 auf heute etwa 1.000 Meilen (etwa 1.600 Kilometer) pro Jahr“. „Zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten helfen sehr wenig, wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, mehr Übertragungskapazität bereitzustellen“, warnt der Experte.

„Der Kampf um das 21. Jahrhundert“

Die Größe der Aufgabe ergibt sich aus der Schwere der Herausforderung. Bei ihrer Kandidatur für die US-Präsidentschaftskandidatur versprach die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris unter anderem, dafür zu sorgen, dass „Amerika, nicht China, den Konkurrenzkampf um das 21. Jahrhundert gewinnt“. Sie war es übrigens auch, die die USA auf dem ersten internationalen Gipfel über die sichere Nutzung von KI vertrat, der im vergangenen Herbst in Bletchley Park Manor bei London stattfand.

Ähnlich globalistisch und alarmistisch sind auch die Einschätzungen vieler nichtstaatlicher Experten. Auch Cohen warnt, dass „die KI die Zukunft der Menschheit und der Wirtschaft darstellt“ und dass „die USA, wenn sie sich nicht an ihre Entwicklung anpassen können, unweigerlich hinter so mächtige Konkurrenten wie China zurückfallen werden“. Dementsprechend fordert er die Regierung in Washington auf, „die Hindernisse für die Nutzung aller Energieressourcen, die der Nation zur Verfügung stehen, zu senken“, einschließlich Kernkraft, Erdgas und erneuerbare Energien.

Die Wiederbelebung der „Dinosaurier“?

Doch das ist, wie man sagt, leichter gesagt als getan. Bloomberg, das auf Wirtschaftsnachrichten spezialisiert ist und die Energiebranche genau verfolgt, berichtete Anfang September, dass „angesichts der boomenden Stromnachfrage in den USA die Befürworter der Kernenergie einige der 13 Reaktoren, die in den letzten zehn Jahren abgeschaltet wurden, wieder in Betrieb nehmen wollen, da ihre CO2-freie Energie jetzt mehr denn je benötigt wird“. Und dabei geht es nicht nur um Umweltfreundlichkeit: Es wird erklärt, dass die von Kernkraftwerken bereitgestellte ununterbrochene „Grundlast“ besonders wichtig für Rechenzentren ist.

Dem Artikel zufolge glauben Experten jedoch, dass „nur eine Handvoll“ stillgelegter Kernkraftwerke in den USA eine „echte Chance auf Wiederbelebung“ haben, „vielleicht nicht mehr als drei“. Alle anderen „sind entweder beschädigt oder werden nach und nach abgebaut“.

Zu den drei erwähnten Kernkraftwerken, schreibt Bloomberg, gehört das Palisades-Kernkraftwerk in Michigan, das eingemottet wurde und sich nun auf einen Neustart Ende nächsten Jahres vorbereitet. „Die Eigentümer von zwei weiteren Kraftwerken in Iowa und Pennsylvania denken darüber nach, diesem Beispiel zu folgen“, allerdings „bislang ohne konkrete Zusagen“, berichtet die Agentur.

In Pennsylvania geht es übrigens um das Kernkraftwerk Three Mile Island, in dem sich 1979 der größte Unfall in der Geschichte der Kernenergie in den USA ereignete; der beschädigte Reaktor wurde daraufhin sofort endgültig abgeschaltet, sein dortiger Zwilling war jedoch bis 2019 in Betrieb und wurde dann aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet. Unmittelbar nach dem Bloomberg-Artikel (vom 20.09, ein weiterer Zufall) wurde bekannt, dass nun beschlossen wurde, ihn als Teil eines Deals des Betreibers mit dem IT-Riesen Microsoft wieder ans Netz zu bringen, um dessen Rechenzentren und KI-Entwicklungsarbeit zu versorgen.

Aber „über mehr als diese sehr kurze Liste“ von Kandidaten für die Wiederaufnahme des Betriebs in den USA „wird nicht nachgedacht“, schreibt die Agentur. „Selbst wenn eine der Anlagen intakt ist, haben nicht alle Eigentümer die teure Wartung durchgeführt, die notwendig ist, um sie in einem Zustand zu halten, der einen Neustart rechtfertigt“, erklärt sie. Und sie fügt hinzu, dass das an sich schon ein sehr kostspieliges Unterfangen ist: In Michigan hat das US-Energieministerium „unter Vorbehalt“ 1,5 Milliarden Dollar für das Projekt bereitgestellt, und die Regierung des Bundesstaates hat weitere 300 Millionen Dollar zugesagt. In Iowa und Pennsylvania wurde noch keine derartige Unterstützung angekündigt.

Bloomberg erinnert daran, dass „Atomkraftwerke noch vor wenigen Jahren als wirtschaftliche Dinosaurier galten“. „Sie hatten es schwer, mit billigem Erdgas und erneuerbaren Energien zu konkurrieren, die den Markt zeitweise mit einem solchen Überangebot an Strom überschwemmten, dass die Preise ins Negative drehten“, schreibt die Agentur. Ich habe nachgesehen: So etwas ist im letzten Frühjahr irgendwo in Europa passiert, aber das oben Gesagte zeigt, wie die allgemeine Energiesituation dort jetzt ist.

Lobeshymne an „Lomonossow“

Nicht nur Bloomberg und Branchenexperten interessieren sich für die Aussichten auf eine Wiederbelebung der Kernenergie. Im Frühjahr veröffentlichte CNN zu diesem Thema einen ausführlichen Bericht mit dem Titel „Neue Welle von Reaktortechnologie könnte eine Renaissance der Atomenergie einleiten – und die USA zählen darauf“. Sie werden es nicht glauben, aber der Bericht beginnt mit einer Lobeshymne auf… Russlands schwimmendes Kernkraftwerk Akademik Lomonosow, das seit vier Jahren im Hafen von Pevek in Tschukotka in Betrieb ist.

Die Amerikaner beschreiben den Standort des Kernkraftwerks allerdings sehr knapp: „Vor der Küste Sibiriens, nicht weit von Alaska entfernt“. Aber sie geben zu, dass es „das erste in der Welt“ ist und dass die Technologie, die es verkörpert, „kleine modulare Reaktoren“ (SMR), „schnell zum Anlass für eine weitere Welle großer Hoffnungen für die Wiederbelebung“ der Atomindustrie wird.

Ich bin kein Techniker und verstehe nicht ganz, worin in diesem Fall der innovative Durchbruch besteht, wenn laut des Beitrags „Dutzende amerikanischer U-Boote“ ebenfalls mit SMR ausgestattet sind. Tatsache ist jedoch, dass die Amerikaner weder zu Lande noch zu Wasser über ein solches Kraftwerk verfügen und das auch bis 2028 nicht zu erwarten ist, wenn in Texas und Wyoming „zwei MMR-Demonstrationsprojekte“ gestartet werden sollen. Sie werden von privaten Unternehmen umgesetzt (die TerraPower in Wyoming gehört Bill Gates), haben aber bereits „Unterstützung von der US-Regierung“ erhalten.

Sie werden übrigens erklärtermaßen Brennstoff benötigen und Russlands „staatliches Atomunternehmen deckt“, wie CNN anmerkt, „fast den gesamten Weltbedarf an Brennstoff für den MMR, angereichertes Uran, bekannt als HALEU.“ Nach den technischen Hinweisen zu urteilen, bezieht sich das auf High-Assay Low-Enriched Uranium, also hochgradig schwach angereichertes Uran. So oder so, die Konzentration der Versorgung in den Händen von Rosatom ist, wie CNN einräumt, „ein weiterer Vorteil“ für Moskau.

Politisierte Aufholjagd

Nach Angaben des Beitrags befindet sich der weltweit einzige betriebsbereite bodengestützte MMR in China. Und letzten Donnerstag (19.09, wieder ein Zufall) druckte unsere „Wedomosti“ die Nachricht über die geplanten Kosten des ersten russischen Kernkraftwerks mit geringer Leistung, das Rosatom in Jakutien in der Nähe des Dorfes Ust-Kuiga baut. In der TASS-Datenbank wird die Geschichte dieses Projekts bis zum Jahr 2020 zurückverfolgt.

Generell stellt selbst der amerikanische Fernsehsender fest, dass Russland und China in der Branche führend sind und dass „die USA gegenüber beiden den Aufholer spielen“. Aber dann wird sofort behauptet, dass alle drei Länder „um die Vorherrschaft beim Bau und Verkauf“ von MMR kämpfen. Darüber hinaus behauptet CNN, dass Washington „die Nachbarn Russland und China“ ins Visier nimmt, um ihnen die MMR-Technologie zu verkaufen.

In dem Text wird nicht erklärt, woher Onkel Sam diese Technologien bezieht, wenn er nicht über eigene aktive Kraftwerke verfügt. Es wird jedoch betont, dass die USA, die das „Rennen“ um Windturbinen und Solarpaneele bereits an China verloren haben, nicht die Absicht haben, im Kampf um den „potenziell riesigen Weltmarkt“ für kleine Kernkraftwerke nachzugeben und „versuchen, Reaktoren in ganzen Flotten zu verkaufen“. Als konkretes Beispiel wird angeführt, dass die amerikanische staatliche Eximbank „bereits Darlehen in Höhe von 3 Milliarden Dollar und einer Milliarde Dollar für den Bau von zwei kleinen Kernkraftwerken in Polen im Rahmen des GE-Hitachi-Nuclear-Energy-Projekts, einer amerikanisch-japanischen Partnerschaft mit Sitz in North Carolina, angeboten“ habe.

„Die USA und amerikanische Unternehmen haben auch Erfolg in Südostasien – einer Region, in der viele Länder versuchen, ihre Verbindungen zu China abzuschwächen – und in Mittel- und Osteuropa, wo einige Länder, die von russischem Gas abhängig sind, versuchen, sich vom zunehmend feindseligen Reich von Wladimir Putin zu lösen“, so CNN.

„Made in America“

Wenn also nicht Technologie und Fachwissen, sondern politische und finanzielle Hebel im Mittelpunkt stehen, wird die Situation sofort klarer. Ich beobachte seit Jahrzehnten, wie diese Hebel in Washington angesetzt werden, sei es über den IWF und die Weltbank, sei es über die amerikanische Privatwirtschaft oder die Eximbank. Für die USA ist das normal, und den „Partnern“ die Arme auf den Rücken zu drehen, wird hinter einem Schirm von Reden über gemeinsame „Entwicklung“ und „Fortschritt“ verborgen.

Laut CNN hat die US-Regierung bereits 72 Millionen Dollar für ihr internationales MMR-Programm (FIRST genannt) bereitgestellt, um den Ländern eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung – von Seminaren und Workshops bis hin zu Konstruktions- und Vorentwurfsstudien – zu stellen, um ihnen alles zu geben, was sie für den Kauf einer MMR-Flotte „made in America“ benötigen.

Die Abkürzung FIRST steht für Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology. Die Gründung dieser internationalen „Partnerschaft“ wird auf ihrer eigenen Titelseite als „ein wichtiges Ergebnis des von Biden einberufenen Klimagipfels im Jahr 2021“ beschrieben.

Überhaupt ist es klar, wo die Wurzeln liegen. Wir haben ein weiteres Beispiel für die berüchtigte „globale Führungsrolle“ der USA vor uns, deren wahre Ziele – politische und kommerzielle – oben beschrieben sind. Und zwar nicht von mir, sondern von den Amerikanern selbst.

Ich möchte all jene in der Welt, die die USA in diesem Fall als ihre potentiellen Opfer, also Kunden, auserkoren haben, fragen: Braucht Ihr diesen Betrug? Welche Art von Energieunabhängigkeit und -sicherheit wollt Ihr: echte oder vorgespielte? Zuverlässig und zum gegenseitigen Nutzen oder politisch motiviert und unterwürfig?

Die Entscheidung liegt natürlich bei den Ländern selbst. Ich kann nur meine eigene Meinung äußern und wiederhole einmal mehr den Refrain vieler meiner Artikel der letzten Monate: „Yankees, go home!“. Auf lange Sicht wird es Euch und der Welt so besser gehen.

Und zum Schluss noch ein paar andere gute Zufälle. Am Sonntagabend hörte ich im Fernsehsender „Kultura“ einen Witz: „Ich bin der Herrscher der Welt“, verkündet die künstliche Intelligenz stolz. „Sieh an, sieh an“, antwortet die Elektrizität. Und am Donnerstag wird in Moskau die nächste Russische Energiewoche eröffnet.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen