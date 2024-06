Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Reformen auf Geheiß des Westens und Einsparungen auf Jahre hinaus: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die ukrainische Regierung hat für das Jahr 2024 einen Reformplan verabschiedet, der auf der Grundlage von Empfehlungen der westlichen Partner entwickelt wurde, so Premierminister Denis Schmygal.

Der ukrainische Regierungschef sagte, dass Stromsparen in den kommenden Jahren zum Alltag der Ukrainer gehören wird.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die Gruppe „Zentrum“ der russischen Streitkräfte hat in den vergangenen 24 Stunden fünf Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, die Gruppe „Nord“ drei Gegenangriffe und die Gruppe „West“ einen Gegenangriff, so das russische Verteidigungsministerium.

Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 1.550 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss nach Angaben des Ministeriums 18 HIMARS- und Olcha-Raketen, 41 ukrainische Drohnen und zwei Hammer-Lenkbomben ab. Darüber hinaus wurde ein ukrainisches Su-25-Angriffsflugzeug zerstört.

Die Matrix der Reformen

Die ukrainische Regierung hat einen Plan für das Jahr 2024 verabschiedet, der mehr als 200 Reformen und etwa 400 Indikatoren für deren Umsetzung enthält. Diese wurden auf der Grundlage von Empfehlungen westlicher Partner entwickelt, sagte der ukrainische Premierminister Denis Schmygal auf einer Kabinettssitzung. Ihm zufolge handelt es sich bei der Matrix der Reformen um einen „riesigen Plan für Veränderungen“, der Reformen sowie offiziell gebilligte Empfehlungen und Dokumente der EU-Kommission, strukturelle Leuchttürme des IWF, den Plan für das Hilfsprogramm der EU-Ukraine-Fazilität und Bedingungen der Weltbank enthält, mit deren Hilfe diese Matrix entwickelt wurde. Er fügte hinzu, dass die Reformen sowohl den Wirtschaftssektor als auch institutionelle Veränderungen, einschließlich der Reform der Strafverfolgung und der Korruptionsbekämpfung, umfassen.

Das tägliche Leben

Die Energiesituation in der Ukraine sei sehr schwierig, sagte Schmygal, und er wies darauf hin, dass „mehr als 9 Gigawatt an Erzeugungskapazität verloren gegangen sind“. Infolgedessen ist Ukrenergo erneut gezwungen, auf geplante Stromabschaltungen für die Verbraucher zurückzugreifen. Stromabschaltungen haben bereits Kiew und sechs Regionen der Ukraine betroffen.

Stromsparen wird in den kommenden Jahren zum Alltag der Ukrainer gehören, betonte Schmygal. Er erinnerte daran, dass Kiew darüber verhandelt, seine Kapazität für Stromimporte aus Europa auf 2,2 Gigawatt pro Stunde zu erhöhen (derzeit liegt das Maximum bei 1,7 Gigawatt pro Stunde).

Macrons „Bluff“

Der französische Präsident Emmanuel Macron blufft, wenn er die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine vorschlägt, und könnte sich in eine unangenehme Lage bringen, wenn die russische Führung seinen Bluff durchschaut, so die Washington Post. Die Zeitung geht davon aus, dass Macron versucht, „strategische Unklarheit“ zu schaffen, indem er Moskau im Unklaren darüber lässt, was er mit diesen Ausbildern zu tun bereit ist. Macrons Problem sei jedoch, dass er die französische Gesellschaft nicht auf die Aussicht vorbereitet hat, dass Mitbürger in der Ukraine sterben könnten, meint die Washington Post.

Ausländische Ausbilder der ukrainischen Streitkräfte seien unabhängig von ihrem Herkunftsland nicht vor Angriffen der russischen Streitkräfte geschützt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zum Artikel der Washington Post.

NATO-Ausbilder

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zuversichtlich, dass die USA die Ukraine weiterhin unterstützen werden, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump an die Macht zurückkehrt. Im britischen Fernsehsender Sky News betonte Stoltenberg, dass die USA und die EU „die Ukraine weiterhin unterstützen werden, weil dies im Einklang mit den Sicherheitsinteressen steht“.

Laut der US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, erwägen weder die USA noch die NATO derzeit die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine. Sie wies jedoch darauf hin, dass einzelne NATO-Mitgliedstaaten über die Durchführung einer solchen Mission diskutieren. „Das ist ihre souveräne Entscheidung. Sie können es als Länder tun, aber ohne die NATO-Flagge“, sagte die Diplomatin.

Ausgaben der westlichen Länder

US-Präsident Joe Biden glaubt nicht, dass ein Angebot Moskaus zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine die beste Option für Kiew wäre. In einem Interview mit dem Time-Magazin ignorierte er die aktuellen Erfolge der russischen Streitkräfte bei der Militäroperation und sagte, dass „die russischen Kräfte zerschlagen sind“, und warf den Time-Journalisten vor, „nicht darüber zu schreiben“.

Zum Thema Hilfe für die Ukraine betonte Biden, dass die europäischen Länder mehr Geld dafür ausgegeben haben als die USA. Auf die Frage eines Journalisten, wie das Endergebnis in der Ukraine aussehen würde und wie der Frieden in diesem Land aussehen würde, sagte Biden: „Frieden bedeutet, dass Russland die Ukraine niemals besetzen wird.“

Selensky hat persönlich gebeten

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky und seine westlichen „Freunde“ haben die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) persönlich angerufen und gebeten, zur Konferenz in die Schweiz zu kommen, aber alle haben abgelehnt, sagte der stellvertretende russische Außenminister Michail Galuzin gegenüber der TASS. Er betonte, dass Russlands engste Verbündete und Freunde aus der GUS das Wesen dieser Konferenz, die nichts mit Frieden zu tun hat, sehr gut verstehen. Das bevorstehende Forum sei ein Versuch, „in aller Eile eine antirussische Koalition zu basteln und Russland ein Ultimatum zu stellen, um den Anschein weltweiter Unterstützung für Selenskys undurchführbare ‚Formel‘ zu erwecken.“ „Solche ‚Zwischengespräche‘ tragen nicht zu einer politischen Lösung bei. Sie sind sinnlos und von vornherein zum Scheitern verurteilt“, betonte der Diplomat.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen